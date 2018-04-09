08:40 09 апреля

Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!



«Персонального компьютера не может быть. Могут быть персональный автомобиль, персональная пенсия, персональная дача. Вы вообще знаете, что такое ЭВМ? ЭВМ — это 100 квадратных метров площади, 25 человек обслуживающего персонала и 30 литров спирта ежемесячно!»

Н.В. Горшков, председатель Госкомитета СССР по вычислительной технике и информатике, 1980 г.

Зам. министра радиопромышленности, конечно, преувеличивал, но общий уровень электроники той эпохи не вызывает сомнений. До крайности примитивно с точки зрения нашего времени. Первая отечественная персональная ЭВМ "Агат" (1984 г.) — разрядность 8 бит, тактовая частота 1 МГц, объем памяти десятки Кб — в тысячи, десятки тысяч раз слабее современных смартфонов. В недрах военных бункеров наверняка существовали и более производительные "вычислительные центры", но возможности были все же ограничены. Уровень технологий начала 80-х однозначно задавал ЭВМ как громоздкую машину со смешной по сегодняшним меркам производительностью.


В час “икс” у внезапно поумневшей ЭВМ вдруг проявились бы признаки искусственного интеллекта. Она смогла достоверно проанализировать телеметрию с постов РВСН, уровень радиации и сейсмической активности в разных частях страны, интенсивность переговоров на военных частотах, возникновение точечных источников ионизирующего и электромагнитного излучения по ключевым координатам (соответствующим стратегически важным объектам на территории СССР) и, убедившись в гибели всех находившихся в бункере людей, самостоятельно приняла бы решение о нанесении ответного ядерного удара!

Таким описывают принцип действия системы “Периметр”. Советский “скайнет”, мертвая рука на ядерной кнопке, “аморальное” изобретение военных. По слухам, было поставлено на боевое дежурство уже в 1985-86 гг.

Прежде чем спорить о моральности, сперва надо узнать, существовала ли подобная машина?

В этой истории слишком много несоответствий. В источниках, в т.ч. близких к официальным, встречается подробное описание устройства командной ракеты, в т.ч. раскрываются индексы ГРАУ, фотографии и технические характеристики её компонентов.

Но едва доходит до “Машины Судного дня” (главного, по мнению общественности, компонента “Периметра”), воцаряется мёртвая тишина. Источники (книги, монографии, заявления официальных лиц), до этого с охотой описывавшие ракету, ничего не говорят о системе, способной принимать решения в автоматическом режиме. Вообще ни-че-го.

Вы подумаете про секретность. Где была секретность, когда подробно рассказывали про командную ракету?

Молчание выглядит подозрительно на фоне всемирных презентаций “Авангарда”, “Сармата” или радаров СПРН “Воронеж”, раскрывающих облик и основные характеристики этих систем.

О структуре РВСН и системе предупреждения о ракетном нападении известно многое. В прессе открыто говорят о системе “Казбек” (ядерный чемоданчик); по крайней мере, можно уловить общий смысл: несколько человек из высшего руководства страны имеют возможность при помощи мобильных терминалов “Казбека” привести в действие ядерный арсенал России.

Известен в общем виде состав космической группировки СПРН “Око”. По крайней мере, никто не пытается скрывать количество, тип орбиты и даже военные обозначения спутников.

В открытой печати можно обнаружить, к примеру, такие данные: в декабре 1990 года в 8-й ракетной дивизии (пгт. Юрья) на боевое дежурство заступил полк (командир — полковник С. И. Арзамасцев) с модернизированным командным ракетным комплексом, получившим название «Периметр-РЦ», в состав которого входит командная ракета, созданная на базе МБР РТ-2ПМ «Тополь».

А как же “Мёртвая рука”? Никак.

Издания, ссылаясь друг на друга, перепечатывают один и тот же набор фраз про “суперкомпьютер” и “сложную систему датчиков”. Разрешите узнать первоисточник?

Единственный, кто говорил о “Машине Судного дня” как о готовой, принятой на вооружение системе, был полковник в отставке В.Е. Ярынич, с 2001 г. профессор Калифорнийского университета Сан-Бернардино. Тот самый отрывок из его интервью приводится в каждой статье о “Периметре”. А больше... А больше ничего.

Сказка приобрела невероятный успех. В лучших законах жанра: и мистика, и кровь, и ужасы.



На фоне раздувшейся “сенсации” прошли незамеченными заявления других ученых.

В 1993 году бывш. заместитель директора ЦНИИМАШ Виктор Суриков рассказывал, что в СССР задумывались над созданием системы автоматического запуска, срабатывающей на основе сейсмических, световых и радиационных датчиков, но отметил, что проект был в конечном счете отвергнут маршалом Сергеем Ахромеевым и никогда не реализовывался на практике.

Смелая мечта, превращенная стараниями журналистов в “сенсационную новость”.

