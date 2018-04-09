Экспериментальное украинское огнестрельное оружие. Часть 4. Автоматы "Вепр", "Вулкан" и "Малюк"

Автомат Калашникова долгое время стоял на вооружении множества стран, в том или ином исполнении он использовался и в странах Варшавского договора. В процессе развала Советского Союза, многие отказались от этого оружия в пользу зарубежных образцов или своих собственных разработок, однако были и те, кто пытался модернизировать АК, доводя его до требований, предъявляемых новыми союзниками. В процессе такой модернизации появлялось новое оружие, во внешнем виде которого уже можно было и не разглядеть прародителя. На Украине также велись подобные работы, в частности, был создан автомат в компоновке буллпап Вепр, который, в последующем, превратился в автомат Малюк.Модернизация автомата Калашникова была инициативой полковника Анатолия Анатольева, подполковника Владимира Шейко и майора Андрея Жаркова. Изначально сама идея не ограничивалась только перекомпоновкой АК, в ход шли и СКС, и СВД, а первый вариант оружия был собран на базе РПК. Другими словами, в ход все шло, что можно было использовать для реализации идеи создания полноценного рабочего образца оружия в компоновке буллпап. Оружие, которое использовали для своих разработок начинающие оружейники, предназначалось для утилизации, то есть фактически было неработоспособным, потому помимо переработки конструкции приходилось еще и заниматься ремонтом.Понятно, что такая деятельность не могла оставаться долгое время незамеченной, и военными заинтересовалась Служба безопасности Украины. Решить вопрос удалось при содействии министра обороны Украины, которому были продемонстрированы уже существующие наработки. После получения одобрения и заказа от министерства обороны Украины, работать стало значительно проще, можно было не оглядываться и использовать все доступные возможности для реализации проекта.Впервые результаты работы военных-конструкторов были продемонстрированы на выставке «Оружие-95». Автомат Вепр сразу привлек к себе внимание, особенно оружием заинтересовались десантники. Тогда же было предложено переименовать оружие из Вепра в Волка или Росомаху, чтобы не было путаницы с российским Вепрем. Министр обороны, удовлетворенный результатом работы, заверил конструкторов, что их работа не пройдет напрасно и в ближайшее время будет дано финансирование и заказана опытная партия оружия для его испытания в войсках.В скором времени «власть поменялась», министр обороны сменился, соответственно конструкторы лишились поддержки. Несмотря на это, работа конструкторов не была прекращена и в скором времени, благодаря своим знакомым, им удалось договориться об испытании оружия в войсках. Оружие получило только положительные отзывы, обратно же оружием заинтересовались, но дальше проявления интереса дело не пошло.За все это время конструкторы запатентовали несколько своих идей, однако в виду очевидной бесперспективности, энтузиазм у них явно поубавился. В 2001 году, конструкторов вынудили передать всю документацию в Научный центр точного машиностроения. Помимо документации туда же были перечислены свыше 100 тысяч долларов. Целых два года потребовалось для того чтобы освоить эти деньги, а также перенести рукоять для взведения затвора на левую сторону на узле отвода для пороховых газов и покрыть канал ствола особым составом, для увеличения срока службы. Правда, что это за покрытие и как оно сказывается на долговечности ствола, информацию не разглашали, видимо секретность не позволила. Все остальное в оружии было полностью идентично результатам работы Анатольева, Шейко и Жаркова.Оружие было направлено на испытания в войска, где опять получило только положительные отзывы. До 2010 года планировалось закупить несколько тысяч автоматов, перевода армии на новое оружие не планировалось. Видимо присутствовало понимание, что при всех достоинствах автоматов в компоновке буллпап у этого оружия есть и недостатки, потому полностью отказываться от автоматов в классической компоновке не стоит. Стоимость одной единицы оружия была заявлена в районе 100-150 долларов, что объясняется не созданием автомата «с нуля», а модернизацией законсервированных образцов. Куда более интересной цифрой была заявленная стоимость организации работы по модернизации АК, а именно в полмиллиона долларов. «Отбить» эти деньги планировали за счет поставок оружие за рубеж, однако деньги на начало работ по массовому выпуску так и не нашли, равно как и не решили на территории какого предприятия будут развернуты работы. Основной же причиной, как мне кажется, являлось долгое время окупаемости проекта, при стоимости одного автомата в 100-150 долларов, отдать полмиллиона, видимо, посчитали нецелесообразным.Разумеется, на новинку обратили внимание и в России, а именно решили поинтересоваться, какого происходит и кто дал разрешение на производство оружия на базе АК. Ответ на эти претензии был следующим. На территории Украины не производится автомат Калашникова, автомат Вепр является модернизацией оружия, которое находится на хранении, а соответственно никаких претензий по патентам быть не может.С первого взгляда на оружие в нем можно узнать автомат Калашникова, коим он и является. По большому счету вся модернизация заключалась только в удалении приклада и переносе пистолетной рукоятки вперед. На крышке ствольной коробки появился пластиковый упор для щеки. Изменениям подверглись прицельные приспособления, которые стали диоптрическими на высоких стойках. Целик получил возможность складываться, чтобы не мешать использованию оптического прицела. Внутри оружие было оставлено без изменений, единственная деталь, которая была добавлена это длинная тяга, связывающая УСМ и спусковой крючок.