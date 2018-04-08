Киев гарантировал переход экипажа «Норда» в Крым

В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам. Для обеспечения перехода выделена группа пограничников,

Украинские власти гарантировали переход через границу в Крым для 9-ти моряков ранее арестованного судна «Норд», передает ТАСС сообщение представителя керченского рыбколхоза имени 1 мая Анны Шевелевой.Ранее в российском посольстве сообщили, что следовавший на автомобилях с дипломатическими номерами экипаж не был выпущен с территории страны.сказала Шевелева.Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ – жителей Керчи.Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит пятилетним сроком. Шестого апреля он был арестован судом до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивает защита, «сразу же был внесен», тем не менее, капитан отпущен не был.Остальным членам экипажа были назначены административные штрафы на общую сумму $ 1200. Морякам разрешили покинуть судно, однако предписали явиться 10 апреля в управление СБУ для дачи показаний по делу, которое возбуждено против капитана.