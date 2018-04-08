Трамп: Асада нужно было бомбить еще в 2013-м

Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро,

Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира,

Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей,