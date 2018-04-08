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ВСУ обстреляли полевой медпункт в Луганской республике
Вчера украинские силовики обстреляли полевой медицинский пункт на территории Луганской республики, передает РИА Новости заявление представителя военного ведомства ЛНР Андрея Марочко.
Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелое ранение.
На то, что минометный обстрел был преднамеренный, указывают также и другие факты: «За два часа до первого обстрела в указанном районе нашими военнослужащими была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ. В период полета беспилотника произошел "пристрелочный огонь". Затем, после корректировки, начался второй, смертоносный обстрел», добавил Марочко.
Несмотря на объявленное 30 марта "пасхальное перемирие", ВСУ продолжают целенаправленно обстреливать позиции подразделений Народной милиции ЛНР, тем самым провоцируя нас на открытие ответного огня. Хочу отметить, что в последнее время объектами для стрельбы украинские военнослужащие выбирают не вооружение и военную технику, а, как правило, тыловые пункты управления, полевые медицинские пункты и другие объекты жизнеобеспечения,сказал Марочко.
Он уточнил, что 7 апреля украинские силовики два раза открывали огонь из минометов по полевому медицинскому пункту. В результате один военнослужащий погиб, еще один получил тяжелое ранение.
Не знать и не видеть, что обстрел вели именно по медицинскому объекту, было невозможно, так как он был оборудован соответствующими знаками – это флагшток с белым флагом и другие опознавательные знаки в виде Красного креста. Также вблизи медпункта была развернута полевая кухня,рассказал представитель военного ведомства.
На то, что минометный обстрел был преднамеренный, указывают также и другие факты: «За два часа до первого обстрела в указанном районе нашими военнослужащими была отмечена работа беспилотного летательного аппарата ВСУ. В период полета беспилотника произошел "пристрелочный огонь". Затем, после корректировки, начался второй, смертоносный обстрел», добавил Марочко.
Использованы фотографии: https://dnr-pravda.ru
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