Что сдерживает сотрудничество Москвы и Пхеньяна?

Важное место в повестке дня предстоящих переговоров будет отведено обмену мнениями по ситуации на Корейском полуострове и поиску путей ее урегулирования, в том числе в контексте наметившихся позитивных тенденций в развитии обстановки в указанном субрегионе. Нерешенность ядерной и других проблем Корейского полуострова по-прежнему является серьезным фактором, сдерживающим российско-северокорейское сотрудничество,

В ходе согласования резолюции 2397 Совета Безопасности ООН российская сторона четко обозначила неприемлемость требования о немедленной депортации северокорейских трудовых мигрантов. Рабочие из КНДР с оформленными до 11 сентября 2017 года трудовыми договорами могут находиться в России еще в течение двух лет и будут покидать нашу страну по мере завершения своих контрактных обязательств,