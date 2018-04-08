14:43 08 апреля
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Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади

Президент Украины поздравил сограждан с праздником Пасхи и заявил, что самые тяжелые испытания для страны остались позади, передает РИА Новости.

Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади


Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади,
написал Порошенко в «Фейсбуке».


Он напомнил о своей поездке в Донбасс, где местные жители «знают настоящую цену мира и молятся за то, чтобы он, наконец, быстрее наступил, окончательно и бесповоротно».

По словам президента, «обеспечить мир совершенно невозможно без высокопрофессиональной армии, которая крепко держит оборону на страх агрессору и для покоя людей».

Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим,
заявил он.

Порошенко также сообщил, что передал военнослужащим пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина.

Использованы фотографии: https://www.facebook.com/petroporoshenko
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Комментарии 58

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  1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:09
    "Легче стало старику, реже стал дышать..." laughing
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 11:11
      Гибкая политика Порошенко smile
      Тралл
      1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 11:27
        Самые тяжелые испытания уже точно позади

        Позади, это уже в попе wassat
        хрыч
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:05
          Цитата: хрыч
          ...Позади, это уже в попе wassat...

          Порошенко:
          ...самые тяжелые испытания для страны остались позади...

          Он просто забыл добавить, испытывать больше нечего - ушли ниже плинтуса, дно пробили.
          Андрей К
      2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:28
        Настоящее поздравление от Пороха

        P/S Всех с Праздником светлой Пасхи. Христос Воскресе!
        Александр романов
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:22
          приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади,

          Точно точно все позади,впереди светлое будущее fellow
          vovanpain
        2. баклан (Станислав) Сегодня, 14:27
          Пороха послали или я ослышался laughing Воистину воскресе!
          баклан
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:13
      Думаю все еще впереди у тебя Вальцман и К..
      МИХАН
      1. Geisenberg (Вернер) Сегодня, 11:19
        А вот это правильно. Самые тяжелые у него еще впереди.
        Geisenberg
        1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:07
          ...Порошенко также сообщил, что передал военнослужащим пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина...

          От себя лично послал яйца laughing
          Андрей К
          1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 12:26
            Андрей К (Андрей Евгеньевич) hi С праздником! drinks
            От себя лично он послал яйца
            Наверное очень художественно расписанные belay bully
            Наблюдатель2014
            1. AleksPol (Александр) Сегодня, 13:11
              Порошенко красил яйца радикальным методом , зажимая между коробкой и дверью , получался изумительный перламутровый цвет laughing После такой покраске и не такое ляпнет .
              AleksPol
            2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 13:15
              Цитата: Наблюдатель2014
              ...С праздником! drinks...
              ...Наверное очень художественно расписанные...

              Сергей hi
              Спраздником drinks
              Супруга художественно расписывала, наверное laughing
              Андрей К
        2. фигвам (Сергей) Сегодня, 12:58
          Так ему теперь газ не нужен, весна, тепло.
          фигвам
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 11:18
      Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади
      Идиотт, самые тяжелые времена начнутся когда наступит время отдавать долги которые украина назанимала. Чем вы их отдавать будите?
      RASKAT
      1. volodya (владимир) Сегодня, 11:29
        Цитата: RASKAT
        Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади
        Идиотт, самые тяжелые времена начнутся когда наступит время отдавать долги которые украина назанимала. Чем вы их отдавать будите?

        . Украиной управляют из за лужи, хохлы думают, что долги им простят!
        volodya
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:00
          Хохлы вообще не думают - ждут халяву! Украинцы, как известно там же где и их хата - с краю! Сидят тихо! И у тех и у других есть одна общая ментальная черта позволяющая выживать в любых условиях и при любой власти - и нашим и вашим и споем и спляшем! Подождите немного - они еще всех нас будут учить Россию любить!
          Опер
      2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 12:27
        Есть похоже у Вальцмана информация, что скоро его снимут, поэтому тяжелые испытания у него позади. А что долги? Долги будет народ отдавать, а петрушка , вприпрыжку рванет отдыхать от трудов праведных.
        Ст.пропорщик
        1. Опер (Игорь) Сегодня, 12:59
          В Англию!!!!!))))))))))) Новичок однако...
          Опер
    4. словак Сегодня, 14:08
      Цитата: Владимирец
      "Легче стало старику, реже стал дышать..." laughing

      Петя имел в виду совсем другое испытание сзади. Он давно легко переносит любые вторжения, визиты в зад, остается только кол.
      словак
  2. Димка75 (Дмитрий) Сегодня, 11:09
    новости Украины
    как всегда информативно и оперативно )
    Димка75
  3. Тралл Сегодня, 11:10
    Какая мерзкая рожа
    Тралл
    1. mikh-korsakov (Михаил) Сегодня, 11:31
      А Порошенко что по совместительству еще и поп?
      mikh-korsakov
      1. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:42
        Цитата: mikh-korsakov
        А Порошенко что по совместительству еще и поп?

        Они умеют перекрашиваться ..Это у них исторически сложилось..!
        МИХАН
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:46
          Одежда не та, да и на голове пусто, пейзаж и окружение сменить и будет самое то.
          ul_vitalii
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 13:14
        Цитата: mikh-korsakov
        А Порошенко что по совместительству еще и поп?

