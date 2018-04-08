17:33 08 апреля
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Косачев прокомментировал очередной фейк из Вашингтона

Вашингтон, заявляя об очередной «химатаке» Дамаска, стремится сорвать вывод боевиков из сирийского города Дума и препятствовать наступлению правительственной армии, передает РИА Новости заявление председателя Совета Федерации по Константина Косачева.



За очередным вбросом "фейкмейкеров" вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск, сказал Косачев.


Ранее представитель Госдепа сообщил, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Он отметил, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии) не подлежит сомнению» и возложил ответственность за это на Россию. После этого российский Центр по примирению сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе.

По словам российского сенатора, очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии говорит о том, что «медийная "капитализация" дела Скрипалей будет продолжаться и далее».

Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования или фактов, если речь заходит о применении химического оружия где-либо на планете – он должен автоматически думать: Russians did it! (русские сделали это),
отметил он.

Косачев указал на то, что «заявление американского госдепа зашло в своей бездоказательной безапелляционности даже дальше пресловутого британского "highly likely" (весьма вероятно): "в конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", не моргнув глазом, заявляет официальный представитель США по поводу недоказанного факта с еще менее доказанным участием России».

По его словам, «обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня».

США спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше "плывет". Поэтому тема очередной "химии" с российским "привкусом" как нельзя кстати, и как всегда будет сделано все, чтобы не допустить расследования на месте. Примитивно, но, видимо, работает,
заключил сенатор.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 23

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 15:58
    Раз наши западные и ближневосточные партнёры начинают выть и гавкать, значит все правильно делаем, и нельзя сбавлять усилий
    Дормидонт
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:04
      Правильно делаем?Впускаем негодяев?Вообще то так действовал еще Конев в 1945 году в Польше.Добивали потом на открытых пространствах..Но тут немного другая ситуация...Их безнаказанно отпускают..Из одного места в другое.Бывает да,попадают по дороге под раздачу,но подавляющее большинство продолжает творить беспредел в другом месте.
      Цитата: Дормидонт
      Раз наши западные и ближневосточные партнёры начинают выть и гавкать, значит все правильно делаем, и нельзя сбавлять усилий
      210окв
      1. dorz (Дмитрий) Сегодня, 16:15
        Косачев указал на то, что «заявление американского госдепа зашло в своей бездоказательной безапелляционности ...

        Нужно перестать оправдываться, а российским службам действовать таким же образом - дезинформация, провокации и фейковые новости. Нужно бить врага его же оружием.
        dorz
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:19
          Безусловно это так.Мы живем в гадском мире и надо вести себя с гадами по гадски...А не пытаться мямлить,урезонивать,взывать к совести..Их просто надо ДАВИТЬ..В прямом и переносном смысле.
          Цитата: dorz
          Косачев указал на то, что «заявление американского госдепа зашло в своей бездоказательной безапелляционности ...

          Нужно перестать оправдываться, а российским службам действовать таким же образом - дезинформация, провокации и фейковые новости. Нужно бить врага его же оружием.
          210окв
          1. Genry (Genry) Сегодня, 17:01
            Цитата: 210окв
            Мы живем в гадском мире и надо вести себя с гадами по гадски...А не пытаться мямлить,урезонивать,взывать к совести..Их просто надо ДАВИТЬ..В прямом и переносном смысле.

            Вы тут провокацией не занимайтесь.
            Россия всегда была одним из полюсов всего мира и всегда была на виду. Политика справедливости и твердого исполнения договоров - это репутация России. Поэтому сейчас (даже после минимального восстановления политических позиций, показанных в Сирии) пошёл вал обращений к России за политической и военной помощью.
            Genry
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 15:59
    О!Целый сенатор!А вообще его мнение на международной арене кто то слушает?Даже мнение целых огромных стран игнорируется в той же ООН..А Ваше мнение господин с маленьким портфелем и огромной зарплатой никому не интересно.
    210окв
    1. Borik (Борис) Сегодня, 16:11
      Даже мнение целых огромных стран игнорируется в той же ООН.


      ООН из матрасии надо переводить в какое-то нейтральное государство. А то там на них слишком давят.
      Borik
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 16:14
        Надо то надо..Но кто захочет так просто отдавать дойную корову?По моему проще пристрелить..Так не достанься ты никому.Все равно это превратилось в банальную кивальню и поддержку права "главного феодала"
        Цитата: Borik
        Даже мнение целых огромных стран игнорируется в той же ООН.


