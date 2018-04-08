Чтиво выходного дня. Миф о запрете празднования Пасхи в годы Великой Отечественной войны

Верующее население и духовенство в связи с религиозным праздником Пасхи, а также полученным разрешением беспрепятственного хождения населения г. Москвы и районов Московской области в ночь с 4 на 5 апреля реагировало положительно.



Начальник

Управления НКВД

г. Москвы и МО

ст. майор госбезопасности Журавлев

Архив ФСК РФ. Заверенная копия.

М.Журавлёв. Послевоенные годы

В церкви на Елоховской площади (...) помещение собора было набито битком людьми, верующим трудно было руку поднять для моления. Стояли все стиснутые, так тесно. В церкви были мужчины, много молодёжи. Даже военные были и тоже слушали речь протоиерея.

Православные москвичи, живущие в осадных условиях, остро переживали неуверенность в традиционной торжественности полуночной службы. Вдруг в 6 часов утра в субботу 4 апреля утреннее радио неожиданно для всех началось сообщением распоряжения коменданта Москвы, разрешающего свободное движение в Москве в ночь на 5 апреля [...] Восторгам православных москвичей, удовлетворённых в самых заветных своих ожиданиях, не было конца.

Одним из мифов о временах советской власти является устойчивый миф о том, что советских граждан на пушечный выстрел не подпускали к храмам даже в самые крупные православные праздники, включая праздник Воскресения Христова. В материалах либеральных историков можно найти откровенные лжесвидетельства о том, что наряды НКВД и иных компетентных органов буквально отгоняли верующих граждан от храмов, как сейчас принято выражаться в определённых кругах, «под дулами автоматов».Ещё один миф, с реальностью ничего общего не имеющий – якобы полный запрет на посещение храмов в годы Великой Отечественной войны. Миф дополняется дезинформацией о том, что подавляющее большинство граждан СССР, лишь собиравшихся посетить церкви, якобы не просто бралось на карандаш сотрудниками органов правопорядка, но и потом попадало под уголовное преследование с общим итогом в виде «сталинских лагерей».Отдельные перегибы, безусловно, случались - что называется, дуболомов на местах хватало. Однако большинство фактов, включая рассекреченных архивные документы и свидетельства очевидцев и участников, говорят, что «история» о полном запрете на посещение храмов, мягко говоря, сильно преувеличена.Одно из документальных свидетельств – информационная записка от начальника управления НКВД по Москве и Московской области ст.майора (имевшееся тогда звание) Михаила Журавлёва №1730 от 5 апреля 1942 года. На основании документа можно сделать вывод о том, что пасхальное богослужение в ночь на Христово Воскресение в храмах Московской области посетили около 85 тыс. человек и в самой Москве – около 75 тыс. В основном это женщины в возрасте старше 40 лет.Из документа:Из материала майора Журавлёва:В общей сложности в день Пасхи 1942 года в Московской области были открыты двери 124 действовавших на тот момент храмов.Из свидетельств очевидца:Профессор Г.Георгиевский:Существенно возросла посещаемость храмов в Ленинграде после начала блокады города. При этом праздник Пасхи 1942 года в городе на Неве был омрачен массированным налетом вражеской авиации. Бомбардировки начались в 17:00 в Великую Субботу, длились с небольшими перерывами практически всю ночь. При этом очевидцы говорят о том, что нацисты били по действующим храмам. Праздничное богослужение было перенесено на 6 часов утра, что позволило избежать большого числа жертв.Более всего в пасхальную ночь 1942 года пострадал Князь-Владимирский собор. Настоятелем собора с февраля по июль 1942 года был протоиерей Николай Ломакин. Он в своих показаниях на Нюрнбергском процессе так описывает те события:В пасхальном послании к ленинградцам тогдашний митрополит Алексий писал: