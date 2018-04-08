14:41 08 апреля
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ВСУ за сутки 19 раз нарушили «пасхальное перемирие»

Украинские силовики за сутки 19 раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе, передает РИА Новости сообщение представителя ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.



Представительство Донецкой народной республики в СЦКК уведомляет: за истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВСУ составило 19 раз,
сказал офицер.


По его словам, силовики выпустили почти 60 мин по территории ДНР, при обстрелах также использовались гранатометы различного типа, бронетехника и стрелковое оружие.

Горловское направление: минометы 120 мм – четыре мины; донецкое направление: минометы 120 мм – семь мин, 82 мм – десять мин АГС – 87 гранат; мариупольское направление: минометы 120 мм – 33 мины, 82 мм – пять мин, АГС – 29 гранат. (…) Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 266 единиц,
перечислил представитель ДНР.

В зоне обстрела «оказались следующие районы и населенные пункты: Горловка (Доломитное), Донецкий аэропорт (Спартак), Ясиноватая (Крутая Балка), Александровка (Старомихайловка, Лозовое)», добавил он.

В субботу утром в результате обстрела получила ранение жительница Ржавина С.В., 1963 г.р., пересекавшая контрольный пункт «Еленовка».

В предыдущие сутки количество, примененных по территории ДНР боеприпасов составило 305 единиц, сообщил представитель Донецкой республики в СЦКК.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 9

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  1. APASUS (Pavo) Сегодня, 13:15
    Так кроме ВСУ есть нацбаты ,наемники и вообще это скорее "дикое поле" чем ВСУ .Судя по тому как им навязали поведенческую модель ,не человеков стрелять можно и в праздники.Такая длинная рука Запада и Донбасс на острие.
    APASUS
    1. volodya (владимир) Сегодня, 13:39
      У Порошенко есть цель, уничтожить жителей Донбасса!
      volodya
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:00
        Как этого упыря Порошенко в Крыму тогда отпустили, а ведь уже хотели навалять, да вот не срослось, надо было.
        ul_vitalii
        1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:14
          НЕЛЮДИ, что еще сказать? Нажрались водки и плевать на все.
          Вот уж точно: ни Бога в душе, ни царя в голове... fool
          Подрезчик
  2. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:24
    ВСУ за сутки 19 раз нарушили «пасхальное перемирие»

    а оно было? по моему, во время перемирия ВСУ только активизируются....
    Masya Masya
  3. Опер (Игорь) Сегодня, 13:31
    Понятное дело! По народным поверьям в пасхальные праздники все черти бывают необычайно злы! Чтобы поглумиться над нечистой силой в русских деревнях зная особую злость нечести люди выходили с пасхальными яйцами на перекресток и катали их по дороге. Считалось, что тогда черти обязательно должны выскочить и поплясать!!! Что касается свидомых то эти точно попрыгают...
    Опер
  4. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:31
    Пока в Киеве заседает вот это мурло, в Донбассе не будет ни мира не перимирия....увы.
    Тем кто дёргает ниточки за океаном только война нужна.
    DEZINTO
  5. Хубун (Евгений) Сегодня, 14:01
    тут нужен другой какой то термин , перемирие ну никак не подходит.
    Хубун
  6. German Titov (Herat) Сегодня, 14:39
    Да мы как-то и в Святой день не расслабляемся. Мы слову Киева- верим как "джентельменам". Всех православных с Великим Днем! Христос Воскресе!
    German Titov
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