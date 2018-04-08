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Бывший канцлер Австрии отчитал своего преемника за нежелание наказать Россию
Экс-канцлер Австрии Кристиан Керн обрушился с жесткой критикой на позицию нынешнего руководства страны, не поддержавшего Британию в «деле Скрипалей», передает РИА Новости.
По мнению Керна, действующий канцлер Себастьян Курц проводит «ошибочную и непоследовательную политику».
Курцу необходимо было «либо выполнить принятое на мартовском саммите лидеров Евросоюза решение о высылке дипломатов, либо выступить против него», заявил политик.
Получилось нелогично: Австрия вместе с остальными странами ЕС выразила солидарность с Лондоном, но отказалась выслать работников российской дипмиссии.
По его словам, «зигзагообразная политика» руководства «загнала страну в угол».
Бывший глава правительства напомнил, что его страна – «часть западного мира».
В Австрийской народной партии (ÖVP), членом которой является Курц, ответили на критику бывшего канцлера довольно сдержанно.
По мнению Керна, действующий канцлер Себастьян Курц проводит «ошибочную и непоследовательную политику».
Курцу необходимо было «либо выполнить принятое на мартовском саммите лидеров Евросоюза решение о высылке дипломатов, либо выступить против него», заявил политик.
Получилось нелогично: Австрия вместе с остальными странами ЕС выразила солидарность с Лондоном, но отказалась выслать работников российской дипмиссии.
Это будет стоить ей (Австрии) доверия партнеров,отметил Керн.
По его словам, «зигзагообразная политика» руководства «загнала страну в угол».
Бывший глава правительства напомнил, что его страна – «часть западного мира».
Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона,добавил Керн.
В Австрийской народной партии (ÖVP), членом которой является Курц, ответили на критику бывшего канцлера довольно сдержанно.
Совершенно очевидно, что Кристиан Керн взял курс на членство в НАТО. Федеральный же канцлер Себастьян Курц, наоборот, идет проверенным путем, он наводит мосты,сказал представитель партии.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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