Для спецназа и для туристов: в Чечне рассказали о выпускаемых багги

Сборка производится вручную в Российском университете спецназа. Обучили своих сотрудников. Комплектующие доставляет отечественный автогигант "АвтоВАЗ". Некоторые узлы и агрегаты сами делаем, раму тоже. Сварки, покраски… постоянно вносятся какие- то изменения, дорабатываем. У нас новая партия отличается от предыдущей. Соответственно, большая работа ведется с инструкторским составом, который непосредственно присутствует в университете, они постоянно испытывают новинки. В итоге получается продукт, который востребован,

Но чтобы сесть за руль любой багги, нужна подготовка, умение управлять, как себя вести на прыжках, как преодолевать танковый ров. Это не каждый сможет, он либо уткнется, либо задача будет не выполнена. Мы готовим водителей, у нас есть полигоны. Здесь ремни безопасности пятиточечные, т.е. если машина перевернется и сделает несколько кувырков, а пассажиры и пилот при этом пристегнуты, они не пострадают,

Сила и выносливость, характерные черты этих зверей, присущи и нашим багги,

Наши багги в Сирии уже третий месяц, они используются для решения боевых задач, водители также прошли подготовку, отзывы положительные. Надеемся, что те, кто непосредственно использует их в реальных боевых условиях, выскажут свои пожелания, и с учетом их замечаний, возможно, внесем изменения. Для нас это будет полезная информация,

Мы получаем заказы от туристических компаний. В связи с этим мы разработали "гражданские" модели багги для спорта, туризма, охоты и рыбалки, это "Чаборз М-4". Через месяц-два начнем их выпускать, тем более что туризм на Кавказе развивается, открываются новые туристические направления, и машины будут востребованы,

М-6 – более усовершенствованная модель, на М-3 один бензиновый двигатель, "приоровский", а в М-6 несколько вариантов: бензиновый, дизельный и электрический. Просто на электрической тяге мы можем проехать 80 километров в час. Большой плюс – это бесшумность, можно тихо подкрасться. Здесь более насыщенный модерн и больше разработок. Максимальная скорость, которую может развить М-6 по пересеченной местности и при полном снаряжении, где-то около 150-160 километров в час,