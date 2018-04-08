20:43 08 апреля
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Трамп: Асада нужно было бомбить еще в 2013-м

Советник президента США по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт не исключил нового ракетного удара по Сирии, передает РИА Новости.



Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро,
сказал Боссерт, отвечая на вопрос, можно ли ожидать новой атаки на Сирию с использованием ракет.


В свою очередь Дональд Трамп заявил, что власти САР «дорого заплатят» за свои действия в Восточной Гуте.

Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира,
написал он в «Твиттере».

Президент потребовал «немедленно разблокировать район для оказания медицинской помощи пострадавшим и верификации последствий» якобы имевшей место химатаки. Он также подверг критике Москву и Тегеран за поддержку «животного Асада».

Кроме того, американский лидер обвинил своего предшественника Обаму в том, что тот не нанес удара по Сирии в 2013 году.

Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей,
заявил он.

Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую Вашингтон использует как повод для бомбардировки Дамаска.

В МИД РФ также выразили уверенность, что неподтвержденные сообщения о химатаке станут предлогом для нанесения ударов по правительственным силам.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 60

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  1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:47
    Вроде С400 наши приготовили в этот раз. В интересное время на самом деле живём... Санкции против Русала, Асад за три дня до победы решил хлором побаловаться... Что дальше будет, не знаю, толи попкорном, толи противогазом с тушёнкой запасаться...
    Аристарх Людвигович
    1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 18:51
      Аристарх Людвигович

      Вам министр обороны лично об этом доложил? Или вы лично на КП находитесь>>
      NN52
      1. Аристарх Людвигович (Аристарх Людвигович) Сегодня, 18:57
        По информации @BabakTaghvaee, третья пара истребителей Су-30СМ готовится к вылету после возвращения первой пары. «Российские ЗРС С-400 приведены в повышенную боевую готовность», – говорится в сообщении. Отмечается также, что российские Су-24 летают на низкой высоте в восточной части Средиземного моря, предположительно, «выполняя надзорную миссию против ВМС США, как сообщил очевидец в Тартусе». https://vz.ru/news/2018/4/8/916565.html
        Аристарх Людвигович
        1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:09
          Аристарх Людвигович

          А вы не знали, что в дежурном звене на Хмеймим всегда так?
          И С 400 всегда ???
          И Су 24 на какой низкой высоте летают? уточните пжл...
          NN52
          1. ланс Сегодня, 19:23
            ну если вам интересно, кука атаковали на высоте 30-50 метров, при желании можно и на 10 м, мне тогда нравиться «вод,я,нная дорожка»
            ланс
            1. NN52 (Дмитрий) Сегодня, 19:35
              ланс

              Вас то каким боком в эту тему занесло?
              Водяную дорожку вы у себя в ванной делайте... Особенно расскажите про 10 м..
              NN52
              1. Shahno (Павел) Сегодня, 19:48
                Да уж. На 10м. А кто атаковал кука на высоте 30 м. Интересно, что ему оторвало закрылок или несущий винт..
                Shahno
          2. Лелёк (Лев) Сегодня, 19:34
            Цитата: NN52
            А вы не знали, что в дежурном звене на Хмеймим всегда так?
            И С 400 всегда ???
            И Су 24 на какой низкой высоте летают?

            hi , Дмитрий.
            Мало того, РЭБ тоже исправно службу несёт.
            Лелёк
          3. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:40
            Цитата: NN52
            И Су 24 на какой низкой высоте летают? уточните пжл...

            Нызехонько, нызехонько, а с "Хибинами" и проч. Вам лучше и не знать!
            тол100в
      2. poquello (poquello) Сегодня, 19:00
        Цитата: NN52
        Вам министр обороны лично об этом доложил?

        новости идут - наши контролируют морскую группировку сша у берегов сирии
        poquello
    2. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 18:59
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Асад за три дня до победы решил хлором побаловаться..

      Причём об этом объявила за ранее Россия hi wink
      Ну а Трамп подхватил yes
      Вас Влад
      1. volodya (владимир) Сегодня, 19:12
        Цитата: Вас Влад
        Цитата: Аристарх Людвигович
        Асад за три дня до победы решил хлором побаловаться..

        Причём об этом объявила за ранее Россия hi wink
        Ну а Трамп подхватил yes

        Похоже Трамп хочет спасти своих бармалеев, а как не знает! Получается безвыходное положение! Что - то дальше будет?
        volodya
        1. Вас Влад (Владислав) Сегодня, 19:16
          Цитата: volodya
          Похоже Трамп хочет спасти своих бармалеев

          Там не чего личного,чистый бизнес yes Ему на бармалеев поровну,главное они разрушают страну за него,ну и нефть..
          Вас Влад
          1. volodya (владимир) Сегодня, 19:29
            Цитата: Вас Влад
            Цитата: volodya
            Похоже Трамп хочет спасти своих бармалеев

            Там не чего личного,чистый бизнес yes Ему на бармалеев поровну,главное они разрушают страну за него,ну и нефть..

