14:43 08 апреля
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«Непримиримые» в сирийской Думе обратились с просьбой о переговорах

Боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующие город Дума в Восточной Гуте, запросили сирийское правительство о переговорах, передает РИА Новости сообщение агентства «САНА».



Правительство начнет переговоры в течение двух часов,
пишет агентство со ссылкой на источник.


По словам собеседника, соответствующая просьба от «непримиримых» поступила после массированного удара сирийской армии, нанесенного по позициям группировки.

Правительство САР приняло предложение «с целью сохранения жизней мирных граждан и освобождения пленных», добавил он.

Операция правительственных войск началась после того, как радикалы сорвали перемирие, открыв минометный огонь по центру Дамаска и его окраинам, что стало причиной гибели 7-ми человек.

Кроме того, в пятницу вечером боевики обстреляли гуманитарный коридор в Мухайам Аль-Вафидин. ВВС САР ответили серией ударов по позициям группировки.

Напомним, Дума остается последним оплотом вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Ранее, благодаря достигнутым соглашениям, из пригорода Дамаск удалось вывезти в Идлиб всех боевиков группировки «Фейлак ар-Рахман».

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 32

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  1. Rusland (Rusland) Сегодня, 13:52
    Вот не надо только их хотелки транслировать и озвучивать. Раздолбать их и сказать: не слышали, не видели, ничего не знаем.
    Rusland
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 14:11
      Цитата: Rusland
      Вот не надо только их хотелки транслировать и озвучивать. Раздолбать их и сказать: не слышали, не видели, ничего не знаем.

      Ну почему hi Сразу то долбать зачем,пусть сдают кассу.вооружение и головы западных инструкторов и едут в Идлиб,а когда скопятся в одном месте можно и сжечь весь мусор. hi
      vovanpain
    2. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:13
      ученики америкосов понимают только силу как и их бездарные инструкторы.
      предки с Дона
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 14:20
        По словам собеседника, соответствующая просьба от «непримиримых» поступила после массированного удара сирийской армии, нанесенного по позициям группировки.

        Видно пятки им там поджарили, и не слабо. Выпустить без заложников, а потом автобусы по дороге уничтожить...Условия выхода-сдача западных инструкторов, чтобы впредь неповадно было нарушать перемирие...
        Подрезчик
  2. Хубун (Евгений) Сегодня, 13:52
    сейчас начнет госдеп себе эту заслугу приписывать
    Хубун
  3. К-50 (Алексей) Сегодня, 13:52
    Боевики оппозиционной группировки «Джейш аль-Ислам», контролирующие город Дума в Восточной Гуте, запросили сирийское правительство о переговорах

    Уничтожить, всех до единого!!! am
    У них была возможность "эвакуироваться". Они стали обстреливать "мирняк". Ну так и сдохните, шакалы!!! am
    К-50
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 14:02
      Бешеных собак только отстреливают, ничего другое не помогает.
      Pivot
  4. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:53
    Страх? Хитрость? Будем посмотреть.
    sabakina
    1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 14:15
      присутствует звериное желание жить самим и своим многочисленным выводкам, и нет тут никакой политики.
      предки с Дона
  5. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:53
    Ну в прнципе логично - дабы сохранить жизни людей можно и потрендеть с бородачами....Но пусть боевики тогда сразу телефон белого дома в Вашингтоне дадут...
    DEZINTO
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 13:57
    Как только начинает пахнуть жареным, так вся непримиримость у бармалеев уходит в небытие и сразу же готовность к переговорам возрастает кратно. Мразо"та, она и есть мразо"та. amПолная копия укрошумеров, потому что хозяин, у всей этой садомии ,один - америкосы.
    Egorovich
    1. Pivot (Василий) Сегодня, 14:05
      Да и в Чечне арабы как в плен попадали, сапоги готовы были лизать лишь бы их не престрелили. В Сирии ничего не меняется.
      Pivot
    2. тол100в (Игорь) Сегодня, 14:39
      Цитата: Egorovich
      Как только начинает пахнуть жареным, так вся непримиримость у бармалеев уходит в небытие и сразу же готовность к переговорам возрастает кратно. Мразо"та, она и есть мразо"та.

      Как тут не вспомнить " Минск-1,2"? Мразо.....
      тол100в
  7. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 13:58
    соответствующая просьба от «непримиримых» поступила после массированного удара сирийской армии, нанесенного по позициям группировки.

