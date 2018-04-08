14:41 08 апреля
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Что сдерживает сотрудничество Москвы и Пхеньяна?

Нерешенность ядерной проблемы Корейского полуострова существенно сдерживает сотрудничество России и Северной Кореи, передает ТАСС заявление МИД РФ в связи с приездом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

Что сдерживает сотрудничество Москвы и Пхеньяна?


Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество,
говорится в заявлении.


Отмечается, что российское руководство поддерживает шаги Пхеньяна, направленные на урегулирование отношений с Сеулом и прямой диалог с Вашингтоном.

«В данном контексте мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем дорожной карты», – говорится в релизе.

При этом дипломаты назвали неприемлемыми требования ООН касательно немедленной депортации рабочих КНДР из РФ.

В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов. Рабочие из КНДР с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в России еще в течение двух лет и будут покидать нашу страну по мере завершения своих контрактных обязательств,
пояснили в ведомстве.

В свою очередь «Российские железные дороги» продолжат работу по привлечению российских и иностранных компаний в проект эксплуатации железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР).

«Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту "Хасан-Раджин" в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО "РЖД" продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы», – говорится в заявлении.

Сообщается также, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с северокорейским коллегой меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов, в том числе с привлечением южнокорейских партнеров.

Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС, Геннадий Хамельянин
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Комментарии 19

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  1. solzh (Сергей) Сегодня, 12:33
    Незнаю что там у нас на счёт нерешённой ядерной проблемы, но Китай сотрудничает с КНДР и без решения оной проблемы.
    solzh
    1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:36
      С языка сняли.
      Китай болт с прибором ложил, на все нерешённости и проблемы. Если ему надо, то с соседями без посредников общается.
      Нам что мешает общаться.
      ...Сергей Лавров обсудит на встрече с северокорейским коллегой меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов, в том числе с привлечением южнокорейских партнеров...

      Делать надо то, что отвечает интересам своей Родины, без оглядки на США.
      Андрей К
    2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 12:37
      ТАСС заявление МИД РФ в связи с приездом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.

      Путин Турцию посетил , а теперь и КНДР к нам в гости..хе хе
      Устроим мы США "рождественские встречи " Чую генами..хе хе
      МИХАН
      1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:41
        Цитата: МИХАН
        ...Устроим мы США "рождественские встречи " Чую генами..хе хе...

        Виталя!!!
        Чуйку у гены не сотри, пригодится ещё laughing
        Андрей К
        1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 12:43
          Цитата: Андрей К
          Чуйку у гены не сотри, пригодится

          Цитата: Анекдот

          Негр родился. Назвали Геной. А мутатор надо мыть...

          Навеяло request
          Голован Джек
          1. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 12:55
            Цитата: Голован Джек
            ...Негр родился. Назвали Геной. А мутатор надо мыть...
            ...Навеяло request...

            Обязательно мыть и шпиртом продезинфицировать laughing
            Андрей К
          2. МИХАН (Виталий) Сегодня, 13:00
            Цитата: Голован Джек
            Цитата: Андрей К
            Чуйку у гены не сотри, пригодится

            Цитата: Анекдот

            Негр родился. Назвали Геной. А мутатор надо мыть...

            Навеяло request


            angry laughing
            МИХАН
            1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:26
              Виталь, с Пасхой! Вить, ты никогда не задумывался, почему нас зовут русскими? Получается, не КТО мы, а ЧЬИ...А мы просто дети земли матушки Руси/России. А с землёй спорить бесполезно.
              sabakina
              1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 13:38
                Нужно максимально восстановить двухсторонние отношения, всё равно мы страны изгои.
                ul_vitalii
                1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:42
                  Витя, согласен. Мы не привыкли бояться в комнате. Мы любим бояться на чердаке.
                  sabakina
    3. Piramidon (Степан) Сегодня, 13:43
      Цитата: solzh
      Незнаю что там у нас на счёт нерешённой ядерной проблемы, но Китай сотрудничает с КНДР и без решения оной проблемы.

      А Вы уверены, что в СМИ всё знают о наших договоренностях с КНДР? Да, вроде бы как поддерживаем инициативы ООН, а что там "под ковром", нам знать не положено.
      Piramidon
  2. Усталый (Александр Барчев) Сегодня, 12:57
    Теперь ещё и наш МИД до КНДР докопался. Саддаму Хусейну тоже обещали, что как только он от хим. оружия избавится так сразу его дела пойдут на поправку. Он и поверил этим обещаниям. И как только он избавился от своего хим. оружия и публично об этом объявил, так сразу на него налетели и весь Ирак превратили в кровавый кошмар заполненный религиозными фанатиками. Если на этот же развод и Ким Третий поведётся, то есть у меня подозрение что для КНДР это тоже ни чем хорошим не кончится. Разве что Китай за них впишется...
    Усталый
  3. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:24
    Решать проблемы взаимоотношений России и КНДР надо скорее совместно с Китаем,но ни как с американцами.Сейчас Китай американцы заставляют принять позицию и судя по первым итогам она совсем не проамериканская.По сути пора формировать параллельные структуры управлением мира
    APASUS
  4. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 13:27
    Идея газопровода в ЮК транзитом через КНДР - это грандиозная по своим геополитическим последствиям идея! Энергетическое подспорье КНДР - грандиознейшее. Расплата газом, необходимым для северокорейцев, за транзит... И отличный рынок сбыта в Южной Корее...
    Да полосатоухие на желчь изойдут, если это произойдёт... А там ведь Цусимский пролив и ... Япония!
    Охо-хо...
    Горный стрелок
  5. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:44
    Позиция КНР в вопросах КНДР всегда считает перед собой улучшение. Наверное.
    Сергей-8848
    1. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:44
      Слова и жесты.
      Сергей-8848
  6. borys (Борис) Сегодня, 13:46
    Ядерная проблема имеется. Только она не корейская, а общемировая. И началась она в США. Любая новая идея или новая техника имеет свойство распостраняться. Даже если
    это кому то не нравится. Ни одна страна, имеющая это оружие, ни у кого разрешения не
    спрашивала. И не обязана спрашивать. Исходя из простого принципа равноправия.
    borys
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 14:23
      Согласен. Почему еврейское государство имеет право обладать ЯО, причем даже не своего производства, а КНДР - не моги?
      Piramidon
  7. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 14:34
    Надеюсь, скоро КНДР решит свою ядерную проблему
    Дормидонт
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