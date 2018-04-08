14:44 08 апреля
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Российские военные отвергли обвинения США в применении химоружия в Восточной Гуте

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко опроверг информацию о том, что правительственные силы использовали в городе Дума отравляющие вещества, передает РИА Новости.



Евтушенко сообщил, что «8 апреля начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"», при этом ряд стран предпринимают меры для срыва данной операции, «используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия».


Он подчеркнул, что «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", заявили о том, что в субботу в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором».

Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума (Восточная Гута) от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений,
заявил генерал на брифинге.

Он также добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам Аль-Вафедин продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из Думы.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 40

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  1. Тралл Сегодня, 11:37
    Опять бородатых беременных детей разбомбили в больнице smile

    Радио "Свобода":
    В Восточной Гуте население пожаловалось на "характерный запах зарина"


    Справка:
    Зарин — фосфорорганическое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Представляет собой изопропиловый эфир фторангидрида метилфосфоновой кислоты, жидкость без ЦВЕТА и ЗАПАХА; смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями.
    Тралл
    1. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:45
      Цитата: Тралл
      жидкость без ЦВЕТА и ЗАПАХА;

      Цитата: Тралл
      пожаловалось на "характерный запах зарина"

      это была вонь от
      Цитата: Тралл
      Радио "Свобода":

      yes
      Владимирец
      1. Borik (Борис) Сегодня, 12:01
        Опять заезженная пластинка. Могли бы что-то и новенькое придумать. Химоружие, химоружие. В англии доказали, что химоружие сейчас малоэффективное против людей. Пора белокасочникам что-то новое придумать.
        Borik
        1. Татьяна Сегодня, 12:55
          Цитата: Тралл
          Опять бородатых беременных детей разбомбили в больнице
          Так называемая "Белые каски" - это Неправительственная международная организация (НПО), которая в Сирии работает на террористические группировки против законного правительства Асада и щедро финансируется иностранными государствами и которая соответственно работает в интересах своих истинных ИНОСТРАННЫХ хозяев.

          Представители организации заявляют, что они не получают финансирования от западных стран, которые являются заинтересованной стороной в сирийском конфликте. Однако, их бюджет составляет более $100 млн — основными спонсорами являются Великобритания и США. Членов организации также обвиняют в том, что популярность для них гораздо важнее, чем спасение человеческих жизней.

          Иными словами, "Белые каски" является посредниками террористических группировок Вашингтона на БВ по борьбе там с национальными государствами и никакого отношения к истинным правительственным силам ПВО этих стран не имеют.
          НПО "Белые каски" - это местные и иностранные прокси-посредники американских и британских захватчиков суверенных стран на БВ, в частности в той же Сирии.

          "Белые каски" не спасают людей - они занимаются политикой в прокси-войне на стороне захватчиков из Лондона и Вашингтона..

          Самые распиаренные спасатели Сирии: кто такие «Белые каски». Опубликовано: 7 окт. 2016 г.
          Татьяна
      2. Комментарий был удален.
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 11:47
      Может попробовать, признать ! Ведь это они от нас хотят ?
      Интересно какая реакция будет хе хе На ВСЕ их обвинения коротко говорить "Да, это мы!" И молчать потом.!!!
      МИХАН
    3. Голован Джек (Роман) Сегодня, 11:50
      Цитата: Тралл
      Радио "Свобода":
      В Восточной Гуте население пожаловалось на "характерный запах зарина"

      Они зарин с фосгеном перепутали, походу request
      Голован Джек
      1. nov_tech.vrn (Михаил) Сегодня, 13:36
        запах "радио Свобода" он такой, сероводородом отдает и сопровождается определенными выделениями
        nov_tech.vrn
    4. udincev (Виктор) Сегодня, 11:50
      Цитата: Тралл
      смешивается во всех отношениях с водой и органическими растворителями.

      Интересно в каких соотношения и с чем они смешивают, что такая пурга у "независимых" и "белых" рождается...
      udincev
    5. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:54
      Цитата: Тралл
      ...Опять бородатых беременных детей разбомбили в больнице smile...

      Гуту зачистят, вопли не прекратятся. Впереди Дейр-эз-Зор - там принюхиваться начнут yes
      Андрей К
      1. Тралл Сегодня, 11:57
        Работы зелёным автобусам ещё предстоит много. smile
        Тралл
    6. Маз Сегодня, 12:05
      Десятки погибших в результате химической атаки в Восточной Гуте. США: «Виновата Россия»

      Это заголовок Израильских СМИ и первая строчка статьи:
      Сирийская армия применила химическое оружие у городка Дума в Восточной Гуте, последнего оплота антиправительственных сил в районе Дамаска. Западные СМИ, в частности арабская редакция Sky News, сообщают об этом со ссылкой на местные источники и публикуют десятки фотографий убитых и раненых со следами применения химического оружия. По различным источникам, в Думе погибли от 70 до 150 человек, в том числе женщины и дети. Оппозиционные силы утверждают, что на Думу были сброшены бочки с хлором, не исключают даже применения нервно-паралитического газа.