Если посмотреть на вещи в логической плоскости, то одним из основных поражающих факторов ядерного взрыва всегда называется электромагнитный импульс, выводящий из строя электронику. Каким же образом громоздкая ЭВМ разработки 1970-80 х гг. могла обладать достаточной боевой устойчивостью в условиях ядерной войны?

Допустим, неуязвимый компьютер сможет пережить удар. Абсурд, но да ладно. Вся история с “мертвой рукой” — абсурд.

Допустим, компьютер в бункере уцелел. Но что останется от “расположенной на поверхности сложной системы из сенсорных датчиков для измерения сейсмической активности, воздушного давления и радиации”, при этом на значительной территории?

Попробуйте оценить вероятность прямого попадания ЯБЧ в район нахождения бункера с электронными компонентами “Мертвой руки”. Вероятность такая же, как и для остальных командных пунктов РВСН.

Как видите, я намеренно не упоминаю здесь название “Периметр”. Потому что система с таким названием действительно существовала, но выполняла совершенно иную задачу.

Устаревшая на данный момент резервная система связи РВСН, о которой уже не стесняются говорить её создатели.

“Периметр” (индекс УРВ РВСН — 15Э60) был предназначен для гарантированного доведения боевых приказов от высших звеньев управления (Генеральный штаб Вооружённых сил, Управление РВСН) до командных пунктов и отдельных пусковых установок стратегических ракет в случае повреждения основных линий связи.

Суть изобретения — радиопередатчик, установленный на баллистической ракете: пролетая над территорией СССР, командная ракета транслировала сигнал о начале войны на отдельные командные пункты и пусковые установки МБР.

Главное научное достижение в процессе создания “ракеты-ретранслятора” — обеспечение надежного приема сигнала от пролетающей в ближнем космосе МБР, при отсутствии у неё стабильной (и даже опорной) орбиты.

Командные ракеты комплекса 15П011 “Периметр”, имеющие индекс 15А11, разработаны КБ «Южное» на базе ракет 15А16 (МР УР-100У). Оснащены специальной головной частью 15Б99, содержащей радиотехническую командную систему разработки ОКБ ЛПИ, предназначенной для гарантированного доведения боевых приказов центрального командного пункта до всех командных пунктов и пусковых установок в условиях воздействия ядерных взрывов и активного радиоэлектронного противодействия, при полёте ГЧ на пассивном участке траектории. Техническая эксплуатация ракет идентична эксплуатации базовой ракеты 15А16. Пусковая установка 15П716 — шахтная, автоматизированная, высокозащищённая, типа ОС, вероятнее всего, модернизированная ПУ ОС-84. Не исключается возможность базирования ракет и в других типах пусковых шахт. Разработка командной ракеты начата по ТТТ Минобороны в 1974 году. Лётно-конструкторские испытания проводились на НИИП-5 (Байконур) с 1979 по 1986 гг. Всего проведено 7 пусков (из них 6 успешных и 1 — частично успешный). Масса ГЧ 15Б99 — 1412 кг.

Ракеты и космические аппараты конструкторского бюро «Южное» / Под общей ред. С. Н. Конюхова, 2001.

К каждому материалу, посвященному “Периметру”, для большей убедительности всегда прилагается изображение командной ракеты 15А11.

Русская "Мёртвая рука"? Её не существует!


Что касается популярной легенды о “компьютере-убийце”, то большинство материалов акцентирует внимание именно на “автоматическом принятии решений”. Ни авторы, ни публика совершенно не задумываются о том, что заявленная тема и аргументация (подробное описание командной ракеты) не соответствуют друг другу. “Сегодня будем изучать физику, поэтому поговорим о химии”.

Никто не задумывается о возможности создания столь развитого вычислительного центра с признаками ИИ на советской элементной базе конца 70-х — начала 80-х гг.

Ни о боевой живучести системы и её компонентов (расположенные на поверхности датчики и каналы передачи данных протяженностью в сотни, если не в тысячи километров) в условиях ядерной войны.

Ни о самом смысле существования “мёртвой руки”: ведь работоспособность систем связи означает и наличие связи между командными пунктами, что даёт возможность военным принять решения об ударе без помощи какой-либо машины.

Иногда в качестве аргумента приводится “американский аналог” — AN/DRC-8 Emergency Rocket Communications System, которая действительно была прямым аналогом советского “Периметра”. В техническом плане комплекс состоял из ракет-передатчиков, собранных на базе МБР “Минитмэн-2”, и, разумеется, не имел никакого отношения к “компьютерам-убийцам”. На иллюстрации представлена головная часть командной ракеты. Система ERCS была снята с боевого дежурства в 1991 гг.