Если быть объективным, то даже на момент проведения работ по модернизации оружия, автомат Вепр очень далек от идеала. Да оружие получилось более компактным и устойчивым при стрельбе, однако оно имело абсолютно все недостатки компоновки буллпап, к которым прибавлялись свои особенные «минусы».Главным недостатком можно назвать расположение переводчика режимов огня-переключателя предохранителя. Так как эта деталь была оставлена без изменений, то теперь для переключения требуется тянуться чуть ли не до самого плеча, причем той же рукой, которую нужно будет переносить после переключения к пистолетной рукояти. В плане расположения переключателя предохранителя очень повезло левшам, но сразу же после начала ведения огня это везение для них заканчивается из-за того, что перед самым носом начинают пролетать гильзы. Получилось, что оружие не самое удобное для всех людей, вне зависимости от того какая рука «главная». Как минимум нужно было перенести еще и переключатель предохранителя вперед.Общая длина оружия составляет 702 миллиметра, длина ствола 416 миллиметров. Масса автомата без патронов и магазина 3,45 килограмма. Питается автомат из отъемных магазинов под патроны 5,45х39 от АК.Очевидно, что автомат Вепр оказался очень сырым. Абсолютно непонятно на что были потрачены деньги и чем занимались в Научном центре точного машиностроения, так как всю работу проделали до них, причем абсолютно бесплатно. Если оценивать автомат Вепр, как попытку максимально дешевой переделки АК в буллпап, то в целом попытка удалась.Однако работа над оружием не была прекращена, что не удивительно при таком количестве недостатков, но очевидной перспективности. В 2005 году продолжить работу взялось ООО «Интерпроинвест». Первый вариант оружия получил обозначение Вулкан. По большому счету это был все тот же Вепрь «обвешенный» пластиком. Разумеется, такой результат не был удовлетворительным.В 2015 году компания продемонстрировала конечный результат своей работы уже с именем Малюк (Малыш). Оружие получило ряд изменений, но далеко не все недостатки были исправлены. На данный момент оружие проходит испытания, причем автомат существует в трех вариантах под патроны 5,56х45, 5,45х39 и 7,62х39. Модернизацию автоматов Калашникова планируют проводить на территории львовского предприятия «Электрон».Оружие создает впечатление вполне современного образца, но сколько пластика на АК не вешай, это все равно АК. Сверху и снизу оружия имеется две планки крепления, на верхней планке крепятся складывающиеся съемные прицельные приспособления. Рукоять получила впереди защиту для удерживающей руки, при этом от предохранительной скобы не отказались. Весьма интересным и в то же время спорным решением является клавиша для извлечения магазина, которая расположена за спусковым крючком. Насколько удобно будет менять магазины в толстых зимних перчатках остается только догадываться. Переключатель режимов огня и предохранителя остался на своем привычном месте. Ручка для взведения затвора может быть установлена как с правой, так и с левой стороны. Частично попытались минимизировать неудобства при использовании автомата с упором в левое плечо, дополнив конструкцию отражателем стреляных гильз.Дли длине оружия в 712 миллиметров, длина ствола составляет 416 миллиметров. Масса автомата 3,2 килограмма без магазина и патронов. Конструкция магазинов не была изменена, потому оружие совместимо с советскими магазинами, а в случае варианта автомата под 5,56х45 магазинами от AR-подобных моделей.Автомат Вепр-Вулкан-Малюк можно бесспорно называть одним из завершенных проектов начала 90-х годов на Украине. Несмотря на достаточно непростую историю своего появления, это оружие все-таки было доведено до какого-никакого логического завершения.Очевидно, что даже если это оружие не получит распространения в армии, производители смогут предложить его на экспорт. Однако за нарядной обверткой скрывается все тот же автомат Калашникова, запасы которых на складах хоть и велики, но не бесконечны. Рано или поздно встанет вопрос о перевооружении армии и вполне может оказаться, что даже для такой вот модернизации не окажется исходного оружия.Многие отмечают, что автоматы Малюк это первый шаг к стандартизации оружия в соответствии с требования НАТО, но обратно же рассматривать это в таком контексте не стоит, по той же причине, что запасы АК рано или поздно закончатся и менять ствол под 5,56 и отпиливать приклад станет просто нечему. В связи с этим проблема по созданию своего собственного автомата для Украины остается, так как навряд ли концерн Калашников даст «добро» на производство оружия, особенно после несогласованных работ по модернизации.Другими словами, как бы ни кричали о собственном новом украинском автомате, он таковым не является, так как производился он еще в СССР, а на Украине только был модернизирован. Вообще, автомат Малюк, наверное, стоит рассматривать скорее как экспортный продукт, а не оружие для внутреннего использования. Видимо, советские АК перестали пользоваться спросом и приходиться их обновлять, чтобы их покупали.Помимо Вепр, также упоминается об автомате со сбалансированной автоматикой, который имел имя Сорока. Данных по этому автомату нет абсолютно никаких, многие даже ставят под сомнение существование этого проекта. Возможно, проект действительно существовал, но сбалансированная система автоматики не поддалась украинским конструкторам, и из-за проблем с надежностью оружие осталось неизвестным. А может и действительно не было этого оружия вовсе.Стоит также упомянуть о том, что оружейная компания Форт, на данный момент производит два автомата. Эти автоматы не являются украинскими разработками. Так, оружие под обозначением Форт 221, 222, 223, 224 является различными вариантами израильского автомата Tavor. Модели за номерами 227,228 и 229 являются вариантами обратно же израильского оружия, а именно автомата Galil. Исходя из этого, можно смело утверждать, что на данный момент полностью украинского автомата пока не существует.