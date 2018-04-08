Порошенко: Самые тяжелые испытания уже точно позади

Воскресение – это победа жизни над смертью, это победа правды над ложью, победа света над тьмой, победа добра над злом. Это и наша с вами победа… В этом году Пасха – это особенный день, потому что вместе с ним постепенно приходит и уверенность, что самые тяжелые испытания уже точно позади,

Только посмотрите на этих мужественных воинов. Разве они не внушают веру в наши Вооруженные Силы, надежду на мир и любовь к Украине? Равно как и уверенность в том, что мы обязательно победим,