11:00 08 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Для спецназа и для туристов: в Чечне рассказали о выпускаемых багги

Год назад в Чечне началось серийное производство багги «Чаборз М-3» – машины-трансформера, которая, в зависимости от задач, может выполнять любой вид транспортировки в боевых и разведывательных условиях, пишет РИА Новости.

Для спецназа и для туристов: в Чечне рассказали о выпускаемых багги


Сборка производится вручную в Российском университете спецназа. Обучили своих сотрудников. Комплектующие доставляет отечественный автогигант "АвтоВАЗ". Некоторые узлы и агрегаты сами делаем, раму тоже. Сварки, покраски… постоянно вносятся какие- то изменения, дорабатываем. У нас новая партия отличается от предыдущей. Соответственно, большая работа ведется с инструкторским составом, который непосредственно присутствует в университете, они постоянно испытывают новинки. В итоге получается продукт, который востребован,
рассказал агентству руководитель производства Владимир Бурлаков.


По его словам, «подвеска может прорабатывать любые ямы, на которых даже мощный внедорожник сдается, технические характеристики позволяют преодолевать такие препятствия, что даже мозг человека не готов к этому».



Но чтобы сесть за руль любой багги, нужна подготовка, умение управлять, как себя вести на прыжках, как преодолевать танковый ров. Это не каждый сможет, он либо уткнется, либо задача будет не выполнена. Мы готовим водителей, у нас есть полигоны. Здесь ремни безопасности пятиточечные, т.е. если машина перевернется и сделает несколько кувырков, а пассажиры и пилот при этом пристегнуты, они не пострадают,
сказал глава производства.

Название так же соответствует характеристикам: «Чаборз» в переводе с чеченского – «медведь-волк».

Сила и выносливость, характерные черты этих зверей, присущи и нашим багги,
добавил Бурлаков.

Он сообщил, что «Чаборз М-3» поступили в распоряжение российских военных в Сирии и успешно используются для выполнения различных задач.

Наши багги в Сирии уже третий месяц, они используются для решения боевых задач, водители также прошли подготовку, отзывы положительные. Надеемся, что те, кто непосредственно использует их в реальных боевых условиях, выскажут свои пожелания, и с учетом их замечаний, возможно, внесем изменения. Для нас это будет полезная информация,
сказал Бурлаков.



Багги хороши не только для военных целей, но и гражданских. Спрос со стороны гражданских организаций не меньше, поэтому планируется запустить производство спортивно-туристической модели.

Мы получаем заказы от туристических компаний. В связи с этим мы разработали "гражданские" модели багги для спорта, туризма, охоты и рыбалки, это "Чаборз М-4". Через месяц-два начнем их выпускать, тем более что туризм на Кавказе развивается, открываются новые туристические направления, и машины будут востребованы,
отметил руководитель.

В настоящее время готовится к презентации новая модель – М-6.

М-6 – более усовершенствованная модель, на М-3 один бензиновый двигатель, "приоровский", а в М-6 несколько вариантов: бензиновый, дизельный и электрический. Просто на электрической тяге мы можем проехать 80 километров в час. Большой плюс – это бесшумность, можно тихо подкрасться. Здесь более насыщенный модерн и больше разработок. Максимальная скорость, которую может развить М-6 по пересеченной местности и при полном снаряжении, где-то около 150-160 километров в час,
перечислил Бурлаков.

Использованы фотографии: РИА Новости / Саид Царнаев
1

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 10

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:38
    В связи с этим мы разработали "гражданские" модели багги для спорта, туризма, охоты и рыбалки, это "Чаборз М-4".

    И самое главное - сколько будет стоить ? За грибами съездить ничего так, сойдет...
    a.s.zzz888
    1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:43
      Чечены , как всегда понтовщики..Лишь бы не работать ! Помнится там у вас серьезные предприятия были Консервный завод , Коньячный , Авиаучилище и т.д. ..Ну про нефть молчу !
      Мы получаем заказы от туристических компаний

      Давайте еще откройте сафари " охота на ваххабита " хе хе
      МИХАН
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:46
        МИХАН (Виталий) Сегодня, 10:43 ↑ Новый
        Чечены , как всегда понтовщики..
        Виталий hi , сегодня праздник светлой Пасхи! Чего на народ наезжать?
        a.s.zzz888
      2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:47
        "Максимальная скорость, которую может развить М-6 по пересеченной местности и при полном снаряжении, где-то около 150-160 километров в час"

        160км/ч по пересеченной местности??? belay Он как экраноплан может использоваться? request
        Владимирец
        1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:50
          Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:47 ↑ Новый
          "Максимальная скорость, которую может развить М-6 по пересеченной местности и при полном снаряжении, где-то около 150-160 километров в час"
          160км/ч по пересеченной местности??? belay Он как экраноплан может использоваться? request

          Точно, реклама - движитель торговли....
          a.s.zzz888
          1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 10:53
            Цитата: a.s.zzz888
            реклама - движитель торговли

            Ну не до такой же степени!?
            Владимирец
        2. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:51
          Цитата: Владимирец
          Он как экраноплан может использоваться?

          Скорее водитель и пассажир мозги дома оставят, чтобы не растрясти. lol laughing
          К-50
    2. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 10:52
      Ну не знаю, в нашей то стране где на большинстве ее территории вечная мерзлота. Где зима по восемь месяцев и т д. Багги конечно очень актуальна. lol
      Лучше бы переделали старый добрый УАЗик 469, дешевый, ремонтопригодный, да и в случае чего на нем можно привезти и увезти что нибудь, тех же раненых например, БК, оружие, аппаратуру, топливо и т д да и людей туда помещается раза в три больше. А что можно привезти на двухместном Багги?
      С моей точки зрения это дорогостоящая игрушка, возможно она и пригодится в некоторых подразделениях, для специализированных задач. И то под большим вопросом.

      Да многие скажут а как же опыт мобильных групп на подобных тачанках, в той же Сирии и на ближнем востоке? Я отвечу ну и где они теперь, когда против них выступила регулярная подготовленная армия?
      RASKAT
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 10:53
    а в М-6 несколько вариантов: бензиновый, дизельный и электрический. Просто на электрической тяге мы можем проехать 80 километров в час. Большой плюс – это бесшумность,
    Удивлён.Для спецназа нужная тачанка.Не везде и не всегда но при случае даже очень ,очень.С ночным видением со светомаскировкой мотануть отряду по тылам скажу нужная иногда функция.
    Наблюдатель2014
  3. san4es Сегодня, 10:55
    hiУниверсальный легкий автомобиль адаптируется под различные военные и гражданские нужды. Благодаря новым машинам "Чаборз" силовые подразделения в ходе специальных операций смогут наносить быстрые удары по позициям террористов в лесах, горах и населенных пунктах, после чего моментально отходить.
    Помимо малого багги, Международным учебным центром сил специального назначения и автомобильным заводом «Чеченавто» уже ведется разработка большого 6-местного багги
    "Чаборз М-6", который в первую очередь предназначен для военных нужд и обладает более широкими возможностями по перевозке грузов и установке дополнительного вооружения и вспомогательного оборудования. soldier
    san4es
Картина дня