17:32 08 апреля
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Генпрокурор РФ – Британии: преступников можете оставить себе, а деньги верните

Генрокурор РФ Юрий Чайка в интервью программе «Итоги недели» на НТВ сообщил, что Москва отправила Великобритании запросы о выдаче 61 человека, осужденного в России по обвинению в совершении экономических преступлений.



Начиная с 2002 года, в Великобританию нами отправлены запросы о выдаче 61 лица, которые обвиняются или уже осуждены в России за совершение экономических преступлений. Сумма ущерба составляет более чем 0,5 триллиона рублей. Это только прямой ущерб, а масштаб выведенных ими за границу средств значительно выше,
цитирует Чайку РИА Новости.


Генпрокурор отметил, что Соединенном Королевстве начал действовать закон о криминальных финансах и любой иностранный владелец имущества «обязан будет объяснить происхождение этих активов».

И я вас уверяю, многим из них сделать это будет весьма затруднительно. И мы очень надеемся, что этот закон будет применяться властями Великобритании в соответствии с нормами цивилизованного государства, а не принципу "грабь награбленное". То есть украденное в России теперь Великобритания заберет всё в свой бюджет. Преступников могут оставить себе, а деньги верните. Это деньги наши,
подчеркнул он.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. изя топ (Андрей) Сегодня, 15:12
    кто вернёт?бритты? fool
    изя топ
    1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:18
      То есть украденное в России теперь Великобритания заберет всё в свой бюджет.

      Так и будет,ради этого вся свистопляска и затевалась. yes
      Преступников могут оставить себе, а деньги верните.

      Преступников вернут,а деньги оставят себе.Вооот yes
      vovanpain
      1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 15:25
        Владимир, с праздником.

        Наверное кроме недвижимости, там у наших бывших отжать нечего... Всё остальное в оффшорах, наверное... bully
        NN52
        1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 15:50
          Цитата: NN52
          Владимир, с праздником.Наверное кроме недвижимости, там у наших бывших отжать нечего... Всё остальное в оффшорах, наверное... bully

          Дмитрий Воистину Воскресе drinks hi Отожмут мелкобританцы,оффшоры ведь в основном ими и контролируются yes ну а балбесам думать раньше надо было,предупреждали ведь hi В Россию все эти средства ясен пень не вернутся. drinks hi
          vovanpain
          1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:28
            Владимир

            А Челси может успеем перевезти к нам, вместо Зенита.. Или уже без вариантов?
            NN52
            1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 16:38
              Цитата: NN52
              А Челси может успеем перевезти к нам, вместо Зенита..

              Нет, уж, мы свой ЗЕНИТ у себя оставим. А Членси... ну, в Нижний Новгород можно забрать... ибо в Питере оно по-любому не приживётся(по секрету: там слишком много "шоколада" wassat)
              Paranoid50
              1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 16:50
                Как же, вернут они деньги. Вот если бы наоборот - вернуть преступников, а деньги оставить, давно бы согласились. Англосакс нарушенное слово, если это принесло деньги, не считает не то. что преступлением, а это даже не урон чести. Ну не людей же, в самом деле, обманули, а каких-то недочеловеков (не англосаксов)
                Shurik70
                1. helmi8 (Сергей) Сегодня, 17:00
                  Цитата: Shurik70
                  Англосакс нарушенное слово, если это принесло деньги, не считает не то. что преступлением, а это даже не урон чести.

                  Джентельмен дал слово - джентельмен забрал. Все по закону... lol
                  helmi8
              2. vovanpain (Владимир) Сегодня, 16:55
                Цитата: NN52
                А Челси может успеем перевезти к нам, вместо Зенита.. Или уже без вариантов?

                Дмитрий переименуем Зенит в Челси,а Челси в Зенит laughing
                Цитата: Paranoid50
                Нет, уж, мы свой ЗЕНИТ у себя оставим.

                Это правильно yes И Манчини оставьте,ох и любитель деньги тратить на всяких Заболотных Дриусси. good
                vovanpain
                1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:07
                  Цитата: vovanpain
                  И Манчини оставьте,

                  Ну, Манчини приходят и уходят...
                  Цитата: vovanpain
                  любитель деньги тратить на всяких Заболотных Дриусси.

                  Заболотного забрали у "Тосно" в счёт аренды "Петровского". yes А аргентинцев оптом закупил ныне, увы, покойный Сарсания. Ну, когда в начале сезона той же "скотобазе" отгружали пятёрку, особо никто не роптал... И, кстати, тот же Заболотный, как раз отражает общий уровень отечественного футбола, и,в частности, сборной. А, бес с ним, сезон доиграть, а там будем поглядеть. hi
                  Paranoid50
              3. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 16:59
                Paranoid50

                Ну ладно, уговорили... но Н Новгород точно не потянет Абрамовича,,,,
                А вот если вместо Тосно ... laughing
                NN52
                1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:11
                  Цитата: NN52
                  вместо Тосно ...

