17:32 08 апреля
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Как в 1910-ом. Отношения РФ и США напомнили шведскому журналисту о Первой мировой

Ситуация в отношениях между Россией и Западом сейчас такая же, как в годы, которые предшествовали Первой мировой войне, пишет шведский журналист Матс Ларссон в своей статье для газеты Expressen.



Сейчас нам часто кажется, что холодная война вернулась. Если бы это было так хорошо. Во многих смыслах обстановка в мире сегодня куда опаснее,
цитирует автора РИА Новости.


По его словам, «конфликт идеологий, на котором строилась холодная война, был исчерпан после падения Берлинской стены».

Так что сейчас противостояния больших идеологий больше нет. То, что происходит сейчас, напоминает мир не в 1960 году, а в 1910-ом,
отметил Ларссон.

С его точки зрения, «мы вернулись к тем временам, когда действия стран зависели в первую очередь от их национальных интересов и когда они рисковали вступить в конфликт по геополитическим причинам».

Современную Россию автор описывает как государство, у которого осталась «фантомная боль от распада СССР» и которое не играет по правилам Запада, потому что заинтересовано в его ослаблении.

«Во времена холодной войны тоже были свои критические моменты, однако тогда у сторон конфликта были определенные правила, были определены черты, за которые нельзя переходить», отмечает он.

Сейчас ситуация более опасная. Это касается отношений между Россией и Западом. «Это касается отношений между Китаем и США. США все еще самая могущественная нация, но Китай вступает в игру, другие игроки тоже хотят присоединиться», – пишет Ларссон.

В сложившихся условиях, «очень полезно изучать историю о событиях, которые привели к Первой мировой войне», утверждает он.

Никого из тех, кто сохранил что-то в памяти о том конфликте или о том, как он начался, не осталось в живых. Будем надеяться, что (страны) не "уснут за рулем" еще раз,
подвел итого автор.


Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. ФЕОДОР (ФЕДЯ Лесорубов) Сегодня, 14:48
    Поллитролог ?
    ФЕОДОР
    1. хрыч (Хрыч) Сегодня, 14:59
      Цитата: ФЕОДОР
      Поллитролог ?

      Мы их изучаем, видим насквозь.
      хрыч
    2. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:00
      Чо за на.... в чём дело ? Сегодня не день ПВО ? а где : " сами не летаем и другим не даём " ??? а ВО ??? whatоднако, ПВОшников- с Праздником !!! soldier
      Дедкастарый
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:20
        Дедка старый

        В принципе в теме вооружение, мы друг друга ПВОшники с утра поздравляемся...
        NN52
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:33
          Цитата: NN52
          Дедка старый

          В принципе в теме вооружение, мы друг друга ПВОшники с утра поздравляемся...

          пардону прошу...не зашёл куды надо... hi
          Дедкастарый
    3. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 15:00
      Этот швед никакой не политолог, а шарлатан, Россию в первую мировую войну втянули долги от денег набранных Романовым у западных "партнеров", отсюда возникли союзнические обязательства по защите интересов мирового капитала ценой жизни русских солдат, России по большому счету вообще было не обязательно ввязываться в эту бойню это была не ее война.
      предки с Дона
    4. Avis-bis (Сергей) Сегодня, 15:02
      Цитата: ФЕОДОР
      Поллитролог ?

      Бухгалтер:
      подвел итого автор
      Avis-bis
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 14:51
    и которое не играет по правилам Запада, потому что заинтересовано в его ослаблении

    Вот единственное где я согласен и очень рад что этот деревянный по пояс хотя-бы этот тезис озвучил.
    Статью прочитал целиком. Могу одно сказать - я вот такую ахинею в девятом классе сочинял. Но теперь на западе спрос на подобные статейки. ....эхх где мои 20 лет.... sad
    DEZINTO
    1. poquello (poquello) Сегодня, 14:57
      Цитата: DEZINTO
      и которое не играет по правилам Запада, потому что заинтересовано в его ослаблении

      Вот единственное где я согласен и очень рад что этот деревянный по пояс хотя-бы этот тезис озвучил.
      Статью прочитал целиком. Могу одно сказать - я вот такую ахинею в девятом классе сочинял. Но теперь на западе спрос на подобные статейки. ....эхх где мои 20 лет.... sad

      а что Вас в статье не устроило? главная сейчас проблема - правил нет, и это очень большая проблема
      poquello
      1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 15:14
        Правила - привилегия равных. Америка таковой РФ не считает, это не СССР..
        Doliva63
  3. poquello (poquello) Сегодня, 14:55
    следующая война коснётся территории сша самым непосредственным образом, я бы даже сказал уж коснётся так коснётся
    poquello
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:00
      Это самый лучший прогноз, который я когда либо слышал hi drinks
      ul_vitalii
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:01
    вот жути гонит... шведы и так напуганы донельзя, куда уж больше? рыть то есть куда, ныкаться? recourse
    Masya Masya
  5. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 15:12
    Россия хочет одного: что бы от нее отстали. У нее и так все есть!
    Дилетант
  6. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:13
    А с какого это полупеха мы должны играть по правилам запада, написанных для себя любимых? Россия во все времена шла своим путем и будет идти, не спрашивая ни у кого их влажных советов.
    Egorovich
  7. Sadko88 (Старший) Сегодня, 15:17
    Как может быть могучей страна которая по уши в долгах? Причем продолжает занимать, не собираясь жить по средствам... США - банкрот. Это всё равно что человеку занять денег у многоквартирного дома, закатить шикарный ремонт у себя в квартире, обставить по последнему слову техники, и выпендриваться перед теми у кого занял не имея возможности расплатиться laughing
    Sadko88
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:27
      Это всё равно что человеку занять денег у многоквартирного дома, закатить шикарный ремонт у себя в квартире, обставить по последнему слову техники, и выпендриваться перед теми у кого занял не имея возможности расплатиться

      Ну вот Вы совершенно точно обрисовали современные штаты амерки. И в ус не дуют, и так - же продолжают жить!.....вот так вота.....и послезавтра новый сверх-грандиозный авианосец построят, или исминец, на что фантазии хватит, и будут дальше всем качать права. Уот так уота. request
      DEZINTO
  8. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:33
    Скорее не как в 1910, а как в 1920, когда стали активно убивать интервентов
    Дормидонт
  9. Волька Сегодня, 16:18
    все верно, история, как известно по общепринятой теории развивается по спирали, а вообще если не можешь найти выход, ищи там где вход...
    Волька
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