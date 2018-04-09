08:37 09 апреля
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Атака сирийской базы Т-4. Перехвачено не менее 8 ракет

Сирийское информационное агентство SANA сообщает о ракетном ударе, нанесённом по военной базе T-4, расположенной в провинции Хомс. Военный источник агентства сообщает, что ранения получили «несколько человек». Также появились сообщения других СМИ о "нескольких погибших", эти сообщения официально не подтверждены.

Приводится видео работы систем ПВО в Сирии против ракетной атаки. Видео в Фейсбук.

Между тем, стало известно, что атака осуществлялась со стороны Средиземного моря. Ракеты при этом пролетали в воздушном пространстве государства Ливан.


Отмечается, что средствами ПВО удалось сбить по меньшей мере восемь ракет.

Атака сирийской базы Т-4. Перехвачено не менее 8 ракет


Накануне вечером в полную боевую готовность приводились зенитные ракетные комплексы С-400, расположенные в Сирии. В социальных сетях появились заявления, что в сторону Средиземного моря для наблюдения за американской группировкой кораблей несколько раз вылетали самолёты Су-30СМ и Су-24 ВКС РФ.

Напомним, что в минувшее воскресенье президент США Дональд Трамп заявил, что США готовят «ответ на применение режимом Асада химоружия в Восточной Гуте». При этом Трамп назвали виновными за псевдоприменение химоружия Россию и Иран, добавив, что войска Асада «нужно было бомбить ещё Обаме в 2013 году».

Использованы фотографии: Минобороны РФ
48

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Комментарии 149

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  1. Sharky (Supreme leader) Сегодня, 05:47
    А сколько всего было выпущено ракет и сколько из них долетело до цели, а сколько из долетевших поразили цель? Какими средствами были поражены те восемь?
    Sharky
    1. Тралл Сегодня, 05:49
      Видео к новости:
      Тралл
      1. Татьяна Сегодня, 06:16
        Вот Трамп лично и стал тоже военным преступником! Сегодня 8.04.2018 года. Запомним эту дату!

        Повода к обстрелу или сознательно ложного повода к обстрелу нет, а приказ бомбить суверенное государство САР без всяких на то прав у США Трамп выдал! Т.е. уже теперь лично сам Трам - по примеру Клинтон/Обамы - открыто начал войну против суверенной Сирии! И он лично несёт теперь за неё уголовную ответственность!
        Татьяна
        1. Titsen (Ig Titsen) Сегодня, 06:25
          Цитата: Татьяна
          Вот Трамп и стал военным преступником!


          Почему мы не сбивали?

          С какой целью НГШ говорил об атаках носителей ракет? Болтун?

          Или ЖИМ-ЖИМ?

          Нехорошо все это...

          Назвался груздем - полезай в кузов!
          Titsen
          1. фрезер (александр) Сегодня, 06:29
            Цитата: Titsen
            Цитата: Татьяна
            Вот Трамп и стал военным преступником!


            Почему мы не сбивали?

            С какой целью НГШ говорил об атаках носителей ракет? Болтун?

            Или ЖИМ-ЖИМ?

            Нехорошо все это...

            Назвался груздем - полезай в кузов!

            Всё эти заявления для внутреннего потребления для ура-патриотов.
            фрезер
            1. Татьяна Сегодня, 06:37
              Цитата: фрезер
              Всё эти заявления для внутреннего потребления для ура-патриотов.

              Для внутреннего, не внутреннего пользования..., но это однозначно начало американцами по приказу из Вашингтона на самом высоком уровне ТМВ. И её начал Трамп!
              Трамп - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК!
              Запомним эту дату 8 апреля 2018 года!
              Татьяна
              1. kipod Сегодня, 06:41
                Цитата: Татьяна
                Цитата: фрезер
                Всё эти заявления для внутреннего потребления для ура-патриотов.

                Для внутреннего, не внутреннего пользования..., но это однозначно начало американцами из Вашингтона ТМВ. И её начал Трамп! Трамп - ВОЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК!
                Запомним эту дату 8 апреля 2018 года!

                А что нам даст запоминание этой даты?
                kipod
                1. Татьяна Сегодня, 07:21
                  Цитата: kipod
                  А что нам даст запоминание этой даты?

                  Исторические даты нужны людям для адекватного отражения миропонимания настоящего, чтобы адекватно прогнозировать будущее и чтобы ими при этом никто не мог манипулировать в чужих и враждебных им интересах.

