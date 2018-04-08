20:44 08 апреля
Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]

Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию

Виктория Срипаль в интервью газете Telegraph заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшая месяц назад в британском Солсбери, «отчаянно» хочет вернуться домой в Россию, передает РИА Новости.

Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию


У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек,
сказала Виктория журналисту.


При этом она отметила, что ее сестра в нынешней ситуации «была бы в безопасности только на луне».

В этой ситуации, принимая во внимание то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность,
добавила Виктория.

Ранее сообщалось, что британское посольство в РФ отказало ей в выдаче визы. В посольстве Виктории сказали, что не уверены, захочет ли ее видеть Юлия. Кроме того, дипломаты отметили, что ранее Виктория никогда не ездила к Скрипалям, и что у нее нет «никаких источников доходов, сбережений или спонсоров».

Недавно стало известно, что Скрипалям, которые идут на поправку, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.

Напомним, в начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неустановленным пока веществом. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В причастности к этому инциденту Лондон обвинил российские власти. Москва это обвинение отвергает.

Использованы фотографии: russia.tv / Prt Scr
24

Читайте "Военное обозрение" в Яндекс Новостях
CtrlEnter
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также

Комментарии 72

Информация

Уважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти
  1. bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 18:13
    дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель. Оставайся там.
    Собачку жаль.
    bogart047
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 18:16
      Юлия «отчаянно» хочет вернуться... Она может и хочет, но кто же ее отпустит. Особенно, если она знает что-то "лишнее". Для сохранения репутации бритов она должна быть под их контролем. Боюсь, что домой она уже не сможет вернуться.
      oleg-gr
      1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 18:47
        Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию

        Тут два "путя": или Скрипаля вместе с дочерью никогда не травили, а за деньги и место жительство в США уговорили их сыграть своё "отравление", или Скрипаль и дочка действительно были отравлены и их уже нет в живых. Тогда понятно почему хотят их скрыть в США: в первом случае в виде оплаты, а во втором - чтобы скрыть все следы.
        СРЦ П-15
        1. Лелёк (Лев) Сегодня, 20:00
          Цитата: СРЦ П-15
          чтобы скрыть все следы.

          hi , Александр.
          Скорее всего именно это. А при "опыте" ЦРУ Скрипалей ни в коем случае не выпустят из лап. Либо засадят под надзор где-то в глубинке, либо устроят очередную подлянку с летальным исходом и обвинениями России (у кремля-де длинные руки). Так-что, если Виктория не обратится в ООН, то дело тухлое. yes
          Лелёк
      2. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 18:52
        Цитата: oleg-gr
        Юлия «отчаянно» хочет вернуться... Она может и хочет, но кто же ее отпустит. Особенно, если она знает что-то "лишнее". Для сохранения репутации бритов она должна быть под их контролем. Боюсь, что домой она уже не сможет вернуться.

        ....И конечно же, не только бритов:
        Английская контрразведка МИ-6 вместе с коллегами из американского ЦРУ хотят переправить отца и дочь в Штаты. И, возможно, даже изменить им внешность по программе защиты свидетелей. Чтобы семье, мол, ничто не угрожало.
        https://www.smol.kp.ru/daily/26816.5/3852565/
        iaroslav.mudryi
        1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 19:22
          Люди, ВЫ в своём Уме? Как можно - отказаться от ОТЦА? Д.Б - по Лаврову! Ушлепки - кровь, не вода!
          Пожелать могу - чтоб ВАШИ дети, Вас кинули, по любой причине, от жилплощади до политики! am am am
          Охотовед 2
      3. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:20
        Цитата: oleg-gr
        Она может и хочет, но кто же ее отпустит.

        Дык, онаж и ей подобные на нас и кормятся..... кудаж они поедут! request
        Deadушка
    2. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:16
      Цитата: bogart047
      Собачку жаль.