Вы не поверите! Но в США существовал и свой аналог “мёртвой руки”. К сожалению для любителей боевой фантастики, система “Зеркало” (Looking Glass) выглядела до крайности примитивным образом, несмотря на все достижения “Эппла”, “Майкрософт” и IBM.

Стремясь не допустить уничтожения стационарных командных пунктов превентивным ударом, американцы рассредоточили управление, организовав дополнительные (резервные) командные пункты на борту самолетов. EC-135С, непрерывно сменяя друг друга, провели в воздухе 29 лет. Последний “Самолет Судного дня” приземлился 24 июля 1990 года.

В настоящее время собственная “мертвая рука” имеется и у Великобритании. На борту подлодок с баллистическими ракетами (ПЛАРБ) хранится запечатанное письмо премьер-министра с инструкцией на случай ядерной войны. Точное содержание письма остается секретом, эксперты лишь озвучивают догадки. Среди наиболее обоснованных предположений рассматриваются: нанесение ответного ядерного удара, отказ от удара, действия командира по собственному усмотрению или переход под командование союзников.

Выводы

Сомнения в существовании “Мёртвой руки” как автоматического комплекса принятия решений непременно вызовут волну критики среди тех, кто привык верить в эту легенду. Хотелось бы только, чтобы критика была обоснованной.

Ведь, по сути, единственным подтверждением “Мёртвой руки” служит неофициальное интервью журналу Wired. Все остальное — его бесконечные интерпретации в отсутствие других подтверждений. О мифической системе неизвестно ровным счетом ничего, а её принцип работы и необходимость существования противоречат как известным фактам о РВСН, так и возможностям вычислительной техники 1970-80-х гг.

Господа, спите спокойно!
Автор: Олег Капцов


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Комментарии 19

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:39
    Масло масленное...А кто вообще говорил о суперкомпьютере принимавшем решение...Капцов,уважаемый,Вы наверное сами это и придумали...По моему когда говорили о "так называемой мертвой руке"подразумевалась командная ракета с ретранслятором.
    210окв
    1. DrVintorez (Данил) Сегодня, 05:51
      Саи придумал, сам раздул, сам опроверг, сам молодец! Это Олег, что тут еще сказать.
      DrVintorez
  2. spektr9 Сегодня, 05:57
    Мда, автор вам бы не мешало ознакомиться с возможностями процессоров 80-х годов ... Почитать про 8086, узнать как данные процессоры применялись в космической отросли тех же шатлах, или при полностью автономном полете бурана, а то у вас явно достаточно ложное представление о развитии ЭВМ
    "В час “икс” у внезапно поумневшей ЭВМ вдруг проявились бы признаки искусственного интеллекта. Она смогла достоверно проанализировать телеметрию с постов РВСН, уровень радиации и сейсмической активности в разных частях страны, интенсивность переговоров на военных частотах, возникновение точечных источников ионизирующего и электромагнитного излучения по ключевым координатам (соответствующим стратегически важным объектам на территории СССР) и, убедившись в гибели всех находившихся в бункере людей, самостоятельно приняла бы решение о нанесении ответного ядерного удара!" - Вы действительно считаете что для анализа показание датчиков и запуска ракет по заранее обозначены целям необходим ИИ ? Смею вас огорчить, 8086 для такой задачи будет с излишком.
    Ну и остальная статья в том же духе, притянутые за уши размышления ...
    spektr9
    1. Ren (Renat) Сегодня, 06:44
      Цитата: spektr9
      Мда, автор вам бы не мешало ознакомиться с возможностями процессоров 80-х годов ...

      Поддержу Вас!
      Даже разработка 60-х годов (БЭСМ-6, серийный выпуск с 1968г.) имела:
      Среднее быстродействие — 1 млн. одноадресных команд/с;
      Длина слова — 48 двоичных разрядов и два контрольных разряда;
      Представление чисел — с плавающей запятой;
      Рабочая частота — 10 МГц;
      Оперативная память на ферритовых сердечниках — до 128 Кб 50-ти разрядных слов.
      Работа модулей оперативной памяти, устройства управления и арифметико-логического устройства в БЭСМ-6 осуществлялась параллельно и асинхронно, благодаря наличию буферных устройств промежуточного хранения команд и данных. Для ускорения конвейерного выполнения команд в устройстве управления были предусмотрены отдельная регистровая память хранения индексов, отдельный модуль адресной арифметики, обеспечивающий быструю модификацию адресов с помощью индекс-регистров, включая режим стекового обращения

      А были ещё 5Э26, Серии М (М-220, М-20, М-40, М-50 (последняя ламповая) и т.д.), Сетунь (троичная ЭВМ), Серии "Урал", Серии "Минск", Серии "Наири", "Стрела", серии "Эльбрус".
      БЭСМ-6 стояла во многих ВЦ (например, в Академе (Новосибирск)). hi
      Ren
  3. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:00
    В 87 году я монтировал ВЦ и центр связи в пограничном округе. И компьютеры уже стояли, марку не знаю, я был ближе к радиосвязи. Но по 30 л шила я не видел !
    Uncle Lee
    1. Ингвар 72 (Игорь) Сегодня, 07:03
      Цитата: Uncle Lee
      Но по 30 л шила я не видел !

