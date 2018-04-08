Кедми рассказал, как могут кончить США

Сегодня коллективный западный мир, во главе с США, пытается всеми силами сдержать экономическое и военное развитие России. Под боком у нашей страны провоцируются военно-политические кризисы, на которые наша страна попросту не может не ответит, а затем вводятся санкционные ограничения, в ответ на наши действия. Так было с Крымом, так было с Донбассом. В Сирии ситуация несколько другая, однако Запад и здесь посчитал, что Россия "превысила свои международные полномочия".



На нашу страну усиливается политическое и экономическое давление. В западные санкционные списки попадают все новые люди, крупные бизнесмены, представители власти. Все это делается с надеждой на государственный переворот в нашей стране, результатом которого станет смещение президента страны Владимира Путина.



Ведя активную внешнеполитическую игру, США ходят по лезвию ножа. Как считает израильский эксперт Яков Кедми, даже локальный конфликт с той же Северной Кореей может стать для Америки началом конца.