      А что там с котом? Один вроде сбежал... Похоже, у него остался только один шанс остаться в живых - если он доберется до российского посольства.
      Аристарх Людвигович
      1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 19:00
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: bogart047
        Собачку жаль.

        А что там с котом? Один вроде сбежал... Похоже, у него остался только один шанс остаться в живых - если он доберется до российского посольства.

        Кошка и две морские свинки умерли от обезвоживания и голода. А персидский кот оказался живучим. И добрые британские ветеринары отравили его, что бы не мучился (вместо того что бы напоить и накормить), с формулировкой "усыпили". И тут же кремировали останки всех животин.
        Чисто английское убийство.
        Капитан Пушкин
    3. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:17
      Вот папаша накосячил...Своим предательством не только сам превратился в Иуду, но и дочери жизнь сломал! Теперь пусть мыкается по миру и живет под диктовку американо-британских спецслужб... fool
      Подрезчик
    4. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:18
      да кто вы такой судить о человеке не зная его ? видать родителей нет, и сами из приюта
      Не либероид Русский
      1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 18:28
        Цитата: Не либероид Русский
        да кто вы такой судить о человеке не зная его ? видать родителей нет, и сами из приюта

        Цитата: Не либероид Русский
        да кто вы такой судить о человеке не зная его ? видать родителей нет, и сами из приюта

        У меня слава Богу есть родители, и еще живы здоровы, хоть и на восьмом десятке давно. Мой отец-полковник запаса, начинающий службу обыкновенным солдатом, НИКОГДА НЕ ЗАПЯТНАЛ НИ СВОЮ СОВЕСТЬ, НИ СВОЙ МУНДИР, всю жизнь служа Родине. Моя мать всю жизнь проработала обыкновенным учителем в школе и получила две медали: "Отличник народного образования" СССР и Республики Беларусь! (государственные награды)
        А судить о ПРЕДАТЕЛЕ имею право, потому что сам офицер запаса, и имею представление о чести и чистоте мундира!
        Судя по всему, вы-нет!
        Подрезчик
        1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 18:40
          я что вам вопрос задавал ? да и что за дурная привычка по своим лекалам о других судить, навязывать им свой образ жизни и какие-то выводы делать ? и что мне делать решу я, а никак не вы, "офицер запаса"
          Не либероид Русский
          1. Подрезчик (Александр) Сегодня, 19:20
            Цитата: Не либероид Русский
            я что вам вопрос задавал ? да и что за дурная привычка по своим лекалам о других судить, навязывать им свой образ жизни и какие-то выводы делать ? и что мне делать решу я, а никак не вы, "офицер запаса"

            Вам никто свой образ жини не навязывает, живите как хотите, а вот "дурная привычка"-это подписываться под чужими комментами не цитируя, иначе как понять, что это относится не ко мне?
            На счет офицера запаса в кавычках-это вы зря, недостойно мужчины, теперь то можно понять-вы ЛИБЕРОИД...только не РУССКИЙ!
            Всего хорошего! hi
            Подрезчик
          2. Монос (Виктор) Сегодня, 19:54
            Цитата: Не либероид Русский
            да и что за дурная привычка по своим лекалам о других судить

            Простите,а не подскажите - по чьим лекалам я должен судить о людях? По вашим? smile
            Хотя, я вообще не понимаю, как по лекалам можно судить? Они, вообще то, для другого предназначены. laughing
            Монос
        2. Zubr Сегодня, 19:45
          В данном случае речь идёт о его дочери.
          Zubr
    5. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:20
      А не пора ли про этих скрипалей забыть..
      Цитата: bogart047
      дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель. Оставайся там.
      Собачку жаль.
      210окв
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:53
        пора! что-то много информационного времени занимают...
        Masya Masya
        1. Монос (Виктор) Сегодня, 19:57
          Цитата: Masya Masya
          пора! что-то много информационного времени занимают...

