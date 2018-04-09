Трамп, кокаин и национальная гвардия

Дональд Трамп, не сумев добиться согласия конгресса США на привлечение вооруженных сил к охране границы с Мексикой, подписал указ о мобилизации и отправке Национальной гвардии на южные рубежи страны, где она будет осуществлять поддержку таможенной службы и пограничников.Надо сказать, что мексиканская граница является одной из самых охраняемых. В обеспечении ее безопасности, помимо пограничной и таможенной службы, задействованы оперативники DEA (Drug Enforcement Administration – департамент по борьбе с наркотиками), а также операторы ЧВК.Контроль за границей осуществляется с помощью множества технических средств, в том числе и высокотехнологичных. И, честно говоря, совершенно непонятно, чем тут могут помочь национальные гвардейцы, являющиеся, по сути дела ополченцами. Которых, к тому же, как сообщила на брифинге в Белом доме министр внутренней безопасности Кирстен Нильсен, привлекать к операциям не планируют.То есть людей отрывают от семьи и от работы для того, чтобы они постояли лагерем у границы.В чем, собственно, дело?Напомним, что 2 апреля президент США призвал конгресс принять закон об охране границы, чтобы «страну не украли».Трамп заявил, что намеревается отправить для охраны границы с Мексикой вооруженные силы и объявить мобилизацию войск Национальной гвардии южных Штатов.Планы Трампа использовать военных для охраны границ, идущие вразрез с американскими законами, запрещающими привлекать армию для выполнения задач внутренних правоохранительных органов, вызвали беспокойство Пентагона.«Мы продолжаем консультации с Белым домом», — заявил CNN сотрудник оборонного ведомства, пообещав предоставить дополнительную информацию.Причиной своего беспокойства глава США объяснил тем, что на южные границы США надвигается настоящее нашествие мигрантов.По его словам, от Гватемалы через всю Мексику пешком двигается многотысячный «караван» нелегальных мигрантов, намеренных прорваться на территорию США.Напомним, нелегальные мигранты из Латинской Америки являются излюбленной темой Трампа. Его обещание построить стену на мексиканской границе для обуздания «спиков» (прозвище мексиканцев в США) привлекло немало голосов белых избирателей Юга и Среднего Запада.Но если быть справедливым, нужно признать, что с южной границей связаны проблемы куда более серьезные, чем миграция нелегалов.Как известно, Мексика является крупнейшей страной наркотранзита на континенте, откуда идет практически весь кокаин, продаваемый в Штатах.В настоящий момент она превратилась в страну победившей наркомафии. Сращивание наркопреступности с государственной и муниципальной властью идет полным ходом и близко к окончательному завершению.Руководство некоторых штатов, а так же силовые структуры в реальности подчиняются не Мехико, а главам наркокартелей. Многие полицейские и военные получают жалование не только по месту службы, но и у наркобоссов. Некоторые мексиканские спецназовцы в свободное от службы время «подрабатывают» в картелях, не только обучая боевиков «науке убивать», но и лично принимая участие в операциях мафиози.А одна из самых страшных группировок, «прославившаяся» чудовищными расправами, массовыми казнями и инсталляциями из кусков человеческих тел, «Лос Зетас», состоит главным образом из отставных военных и полицейских.Наркомафия влияет не только на политику и экономику страны – с ее подачи чуть ли не самым популярным жанром в Мексике стали «наркобаллады», мелодичные композиции, воспевающие подвиги «пистольерос» картелей. Молодежь стремится копировать стиль одежды, поведения и жизни боевиков наркомафии.Одним из проявлений формирующейся «наркокультуры» стало стремительное распространение нового религиозного культа, вытесняющего традиционное для этих мест католичество: поклонение «Санта Муэрте» (Святой смерти) – странный симбиоз элементов христианской обрядности с языческими представлениями ацтеков и явной бесовщины. Главным предметом поклонения является скелет в свадебном платье.К этому можно прибавить, что в последнее время наблюдается смычка наркомафии с троцкистским террористическим подпольем, причем, как ни странно, на основе махрового национализма.Набирает популярность тема «реконкисты» южных штатов США, некогда отторгнутых от Мексики, и создание на их территории государства «Ацлана» — «страны ацтеков».Справедливости ради стоит сказать, что к созданию всего этого ужаса США имеют самое непосредственное отношение.Все наркокартели имеют филиалы (или метрополии) на территории северного соседа. Связь с американской преступностью мексиканских наркоборонов столь крепка, что в ряде случаев есть основание рассматривать их как единое целое.Навстречу потоку кокаина и нелегальных мигрантов из Мексики, из США в обратном направлении двигается лавина наркодолларов, оружия для пистольерос и прекурсоров для производства наркотиков. Имеют к этому непосредственное отношение и американские спецслужбы.И тут речь идет не только о купленных и прикормленных шерифах приграничных городков или сотрудников пограничной охраны и департамента по борьбе с наркотиками.ЦРУ давно оценила прелести внебюджетных денежных поступлений от наркоторговли, на которые можно проводить операции, за которые потом ни перед кем не надо отчитываться. Об участии СIA в торговле наркотиками еще во время войны в Индокитае рассказал в своем бестселлере «Зеленые береты» американский военкор Робин Мур.С тех пор этот отхожий промысел господ из Лэнгли только рос и ширился. Доходы от продажи афганского героина и колумбийского кокаина идут на продвижение демократии по всему миру.Между прочим, антинаркотические войны в Колумбии, которые велись с подачи США, привели к тому, что местные наркокланы были ослаблены и попали в полную зависимость от мексиканских наркокартелей (с которыми и предпочитает работать ЦРУ), ставших в одночасье абсолютными монополистами наркотранзита.С помощью своей дружбы с наркобаронами ЦРУ решает не только финансовые, но и политические вопросы, контролируя ситуацию в Мексике.Американская преступность, в том числе и действующая под крышами Central Intelligence Agency и Drug Enforcement Administration, представляет не меньшую угрозу для Мексики, чем мексиканские наркокартели для США.Как мы видим, вопрос нелегальной миграции является не самым ярким цветком в этом жутком букете. Хотя и это весьма серьезная проблема.Трудно представить, что Дональд Трамп всерьез полагает, что все это можно решить с помощью мобилизации национальных гвардейцев нескольких штатов, или построив стену.Более того, его попытка начать борьбу с этими угрозами, может закончиться для него весьма печально. Многие убеждены, что Джон Кеннеди был убит, потому что пытался «приструнить» нефтяных олигархов. Те, кто делает в США бизнес на «коксе», имеет не меньшее влияние и возможности, чем нефтяники. И куда более «быстр на руку».Так что, скорее всего, можно предположить, что Трамп просто отрабатывает механизмы применения силовиков внутри США, хотя создать прецедент применения армии у него пока не получилось.В любом случае эти экзерциции куда безопаснее, нежели попытки обуздать наркобаронов, чей бизнес интегрирован с деятельностью мощнейших спецслужб.Что до нелегальных мигрантов, то можно признать, что их увеличение на пару тысяч, чего так якобы опасается Трамп, ничего принципиально не изменит.