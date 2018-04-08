Российские военные отвергли обвинения США в применении химоружия в Восточной Гуте

Решительно опровергаем эту информацию и заявляем о готовности после освобождения города Дума (Восточная Гута) от боевиков немедленно направить российских специалистов радиационной, химической и биологической защиты для сбора данных, которые подтвердят сфабрикованный характер этих заявлений,

Начальник Центра по примирению враждующих сторон в САР Юрий Евтушенко опроверг информацию о том, что правительственные силы использовали в городе Дума отравляющие вещества, передает РИА Новости Евтушенко сообщил, что «8 апреля начинается операция по выводу из сирийского города Дума непримиримых боевиков группировки "Джейш аль-Ислам"», при этом ряд стран предпринимают меры для срыва данной операции, «используя тему применения правительственными силами Сирии химического оружия».Он подчеркнул, что «ряд так называемых независимых неправительственных организаций, в том числе "Белые каски", заявили о том, что в субботу в Думе сирийскими вооруженными силами якобы была сброшена бомба с хлором».заявил генерал на брифинге.Он также добавил, что гуманитарный коридор в населенном пункте Мухайам Аль-Вафедин продолжает работу по обеспечению безопасного выхода мирных жителей из Думы.