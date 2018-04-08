17:31 08 апреля
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ВСУ обстреляли полевой медпункт в Луганской республике

Вчера украинские силовики обстреляли полевой медицинский пункт на территории Луганской республики, передает РИА Новости заявление представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко.



Несмотря на объявленное 30 марта "пасхальное перемирие", ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня. Хочу отметить, что в последнее время объектами для стрельбы украинские военнослужащие выбирают не вооружение и военную технику, а, как правило, тыловые пункты управления, полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения,
сказал Марочко.


Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелое ранение.

Не знать и не видеть, что обстрел вели именно по медицинскому объекту, было невозможно, так как он был оборудован соответствующими знаками – это флагшток с белым флагом и другие опознавательные знаки в виде Красного креста. Также вблизи медпункта была развернута полевая кухня,
рассказал представитель военного ведомства.

На то, что минометный обстрел был преднамеренный, указывают также и другие факты: «За два часа до первого обстрела в указанном районе нашими военнослужащими была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ. В период полета беспилотника произошел "пристрелочный огонь". Затем, после корректировки, начался второй, смертоносный обстрел», добавил Марочко.

Использованы фотографии: https://dnr-pravda.ru
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Комментарии 6

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  1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 17:04
    Не знать и не видеть, что обстрел вели именно по медицинскому объекту, было невозможно, так как он был оборудован соответствующими знаками
    Животные.Как всегда в стиле нациков.
    Наблюдатель2014
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 17:05
    Нелюди.Сегодня в комментариях к словам Петьки что все страшное уже позади мы немного "поспорили" с Андреем К.Еще раз показывает,что они могут говорить все что угодно и считают это правильным,и делают что угодно и считают это "правильным"...Ибо НИКТО НЕ ОПРОВЕРГАЕТ.А надо ОПРОВЕРГНУТЬ раз и навсегда.
    210окв
  3. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 17:06
    Мерзость укропитекская. Когда же они по счетам расплачиваться будут?
    Горный стрелок
  4. razved (Андрей) Сегодня, 17:15
    Где-то мы уже это видели - преднамеренный обстрел объектов, помеченных красным крестом am
    razved
  5. лысова (владимир) Сегодня, 17:28
    Как то странно, зная с кем имея дело, обозначать место положения медпункта. Накрыли бы их расчёты, градами в ответ и пускай потом захлёбываются слюной о нарушениях. И не надо никому, ничего доказывать.
    лысова
  6. Severok (Макс) Сегодня, 17:30
    Почему в ДНР и ЛНР не дают приказа на ответку??? Что за мама родила тех, кто заставляет воинов не отвечать на убийства своих сограждан???
    Severok
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