        ООН из матрасии надо переводить в какое-то нейтральное государство. А то там на них слишком давят.
        210окв
    2. Теренин (Геннадий) Сегодня, 16:32
      О!Целый сенатор!А вообще его мнение на международной арене кто то слушает?
      Ну, это Вы уж погорячились, коллега. Полагаю, что Косачев, как председатель комитета СФ по междунар.делам (и кстати, в статусе Посла РФ) играет не малую роль в единой политике исполнительной и законодательной ветвей власти. У нас не допускается тот "цирк", как у англосаксов, где по междунар. вопросам высказывается любой чиновник, как ему вздумается, а нередко и с противоположенными заявлениями. Нам бы этого не простили. А слушают его или нет на международной арене, то он то причем? Важнее, что бы его слушали мы, как граждане России.
      Теренин
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 17:15
        Слушают и ещё как, им очень интересны все заявления и мнения, направленные в их адрес. И действительно у нас ограничен круг лиц, способный делать официальные заявления. hi
        ul_vitalii
  3. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 16:02
    Скорее всего америкосия своих советников хочет получить в целости и сохранности из Думы, поэтому и сочиняют всю эту чухню про химатаки. Англичане уже ранее влетели в плен к сирийцам.
    Egorovich
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 16:11
    так штаты вообще банальны, действуют по отработанному шаблону... просчитать на раз... почему мы отвечаем на вбросы очередных фейкомётов? упреждать будем?
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:18
      Марина, так то так, но что с этим делать?
      Бывшему британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи, заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй в интервью Sky News.
      По его мнению, люди, вызвавшие скорую, спасли жизни Скрипалей. Благодаря им медики появились на месте происшествия очень быстро.
      Хэй рассказал, что нервно-паралитические вещества являются смертельным ядом и ущерб от их действий непоправим, однако врачи, видимо, смогли ввести универсальный антидот, и он сработал. По словам специалиста, если отравленный человек долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм начинает самостоятельно выводить токсин.
      Эксперт предположил, что Скрипалей ввели в кому искусственно, для того чтобы сократить нагрузку на мозг, а в это время их организмы могли выводить нервно-паралитические вещества.
      sabakina
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 17:27
        на это могу сказать только, что русский организм, хоть и предателя, а неистребим!
        Masya Masya
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 17:31
          Мариночка, я не химик и не медик, но даже у меня от таких экспертах по токсикологии волосы встают дыбом! Причём везде. Допустим, есть универсальный антидот. Но не от БОВ противника.
          sabakina
  5. donavi49 Сегодня, 16:35
    Уже и Трамп проснулся. Реакция вполне себе может быть уже сегодня.

    Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...
    donavi49
    1. donavi49 Сегодня, 16:43
      И добавка:
      If President Obama had crossed his stated Red Line In The Sand, the Syrian disaster would have ended long ago! Animal Assad would have been history!
      https://twitter.com/realDonaldTrump/status/982969
      547283161090

      С учетом того - что Трамп-НЕ ОБАМА, это прозрачный намек, что Трамп склоняется к силовой ответке.
      donavi49
      1. vovanpain (Владимир) Сегодня, 17:15
        Цитата: donavi49
        С учетом того - что Трамп-НЕ ОБАМА, это прозрачный намек, что Трамп склоняется к силовой ответке

        Полудурок на посту президента выходит,если других животными обзывает.Ну здравствуй третья мировая.Грустно.
        vovanpain
    2. ПалБор (Павел) Сегодня, 16:49
      Цитата: donavi49
      Уже и Трамп проснулся. Реакция вполне себе может быть уже сегодня.

      Many dead, including women and children, in mindless CHEMICAL attack in Syria. Area of atrocity is in lockdown and encircled by Syrian Army, making it completely inaccessible to outside world. President Putin, Russia and Iran are responsible for backing Animal Assad. Big price...

      Да..."животное Асад".Тревожно становится.Блин,похоже,Трамп решил ударить "Томагавками".Война?
      ПалБор
      1. prapor75m (андрей) Сегодня, 17:04
        Ели слова Герасимова не разойдутся с делами , то возможно what
        prapor75m
      2. Genry (Genry) Сегодня, 17:07
        Цитата: ПалБор
        Трамп решил ударить "Томагавками".Война?

        Уже их предупредили, что будет ответка и уничтожение носителей. Они остереглись, но блефовать и запугивать будут всегда. Уж такая у них гадская натура.
        Genry
      3. alexddd (Александр) Сегодня, 17:15
        наши обещали ответить. Вот и посмотрим ху из ху.
        alexddd
  6. тракторист73 (Вячеслав Максимов) Сегодня, 17:26
    Со скрипалем лопухнулись, теперь взялись за Думу!
    тракторист73
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