            Возможно и бабки хочет спасти!
            volodya
    3. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:32
      Цитата: Аристарх Людвигович
      Вроде С400 наши приготовили в этот раз. В интересное время на самом деле живём... Санкции против Русала, Асад за три дня до победы решил хлором побаловаться... Что дальше будет, не знаю, толи попкорном, толи противогазом с тушёнкой запасаться...

      а вариант - адрес военкомата уточнить !?
      артефакт
      1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:31
        Цитата: артефакт
        а вариант - адрес военкомата уточнить !?
        А у нас тайга-закон, прокурор-медведь. Не переживайте, усядем все!
        sabakina
    4. Finn67 (Сергей) Сегодня, 19:36
      Скорее второе...
      Finn67
    5. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:24
      Цитата: Аристарх Людвигович
      В интересное время на самом деле живём.

      А поскольку время интересное, то не будет вредным Превентивный Удар по мнению Т-р_а_м+па!
      тол100в
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 18:49
    Да уж..Жалко что гораздо раньше страну не стёрли..ки заштатные.
    210окв
    1. volodya (владимир) Сегодня, 19:43
      Цитата: 210окв
      Да уж..Жалко что гораздо раньше страну не стёрли..ки заштатные.

      демократия по англосакски!!!
      volodya
  3. anjey (Андрей) Сегодня, 18:50
    В свою очередь Дональд Трамп заявил, что власти САР «дорого заплатят» за свои действия в Восточной Гуте.
    Этот рыжий клоун достал своими пугалками весь мир, напрашивается на хорошую ответку, будем в надежде ,что получит зуботычину от ВС России , может мечта и осуществится, не покажем зубы , эти больные англосаксы не успокоятся......
    anjey
  4. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 18:52
    Трамп сожалеет, что Обама не нанес удара по Сирии в 2013 году
    Заберите у него твиттер!!!! Он своими твиттами задостал всех!! Вообще уже всех laughingРубрику пора организовывать "твитты Трампа".Бред ,дурь и ничего серьёзного.
    Наблюдатель2014
  5. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 18:57
    Фашингтон нужно было бомбить ещё в 1945
    Дормидонт
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:33
      Угу. Мы бомбу только в 1949 получили.
      sabakina
      1. Наблюдатель2014 (Сергей) Сегодня, 20:42
        sabakina (Вячеслав) hi
        Угу. Мы бомбу только в 1949 получили.
        А средства доставки ?!!! 1957 год.Первый спутник Земли.Так то ерунда наверное laughing Главное шашкой махануть! Эээх!
        Наблюдатель2014
  6. Иеремия (Виталий) Сегодня, 18:57
    Война на пороге, рано или поздно она вспыхнет...Либо мы их , либо они нас..все, как всегда. Хотя полосатая ворона вроде хвост поджала.... А пока Христос воскрес, всем здоровья. терпения и выдержки...боюсь все в скором времени окажется кстати
    Иеремия
  7. poquello (poquello) Сегодня, 18:57
    Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей,

    Ну кот ж знал, что ты, Дональд, мозгом обделён, когда тебя избирали. При Обаме США историей не стали, а с тобою - вполне вероятно.
    poquello
  8. Громобой Сегодня, 19:00
    В букмекерских конторах впору ставки принимать : "...ударит ли Трамп по Асаду или нет..."
    Куда мир катится... request
    Громобой
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 20:41
      Цитата: Громобой
      букмекерских конторах впору ставки принимать : "...ударит ли Трамп по Асаду или нет..."
      Куда мир катится...

      А что изменится если выпустят пару десятков Топоров как в прошлый раз? Ничего.. пук в лужу
      Аскет
  9. groks (Олег) Сегодня, 19:04
    Как видим, САСШ совершенно наплевать и на мультики и на все заявления РФ. Как я уже много раз писал, у САСШ нет вариантов, кроме усиления агрессивности. Что они и делают.
    САСШ наплевать и на наличие наших советников или ЧВК отечественного разлива. Видимо у них есть уверенность, что РФ не рыпнется и ТМВ не начнётся. Откуда такая уверенность?
    В сходной ситуации в Югославии простое решение было найдено. И САСШ пошли на попятную. А сейчас наша страна стала сильнее? Да?
    Уже сколько можно слушать про ЗРК в Сирии. Убрали бы их оттуда тогда. Или сирийцам передали. Вместе с истребителями.
    groks
    1. AID.S Сегодня, 19:12
      Цитата: groks
      В сходной ситуации в Югославии простое решение было найдено. И САСШ пошли на попятную.