                  У-у-у... В ЛенОбласти тем более не потянут. Да и много чести бритам - кормить их корюшкой и лосятиной. laughing hi
                  Paranoid50
                  1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 17:21
                    Paranoid50

                    А корюшка откуда? Я думал только на Сахалине..
                    И лицензия на лося дороговасто будет... stop
                    NN52
                    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 17:30
                      Цитата: NN52
                      А корюшка откуда?

                      belay Вы серьёзно не в курсе?! Ну... в двух словах: ЭТО КУЛЬТ!!! fellow (Наберите : корюшка в СПб). А лосятина... не удивлюсь, если скоро у нас начнут добывать промышленно - сохатых стало до дури, через город пешком ходят. А говорят, что экология хреновая...laughing
                      Paranoid50
              4. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 17:06
                Цитата: Paranoid50
                Цитата: NN52
                А Челси может успеем перевезти к нам, вместо Зенита..

                Нет, уж, мы свой ЗЕНИТ у себя оставим. А Членси... ну, в Нижний Новгород можно забрать... ибо в Питере оно по-любому не приживётся(по секрету: там слишком много "шоколада" wassat)

                В Спартаке вновь прибывший "шоколад" из Челси будет абсолютно не заметен! yes
                майор Юрик
            2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:49
              good Вы хотите угробить замечательную команду?!Тут же" место проклятое".. crying
              Цитата: NN52
              Владимир

              А Челси может успеем перевезти к нам, вместо Зенита.. Или уже без вариантов?
              210окв
              1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 17:14
                210окв

                Сам живу около Сормовской кондитерской, запахи вкусные чувствую каждый день...
                NN52
      2. Borik (Борис) Сегодня, 15:58
        Хрен деньги вернут, а вот с преступниками - с некоторыми - с которых и взять-то будет нечего могут поступить как со Скрипалем. Траванут и опять на Россию пальцем покажут.
        Borik
      3. свободный (Андрей) Сегодня, 16:37
        Цитата: vovanpain
        То есть украденное в России теперь Великобритания заберет всё в свой бюджет.

        Так и будет,ради этого вся свистопляска и затевалась. yes
        Преступников могут оставить себе, а деньги верните.

        Преступников вернут,а деньги оставят себе.Вооот yes

        Да и преступников не вернут,это ж светоч демократии!А деньги,а деньги и по сей год выводят,не понятно к чему эти заявления.
        свободный
    2. Андрей К (Андрей Евгеньевич) Сегодня, 15:24
      ...преступников можете оставить себе, а деньги верните...

      Не для того саксы этот воровской общак организовывали.
      Это традиция национальная - грабь награбленное.
      На том вся мелкобритания и держится.
      Андрей К
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 15:38
        Генпрокурор РФ – Британии: преступников можете оставить себе, а деньги верните

        А может эти деньги нужно заставить заплатить наших Генпрокуроров, при которых они были выведены?
        СРЦ П-15
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 15:53
          Так самих генпрокуров они и назначили, чтобы безнаказанно вывозить деньги за границу. А сегодня думаете по другому? winked Вся эта шушера, именуемая властью, и другая шушера, грабящая народ - это левая и правая рука одной и той же системы, которая пришла к власти после развала Союза.
          Донской
          1. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 17:00
            Цитата: Донской
            Так самих генпрокуров они и назначили, чтобы безнаказанно вывозить деньги за границу. А сегодня думаете по другому? Вся эта шушера, именуемая властью, и другая шушера, грабящая народ - это левая и правая рука одной и той же системы, которая пришла к власти после развала Союза
            Цитата: 210окв
            Детский лепет какой то..Признак никчемности нашей власти.

            Рекомендую посмотреть сегодняшнюю передачу Михалкова - "Бесогон" от 08.04.2018 на канале "24"......будете весьма удивлены тому факту, что власть пришедшая после распада СССР и сегодняшняя власть, значительно отличаются по задачам и результату. Примерно как "земля и небо". Хотя может быть вам и это и не нужно искать какую нибудь разницу и главная ваша задача - просто гнать волну на любую власть.
            Ныробский
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:49
        Детский лепет какой то..Признак никчемности нашей власти...Сначала создают условия для грабежа России.Потом понимают что что то пошло не так.Далее когда понимают что денежки тю тю,пытаются просить у первого вора вернуть награбленное..И это Генеральный Прокурор...Да создавать надо такие условия(надо было)что бы никакая вошь даже не помышляла о воровстве.
        210окв
        1. Дедкастарый (Дедка старый) Сегодня, 15:54
          а кто "вырастил и выпустил" этих 61 " птенчиков?"
          Дедкастарый
  2. кедр (Евгений) Сегодня, 15:13
    Проверка великих бритов на вшивость...
    кедр
  3. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 15:15
    Это такой политический троллинг! wassat
    Гильятон
  4. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:19
    Первый раз поддержу Чайку. Хорошо сказано:"Деньги верните, а преступников можете оставить себе". good
    Egorovich
    1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:25
      утром деньги... и стульев не надо! laughing
      Masya Masya
      1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:33
        hi А зачем нам этот отстой, пусть у себя оставят. Они любят весь сброд собирать. wassat
        Egorovich
        1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:35
          Цитата: Egorovich
          Они любят весь сброд собирать.

