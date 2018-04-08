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ВСУ за сутки 19 раз нарушили «пасхальное перемирие»
Украинские силовики за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
По его словам, силовики выпустили почти 60 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
В зоне обстрела «оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Доломитное), Донецкий аэропорт (Спартак), Ясиноватая (Крутая Балка), Александровка (Старомихайловка, Лозовое)», добавил он.
В субботу утром в результате обстрела получила ранение жительница Ржавина С.В., 1963 г.р., пересекавшая контрольный пункт «Еленовка».
В предыдущие сутки количество, примененных по территории ДНР боеприпасов составило 305 единиц, сообщил представитель Донецкой республики в СЦКК.
Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз,сказал офицер.
По его словам, силовики выпустили почти 60 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.
Горловское направление: минометы 120 мм – четыре мины; донецкое направление: минометы 120 мм – семь мин, 82 мм – десять мин АГС – 87 гранат; мариупольское направление: минометы 120 мм – 33 мины, 82 мм – пять мин, АГС – 29 гранат. (…) Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 266 единиц,перечислил представитель ДНР.
В зоне обстрела «оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Доломитное), Донецкий аэропорт (Спартак), Ясиноватая (Крутая Балка), Александровка (Старомихайловка, Лозовое)», добавил он.
В субботу утром в результате обстрела получила ранение жительница Ржавина С.В., 1963 г.р., пересекавшая контрольный пункт «Еленовка».
В предыдущие сутки количество, примененных по территории ДНР боеприпасов составило 305 единиц, сообщил представитель Донецкой республики в СЦКК.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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