      Человек запоминает первый абзац, а особенно первую строчку - это не я это ученые вывели. Делайте выводы господа и коллеги.
      Маз
      1. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 12:13
        Цитата: Маз
        Это заголовок Израильских СМИ

        Если верить этим СМИ, Земля поменяла орбиту и перебазировалась в другую вселенную, где русские с союзниками травят всё и всех.
        Время честных СМИ ушло навсегда начиная с Олимпиады в Сочи и майдана в Киеве.
        stalkerwalker
        1. Оператор (Андрей) Сегодня, 12:18
          Израильская служба Моссад применила нервнопаралитический газ в Солсбери

          по мнению французского генерала Доменика Делаверда
          Оператор
        2. svd-73 (Сергей) Сегодня, 12:56
          Время честных СМИ ушло навсегда начиная с Олимпиады в Сочи и майдана в Киеве.
          Более активная фаза(вялотекущая не прекращалась даже тогда когда пьяный ельцин им руки целовал) демонизации России началась со времени когда ВВП пошел на 3ий срок президентства и закона о пропаганде ЛГБТ,майдан был следующим шагом по ослаблению позиций России.Дело отравления пресловутого Скрипаля тоже надо рассматривать в контексте с ситуацией в Сирии.Россия мешает убрать Ассада под опробованной на Ираке и Ливии теме оружия массового поражения,тут даже пошли дальше не только тряся "пробирками Пауэлла" но и пойдя на провокации с отравлением людей.Скрипали следующий шаг к обвинению в нарушении конвенции о запрещении и нераспространении .
          svd-73
    7. словак Сегодня, 14:05
      Скрипали и их хомяки подтверждение- на берет боевое ОВ прозападников...
      словак
  2. Владимирец (Евгений) Сегодня, 11:38
    А им то что? "Карфаген должен быть разрушен...". recourse
    Владимирец
    1. Тралл Сегодня, 11:45
      Шах и мат Путину: laughing
      После химической атаки в Восточной Гуте на улице найдены трупы Скрипаля, двух его морских свинок и кот в стрессовом состоянии.

      Тралл
  3. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:42
    Послать их, а не опровергать надо.
    ul_vitalii
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 11:55
      Цитата: ul_vitalii
      Послать их

      ... не надо утруждаться... Сами туда бодро идут.
      udincev
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:56
      Цитата: ul_vitalii
      ...Послать их, а не опровергать надо...

      Виталь hi
      Да никого посылать не надо.
      Просто эти пуки игнорировать.
      Андрей К
  4. udincev (Виктор) Сегодня, 11:44
    ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе "Белые каски"
    Всё стало ясно настолько fellow , что больше никаких расследований и подтверждений не требуется. love
    udincev
  5. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 11:46
    кругом отравляющие вещества... от гречки в ландоне до Восточной Гуты.... самим то не смешно?
    Masya Masya
    1. udincev (Виктор) Сегодня, 11:59
      Цитата: Masya Masya
      самим то не смешно?

      Это кому смешно, а у кого стресс (сильнейший у кошачьих, даже усыплять чтобы не депрессировали приходится) - по разному выражается. Будьте бдительны.
      udincev
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 13:43
        Это кому смешно, а у кого стресс (сильнейший у кошачьих, даже усыплять чтобы не депрессировали приходится) - по разному выражается. Будьте бдительны.
        Я для разнообразия, Мей и Бориса Джонсона усыпил бы по тихому.......
        72jora72
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 11:59
      Цитата: Masya Masya
      ...кругом отравляющие вещества... от гречки в ландоне до Восточной Гуты.... самим то не смешно?...

      Было бы смешно - если бы Россию не обвинили. А так - всё что ассоциируется с Россией, всё яд или "рука Кремля".
      Чего далеко ходить - вчерашний полоумный в Германии, якобы автомат Калашникова дома хранил, 100% по указке Кремля действовал.
      Андрей К
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 12:18
      Цитата: Masya Masya
      кругом отравляющие вещества... от гречки в ландоне до Восточной Гуты.... самим то не смешно?

      Мариночка, Христос Воскресе! Им не смешно. Они давно готовятся жить как на Дессе!
      sabakina
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:20
        Вячеслав, приветик! love
        love
        Masya Masya
  6. Гудвин (Игорь) Сегодня, 12:05
    "Белые каски" - это сочетание скоро станет таким же нарицательным , как "американская демократия" или " английская дипломатия" и будет ассоциироваться с чем-то лживым , провокационным и непрофессиональным. Надо же так было извратить вроде бы благое предназначение.
    Гудвин
    1. рисыч (григорий) Сегодня, 12:50
      Цитата: Гудвин
      "Белые каски" - это сочетание скоро станет таким же нарицательным