          добавлю... и травить, почем зря... lol love
          Masya Masya
          1. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 15:45
            В своей поганой стране пусть травят кого хотят, только на нас не нужно сваливать. yes
            Egorovich
    2. atakan (Андрей) Сегодня, 15:36
      Невзлетит .
      Чайка сам это знает , что наглы и Путин это знают , потому и организовал странный вопль . Симуляция деятельности по предотвращению международных финансовых операций. Прокуратура коррумпирована чрезвычайно. Все мы знаем как эти все 60 там оказались не задерживаясь на границе и миновав тюрьму.
      atakan
  5. урман (александр) Сегодня, 15:22
    А можно ведь сделать , по принципу кому должны мы всем прощаем,
    деньги вернёте , вернёмся в правовое поле.
    И тогда о гос долге поговорим.
    Я конечно понимаю, пикейные жилеты, не хрена УРКИ обыкновенные,
    а с УРКАМИ жить , мордой об стол их и возить.
    урман
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:23
    Ктоже неправильные деньги возвращает и кто признает, что они незаконные. Очевидное и невероятное налицо. smile
    ul_vitalii
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 15:51
      Цитата: ul_vitalii
      Ктоже неправильные деньги возвращает

      Виталь hi Мне то, про наивный вопрос "верните наши деньги" всё понятно, однозначно ответ будет "держи карман шире! fellow ". Мне интересно, как генпрокурор Чайка, в преддверии инаугурации Президента России, вдруг "из кожи полез" что бы всячески зафиксировать своё чирикание на бублику? Значит, пока не жмут большие звезды и "...я готов тов. Президент выполнять работу с большим объемом..." soldier ...только оставьте, ведь воров то ещё много... crying
      Теренин
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 15:58
        Гена, с праздником! hi drinks
        В день Пасхи — счастья и достатка,
        Прекрасных, мягких куличей,
        В душе спокойствия, порядка
        И много светлых, добрых дней.
        ul_vitalii
        1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:00
          Виталя, Воистину Воскресе! hi Всего самого доброго!
          Теренин
          1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 16:01
            Спасибо, Гена! hi
            ul_vitalii
  7. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:23
    Пиджак какой-то фиговый...
    DEZINTO
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:05
      Пиджак какой-то фиговый...

      Приветствую, Николай hi Очевидно Чайка, после своего коллеги Скуратова четко уяснил, чем закончиваются хорошие пиджаки laughing Помнишь "...Сам Юрий Скуратов заявляет, что понятия не имел о том, за чей счет шились ему пиджаки ..."
      Теренин
  8. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 15:26
    прикололся????
    Masya Masya
    1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 15:30
      прикололся????

