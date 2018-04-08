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«Непримиримые» в сирийской Думе обратились с просьбой о переговорах
Боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующие город Дума в Восточной Гуте, запросили сирийское правительство о переговорах, передает РИА Новости сообщение агентства «САНА».
По словам собеседника, соответствующая просьба от «непримиримых» поступила после массированного удара сирийской армии, нанесенного по позициям группировки.
Правительство САР приняло предложение «с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных», добавил он.
Операция правительственных войск началась после того, как радикалы сорвали перемирие, открыв минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что стало причиной гибели 7-ми человек.
Кроме того, в пятницу вечером боевики обстреляли гуманитарный коридор в Мухайам Аль-Вафидин. ВВС САР ответили серией ударов по позициям группировки.
Напомним, Дума остается последним оплотом вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Ранее, благодаря достигнутым соглашениям, из пригорода Дамаск удалось вывезти в Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман».
Правительство начнет переговоры в течение двух часов,пишет агентство со ссылкой на источник.
По словам собеседника, соответствующая просьба от «непримиримых» поступила после массированного удара сирийской армии, нанесенного по позициям группировки.
Правительство САР приняло предложение «с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных», добавил он.
Операция правительственных войск началась после того, как радикалы сорвали перемирие, открыв минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что стало причиной гибели 7-ми человек.
Кроме того, в пятницу вечером боевики обстреляли гуманитарный коридор в Мухайам Аль-Вафидин. ВВС САР ответили серией ударов по позициям группировки.
Напомним, Дума остается последним оплотом вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Ранее, благодаря достигнутым соглашениям, из пригорода Дамаск удалось вывезти в Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман».
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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