          Не позволим! laughing

          Марина, моё почтение love
          Монос
          1. пищак Сегодня, 20:19
            Дак это ж наглы и создавали, всеми мелкопакостными способами, максимум неудобств обывателям Солсбери, чтобы те, через собственную неприсаженную .опу, тоже повозмущались "коварством русских отравителей" и создавали "общественное мнение"...? smile
            пищак
    6. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:21
      скрипали стали опасными свидетелями для британцев, их сейчас точно грохнут, так как они поломали всю красиво-печальную легенду состряпанную в ЦРУ и МИ-6, тереза с борисом в своих интервью их уже списали, а они гады неблагодарные за предоставленное гражданство выжили после отравления боевой химией , видимо что-то заподозрили нюхали и лизали не то что им дали кураторы laughing
      предки с Дона
      1. пищак Сегодня, 20:40
        Дааа, так подставить "неистовую" Терезу!
        Бабаёжка Мэй Скрипалям свой "прокол с истериконом" никогда не простит, учитывая мстительный англонрав?
        Да и опасные, для наглопровокаторов, свидетели отец с дочкой, вдруг клюнут на гонорар, предложенный кем-то из газетчиков, и дадут откровенное "не то" интервью...?
        Дочь, видимо, "недотравленным" нутром почувствовала, что они с отцом уже не жильцы, и "переезд с изменением внешности" будет прикрытием их убийства британскими спецслужбами( которые даже котам безжалостно "завязывают язык"!)?! Поэтому и "отчаянно" рвётся в Россию, так как, вопреки истерическим припадкам-русофобским уверениям Терезы Мэй, прекрасно знает, что на родной русской земле её жизни ничего не угрожает?! yes
        пищак
    7. артефакт (Андрей) Сегодня, 18:56
      так-то оно так, но то, что дочь не отказалась от отца, как минимум достойно уважения или хотя бы понимания. а папаня её однозначно предатель . тут без вариантов...
      артефакт
    8. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:08
      Цитата: bogart047
      bogart047 (Дмитрий) Сегодня, 18:13
      дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка

      37 год покоя не даёт? даже тогда дети от родителей не отказывались. в юрьму шли, но не отказывались
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:20
        Поступок отца запустил цепную реакцию, жаль дочь, дай бог ей вернуться на Родину живой и здоровой, она не в ответе за отца.
        ul_vitalii
    9. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:15
      Цитата: bogart047
      дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель. Оставайся там. Собачку жаль.

      Лжедмитрий, слышал звон, да не знаешь, где он? Аль методички с времён Советского Союза читаешь? У Скрипалей не было собак! Морские свинки и два кота! Один из которых, русский, судя по происхождению, сбежал от кремации!
      sabakina
      1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:23
        Цитата: sabakina
        У Скрипалей не было собак!

        Привет Вячеслав hi drinks
        у дочки собака в России осталась smile
        LSA57
    10. Vadivak (Вадим) Сегодня, 19:18
      Цитата: bogart047
      дочь предателя, которая не отказалась от отца

      Вечером 14 марта Дарья Тинькова, дочь владельца «Тинькофф Банка» Олега Тинькова, опубликовала пост с критикой руководства России. Отвечая на вопрос о ситуации после отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля в Лондоне, она заявила, что «ей стыдно называть себя русской».
      Мне ужасно стыдно в данный момент называть себя русской сейчас в Лондоне — сразу идёт у людей негатив, и всё только из-за того, что ОДИН человек не умеет себя нормально вести и, главное, не может нормально править нашей страной.
      Сама Тинькова часто бывает в Куршевеле: чаще всего она наведывается в шале «Ля Дача», которое принадлежит ее отцу. Судя по всему, Дарья не слишком интересуется модой, но следит за главными фэшн-коллаборациями — особенно ей понравились сумки из нашумевшей коллекции Supreme и Louis Vuitton (их она с гордостью продемонстрировала 1 января своим подписчикам в социальных сетях). Вино — вот главный предмет обожания Дарьи и главный герой ее Инстаграма. К слову, в сортах «винного нектара», по словам Тиньковой, разбирается даже ее собака — на одной из фото щенок с удовольствием облизывает бутылку элитного бургундского. По некоторым данным, стоимость самых любимых напитков Дарьи доходит до нескольких миллионов рублей за бутылку
      Vadivak
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:43
        Да.... грустная история и на ночь sad
        ul_vitalii
    11. Zubr Сегодня, 19:43
      Ох ты и скорый на расправу. Поставь себя на её место, а потом рассказывай какой ты правильный.
      Zubr
    12. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:46
      Цитата: bogart047
      дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель. Оставайся там.
      Собачку жаль.