      Выпили поди уже! laughing
      Ингвар 72
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:10
        Мне не перепало ! crying
        Uncle Lee
  4. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 06:17
    А я в 1974 г. студентом работал (считал) на ЭВМ "МИР" (Машина Инженерных Расчетов), язык АЛМИР (русский ALGOL). И была та машина размером с однотумборый письменный стол с электрической пишмаш и устройством ввода перфоленты размером с домашний тостер и перфоратором на ленту такого же размера. Правда в тетрис и карты она не играла.
    Дилетант
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:35
      Да,припоминаю.Правда у нас была "Наири"С машинкой "Консулом" на столе.И с "системником"сбоку на полу.Размером с небольшой шкаф.
      Цитата: Дилетант
      А я в 1974 г. студентом работал (считал) на ЭВМ "МИР" (Машина Инженерных Расчетов), язык АЛМИР (русский ALGOL). И была та машина размером с однотумборый письменный стол с электрической пишмаш и устройством ввода перфоленты размером с домашний тостер и перфоратором на ленту такого же размера. Правда в тетрис и карты она не играла.
      210окв
  5. zyzx (Костик) Сегодня, 06:25
    Автор вот ты откуда такой? Слышу звон,да не знаю где он. Вот например у прицельного компьютера вертолета К-50 оперативной памяти 256 килобайт,и как то хватает. Это эмодзи какашка надо гигов 6 оперативы и многогигогерцовый процессор.
    zyzx
  6. Бабалайкин (Евгений) Сегодня, 06:36
    В очередной раз автор узнается на третьем абзаце.

    Если говорят о устаревшей системе связи, значит ее уже не используют и она канула в лету, ей на смену пришла современная система связи.

    Для алгоритмов периметра нужны смешные мощности, их реализовать и в 80х не составило бы труда, другое дело то, что скорее всего эта система по умолчанию выключена, пока спокойно.
    Бабалайкин
  7. zulusuluz Сегодня, 06:56
    Самое смешное то, что "компьютер" для такой системы действительно не может быть персональным. Это будет разнесенная сеть измерителей с несколькими, дублирующими друг друга, системами сбора и обработки данных, на основании которых и будет выноситься решение о начале войны с применением ЯО.
    В качестве примера приведу современный автомобиль - датчики разнесены по машине, магнитола часто в багажнике, а все данные стекаются в "мозги" и транслируются на "торпеду" - там экран для магнитолы и бортового компьютера. Причем "думает" эта система в тысячи раз хуже персонального компьютера. Однако задачи свои выполняет.
    zulusuluz
  8. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:57
    30 литров спирта ежемесячно!»

    Да, знакомо про спирт выданный на аппаратуру. До самой аппаратуры доходила половина, в лучшем случае. Бензинчик Б-70 шёл на замену спирта. bully
    a.s.zzz888
    1. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 07:07
      Варвар! обычная канцелярская резинка (мягкая белая, красная портила контакты)
      Дилетант
    2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:12
      Тонкий слой достигался выхлопом мичмана, после вчерашних возлияний ! good
      Uncle Lee
    3. Глушь (Станислав) Сегодня, 08:20
      Да. спирта тоже ни разу не видел. Бензин был, марку не помню, внешний вид и консистенция как у спирта, но запах и вкус другие(((, пыль им протирали, внутри комплектов протирать нечего, там все контакты - золото и платина (тооолстым! слоем).
      Глушь
  9. oracul (леонид) Сегодня, 07:14
    И будет автору счастье от того, что он насочинял. В военном деле всегда так: одни считают, что ЭТО есть, другие, что ЭТОГО нет. Ну, что же пусть будут в неведении. Есть - хорошо, нет- тоже неплохо, но вдруг есть. Пусть ищут, а вдруг есть. Не то захотят попробовать на зубок, а вылетят все зубы.
    oracul
  10. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:33
    Олег, не в упрек, но вас видемо, жаба задушила, что вам не дают секретную информацию по той или иной теме, раз вы написали такую статью! Многие на сайте лишены права допуска к секретной информации, но свою желчь, как вы они в виде подобных писулек не изливают на обывателя на сайте!
    Геркулесыч
  11. серафимамурский (Степан) Сегодня, 08:13
    Статья написана в тренде наши СМИ: в России ничего нет кроме пьяниц, плохих дорог, наводнений и пожаров. А потом весь Мир с изумлением слушает нашего президента о ракетах на иных физических принципах. Олег Капцов так держать: в России ни чего нет и всё плохо.
    серафимамурский
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