08:40 09 апреля

ФСБ против братвы: загон в стойло


Кровавая стрелка

Три года назад, в апреле 2015 года, возле печально известного московского ресторана Elements на Рочдельской улице произошло ЧП со стрельбой, трупами и далеко идущими последствиями. Две противоборствующие криминальные группировки, крышующие коммерсантов, не нашли общего языка. Они сцепились в рукопашной схватке, которая очень быстро переросла в огнестрел. Результат – два трупа, восемь раненых, двое из которых – тяжело. Это побоище стало рубежной вехой в сложных и запутанных отношениях между российским криминальным миром и российскими же спецслужбами. После нее началась планомерная и неотвратимая посадка королей-львов джунглей преступного мира. Лишившись своих лидеров, сам криминальный мир стал мимикрировать на глазах. Ситуация усугубилась тем, что отечественный криминалитет изготовился к очередному кровавому переделу собственности между этническими группировками. После двойного убийства на Рочдельской стало ясно: передела не будет. Как, впрочем, и тех денежных потоков, к которым привыкла российская криминальная братва.

Рочдельский рубеж


Изначально конфликт произошел между двумя бизнесвумен – директором ресторана Жанной Ким и неким модным дизайнером. Ким попросила художницу оформить заведение. Та выполнила заказ. Но качество работы не устроило Жанну, и художник получила только часть обещанной суммы – «жалкие» 600 тысяч евро. Такая жестокая несправедливость задела самые тонкие струны духовной организации творца. Не вынесла душа дизайнера позора мелочных гонораров. Женщина обратилась к «народным мстителям» – знакомым бандюкам. Те, подпрыгнув от удовольствия, решили радикально восстановить попранную справедливость, а заодно отжать часть зеленых банкнот с портретом мертвого американского президента у хозяйки ресторана. И забили ей стрелку.

Товарка художницы тоже оказалась не лыком шита. И кликнула своих покровителей. В число оных входил некий гражданин Эдуард Буданцев, человек с исключительной биографией, бывший командир регионального СОБРа, а также то ли бывший, то ли действующий работник КГБ (хотя в этой организации бывших не бывает по определению). Но на стрелке он просил представлять его адвокатом. А делегацию бандюков возглавлял широко известный в узких кругах вор в законе Шакро Молодой.

14 декабря 2015 состоялось историческое событие. Разговор сразу зашел в неконструктивное русло. Слово за слово, взрослые мужчины перешли к оскорблениям, сносить которые Буданцев не собирался. И популярно объяснил своим собеседникам, кто они по жизни и возле какого санузла находится их законное койко-место. После чего бандюки прыгнули на него всей толпой. Начался жестокий замес. Сбитый с ног офицер пропустил несколько страшных ударов в голову (это, конечно, не красит бывшего спецназовца – навыки рукопашного боя профессионалам такого уровня нужно поддерживать регулярно). Но Буданцев не сдавался. И, каким-то чудом вырвавшись из лап нападавших, восстановил высокое звание русского офицера, прихлопнув козырным тузом двоих нападавших (у него с собой как нельзя кстати оказалось нетабельное оружие). Оно и понятно – ну что за адвокат без огнестрела под мышкой? Два расстрелянных в упор бандита тут же испустили дух. Еще восемь человек (включая самого Шакро) попали под более легкую раздачу. Судя по всему, ни один патрон, выпущенный в тот день таинственным адвокатом, не ушел в молоко. «Несвятой восьмерке» повезло чуть больше – они выжили. А «ворошиловского стрелка» и всех остальных повязала прибывшая на место происшествия полиция.

А потом все пошло ожидаемо. Суд, приговор, казенный дом на девять лет. Только все эти прелести получил именно Шакро, а не «стрелок с Рочдельской». Последнего поместили сначала под домашний арест, а потом и вовсе отпустили. И это вызывает целый ряд мыслей и предположений.

Таинственный адвокат

Первое. Похоже, таинственный адвокат Буданцев был не просто крышей Жанны Ким, а вполне себе внедренным агентом спецслужб в криминальный мир. И внедрен он был для того, чтобы этот криминальный мир переформатировать и «загнать в свое стойло» – контролируемое спецслужбами, разумеется.

