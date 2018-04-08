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Что сдерживает сотрудничество Москвы и Пхеньяна?
Нерешенность ядерной проблемы Корейского полуострова существенно сдерживает сотрудничество России и Северной Кореи, передает ТАСС заявление МИД РФ в связи с приездом в Москву министра иностранных дел КНДР Ли Ён Хо.
Отмечается, что российское руководство поддерживает шаги Пхеньяна, направленные на урегулирование отношений с Сеулом и прямой диалог с Вашингтоном.
«В данном контексте мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем дорожной карты», – говорится в релизе.
При этом дипломаты назвали неприемлемыми требования ООН касательно немедленной депортации рабочих КНДР из РФ.
В свою очередь «Российские железные дороги» продолжат работу по привлечению российских и иностранных компаний в проект эксплуатации железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР).
«Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту "Хасан-Раджин" в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО "РЖД" продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы», – говорится в заявлении.
Сообщается также, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с северокорейским коллегой меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов, в том числе с привлечением южнокорейских партнеров.
Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество,говорится в заявлении.
Отмечается, что российское руководство поддерживает шаги Пхеньяна, направленные на урегулирование отношений с Сеулом и прямой диалог с Вашингтоном.
«В данном контексте мы поддерживаем шаги северокорейского руководства, направленные на межкорейское сближение, нормализацию отношений между двумя корейскими государствами, налаживание прямого диалога с США, что идет в русле предложенной Россией и поддержанной Китаем дорожной карты», – говорится в релизе.
При этом дипломаты назвали неприемлемыми требования ООН касательно немедленной депортации рабочих КНДР из РФ.
В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов. Рабочие из КНДР с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в России еще в течение двух лет и будут покидать нашу страну по мере завершения своих контрактных обязательств,пояснили в ведомстве.
В свою очередь «Российские железные дороги» продолжат работу по привлечению российских и иностранных компаний в проект эксплуатации железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР).
«Важным двусторонним проектом является совместная эксплуатация реконструированного силами СП "Расонконтранс" (дочерняя компания ОАО "РЖД") железнодорожного участка Хасан (Россия) – Раджин (КНДР) и третьего пирса порта Раджин. Резолюции СБ ООН по КНДР содержат прямое указание на неприменение их положений к проекту "Хасан-Раджин" в части, касающейся экспорта российского угля транзитом через территорию КНДР. В настоящее время ОАО "РЖД" продолжает работу по привлечению в проект российских и иностранных транспортно-логистических компаний для формирования грузовой базы», – говорится в заявлении.
Сообщается также, что глава МИД РФ Сергей Лавров обсудит на встрече с северокорейским коллегой меры по повышению эффективности практического взаимодействия и реализацию совместных проектов, в том числе с привлечением южнокорейских партнеров.
Использованы фотографии: ИТАР-ТАСС, Геннадий Хамельянин
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