      очень легко объявить предателами и , доставая очередной боеприпас калибра 0.5 из боевого холодильник, удовлетворенно рыгнуть. Чуть напрягает подумать. И совсем не вариант представить себя на ее месте.
      Главное обвинить, заклеймить.
      А как бы вы, богарт, повели себя в критической ситуации? Ваш прототип, по нику, попытался спасти мир от пробуждения зла, но это , конечно, всего лишь сказка......
      Ecilop
    13. Weyland (Константин) Сегодня, 20:02
      Цитата: bogart047
      дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель.

      китайцы бы с Вами не согласились. Для них любовь к родителям превыше любви к Родине!
      Weyland
    14. cariperpaint Сегодня, 20:43
      конченный...
      cariperpaint
  2. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:16
    Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию
    Вот я же говорил .Что теперь на этой ситуации голову морочить будут. Юлька держись ! Беги при первом случае.Вбросы пойдут что Юлька заявила там что во всём Россия виновата и тд и тп.
    Наблюдатель2014
  3. AndreyS (Андрей) Сегодня, 18:18
    Недавно стало известно, что Скрипалям, которые идут на поправку, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.
    Ну там то рука Москвы точно дотянется до бедолаг!!!!! )))))))))
    AndreyS
  4. AID.S Сегодня, 18:18
    Сакральные расходные материалы предательства.
    AID.S
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 18:20
    Молодого человека вместе с собакой куда то надо девать? Короче, папашу не жалко, но девочке жизнь искалечат. Практически выкрадут гражданку России и спрячут её в США. Да я за её жизнь гроша ломаного не дам... Зачем им такой опасный заложник? А вдруг удерёт и заговорит?
    Горный стрелок
  6. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 18:22
    А что если все здоровы, живы и давно уже в Америке? И только кот, кот, мог бы многое рассказать...
    Olddetractor
    1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:25
      Цитата: Olddetractor
      И только кот, кот, мог бы многое рассказать...

      Нaдо у бритaнского посольства устрoить мaссовую aкцию прoтеста...Тыcячи людeй с фoтографией кoтика - "не зaбудем, не прoстим..." Гаранту при встрече с британскими политиками надо задавать один вопрос: "Но зачем вы убили кота? ЗАЧЕМ?"
      Аристарх Людвигович
      1. предки с Дона (Джедай) Сегодня, 18:30
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Цитата: Olddetractor
        И только кот, кот, мог бы многое рассказать...

        Нaдо у бритaнского посольства устрoить мaссовую aкцию прoтеста...Тыcячи людeй с фoтографией кoтика - "не зaбудем, не прoстим..." Гаранту при встрече с британскими политиками надо задавать один вопрос: "Но зачем вы убили кота? ЗАЧЕМ?"

        Видимо кот работал под прикрытием британских спецслужб, а связными у него были морские свинки, эта банда и траванула скрипалей, а замочил их что б концы в воду второй кот двойной агент и поменяв внешность свалил в сша, ну вот как то так история развивалась.
        предки с Дона
        1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:38
          Цитата: предки с Дона
          второй кот двойной агент и поменяв внешность свалил в сша, ну вот как то так история развивалась.

