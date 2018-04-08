14:42 08 апреля

Кедми рассказал, как могут кончить США

Сегодня коллективный западный мир, во главе с США, пытается всеми силами сдержать экономическое и военное развитие России. Под боком у нашей страны провоцируются военно-политические кризисы, на которые наша страна попросту не может не ответит, а затем вводятся санкционные ограничения, в ответ на наши действия. Так было с Крымом, так было с Донбассом. В Сирии ситуация несколько другая, однако Запад и здесь посчитал, что Россия "превысила свои международные полномочия".

На нашу страну усиливается политическое и экономическое давление. В западные санкционные списки попадают все новые люди, крупные бизнесмены, представители власти. Все это делается с надеждой на государственный переворот в нашей стране, результатом которого станет смещение президента страны Владимира Путина.

Ведя активную внешнеполитическую игру, США ходят по лезвию ножа. Как считает израильский эксперт Яков Кедми, даже локальный конфликт с той же Северной Кореей может стать для Америки началом конца.




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Комментарии 3

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  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:15
    Предлагаю Кадми принять в состав политическо-военных экспертов в состав совета окружения президента России
    для правильных решений в пользу России.
    Симон
    1. Татьяна Сегодня, 14:24
      Цитата: Симон
      Предлагаю Кадми принять в состав политическо-военных экспертов в состав совета окружения президента России
      для правильных решений в пользу России.

      Вы забываете, что Яков Кедми – гражданин иностранного государства, а именно еврейского национального государства Израиль. О чём он, кстати, сам постоянно и честно подчёркивает как раз для некоторых наивных граждан России, которые об этом нечаянно как раз и забывают.

      Да, Кедми родом из СССР и представляет т.н. «русскую» алию в Израиле. И что из этого? На основании этого ему можно абсолютно во всём доверять?!
      Да, к Кедми прислушиваться надо и прислушиваются! Однако и с собственной головой при этом тоже "дружить" необходимо - тем более, что Яков Кедми всегда говорит, что свой Израиль он никогда не предаст!

      Более того, У нас в России что, вообще кончились все свои отечественные специалисты патриотического толка? Просто они менее раскручены.

      А Якову Кедми за профессиональную и честную международную аналитику, конечно, большое спасибо!
      Татьяна
  2. Симон (Вячеслав) Сегодня, 13:16
    Цитата: Симон
    Предлагаю Кадми принять в состав политическо-военных экспертов в состав совета окружения президента России
    Для правильных решений в пользу России.
    Симон
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