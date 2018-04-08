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Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади
Президент Украины поздравил сограждан с праздником Пасхи и заявил, что самые тяжелые испытания для страны остались позади, передает РИА Новости.
Он напомнил о своей поездке в Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он, наконец, быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».
По словам президента, «обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».
Порошенко также сообщил, что передал военнослужащим пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина.
Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади,написал Порошенко в «Фейсбуке».
Он напомнил о своей поездке в Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он, наконец, быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».
По словам президента, «обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».
Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим,заявил он.
Порошенко также сообщил, что передал военнослужащим пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина.
Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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