    пощады запросили? все жить хотят...
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:01
      пощады запросили? все жить хотят...

      ага. Сейчас им в очередной раз дадут коридор, и они на пятнадцати грузовиках укатят в закат.
      Что-бы через месяц, отдохнув начать очередную атаку на какой-нибудь другой город.....и так по кругу. Война - это-же всегда для кого-то - прибыль. request
      DEZINTO
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:07
        Николай, приветик! love
        Цитата: DEZINTO
        Война - это-же всегда для кого-то - прибыль.

        даже не надо уточнять для кого... за счет войн и существуют...
        Masya Masya
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:19
          даже не надо уточнять для кого... за счет войн и существуют...

          И не говорите, вторую сотню лет уже, только и делают что получают выгоду от войн, бесят несусветно! - где-же справедливость ?
          Добрый день Марина. hi
          Вот Вам довольного кота. Надо бы на море поехать, а - то никаких нервов не хватит... winked
          DEZINTO
          1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 14:23
            Цитата: DEZINTO
            Надо бы на море поехать

            надо, значит нужно! wink

            желаю....
            Masya Masya
            1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:27
              желаю....

              Пасиба...:)
              Мне то ехать всего пол часа, только вода ещё холодная...

              Просто на берегу посижу....
              DEZINTO
  8. Korsar4 (Сергей ) Сегодня, 14:02
    Вопрос последовательности событий. Одно дело - мирный народ выживет. Другое - заварившие кашу передышку получат. Но с мест - это виднее.
    Korsar4
  9. ALEXXX1983 (Алексей) Сегодня, 14:06
    Непримиримые запросили перемирия?! Как же так? А как же их непримиримость?
    ALEXXX1983
  10. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 14:12
    Опять НАТО флаг выкидывает, инструкторов спасают. Выявить и в расход.
    ul_vitalii
  11. Симон (Вячеслав) Сегодня, 14:16
    Видимо хорошо прижало непримиримых, что переговоры запросили!
    Симон
  12. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:17
    Обстрелом балбесы решили себе прибавить очков на переговорах.
    Сергей-8848
  13. мерцание (Николай) Сегодня, 14:21
    Ну так главное они сделали - запустили фейк о химатаке сирийской армией, а теперь пора о своей жизни позаботиться.
    А возможно мерины бабосы уже перевели за химатаку, а раз так, то можно уже и сваливать. Развели меринов на бабло и решили, что хватит погибать за интересы англосаксов и прочих сионистов, пора ноги делать.
    мерцание
  14. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 14:22
    Почему надо прощать долбо....бов, стремящихся успокоиться. Разнести в пух и прах дом его дяди, который решил пересидеть смутное время, торгуя нашим и вашим, и кланяясь Баширу.
    Если мы оттуда собираемся уйти, то без нейтрализации подобных дядек - завязнем.
    Сергей-8848
  15. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 14:25
    На Востоке мир невозможен, только перемирия. Один хитрожопый считает что он житрожопей всех других хитрожопых. И пока они так думают - мира не будет.
    Кокарев Михаил
  16. tchoni (Евгений) Сегодня, 14:27
    Только так с бармалеями. Вякнули - извольте по зубам. Без жалости, разбору и промедлению... Ибо с сильным договориться хочет каждый. У слабого все заберут силой
    tchoni
  17. Chepa (Юрий) Сегодня, 14:31
    Очередная перегруппировка террористов, хотя ради мирного населения конечно надо вести переговоры
    Chepa
  18. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 14:35
    Президент Сирии долбит авиацией, танками и артиллерией
    рабочие окраины собственной столицы,
    но весь форум твердо уверен, что скоро будет мир. recourse
    voyaka uh
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:38
      но весь форум твердо уверен

      Никто ни в чём не уверен, с чего это Вы взяли?.
      Я во всяком случае уж точно во всём и во всех сомневаюсь......
      А то что президент Сирии куда-то долбит так на то он и президент целой страны, и если долбит значит так надо, он так решил....
      Или когда "другой" президент, "другой" страны долбит по "другим" окраинам - то так и должно быть по Вашему?
      DEZINTO
    2. XXXIII (Владимир) Сегодня, 14:42
      Цитата: voyaka uh
      но весь форум твердо уверен

      Не совсем уверен что ввс Израиля бомбили то что надо на территории суверенного государства Сирия..... crying
      XXXIII
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