      Кажется он просто решил хоть что-нибудь сказать что-бы напомнить что он есть.
      А пиджак реально - фигня какая-то. Я весь чешусь от взгляда на эту ткань. Он его что у тестя одолжил?
      DEZINTO
  9. Dikson (Евгений) Сегодня, 15:30
    Это он для российских граждан сказал.. Британия Россию и раньше вертела ... в правовом поле.., а уж сейчас и вообще на подобные реплики реакции не будет..
    Dikson
  10. Vard Сегодня, 15:35
    Половина триллиона рублей... Это по три с половиной тысячи на каждого россиянина... Если разделить... Это конечно то же деньги... Но я думаю что каждый россиянин отдаст эту сумму если эти люди получат лет по тридцать... В английской тюрьме...
    Vard
  11. танк66 Сегодня, 15:40
    Очень неумно. Лондонские козаки выдачи с Темзы деньгИ вжысть не делали..Делать Чайке нечего? Может,ещё ,для рейтинга "золото партии" взад потребовать..
    танк66
  12. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 15:42
    Мировые сионисты отличались ловкостью всегда! Привлечь денежных мешков из страны,с которой все равно дружбы никогда не будет к себе, песнями о демократит,свободе и прочей байде, а в один прекрасный момент нахлобучить их! Здорово! Браво! Дураков учат! Не пойте песню о хитрых и гнусных наглосаксах,это не они рулят, они выполняют свои обязанности! Деньги нам не вернуть,от слова никогда! Ну разве что поменять власть и за концессии на полезные ископаемые России кинут нам крохи! Надеюсь никто такого расклада не хочет? Ну а Путину...Путину приглядеться к Чубайсам,Грефам,Набиуллиной и гусским олигархам! Они- следующая волна, припечет и сбегут,не к туманным, так в Евросоюз! Заставлять возвращать деньги в Россию либо убираться, национализировать прихватизированное, водку- в бюджет, а не в карман! Также и с нефтью/газом/драгметаллами! Все в бюджет!!! Я закончил! С Пасхой, православные! Счастья вам и здоровья!
    Ураган70
  13. zulusuluz Сегодня, 15:43
    Сразу в Гаагу. С доказательствами. И процентом упущенной выгоды от британской стороны - деньги то Российские, а работали на банки Англии.
    zulusuluz
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 15:44
    Потомки морских разбойников... Вернут деньги? Никогда... Никогда не вернут ни копейки...
    Горный стрелок
  15. баклан (Станислав) Сегодня, 15:45
    Вот они сейчас там собрались, и думают...как же отдать такую сумму России. Заявление для хомячков.
    баклан
    1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 16:00
      Цитата: баклан
      Вот они сейчас там собрались, и думают...как же отдать такую сумму России. Заявление для хомячков.

      Таких тут большая половина форума. Читаешь их комменты и диву даёшься, это же надо, столько лет прожили, а ума не набрали и на двадцатилетнего парня winked "Раньше были же люди как люди и вдруг все стали де...и - парадокс!"
      Донской
      1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 16:12
        Цитата: Донской
        Таких тут большая половина форума

        Уже хорошо. Либо "половина", либо "бо́льшая", уж Вы решите.
        Но интереснее другое.
        Некоторая часть местных завсегдатаев почему-то считает, что они умнее (и информированнее) всех.
        А дипломаты и политики у них - сплошь (цензура).
        Ну просто так и просится в ответ:
        Голован Джек
  16. Кокарев Михаил (Миша) Сегодня, 15:49
    А они не преступники, а двойные агенты, работавшие на экономический отдел MI6. Грабили бриты, а они просто у них работали.
    Кокарев Михаил
  17. 1536 (Евгений) Сегодня, 15:51
    Еще раз убеждаешься, насколько богата наша страна. Вот изыми из той же Британии 500 млрд долларов, что с нею будет? Как на это посмотрит многонациональный британский народ, особенно англичане? Уж точно не будут вздыхать и просить воров вернуть украденное. Бросят все силы, чтобы денюжки сохранить у себя, а воров и их укрывателей наказать примерно! Для этого и ЯО припасено, и флот под парАми стоит, и армия в бой рвется. А нам хоть бы что. По всей видимости, в предстоящие годы пойдем на рекорд вывоза капиталов из страны. Такими достижения гордится надо, весь мир живет за наш счет. А то как послушаешь наших капитальных вывозильщиков, так и гордится нам совершенно нечем.
    1536
  18. Андрюха Г (Андрей) Сегодня, 15:52
    С чьего ведома переведены российские деньги (500млд.) и англию? Прокурор разберись!
    Андрюха Г
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:16
      Цитата: Андрюха Г
      Прокурор разберись!

      Сначала: -Прокурор, проснитесь!... Вы давно его видели, как гос.обвинителем по резонансным делам? А это его обязанность!
      Теренин
  19. NF68 (Николай.) Сегодня, 16:25
    Так англичане и вернут эти деньги.
    NF68
  20. KudrevKN (Константин) Сегодня, 16:35
    Христос Воскресе, Братья! С Великим Праздником Всех! По Великобритании более менее все ясно, но с США? Появилась инфа "якобы" от Минюста США о выписке международного ордера на арест зятя и младшей дочери ВВП, а также "эффективных мероприятий" против дочери С. Лаврова, проживающей в США? Если кому - то из наших Экспертов что - либо известно по этим "вопросам", просветите пожалуйста! С уважением, К.Н. Кудрев
    KudrevKN
    1. Теренин (Геннадий) Сегодня, 17:01
      Воистину Воскресе! Если официальной инфы нет, то и эксперты ничего не скажут. Ну, подумаешь и выписали, и что? request Прокуратура Украины Шойгу С.К. на допрос вызвала, и что?
      пы.сы. На это Сталин ответил: «Сын за отца не отвечает» («Правда», за 4 декабря 1935 года)
      Теренин
  21. vladimirasha (vladimirasha) Сегодня, 17:11
    А что эта Чайка об этом столько лет молчала? Что разрешения не давали?
    vladimirasha
Картина дня