11:02 08 апреля
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Киев гарантировал переход экипажа «Норда» в Крым

Украинские власти гарантировали переход через границу в Крым для 9-ти моряков ранее арестованного судна «Норд», передает ТАСС сообщение представителя керченского рыбколхоза имени 1 мая Анны Шевелевой.



Ранее в российском посольстве сообщили, что следовавший на автомобилях с дипломатическими номерами экипаж не был выпущен с территории страны.


В настоящий момент экипаж находится в Харькове в гостинице, отдыхает и отсыпается. Украинская сторона гарантирует переход в Крым через Чонгар по выданным российской стороной команде документам. Для обеспечения перехода выделена группа пограничников,
сказала Шевелева.

Напомним, 25 марта украинские пограничники задержали в Азовском море рыболовецкое судно под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ – жителей Керчи.

Капитана судна обвиняют в «нарушении порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее с целью причинения вреда интересам государства», что грозит пятилетним сроком. Шестого апреля он был арестован судом до 31 мая с возможностью внесения залога, который, как подчеркивает защита, «сразу же был внесен», тем не менее, капитан отпущен не был.

Остальным членам экипажа были назначены административные штрафы на общую сумму $ 1200. Морякам разрешили покинуть судно, однако предписали явиться 10 апреля в управление СБУ для дачи показаний по делу, которое возбуждено против капитана.

Использованы фотографии: Государственная пограничная служба Украины
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Комментарии 25

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  1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 10:09
    то есть ,штурма и спецоперации не будет ? recourse
    Дедкастарый
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:13
      Ну свидомые, уже не знают как еще России нагадить ..Перед госдепом уже наверное отчитались и ждут оплаты ..хе хе Москва молчит и правильно делает! Потом за все ответят ..
      МИХАН
      1. volodya (владимир) Сегодня, 10:21
        Что тут можно сказать? Хохлы хозяева своего слова! Сейчас дали, сейчас обратно взяли!
        volodya
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:22
        Остальным членам экипажа были назначены административные штрафы на общую сумму $ 1200.

        Ну что хорошая прибавка к ВВП окраины.
        фигвам
      3. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 10:53
        Цитата: МИХАН
        Ну свидомые, уже не знают как еще России нагадить ..Перед госдепом уже наверное отчитались и ждут оплаты ..хе хе Москва молчит и правильно делает! Потом за все ответят ..

        Кошка скребёт на свой хребёт. Потом вопрос "А нас то за шо?" будет совсем не актуален, ибо огребать будут оптом за всё.
        Ныробский
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 10:19
      Штурма и спецоперации не будет.Они только и ждут от России резких движений,что бы,во-первых,разораться на весь мир об агрессии путинской,во-вторых,оправдать наступление на Донбасс.Боюсь,будет.
      ПалБор
    3. Vard Сегодня, 10:23
      А зачем... ударили по самому дорогому... по карману и по желудку... Украинские рыбаки бояться выходить в море... значит не будет рыбы... в том числе и вяленой... А без неё пыво... деньги на ветер...
      Vard
  2. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:10
    Они отдали бы нам своего гаранта на "собеседование".
    Rusland
    1. bouncyhunter (Паша) Сегодня, 10:14
      А отдадут ли ???
      bouncyhunter
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:16
      Цитата: Rusland
      Они отдали бы нам своего гаранта на "собеседование".

      Вряд ли ..Они его сами и ликвидируют, слишком много знает..

      И все на него спишут..Наивные !
      МИХАН
      1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:28
        Последнее интервью гаранта, с петлей на шее, будет пиком сезона, как новогоднее поздравление smile
        Rusland
  3. роман66 (роман) Сегодня, 10:14
    это чтож теперь, к каждому сейнеру придется по патрульному катеру прикреплять, или вооружать их?
    роман66
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 10:31
      hi Пулемет, гранатомёт и приличного, а также симпатичного вахтенного.
      Rusland
      1. роман66 (роман) Сегодня, 10:33
        торможу с утра - требование симпатичности чем вызвано?
        роман66
        1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:36
          роман66 (роман) hi
          торможу с утра - требование симпатичности чем вызвано?
          wassat laughing Да.Вопрос конечно интересный. laughing
          Наблюдатель2014
          1. роман66 (роман) Сегодня, 10:39
            нет, ну я правда не знаток всех рыбацких обычаев lol
            роман66
            1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:44
              роман66 (роман)
              нет, ну я правда не знаток всех рыбацких обычаев
              Ну может там русалок отвлекать от их улова например feel И вообще может быть всё что угодно drinks laughing
              Наблюдатель2014
        2. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:46
          Цитата: роман66
          торможу с утра - требование симпатичности чем вызвано?

          Для поварихи наверное laughing
          Аскет
      2. tochila Сегодня, 10:41
        Вахтенный должен быть ВЕЖЛИВЫМ!!!
        tochila
    2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 10:42
      Цитата: роман66
      это чтож теперь, к каждому сейнеру придется по патрульному катеру прикреплять, или вооружать их?

      А для чего вАще существуют морские погранцы? Стоять у причала и экономить на бензине?
      stalkerwalker
    3. Вкд Двк (Виктор) Сегодня, 11:02
      Цитата: роман66
      это чтож теперь, к каждому сейнеру придется по патрульному катеру прикреплять, или вооружать их?

      Вооружать гражданское судно невозможно по международным соглашениям. Охранять каждую шаланду не будут. Пример научит не заходить ни в какие договорные зоны, оставаться в нейтральных и в собственных российских. Патрулирование проводить с применением авиации и быстроходных посудин. Военное обеспечение, радиолокация всего протяжения российских границ, на суше и на воде.
      Вкд Двк
  4. APASUS (Pavo) Сегодня, 10:26
    А судно?
    А капитан?
    Пока моряки не пересекли границу говорить особенно не о чем.Сейчас у них на переходе найдут по кг героина и все опять закрутиться по новой.
    APASUS
  5. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:37
    За каждую такую провокацию надо бить, и бить больно, чтобы как у "собаки Павлова" выработать условный рефлекс "русские - табу, брать нельзя, будет больно, очень больно".
    Только тогда у всех желающих пропадёт захватывать наших граждан под любыми выдуманными предлогами, депортировать их в третьи страны и вообще ущемлять как-то их ЗАКОННЫЕ интересы!! am
    К-50
  6. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 10:57
    рыбколхоза имени 1 мая

    колхоз? да ещё имени 1 мая? явно недоработка...
    Masya Masya
  7. alexx-fenix (Александр) Сегодня, 11:00
    караблик похоже отжали.
    alexx-fenix
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