          Ладно хоть второй кот сбежал. Не дался в лапы британским мясникам. За такого кота трёх Скрипалей не жалко...
          Аристарх Людвигович
          1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:52
            Аристарх Людвигович
            Ладно хоть второй кот сбежал.
            Аристарх, догадываетесь, с каким флагом сматывался этот котэ?
            sabakina
    2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:49
      Цитата: Olddetractor
      А что если все здоровы, живы и давно уже в Америке? И только кот, кот, мог бы многое рассказать...

      Коту не успели передать пароль. Но он вернётся, он обязательно вернётся!
      sabakina
  7. изя топ (Андрей) Сегодня, 18:28
    -------------------------------------------------
    -------------------------------
    изя топ
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 18:29
    "У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек" собаку могла б поставить и в конец списка. Хотя, кто этих Скрипалей знает.. может у них так положено. Что, и запись телефонного разговора, о её отчаянных хотелках есть? или "родное сердце не обманешь"?
    Rossia
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 19:59
      Ivan, в стрессовой ситуации и Мамая на первое место поставишь. Не стоит злорадствовать.
      sabakina
  9. ланс Сегодня, 18:29
    простая славянская душа с западом надо быть хитрее
    ланс
  10. григорьевич (Алексей) Сегодня, 18:32
    Цитата: Аристарх Людвигович
    Цитата: Olddetractor
    И только кот, кот, мог бы многое рассказать...

    Нaдо у бритaнского посольства устрoить мaссовую aкцию прoтеста...Тыcячи людeй с фoтографией кoтика - "не зaбудем, не прoстим..." Гаранту при встрече с британскими политиками надо задавать один вопрос: "Но зачем вы убили кота? ЗАЧЕМ?"

    И свинок голодом заморили,изверги.ЗАЧЕМ?
    григорьевич
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:02
      Лёша, не хочу злорадствовать, но судя по всему, через свинок, они пытались выяснить воздействие "новичка". Свинки выжили.
      sabakina
  11. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:33
    При этом она отметила, что ее сестра в нынешней ситуации «была бы в безопасности только на луне».

    может туда и отправить, если честно надоел этот бред... кокгда ЧМ по футболу?
    Masya Masya
    1. мордвин 3 (Владимир...) Сегодня, 18:53
      Цитата: Masya Masya
      кокгда ЧМ по футболу?

      Через два месяца. Будем наших кривоногих ругать. wink
      мордвин 3
      1. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:19
        Цитата: мордвин 3
        Будем наших кривоногих ругать

        а что их ругать- то? понять и простить... laughingконституция тела у ни такая...
        Masya Masya
      2. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:04
        Володя. чемпионата на будет. Мы получим техническую победу.
        sabakina
    2. Ecilop (Алексей) Сегодня, 19:55
      Цитата: Masya Masya
      При этом она отметила, что ее сестра в нынешней ситуации «была бы в безопасности только на луне».

      может туда и отправить, если честно надоел этот бред... кокгда ЧМ по футболу?

      да уж скорее бы закончился. Может окраинные дороги в Ебурге починят, ну хоть чуть.
      Ecilop
  12. AwaZ (Walery) Сегодня, 18:35
    С одной стороны, такие вот истории демонстрируют потенциальным предателям варианты развития их дальнейшей " обеспеченной" жизни на западе, но с другой стороны , власти РФ совершенно не могут никак защитить своих сограждан за рубежом .
    AwaZ
  13. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 18:41
    «отчаянно» хочет вернуться в Россию