Второе. Если воровская «контрразведка» Шакро не пробила засланного казачка, это, мягко говоря, не делает чести ни ей, ни ее «топ-менеджменту». Вор в законе должен понимать, с кем он разговаривает. И вести себя соответственно. В данном случае «законнику» изменил не только интеллект, раз он не переиграл чекистов, но еще и природное чутье. А без этих качеств вор не вор, а так... только название. Объяснить это можно одним – интеллект, чутье и хитрость вора остались где-то там, в девяностых. Тогда можно было с кондачка и без особого включения мозгов наезжать на всех подряд и «косить» при этом нехилое бабло. От нынешней жизни Шакро отстал безнадежно.

Ситуативные партнеры

Но есть еще один момент. Буданцев мог быть и не внедренным агентом. Он мог давно отойти от своих прежних дел (хотя такие люди просто так от них не отходят). Ну всякое бывает – косанул, где-то в чем-то залетел, звезды над головой не сложились...

Тогда ситуация еще интересней. Ни командиров СОБРа, ни чекистов бывших не бывает. Они в худшем случае уходят в запас, но не в отставку. И своих эти люди не бросают ни в каких жизненных ситуациях. Во всяком случае, так было до девяностых. В ревущие девяностые, в эпоху бандитского беспредела, ситуация провалилась. Братва хозяйничала по всей Москве и ее «окрестностям», вплоть до Тихого океана, как в собственном кармане. Спецслужбы бессильно наблюдали за происходящим. После чего бандюки сделали вывод, что ранее всесильная контора превратилась в «бумажного тигра».

Но менялась ситуация и внутри криминального мира. В середине 90-х Москва подверглась буйному чеченскому набегу. Чеченцы обложили данью подавляющее количество крупных столичных предпринимателей и стали сносить одну славянскую группировку за другой. Чекистам это нравилось не больше, чем братве. И они предложили свои услуги для решения чеченской проблемы. Рука временной дружбы была крепко сжата. Аналитики с Лубянки действительно в то время оказали столичному криминалитету неоценимую услугу.

Они выписали с забайкальской кичи Япончика, которому на тот момент сидеть было не пересидеть. «Рыцари плаща и кинжала» снабдили криминальных «чистильщиков» явками, паролями и адресами беспредельщиков с Кавказа. Начались массовые отстрелы. Горцы после серии кровопролитных схваток были выбиты из столицы. После чего временное партнерство тут же закончилось, но воры в законе, судя по всему, сделали из него абсолютно неправильные выводы.

Второй раз спецслужбы прибегли к услугам воров во время строительства сочинских олимпийских объектов. Тогда надо было отжать от них сочинских воров в законе – этнических армян, которые, естественно, положили на них глаз. Япончик и его друг и соратник Шакро сделали и это. Сочинские воры включили в тот момент заднюю. А Япончик после этого был застрелен. Тайну своей смерти он унес в могилу. А Шакро, очевидно, решил, что так будет всегда и, как только будут возникать какие-то щекотливые моменты, чекисты всегда будут обращаться к нему и таким, как он, за помощью.

Воровской блеск и интеллектуальная нищета Шакро Молодого

В этом и состоял его главный просчет. Не то чтобы время щекотливых моментов прошло – они были, есть и будут. Прошло время воров старой формации. Это во-первых. Во-вторых, окрепли и набрали силу сами спецслужбы. Лубянская контора перестала быть «бумажным тигром». Она уже готова была решать серьезные вопросы без королей-львов джунглей преступного мира. Но Шакро по каким-то причинам этого не заметил (опять минус для опытного вора). И самое главное – контора стала возрождать ранее забытые, но незыблемые традиции, одной из которых всегда был железный принцип: своих не сдаем. Вот на этот раз и не сдали.

И наконец, самое главное. Криминальный мир в том виде, в каком он собирался оставаться и далее, перестал устраивать как спецслужбы, так и высших милицейских чинов. К этому примешивался еще и национальный, этнический фактор. Чекисты, в отличие от стражей порядка, всегда болезненно относились к тому, что в столице хозяйничают какие-то левые этнические группировки и чужие авторитеты – чечены, грузины, курды (каковым является Шакро). И тут сам курд подставился по полной. Надо отдать «спецам» должное – кровавый инцидент на Рочдельской они использовали с максимальной отдачей.

Во-первых, чекисты снесли с шахматной доски криминального мира уже изрядно поднадоевшего им Шакро, освободив место для славянских воров в законе, которые будут действовать в русле заданных им правил. Во-вторых, дали понять криминалитету, что времена поменялись и контора теперь не та, что раньше. Теперь с ней надо считаться и по возможности оказывать ей всяческий респект и уважение. В-третьих и самое главное: взяли под контроль все глобальные процессы, происходящие в криминальном мире. Естественно, в какие-то бытовые и текущие разборки вмешиваться никто не будет, но периодически определять направление главного движения для криминалитета будут именно «рыцари плаща и кинжала», нравится это бандитам или нет. И периодически, как это было с Япончиком, пользоваться специфическими услугами. Только вот Шакро для этих услуг оказался слишком стар и недостаточно умен, проницателен и изворотлив. Он стал мешаться под ногами у серьезных людей. И его решили вывести из игры – в назидание другим ее участникам.

