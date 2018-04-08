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Виктория Скрипаль: Юлия «отчаянно» хочет вернуться в Россию
Виктория Срипаль в интервью газете Telegraph заявила, что ее двоюродная сестра Юлия, пострадавшая месяц назад в британском Солсбери, «отчаянно» хочет вернуться домой в Россию, передает РИА Новости.
При этом она отметила, что ее сестра в нынешней ситуации «была бы в безопасности только на луне».
Ранее сообщалось, что британское посольство в РФ отказало ей в выдаче визы. В посольстве Виктории сказали, что не уверены, захочет ли ее видеть Юлия. Кроме того, дипломаты отметили, что ранее Виктория никогда не ездила к Скрипалям, и что у нее нет «никаких источников доходов, сбережений или спонсоров».
Недавно стало известно, что Скрипалям, которые идут на поправку, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.
Напомним, в начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неустановленным пока веществом. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В причастности к этому инциденту Лондон обвинил российские власти. Москва это обвинение отвергает.
У нее тут собака, у нее тут жизнь, у нее тут работа и любимый человек,сказала Виктория журналисту.
При этом она отметила, что ее сестра в нынешней ситуации «была бы в безопасности только на луне».
В этой ситуации, принимая во внимание то, что происходит, никто не может защитить ее. Ни одна сторона не может гарантировать ее безопасность,добавила Виктория.
Ранее сообщалось, что британское посольство в РФ отказало ей в выдаче визы. В посольстве Виктории сказали, что не уверены, захочет ли ее видеть Юлия. Кроме того, дипломаты отметили, что ранее Виктория никогда не ездила к Скрипалям, и что у нее нет «никаких источников доходов, сбережений или спонсоров».
Недавно стало известно, что Скрипалям, которые идут на поправку, собираются предложить переехать в США под новыми именами, чтобы защитить их от новых покушений.
Напомним, в начале марта экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены неустановленным пока веществом. Оба в тяжелом состоянии доставлены в больницу. В причастности к этому инциденту Лондон обвинил российские власти. Москва это обвинение отвергает.
Использованы фотографии: russia.tv / Prt Scr
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