    от отчаяния хочет вернуться...
    Masya Masya
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:08
      Мариночка, а вот тут как раз работка для наших спецмальчиков. Помнишь, как в фильме про Джеймса Бонда генерала переправляли по нефтепроводу через границу?
      sabakina
  14. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 18:45
    сбежать за деньги через мексиканскую границу.
    Heterocapsa
  15. Strashila (I) Сегодня, 18:45
    https://lenta.ru/news/2018/04/08/destroy/
    "Власти британского города Солсбери намерены построить заборы высотой около трех метров вокруг мест, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Mail on Sunday со ссылкой на источники.
    Речь идет о локациях, где Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо, предположительно, от воздействия вещества «Новичок». Кроме того, по данным The Mail on Sunday, дом в Солсбери, где жил Скрипаль, снесут. Это проще, чем обследовать его в поисках следов «Новичка».
    Также, вероятно, снесут итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill — оба эти заведения Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание в парке."
    В первые в истории химического оружия... прорыв в защите от поражения... забор.
    Учитывая что в списках фигурирует общепит... по факту имелось пищевое отравление или паленый алкоголь для Британии, то же не новость, учитывая количество заявленных пострадавших.
    https://www.bbc.com/russian/news-43363088
    "Несмотря на то, что в Zizzi и The Mill нашли следы нервно-паралитического вещества, я убеждена, что они никак не навредили здоровью посетителей", - заявила она.
    В воскресенье власти вновь подтвердили, что риск для здоровья населения остается минимальным.
    Тем же, кто опасается, что унес с собой микрочастицы яда на одежде и со временем - через недели и месяцы - это скажется на самочувствии, английская главврач посоветовала постирать одежду, а телефоны, сумки и украшения протереть влажной салфеткой."
    Странно... очень странно... полицейский рядом проходил и его с ног свалило... а посетители рядом сними седели в закрытом помещении... и норма...НПОВ какого то странного выборочного действия
    Strashila
    1. APASUS (Pavo) Сегодня, 18:58
      Цитата: Strashila
      https://lenta.ru/news/2018/04/08/destroy/
      "Власти британского города Солсбери намерены построить заборы высотой около трех метров вокруг мест, связанных с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом пишет The Mail on Sunday со ссылкой на источники.
      Речь идет о локациях, где Скрипали побывали перед тем, как им стало плохо, предположительно, от воздействия вещества «Новичок». Кроме того, по данным The Mail on Sunday, дом в Солсбери, где жил Скрипаль, снесут. Это проще, чем обследовать его в поисках следов «Новичка».
      Также, вероятно, снесут итальянский ресторан Zizzi и паб The Mill — оба эти заведения Скрипали посетили незадолго до того, как потеряли сознание в парке."
      В первые в истории химического оружия... прорыв в защите от поражения... забор.
      Учитывая что в списках фигурирует общепит... по факту имелось пищевое отравление или паленый алкоголь для Британии, то же не новость, учитывая количество заявленных пострадавших.

      Подчищают за собой улики,как в истории с котом и морскими свинками.
      Утилизировать спустя 30 дней паб и ресторан имеет смысл только если вещества применяемые при отравлении Скрипалей,более стойкие чем псевдо газ "Новичок"
      Ну что Юлия Скрипаль не вернется назад ,стало понятно сразу - она носитель государственных секретов,при том английских.Я лично не удивлюсь что Скрипалчям опять станет плохо и они потеряют память или совсем спадут в кому повторно.
      APASUS
      1. Strashila (I) Сегодня, 19:05
        Меня все таки прикололи заявления БиБиСи... ни тебе обследований...ни тебе рекомендаций... даже типа по активированному углю ( стёб)... просто протрите влажной салфеткой и постирайте одежду... только забыли уточнить... а яд, если он есть куда денется...??? По этому и уверенность просто разводилово.
        Strashila
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:14
          Цитата: Strashila
          Меня все таки прикололи заявления БиБиСи... ни тебе обследований...ни тебе рекомендаций... даже типа по активированному углю ( стёб)... просто протрите влажной салфеткой и постирайте одежду... только забыли уточнить... а яд, если он есть куда денется...??? По этому и уверенность просто разводилово.