Без права на славу

Мало того. Человечество на глазах входит в фазу глобального противостояния, балансируя на грани ядерной войны. В этом противостоянии роль разведок и спецслужб переоценить невозможно. Они критически важны – и для будущей разрядки, и для выживания всего человечества.

А любая серьезная разведка мира, как известно, вне морали. Для нее нет запретных тем и запретных методов ради достижения поставленной цели. Англия в свое время вообще развивалась пиратством – продвигала свои интересы по всему миру с помощью морских и океанических бандюков. Чуть позже британские «спецы» с помощью собственного и китайского криминалитета завалили всю Поднебесную опиумом, чтобы обескровить население огромной страны и на сто с лишним лет вырубить ее из мировой политики. ЦРУ во время Второй мировой без зазрения совести воспользовались услугами итальянской мафии. Матерые и прожженные мафиозо, даже находясь за решеткой, обеспечили Пентагону беспроблемную высадку в Сицилии американского десанта для открытия второго фронта. Российские «спецы» руками славянских бандитов снесли заполонившие Москву в начале 90-х чеченские бандитские полчища. Все как у всех, ничего нового. Святая цель оправдывает любые средства – особенно в разведке.

«Без права на славу – во славу державы» – таков девиз СВР. И совершенно очевидно, что некоторым деяниям разведки не нужна не только слава, которая будет носить явно сомнительный характер, но и элементарная огласка. И таких деяний у внешней и внутренней разведки, судя по всему, в ближайшее время будет немало. И российскому криминалитету в ней уготована особая роль.

Но играть ее он будет со старыми сценаристами и новыми дирижерами. Дирижеры старой формации, к каковым относился Шакро Молодой, новых закулисных сценаристов перестали устраивать. И после первого же неправильного взмаха дирижерской палочки был без малейшего сожаления отправлен в бетонный отель на полировку казенных нар.

«Теперь тебе, мил человек, о другом думать надо – как живым отсюда уйти», – говорил, помнится, страшный горбун из «Черной кошки» Шарапову, когда тот играл роль криминального посланника в бандитском логове. Теперь и для современного «горбуна», Шакро Молодого, настало время думать именно об этом. Иначе все для него может закончиться даже хуже, чем на Рочдельской.

Российскому криминальному миру наверняка в скором времени представят нового «согласованного» лидера. И это сообщество его, разумеется, примет. А нам всем надо приготовиться к новым знаковым событиям – как в России, так и на международной арене. По сравнению с ними дело Скрипаля и всякие-разные аргентинские коксы покажутся детским утренником на изумрудной лужайке. И в этих событиях короли-львы преступного мира под управлением опытных кураторов должны правильно сыграть свою роль. И исполнят они ее, надеюсь, не хуже, чем английские пираты в Карибских морях или итальянские мафиозо в Сицилии.

А «рыцари плаща и кинжала» пусть и дальше рулят всеми подряд: правыми, неправыми, виноватыми и невиновными. Сейчас их время. От них в наши дни зависит и слава державы, и ее судьба.
Автор: Игорь Моисеев

Использованы фотографии: Из открытых источников
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Комментарии 15

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  1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:20
    Ну,курда можно и к туркам отправить.А так....А нам,простым смертным что с этого?Ну будут славянские бандюки..Легче что ли?Или мы должны наполнится патриотичной гордостью в связи с этим...?
    210окв
    1. Декларант Сегодня, 06:01
      Славянские группировки легче контролировать.
      Декларант
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:14
        Контролировать!?А не правильнее ли сделать так,что бы их не было?Или Заратустра не позволяет?
        210окв
        1. seti (Матвей Ливанов) Сегодня, 08:35
          Цитата: 210окв
          Контролировать!?А не правильнее ли сделать так,что бы их не было?Или Заратустра не позволяет?

