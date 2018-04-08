Косачев прокомментировал очередной фейк из Вашингтона

Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования или фактов, если речь заходит о применении химического оружия где-либо на планете – он должен автоматически думать: Russians did it! (русские сделали это),

США спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше "плывет". Поэтому тема очередной "химии" с российским "привкусом" как нельзя кстати, и как всегда будет сделано все, чтобы не допустить расследования на месте. Примитивно, но, видимо, работает,