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Как в 1910-ом. Отношения РФ и США напомнили шведскому журналисту о Первой мировой
Ситуация в отношениях между Россией и Западом сейчас такая же, как в годы, которые предшествовали Первой мировой войне, пишет шведский журналист Матс Ларссон в своей статье для газеты Expressen.
По его словам, «конфликт идеологий, на котором строилась холодная война, был исчерпан после падения Берлинской стены».
С его точки зрения, «мы вернулись к тем временам, когда действия стран зависели в первую очередь от их национальных интересов и когда они рисковали вступить в конфликт по геополитическим причинам».
Современную Россию автор описывает как государство, у которого осталась «фантомная боль от распада СССР» и которое не играет по правилам Запада, потому что заинтересовано в его ослаблении.
«Во времена холодной войны тоже были свои критические моменты, однако тогда у сторон конфликта были определенные правила, были определены черты, за которые нельзя переходить», отмечает он.
Сейчас ситуация более опасная. Это касается отношений между Россией и Западом. «Это касается отношений между Китаем и США. США все еще самая могущественная нация, но Китай вступает в игру, другие игроки тоже хотят присоединиться», – пишет Ларссон.
В сложившихся условиях, «очень полезно изучать историю о событиях, которые привели к Первой мировой войне», утверждает он.
Сейчас нам часто кажется, что холодная война вернулась. Если бы это было так хорошо. Во многих смыслах обстановка в мире сегодня куда опаснее,цитирует автора РИА Новости.
По его словам, «конфликт идеологий, на котором строилась холодная война, был исчерпан после падения Берлинской стены».
Так что сейчас противостояния больших идеологий больше нет. То, что происходит сейчас, напоминает мир не в 1960 году, а в 1910-ом,отметил Ларссон.
С его точки зрения, «мы вернулись к тем временам, когда действия стран зависели в первую очередь от их национальных интересов и когда они рисковали вступить в конфликт по геополитическим причинам».
Современную Россию автор описывает как государство, у которого осталась «фантомная боль от распада СССР» и которое не играет по правилам Запада, потому что заинтересовано в его ослаблении.
«Во времена холодной войны тоже были свои критические моменты, однако тогда у сторон конфликта были определенные правила, были определены черты, за которые нельзя переходить», отмечает он.
Сейчас ситуация более опасная. Это касается отношений между Россией и Западом. «Это касается отношений между Китаем и США. США все еще самая могущественная нация, но Китай вступает в игру, другие игроки тоже хотят присоединиться», – пишет Ларссон.
В сложившихся условиях, «очень полезно изучать историю о событиях, которые привели к Первой мировой войне», утверждает он.
Никого из тех, кто сохранил что-то в памяти о том конфликте или о том, как он начался, не осталось в живых. Будем надеяться, что (страны) не "уснут за рулем" еще раз,подвел итого автор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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