          Strashila, Вас приколололо? Я вааще под столом валялся!
          Бывшему британскому шпиону Сергею Скрипалю и его дочери Юлии удалось выжить благодаря своевременной и квалифицированной медицинской помощи, заявил эксперт по токсикологии Аластер Хэй в интервью Sky News.

          По его мнению, люди, вызвавшие скорую, спасли жизни Скрипалей. Благодаря им медики появились на месте происшествия очень быстро.
          Хэй рассказал, что нервно-паралитические вещества являются смертельным ядом и ущерб от их действий непоправим, однако врачи, видимо, смогли ввести универсальный антидот, и он сработал. По словам специалиста, если отравленный человек долгое время сохраняет признаки жизни, то его организм начинает самостоятельно выводить токсин.
          sabakina
  16. Vovanya (Vladimir) Сегодня, 18:45
    Если всё так, как говорят англичане, то какой им смысл скрывать доказательства от России и всего мира? А если скрывают, то всё совсем не так, как говорят.
    Vovanya
  17. Machete Сегодня, 18:48
    Ещё бы она не хотела!
    папашка-то, ладно, предатель, но она жить хочет.
    Бритты ясно показали, что они с папашкой живыми им не нужны.
    И в Америку бежать смысла нет, там тоже замочат, если надо будет.
    Machete
  18. артефакт (Андрей) Сегодня, 18:48
    меня терзают смутные сомнения. не показывают жертв отравления, не приглашают к расследованию, на дают доступ нашим консулам, не пускают сестру, и в итоге якобы Скрипали желают спрятаться от кровавого Мордара в светлой стране эльфов !?.........
    а живы ли несчастные жертвы политического скандала вообще !?...... , а если живы, было ли применение боевого отравляющего вещества !?
    артефакт
  19. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:14
    Цитата: Наблюдатель2014
    Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию
    Вот я же говорил .Что теперь на этой ситуации голову морочить будут. Юлька держись ! Беги при первом случае.Вбросы пойдут что Юлька заявила там что во всём Россия виновата и тд и тп.

    у неё кроме побега других вариантов нет. если отработает по плану и скажет мол, хочу перебраться на запад, то её со временем убирут как минимум по двум причинам: 1. она много знает. 2.западу будет не выгодна в своём содержании (ни чего личного- только бизнес)
    артефакт
  20. Старый26 (Владимир) Сегодня, 19:18
    Цитата: bogart047
    дочь предателя, которая не отказалась от отца после его поступка... такой же предатель. Оставайся там.
    Собачку жаль.

    Оставим собачку за скобками. На ВО всегда или почти всегда можно найти десятки если не сотни постов, в которых звучит:
    "Был бы Сталин".....
    "А вот Сталин".....
    "Сталин, Сталин, Сталин,,,,,,"
    Только вот Иосиф Виссарионович в свое время заявил, что сын за отца не отвечает. Отец мог быть быть объявлен "врагом народа", а сын стать орденоносцем и Героем Советского Союза. При этом не отказываясь от своих отцов и матерей... А Юлия оказывается в вашем понимании - ПРЕДАТЕЛЬ
    Старый26
  21. RUS96 (СанСаныч) Сегодня, 19:56
    ...собака,жизнь и... молодой человек laughing
    RUS96
  22. костя1 (константин) Сегодня, 20:16
    А что к ней допустили российских дипломатов и Юля отказалась возвращаться на Родину?
    костя1
  23. ibn.shamai (Ваня и медведь.) Сегодня, 20:19

    Вот как то так!
    ibn.shamai
  24. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:35
    Отработанный материал, уже ничто и никак эту тему не раскрутит. Кто не верил, тому уже поф на всё, кому надо, уже достаточно до всего.
    Прикольно конечно, если фигуранты\жертвы вернуться в Россию, но в принципе уже не важно! Именно потому, что все останутся при своём!
    rocket757
  25. Berkut154 (Владимир) Сегодня, 20:43
    Интересно узнать о чем думает сейчас Родченков? stop
    Berkut154
Картина дня