      ??????????????????
      AID.S
      1. groks (Олег) Сегодня, 19:54
        Приштина. Даже наверное в педивикии есть. Получается что тогда нас побаивались.
        groks
        1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:37
          Тааак, получается. в конце 90-х нас боялись, через 19 лет, с новым оружием, нас уже не во что не ставят?
          sabakina
  10. кедр (Евгений) Сегодня, 19:09
    Единственная страна США , которая бомбила не мифическими, а настоящими атомными бомбами другую страну Японию. Там до сих пор умирают жертвы американских, атомных бомбардировок. Надо напомнить забывчивым эти факты и в первую очередь сатанистам в Штатах.
    кедр
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:40
      Женя, напоминать Антихристу, что он сделал плохо? Надо держать оборону, ибо сказано, кто не примет веры его, тот сохранится!
      sabakina
  11. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:10
    поезд ушел... ту, ту! lol трамп... tongue
    Masya Masya
  12. Strashila (I) Сегодня, 19:11
    Делишки в Британии идут из рук вон плохо... очередной увод от проблемы созданием новой. У британцев учились, на верное, там то же многие в зоне заражения фактически с голым задом.
    Strashila
  13. Грац (Грац) Сегодня, 19:14
    надо уничтожать американские носители , которые будут участвовать в атаке на Сирию, только когда в США пойдут горы трупов они отойдут
    Грац
    1. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:43
      Цитата: Грац
      надо уничтожать американские носители , которые будут участвовать в атаке на Сирию, только когда в США пойдут горы трупов они отойдут

      и по идее сделать это вполне реально. вопрос в другом, пойдут ли сша на второй шаг ?
      артефакт
  14. изя топ (Андрей) Сегодня, 19:15
    додик,ты уже рокетмена разбомбил bully
    изя топ
  15. rocket757 (Виктор) Сегодня, 19:15
    Бо-о-о-льшая гадалка получается! Интересно как у них в фашингтоне, собака крутит хвостом или хвост собакой???
    Полосатым надо похвастаться, доказать шо они круче всех, что их оружие круче любого другого. Эт нормально, т.е. ожидаемо. Зря шо ли санкции на наше оружие наложили, надо подпереть сие и реальной демонстрацией, а то последнее время шо то оно не больно блистало реальными достижениями, одни фэйки и реклама!
    rocket757
  16. Deadушка (Виталий) Сегодня, 19:15
    Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото.

    Как и в Югославии и Сербии? сфабрикованные!
    Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии

    Доказательства есть? Псы...
    С какого Асаду, когда побеждает применять химию?!
    тем более под вашем же контролем проходила переработка химоружия.
    Deadушка
    1. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 20:43
      Витя, не ищи логики в словах амеров. Её там нет. Там Антихрист.
      sabakina
  17. Dikson (Евгений) Сегодня, 19:21
    При горячей поддержке мирового сообщества, на волне всеобщей истерии , имеющей место быть - ударит.. И никто не собирался и не собирается слышать высказывания нашего командования и МИДа о планировавшейся провокации... а если наши всё-таки решат ответить по носителям, как обещали, то как вы думаете, сколько продержится пара наших самолётов против всего НАТОвского, что там неподалёку? Ну запустят американцы не 30, а 60 ракет.. А с другого бока Израиль по Дамаску шарахнет ( вроде как уже оттуда заявления такие были) - и никакой комплекс просто физически не сможет перехватить такое количество носителей.. Бесполезно было изначально играть по правилам, навязанным Вашингтоном.. Надо свои правила было устанавливать.. Про Корею вон что-то замолчали? Уже и не вспоминают, после обещания Ына запулить ракету с ядрён-батоном по Штатовской территории..
    Dikson
    1. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 19:41
      РФ - кап.страна, вынуждена играть по кап.правилам. Это СССР играл по своим, а у РФ их нет. По их правилам РФ выиграть не может. Таковы правила.
      Doliva63
      1. groks (Олег) Сегодня, 20:00
        Тогда вопрос - а влезли зачем?
        groks
        1. Dikson (Евгений) Сегодня, 20:18
          Так "партнёры" же! Уважаемые даже, по неоднократно произнесённым словам нашего президента.. И "влезли" по причине давно существующего соглашения о взаимопомощи между Сирией и Россией. То есть на вполне законных международных основаниях, задекламированных в ООН.. Только "партнёры" плевать хотели с высокой колокольни на всякие международные правила.. Да и на нашу страну тоже...
          Dikson
        2. Doliva63 (Валентин) Сегодня, 20:18
          Цитата: groks
          Тогда вопрос - а влезли зачем?

