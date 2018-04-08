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Трамп: Асада нужно было бомбить еще в 2013-м
Советник президента США по безопасности и борьбе с терроризмом Томас Боссерт не исключил нового ракетного удара по Сирии, передает РИА Новости.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что власти САР «дорого заплатят» за свои действия в Восточной Гуте.
Президент потребовал «немедленно разблокировать район для оказания медицинской помощи пострадавшим и верификации последствий» якобы имевшей место химатаки. Он также подверг критике Москву и Тегеран за поддержку «животного Асада».
Кроме того, американский лидер обвинил своего предшественника Обаму в том, что тот не нанес удара по Сирии в 2013 году.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую Вашингтон использует как повод для бомбардировки Дамаска.
В МИД РФ также выразили уверенность, что неподтвержденные сообщения о химатаке станут предлогом для нанесения ударов по правительственным силам.
Я бы ничего не исключал. Это ужасные фото. Мы изучаем нападение. Госдепартамент вчера выпустил заявление. Старшие члены кабинета президента по национальной безопасности обсуждают это с ним и друг с другом весь вечер и утро,сказал Боссерт, отвечая на вопрос, можно ли ожидать новой атаки на Сирию с использованием ракет.
В свою очередь Дональд Трамп заявил, что власти САР «дорого заплатят» за свои действия в Восточной Гуте.
Много погибших, в том числе женщин и детей, в безумной химической атаке в Сирии. Район зверств закрыт и окружен сирийской армией, что делает его абсолютно недоступным для внешнего мира,написал он в «Твиттере».
Президент потребовал «немедленно разблокировать район для оказания медицинской помощи пострадавшим и верификации последствий» якобы имевшей место химатаки. Он также подверг критике Москву и Тегеран за поддержку «животного Асада».
Кроме того, американский лидер обвинил своего предшественника Обаму в том, что тот не нанес удара по Сирии в 2013 году.
Если бы президент Обама перешел свою объявленную красную линию, то сирийская катастрофа закончилась бы уже давно! Асад уже был бы историей,заявил он.
Ранее глава Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщал о том, что боевики готовят инсценировку химатаки в Восточной Гуте, которую Вашингтон использует как повод для бомбардировки Дамаска.
В МИД РФ также выразили уверенность, что неподтвержденные сообщения о химатаке станут предлогом для нанесения ударов по правительственным силам.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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