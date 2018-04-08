Как в 1910-ом. Отношения РФ и США напомнили шведскому журналисту о Первой мировой

Сейчас нам часто кажется, что холодная война вернулась. Если бы это было так хорошо. Во многих смыслах обстановка в мире сегодня куда опаснее,

Так что сейчас противостояния больших идеологий больше нет. То, что происходит сейчас, напоминает мир не в 1960 году, а в 1910-ом,

Никого из тех, кто сохранил что-то в памяти о том конфликте или о том, как он начался, не осталось в живых. Будем надеяться, что (страны) не "уснут за рулем" еще раз,