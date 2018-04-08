ВСУ за сутки 19 раз нарушили «пасхальное перемирие»

Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз,

Горловское направление: минометы 120 мм – четыре мины; донецкое направление: минометы 120 мм – семь мин, 82 мм – десять мин АГС – 87 гранат; мариупольское направление: минометы 120 мм – 33 мины, 82 мм – пять мин, АГС – 29 гранат. (…) Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 266 единиц,