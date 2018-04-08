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Косачев прокомментировал очередной фейк из Вашингтона
Вашингтон, заявляя об очередной «химатаке» Дамаска, стремится сорвать вывод боевиков из сирийского города Дума и препятствовать наступлению правительственной армии, передает РИА Новости заявление председателя Совета Федерации по Константина Косачева.
За очередным вбросом "фейкмейкеров" вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск, сказал Косачев.
Ранее представитель Госдепа сообщил, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Он отметил, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии) не подлежит сомнению» и возложил ответственность за это на Россию. После этого российский Центр по примирению сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе.
По словам российского сенатора, очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии говорит о том, что «медийная "капитализация" дела Скрипалей будет продолжаться и далее».
Косачев указал на то, что «заявление американского госдепа зашло в своей бездоказательной безапелляционности даже дальше пресловутого британского "highly likely" (весьма вероятно): "в конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", не моргнув глазом, заявляет официальный представитель США по поводу недоказанного факта с еще менее доказанным участием России».
По его словам, «обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня».
За очередным вбросом "фейкмейкеров" вполне очевидная до банальности цель: сорвать вывод боевиков "Джейш аль-Ислам" из города Дума и препятствовать наступлению сирийских правительственных войск, сказал Косачев.
Ранее представитель Госдепа сообщил, что США следят за возможным применением химоружия в сирийской Думе. Он отметил, что «прошлое применение химического оружия режимом (властями Сирии) не подлежит сомнению» и возложил ответственность за это на Россию. После этого российский Центр по примирению сторон опроверг сообщения о якобы сброшенной ВС Сирии бомбе с хлором в Думе.
По словам российского сенатора, очередная раскрутка Вашингтоном очередной неподтвержденной химической атаки в Сирии говорит о том, что «медийная "капитализация" дела Скрипалей будет продолжаться и далее».
Чтобы у обывателя впредь в принципе не возникало самой мысли о необходимости вообще какого-либо расследования или фактов, если речь заходит о применении химического оружия где-либо на планете – он должен автоматически думать: Russians did it! (русские сделали это),отметил он.
Косачев указал на то, что «заявление американского госдепа зашло в своей бездоказательной безапелляционности даже дальше пресловутого британского "highly likely" (весьма вероятно): "в конечном итоге Россия несет ответственность за безжалостное применение химоружия против невинных сирийцев", не моргнув глазом, заявляет официальный представитель США по поводу недоказанного факта с еще менее доказанным участием России».
По его словам, «обсуждений с фактами в руках и независимых исследований Вашингтон боится как огня».
США спешат использовать вброс в своих целях, учитывая, что инцидент со Скрипалями, вокруг которого британцы с пафосом собирали союзников, все больше "плывет". Поэтому тема очередной "химии" с российским "привкусом" как нельзя кстати, и как всегда будет сделано все, чтобы не допустить расследования на месте. Примитивно, но, видимо, работает,заключил сенатор.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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