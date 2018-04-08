Бывший канцлер Австрии отчитал своего преемника за нежелание наказать Россию

Это будет стоить ей (Австрии) доверия партнеров,

Судя по всему, канцлер Австрии Себастьян Курц и лидер Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрайхе чувствуют себя более комфортно в компании Орбана и Качиньского, чем Меркель и Макрона,

Совершенно очевидно, что Кристиан Керн взял курс на членство в НАТО. Федеральный же канцлер Себастьян Курц, наоборот, идет проверенным путем, он наводит мосты,