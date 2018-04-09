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Атака сирийской базы Т-4. Перехвачено не менее 8 ракет
Сирийское информационное агентство SANA сообщает о ракетном ударе, нанесённом по военной базе T-4, расположенной в провинции Хомс. Военный источник агентства сообщает, что ранения получили «несколько человек». Также появились сообщения других СМИ о "нескольких погибших", эти сообщения официально не подтверждены.
Приводится видео работы систем ПВО в Сирии против ракетной атаки. Видео в Фейсбук.
Между тем, стало известно, что атака осуществлялась со стороны Средиземного моря. Ракеты при этом пролетали в воздушном пространстве государства Ливан.
Отмечается, что средствами ПВО удалось сбить по меньшей мере восемь ракет.
Накануне вечером в полную боевую готовность приводились зенитные ракетные комплексы С-400, расположенные в Сирии. В социальных сетях появились заявления, что в сторону Средиземного моря для наблюдения за американской группировкой кораблей несколько раз вылетали самолёты Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ.
Напомним, что в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте». При этом Трамп назвали виновными за псевдоприменение химоружия Россию и Иран, добавив, что войска Асада «нужно было бомбить ещё Обаме в 2013 году».
Приводится видео работы систем ПВО в Сирии против ракетной атаки. Видео в Фейсбук.
Между тем, стало известно, что атака осуществлялась со стороны Средиземного моря. Ракеты при этом пролетали в воздушном пространстве государства Ливан.
Отмечается, что средствами ПВО удалось сбить по меньшей мере восемь ракет.
Накануне вечером в полную боевую готовность приводились зенитные ракетные комплексы С-400, расположенные в Сирии. В социальных сетях появились заявления, что в сторону Средиземного моря для наблюдения за американской группировкой кораблей несколько раз вылетали самолёты Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ.
Напомним, что в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте». При этом Трамп назвали виновными за псевдоприменение химоружия Россию и Иран, добавив, что войска Асада «нужно было бомбить ещё Обаме в 2013 году».
Использованы фотографии: Минобороны РФ
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