20:42 08 апреля
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Бывший канцлер Австрии отчитал своего преемника за нежелание наказать Россию

Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн обрушился с жесткой критикой на позицию нынешнего руководства страны, не поддержавшего Британию в «деле Скрипалей», передает РИА Новости.



По мнению Керна, действующий канцлер Себастьян Курц проводит «ошибочную и непоследовательную политику».


Курцу необходимо было «либо выполнить принятое на мартовском саммите лидеров Евросоюза решение о высылке дипломатов, либо выступить против него», заявил политик.

Получилось нелогично: Австрия вместе с остальными странами ЕС выразила солидарность с Лондоном, но отказалась выслать работников российской дипмиссии.

Это будет стоить ей (Австрии) доверия партнеров,
отметил Керн.

По его словам, «зигзагообразная политика» руководства «загнала страну в угол».

Бывший глава правительства напомнил, что его страна – «часть западного мира».

Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона,
добавил Керн.

В Австрийской народной партии (ÖVP), членом которой является Курц, ответили на критику бывшего канцлера довольно сдержанно.

Совершенно очевидно, что Кристиан Керн взял курс на членство в НАТО. Федеральный же канцлер Себастьян Курц, наоборот, идет проверенным путем, он наводит мосты,
сказал представитель партии.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 19

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  1. Machete Сегодня, 19:21
    Нового канцлера поддерживают люди, так этот "бывший" может там что угодно кричать.
    Machete
    1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 19:25
      Бывший, он и есть бывший. Может говорить что угодно и ни за что не отвечать. А может пытается очки заработать на будущее.
      oleg-gr
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 19:28
        Обычно "эксы"ведут себя адекватно..Но этот наверное очень уж упертый.
        210окв
        1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 19:32
          Вернуться в политику хочет на белом коне, на предвыборную компанию нацелен.
          ul_vitalii
          1. Татьяна Сегодня, 19:46
            Цитата: ul_vitalii
            Вернуться в политику хочет на белом коне, на предвыборную компанию нацелен.

            Кристиан Керн - это австрийский социал-демократический политик. Он родился 4 января 1966 г. (52 года), Вена, Австрия.
            Кроме того, Федеральный канцлером Австрии он был всего 1,5 года - с 17 мая 2016 года по 18 декабря 2017 года.

            Короче. Кристиан Керн - это прозападный "младо-демократ" 1990-х годов, воспитанный для развала соцлагеря и СССР. Т.е. это "задолбанная" бывшая проамериканская "младокреатура" США, которая за последние 30 лет уже всех "достала"! Соскочить из этой "обоймы" она уже не может.
            Доверия им и таким, как он, уже никакого нет.
            Татьяна
          2. poquello (poquello) Сегодня, 19:46
            Цитата: ul_vitalii
            Вернуться в политику хочет на белом коне, на предвыборную компанию нацелен.

            ага, на белом майданном скакуне
            poquello
        2. LSA57 (Сергей) Сегодня, 19:34
          Цитата: 210окв
          Но этот наверное очень уж упертый.

          пронафталиненный lol
          LSA57
    2. Комментарий был удален.
    3. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:12
      Цитата: Machete
      поддерживают люди,

      Не только люди, А только здравый смысл!
      тол100в
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 20:29
        Очень непонятно, нужно первоисточник читать, а так по цитатам какая то каша получается!
        В принципе оно поф на эту тему, всё равно в МИД поточнее все знают, до руководства надеюсь не такую фигню предоставлять будут!
        Политика и так бывает дело запутанное, а подобное упрощения понятности не вносит, отнюдь, эт просто восприятие\ понимание автора статьи.
        rocket757
  2. Ваше благородие (Валерий) Сегодня, 19:30
    "Наказывалка" не выросла
    Ваше благородие
  3. Комментарий был удален.
  4. Masya Masya ( Марина) Сегодня, 19:31
    бывший... иди отдыхай! или малый пансион положили?
    Masya Masya
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:33
      Ревнует толераст
      Дормидонт
  5. ланс Сегодня, 19:31
    никак старой профашистской козлятинкой запахло? забыл почто его послали?
    ланс
  6. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 19:33
    Милые бранятся - только тешатся
    Дормидонт
  7. APASUS (Pavo) Сегодня, 19:49
    Интересная позиция у экс-канцлера Австрии Кристиана Керна, за лоббирование интересов Австрии досталось Себастьяну Курцу. За то что интересы австрийской промышленности поставил выше пресловутой европейской солидарности,посмел усомниться в английском бреде .Ну проблемы то собственно нет никакой ,с Кристиана Керна спрашивать за косяки сейчас не будут ,ведь у руля Курц .
    APASUS
  8. zulusuluz Сегодня, 19:54
    Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона
    Потому Вы и экс...
    zulusuluz
  9. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 20:03
    Наказывать они собрались....ещё кто кого выпорет...пиз...блы хреновы
    Azazelo
    1. тол100в (Игорь) Сегодня, 20:16
      Цитата: Azazelo
      Наказывать они собрались....ещё кто кого выпорет.

      Если брехня не догонит, То обязательно Встретит!
      тол100в
  10. костя1 (константин) Сегодня, 20:13
    Отканцлерил чел-чего уж советы давать?
    костя1
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