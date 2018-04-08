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Генпрокурор РФ – Британии: преступников можете оставить себе, а деньги верните
Генрокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ сообщил, что Москва отправила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, осужденного в России по обвинению в совершении экономических преступлений.
Генпрокурор отметил, что Соединенном Королевстве начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества «обязан будет объяснить происхождение этих активов».
Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше,цитирует Чайку РИА Новости.
Генпрокурор отметил, что Соединенном Королевстве начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества «обязан будет объяснить происхождение этих активов».
И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украденное в России теперь Великобритания заберет всё в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши,подчеркнул он.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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