        Он как рюмаху бахнет, так в любую роль вживается.
        фигвам
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:13
    пецька сегодня даст по своей печени, ударной дозой самогонки!! laughing от того и счастлив ... laughing
    a.s.zzz888
    1. Тралл Сегодня, 11:17
      Цитата: a.s.zzz888
      пецька сегодня даст по своей печени, ударной дозой самогонки!! laughing от того и счастлив ... laughing

      Его печень заслужила быть выставленной в заспиртованном виде на почетном месте в Ельцин-центре smile
      Тралл
  5. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:15
    Марина Потрошенко, пекущая куличи для укрошумеровских вояк - новый анекдот с оттенками маразма.
    Egorovich
    1. Тралл Сегодня, 11:18
      Есть ещё одна интрига. В какие цвета она раскрасила Пете яйца smile
      Тралл
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 11:25
        Петюнины яйца не красить нужно , а оторвать и ему же их скормить. laughing
        Egorovich
    2. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 12:01
      Цитата: Egorovich
      Марина Потрошенко, пекущая куличи для укрошумеровских вояк - новый анекдот с оттенками маразма.

      Ай-яй-яй, как оне смагли брать пример с маскальскага царя! :)



      Не отпускает праклятай аккупанд!
      Avis-bis
  6. Воронок (Алексей ) Сегодня, 11:17
    Как это он про Россию ничего не сказал? Мог бы заявить: мол куличи все понадкусывали, яйца все разбили. Не доработал Петро Ляксеич.
    Воронок
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:36
      Нацики вообще хотели куличи обнулить, а здесь у пороха аппетит пробил, ни дна ему, ни покрышки.
      Rusland
  7. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:17
    И про пасхальные куличи интересная инфа..
    «Сегодня получили неожиданный подарок к Пасхе для семей участников “АТО” от нардепа С. Березенко. Были тронуты до глубины души пасочкой формата 2Д», — прокомментировала она кадры.
    https://vk.com/donbass_russkij_placdarm?w=wall-14
    4273..

    МИХАН
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:22
    похмелился на старые дрожжи... короче... опять нажрался... wink
    Masya Masya
    1. Rusland (Rusland) Сегодня, 11:38
      Качественное питьё пьет гад, никак ноги не отнимуся. love
      Rusland
  9. федоров (Валерий) Сегодня, 11:22
    Как же это шоколадного чудо еврейское "любят"в Украине, даже те кто в АТО отслужил. Мне что-то кажется, перекрестился, его либо пристрелят, или он из страны с.....бется.
    Ну а Тралл молодец, такую фотку откопал good Учите люди фотожоп !
    федоров
  10. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:27
    самые тяжелые испытания для страны остались позади

    Не надо печалиться
    Вся жизнь впереди
    Вся жизнь впереди
    Надейся и жди! wink
    Masya Masya
  11. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 11:41
    Всех православных - с праздником - ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
    Православных Донбасса - с праздником и пожеланием терпения, мужества, счастья и удачи.
    Сергей-8848
  12. German Titov (Herat) Сегодня, 11:46
    Да насмотрелся я на "этих мужественных воинов". Они во мне всё -таки вызывают надежду в то, что "вздёрнут Президента Мира" на фонарном столбе.
    German Titov
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:22
      Вздернут вместе с их президентом
      Дормидонт
  13. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 11:51
    Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади
    Он что ,хотел сказать "Фух.Перезимовали" И что следующей зимы конечно не будет? laughing
    Наблюдатель2014
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:21
      Тяжелые испытания для хазарии остались позади. Впереди только ужасные и чудовищные
      Дормидонт
  14. мичман (Юрий Григорьевич Шатраков) Сегодня, 11:59
    А какое поздравление? Он же яврей! Он в синагоге должен быть.
    мичман
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:34
      Цитата: мичман
      какое поздравление? Он же яврей! Он в синагоге должен быть.

      Он гой по Галахе, ибо мать нееврейка
      В соответствии с Законом о репатриации или возвращении «евреем» считается тот, кто рождён от матери-еврейки и не перешёл в другое вероисповедание, а также лицо, принявшее иудаизм.
      Порох под это дело не подходит. И фамилию его отец взял, женившись на Евгении Сергеевне Порошенко в 1956г.
      Аскет
  15. viktor. (Чита) Сегодня, 12:02
    неее Пека позади у тебя беззаботная (счастливая) жизнь а вот в переди КОЛ к твоей заднице подбирается wassat
    viktor.
  16. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:10
    Храни вас Бог Донбасс! Молодцы , так держать..
    МИХАН
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:45
      Да,в окопах праздники приобретают истинный смысл .Кто сидел тот поймет
      APASUS
  17. Аскет (Станислав) Сегодня, 12:18
    Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим,


    Вперёд, орлы, а я за вами, мы грудью постоим за вашими спинами
    Аскет
  18. Юрий ВО (Юрий) Сегодня, 12:19
    Кого и КАК победим (знак вопроса),
    Юрий ВО
  19. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:20
    Господин вальцман, вы уж или крестик снимите, или трусы наденьте
    Дормидонт
  20. aleks700 Сегодня, 12:38
    Спасибо Владимиру Владимировичу. Спас украину.
    aleks700
  21. Пленник (Айрат) Сегодня, 12:39
    Сам-то скотина верит тому, что говорит?
    Пленник
  22. wellaut (олег) Сегодня, 12:51
    Не зная истории можно умилиться и прослезиться.
    Где у него кнопка? Или чип?
    wellaut
  23. iouris (iouris) Сегодня, 13:13
    Да. Раскол Руси на Юго-Западную и Северо-Восточную стабилизировался.
    iouris
  24. Rossia (Ivan) Сегодня, 14:03
    "передал военнослужащим пасхальные куличи, которые испекла его жена Марина." красивый жест от ПетраЛексеича. вот Владимир Владимирович так не может. потому что не женат) сам, только если, испечёт
    Rossia
  25. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:26
    Во, как. Оказывается, та щеня нэ вмэрла, а только немного занэмогла.
    Piramidon
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