      belay Почему скоро? Давно стало.
      рисыч
      1. 320423 (родион ) Сегодня, 13:17
        По-мне "белые каски" это такие же пропагандисты, как Геббельс у нацистов. И в связи с этим я не очень понимаю почему не проходит расследования их деятельности, источники финансирования. тем более их арестовывали и за постановки в Египте, идентифицировали в их рядах махровых террористов.
        320423
        1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 14:36
          Цитата: 320423
          По-мне "белые каски" это такие же пропагандисты, как Геббельс у нацистов. И в связи с этим я не очень понимаю почему не проходит расследования их деятельности, источники финансирования. тем более их арестовывали и за постановки в Египте, идентифицировали в их рядах махровых террористов.
          Вопросы поставлены правильно, но кто будет расследовать их деятельность? "Ребята" играют свою роль в интересах и за деньги заказчика, коим являются США. Тут ещё ряд вопросов выскакивает. Какие полномочия у этой "организации"? На основании какого соглашения и с кем они там находятся, если везде в подобных делах международной "затычкой" является миссия ОБСЕ? Кто обеспечивает им гарантии? Почему они ни разу не выдали на гора преступления террористов расстреливающих людей сотнями и отрезающих головы десятками и все их расследования касаются только применения хим.оружия исключительно однобоко и лишь со стороны официального Дамаска? Они что, филиал ОЗХО? Как они вообще, без каких либо гарантий безопасности с чьей либо стороны, попадают в стан террористов и при этом не лишаются головы, а потом выскальзывают без потерь под огнём правительственных войск? Артисты Террористы, работают в интересах террористов, по заказу главных мировых террористов США.
          Ныробский
    2. МойВрач (Дмитрий) Сегодня, 13:37
      Цитата: Гудвин
      "Белые каски" - это сочетание скоро станет таким же нарицательным , как "американская демократия" или " английская дипломатия" и будет ассоциироваться с чем-то лживым , провокационным и непрофессиональным. Надо же так было извратить вроде бы благое предназначение.

      К сожалению не для всех, далеко не для всех, практически не для всех.
      МойВрач
  7. groks (Олег) Сегодня, 12:18
    Ну работают по Гебельсу. На западе наверное уже почти все верят в химоружие. РФ в положении вечно защищающихся. Хлипко так защищающихся. Плохо это ещё тем, что постоянно продолжается накачка западного общества, для применения чего угодно против РФ.
    groks
    1. Yeraz (Ali) Сегодня, 12:46
      Цитата: groks
      Плохо это ещё тем, что постоянно продолжается накачка западного общества, для применения чего угодно против РФ.

      Не столько западного об-ва.Сейчас СМИ всех мусульманских стран бущует и также бущует мусульманское сооб-во России.Поскольку это воспринято,как очевидный факт и куча фоток убитых детей.Россию однозначно ненавидя в большинстве мусульманских стран и большой негатив среди мусульман России.Информация прошла и в нее поверили.
      Плюс Российские СМИ совершили вторую глупость.Разбомбили школу в Афганистане США убиты 100 детей Хафизов(те кто наизусть знаю Коран)И в СМИ России тишина.Вместо того,что накал страстей перевести на эту плоскость в сторону США,только вокруг Скрипаль и тут Россия умудрилась себе в ногу выстрелить,поскольку мусульмане внутри страны сказали в Кемеров дети погибли всеобщая скробь и мы все скорбили,а про убитых в Афганистане даже хоть какого-то информационного сопровождения не было.Один скрипаль вокруг в СМИ.
      России еще учится работать в информационном поле против Запада.
      Yeraz
      1. Околоточный (Алексей) Сегодня, 12:50
        За негатив среди мусульман России пруфы есть?
        Околоточный
        1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 13:58
          Цитата: Околоточный
          пруфы есть?

          Ну, Алексей, Вы требуете невозможного. Это же особый "источник", нефильтрованный. laughing
          Paranoid50
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 12:32
    Пора прекращать оправдываться после каждой общечеловеческой хуцпы. Надо их давить молча
    Дормидонт
  9. мерцание (Николай) Сегодня, 12:41
    «СМИ стали настолько нечестными, они вредят американцам, уровень нечестности не подается контролю»
    - президент США Дональд Трамп.
    «очень фейковые новости»
    - президент США Трамп о телеканале CNN.
    мерцание
  10. мерцание (Николай) Сегодня, 13:39
    Российские военные отвергли обвинения США в применении химоружия в Восточной Гуте
    Зато определенные силы в Израиле возбудились:
    The Times of Israel: Гилад Эрдан заявил, что США и весь мир должны срочно активизировать свои усилия для борьбы с Асадом; израильские законодатели требуют приступить к немедленным действиям.

    Израильские официальные лица в воскресенье призвали международное сообщество срочно вмешаться в ситуацию в Сирии, где силы повстанцев заявили, что режим убил десятки человек в ходе предполагаемой химической атаки в результате авиаударов.

    Выступая по Армейскому Радио, министр общественной безопасности Гилад Эрдан, член кабинета безопасности и правящей партии «Ликуд», призвал США и международное сообщество к военным действиям.
    мерцание
  11. Чичиков (Дед) Сегодня, 14:08
    Только отгавкиваться бесполезно! Нужно самим, постоянно и на всех уровнях обвинять сШа и его союзников в реальном пособничестве боевикам, передачи оружия, уничтожении мирного населения, гуманитарной катастрофе в оккупированных районах и так далее. Пусть тратят силы и время на "отмывание".
    Чичиков
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