          А чё, наворованное, в смысле приватизированное, просто так отдать, что ли? Активы надо защищать. Ну, или обозначить готовность к этому, чтобы если продать, то по максимуму. Это капитализм, однако. Здесь человеческая жизнь - разменная монета.
          Doliva63
    2. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:55
      Цитата: Dikson
      При горячей поддержке мирового сообщества, на волне всеобщей истерии , имеющей место быть - ударит.. И никто не собирался и не собирается слышать высказывания нашего командования и МИДа о планировавшейся провокации... а если наши всё-таки решат ответить по носителям, как обещали, то как вы думаете, сколько продержится пара наших самолётов против всего НАТОвского, что там неподалёку? Ну запустят американцы не 30, а 60 ракет.. А с другого бока Израиль по Дамаску шарахнет ( вроде как уже оттуда заявления такие были) - и никакой комплекс просто физически не сможет перехватить такое количество носителей.. Бесполезно было изначально играть по правилам, навязанным Вашингтоном.. Надо свои правила было устанавливать.. Про Корею вон что-то замолчали? Уже и не вспоминают, после обещания Ына запулить ракету с ядрён-батоном по Штатовской территории..

      так ведь в них полетит не только с наших обьектов в сирии. с капия калибрами, со стратегов опять же взлетающих с территории России, да и в средиземном наша группировка имеется и даже с системами пво.
      артефакт
      1. Dikson (Евгений) Сегодня, 20:10
        Пока что-то с Каспия или со стратегов до района боевых действий долетит, - самолёты противника уже успеют вернуться на свои базы.. а Дамаск превратится в развалины.. И во что Вы Калибрами там стрелять собрались?
        Dikson
        1. prapor75m (андрей) Сегодня, 20:23
          да хотя бы по американским базам в Сирии , устраивает такой ответ
          prapor75m
    3. abrakadabre (Valery) Сегодня, 20:34
      Ну запустят американцы не 30, а 60 ракет.. А с другого бока Израиль по Дамаску шарахнет ( вроде как уже оттуда заявления такие были) - и никакой комплекс просто физически не сможет перехватить такое количество носителей..
      А в этом случае, если ясно, что волна идет слишком большая, основное внимание надо уделять не этим запущенным ракетам (им тоже, но во вторую очередь), а носителям (на море и в воздухе) и стартовым позициям (на суше)
      abrakadabre
  18. ланс Сегодня, 19:29
    ой-ёей-ёй. ну кто опять трампу дал гашишь покурить? хватит пукать, займись иг, которая давит каолицию за евфратом.
    ланс
  19. артефакт (Андрей) Сегодня, 19:29
    видимо посчитали что наш генштаб блефует......
    артефакт
  20. К-50 (Алексей) Сегодня, 19:33
    На чуваков в красных курточках газ походу не действует. what request
    Может они задом дышат и поэтому? what
    Какой у них "противогаз" однако. laughing
    К-50
  21. Vard Сегодня, 19:41
    Это обыкновенная игра на нервах... В жизни такое обычное дело.. США чувствуют что им женилку отрывают... А это больно... Вот и орут...
    Vard
  22. Анатольевич (Александр) Сегодня, 19:52
    Цинизм этой рыжей морды и ее (его) хозяев просто зашкаливает, сколько же вы еще небо коптить будете, англо-сионисты проклятые, чекатилы вы серийные. Кто бесперебойно рожает эту англо-саксонскую, человеконенавистническую мразь?
    Анатольевич
  23. jarpensky (Сергей) Сегодня, 20:18
    А вот мне почему то поведение нашего руководства во внешней политике всё чаще напоминает старого быка из анекдота №-2040922003 на анекдот.ру... "Мудрость народная" + "его мы навсегда
    отучим проверять"...
    jarpensky
  24. keeper03 (Александр) Сегодня, 20:32
    Лживые мерзавцы, пора их ставить на место !!! am angry
    Валить бармалеев вместе с их покровителями, коими являются США - захватчики Сирийской земли ! angry soldier
    keeper03
  25. Rossia (Ivan) Сегодня, 20:39
    захотят и разбомбят. как в прошлый раз, 59 Томагавков по авиабазе. и НИКТО им не помешает. Повылазят после, кулакамахатели vs крикуны с криками "а кто нам этот Асад?! Вы Мировой войны из-за него хотите?!" Вобщем, будет интересно)
    Rossia
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