          Какой то их процент целесообразно оставить поскольку это полезно для любого государства. Ведь профессиональные преступники есть везде. Тем более у нас были есть и будут. И этот процесс лучше контролировать.
          seti
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:33
    зависит и слава державы, и ее судьба.
    Громко сказано!
    Uncle Lee
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:44
      Владимир hi Я хочу заметить следующее...Если эти "рыцари плаща и кинжала" начнут заниматься этим делом....то кто тогда будет заниматься их делом?Менты что ли?Проводить спецоперации за рубежом,вести разведку?Что с страной происходит?Для того что бы "тормознуть"оборзевшего быдла мы должны надеяться на спецслужбы?
      Цитата: Uncle Lee
      зависит и слава державы, и ее судьба.
      Громко сказано!
      210окв
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:46
        Дима привет ! hi Согласен ! Каждому овощу -свой фрукт !
        Uncle Lee
  3. Canecat (Canecat) Сегодня, 05:46
    О, черт... как это автор не подписал под это дело темнейшего и его послание ФС? what
    Canecat
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:29
      Ну да...Вообще то это полный провал,когда спецслужба берет на себя обязанности полиции и прокуратуры.
      Цитата: Canecat
      О, черт... как это автор не подписал под это дело темнейшего и его послание ФС? what
      210окв
      1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 07:04
        Цитата: 210окв
        .Вообще то это полный провал,когда спецслужба берет на себя обязанности полиции и прокуратуры

        Приветствуем Дмитрий hi
        Во все времена спецслужбы брали на себя эти обязанности и это не являлось провалом, почему же сейчас провал?
        Искоренить криминал еще никому не удавалось, а вот управлять им удавалось немногим! Кстати НКВД-КГБ на этом собаку съели!!!
        Serg65
  4. kartalovkolya Сегодня, 07:10
    Чем-то попахивает от этой статейки очень даже не хорошим,а точнее дохнуло смрадом! Думаю нужно подумать о том кто и для чего заказал это "творение"? Создается впечатление того,что это элементарное "обливание помоями" спецслужб нашей страны и кому это выгодно???!! Одним словом мерзкий и подлый пасквиль,здесь как в анекдоте:"...смешались кони ,бабы,!бл---и и еще многое чего"! А мы мусолим эту мерзость,может хватит?!
    kartalovkolya
  5. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:17
    Как роман какой то прочитал, ни одного факта, все сплошь домыслы. Ну а если предположить самое очевидное и простое: Буданцев и был адвокатом - решалой, его связи из прошлого позволяли это. Отстрел, ну так самооборона. Там еще и прибывших ментов, что бездействовали, тоже кажется то ли условку дали то ли посадили. И не надо придумывать никакого "темного рыцаря".
    Nix1986
  6. capitosha1rang (Алекс Линкевич) Сегодня, 07:18
    С таким интересом, даже удовольствием читал материал до вот этого места "ЦРУ во время Второй мировой без зазрения совести воспользовались услугами итальянской мафии". [i][/i]
    И всё! Не только пропал интерес, но и зародилось недоверие в вышеизложенному, как говорил Папаша Мюллер - Маленькая ложь рождает большое недоверие, Штирлиц!
    Для справки: в июне 1947 года были созданы Совет национальной безопасности и ЦРУ в соответствии с Законом "О национальной безопасности". Статус ЦРУ был определён специальным Законом о ЦРУ в сентябре 1949 года.
    capitosha1rang
    1. German Titov (Herat) Сегодня, 08:37
      Для того чтобы это знать- "нуно немного почитать историю спецслужб". Автор не читатель -оп писатель. Делов-то "прокукарекал, а дальше пусть не рассветает". А вообще к "функционалу" спецслужб- борьба с оргпреступностью всегда относилась как одно из приоритетных направлений.
      German Titov
  7. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:30
    Автор статьи и "елейных" выводов вряд ли не знает, что бандюков тоже "бывших" не бывает. Так, что кто кем "рулит" в этой войне киллеров, это - вопрос..........
    samarin1969
  8. КОМандирДИВана Сегодня, 08:18
    Цитата: 210окв
    Владимир hi Я хочу заметить следующее...Если эти "рыцари плаща и кинжала" начнут заниматься этим делом....то кто тогда будет заниматься их делом?Менты что ли?Проводить спецоперации за рубежом,вести разведку?Что с страной происходит?Для того что бы "тормознуть"оборзевшего быдла мы должны надеяться на спецслужбы?
    Цитата: Uncle Lee
    зависит и слава державы, и ее судьба.
    Громко сказано!

    Одно из направлений деяиельности фсб борьба с оргпреступностью почитайте закон о фсб а статья вообще ни о чем одни догадки
    КОМандирДИВана
  9. Комментарий был удален.
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