                  Зря Вам за этот вопрос "++" поставили.
                  Татьяна
                  1. kipod Сегодня, 07:24
                    Цитата: Татьяна
                    Исторические даты

                    ничего тут нет исторического , кроме Вашей не понятной истерики
                    Цитата: Татьяна
                    чтобы адекватно прогнозировать будущее

                    ну и как Вам это помогло ? Что там в прогнозах на будущее ?
                    kipod
                    1. Татьяна Сегодня, 07:49
                      Цитата: kipod
                      Что там в прогнозах на будущее ?

                      Между исторической датой, как повода для начала войны, всегда есть некоторое мирное время для её военно-политического осмысления, за которое:
                      1) страны решают вступить им в войну или нет и на чьей стороне. Все страны взвешивают свои силы для войны или продолжения мира;
                      2) также на международном уровне предпринимаются всякого рода дипломатические попытки эту войну предотвратить.
                      Остаётся вопрос. Успеют ли миролюбивые страны это сделать или нет? Удастся ли им остановить агрессора и как? На кого конкретно - на какую личность - при этом нужно воздействовать и почему? А для этого нужно чётко понимать, кто является агрессором и с какого времени и даты нужно вести отсчёт.
                      Татьяна
                      1. bulvas (Василий) Сегодня, 08:34
                        Атака сирийской базы Т-4. Перехвачено не менее 8 ракет


                        Американцы заявили, что это не они
                        bulvas
          2. новичок (garik) Сегодня, 06:37
            читаю комменты, думаю вот сопли то распустили то а?! а ведь толком то и не начиналось, а уже и Главком размазня, да и военные наши не настоящие. такое впечатление, что с утра только и ждали параженцы поскарее желч выпустить. вообще не надо, как говорится: “путать педали“. наши заявляли, если будут удары по нашим военным базам, то ответим. а вообще_ аллё! ачнитесь и сопли подтерите: что б не наша поддержка, сирийская армия давно б уже разбежалась. чувствуя нашу поддержку они дают отпор махине янки.
            новичок
            1. Грац (Грац) Сегодня, 06:57
              слова не должны расходится с делами, а то при повторных обстоятельствах все будут считать болтуном с которым можно не считаться
              Грац
              1. новичок (garik) Сегодня, 07:00
                где вы увидели “расхождения“? хотя, при желании, можно и чёрную кошку найти в тёмной комнате, даже если её там нет.
                новичок
              2. neri73-r Сегодня, 07:13
                Слова не расходились с делом! Мы говорили об ударах по Обьектам, где наши будут, те все поняли и ограничился показухой! Наши все живы, внутренняя политика Трампуши сохранена, ему тоже жить и править хочется! hi
                neri73-r
              3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:17
                а что, были удары по Дамаску? (промолчи и сойдёшь за умного)
                Hammerlock
              4. serezhasoldatow (Сергей) Сегодня, 08:24
                Значит наших на этой базе не было.
                serezhasoldatow
            2. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:19
              Про «наши базы» ты от себя добавил. Норм подарок к дню ПВО вышел. 28 запустили, если 8 и сбили, что на 110% брехня, как и в прошлый раз, статистика неутешительная.
              Leeds
          3. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 06:50
            Ты заявление главы ГШ вообще читал - там русским по белому написано, что ответку по носителям наши "западные партнеры" получат, только если ударят по представителям российского контингента, а на всех ключевых позициях, массированный удар по которым смог бы остановить продвижение войск Асада, как раз наши подразделения и присутствуют. Их-то бить американцы пока поостеригаются. Тут же просто проверяли на прочность. М кстати: полномасштабная российская ответка на массированную атаку амеров вполне может привести к мировой войне - это понимают все военные, ходя по краю. А если уж она начнется, мало ни кому не покажется и вам "гордым исландцам" тоже перепадет на орехи, чисто ради того, чтоб победителей (не пострадавших) среди западного мира не оказалось по итогам. Как там сказал наш гарант: нам мир (в смысле планета) без России не нужна; т.е. перевожу на понятный: если ударят всеми силами по России, коллективному западу придет конец и не важно, что на прямую политику вашингтона вы может быть и не поддерживали. Так что, будь по-умнее, не каркай, не кликай бурю, которую пережить может и не получится.
            Владимир К.
          4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 07:15
            чукча видно не читатель ни разу request : говорилось об ответке на попытку ракетных ударов по Хеймим и Дамаску hi
            Hammerlock
            1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:14
              Цитата: Hammerlock
              чукча видно не читатель ни разу : говорилось об ответке на попытку ракетных ударов по Хеймим и Дамаску

              так ведь трамп какой опять повод дал во всём ВВП обвинить. грех не воспользоваться
              LSA57
          5. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:13
            Цитата: Titsen
            Почему мы не сбивали?

            а разве они на нашу базу летели?
            LSA57
            1. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:20
              Умение даже в куче дерьма найти сладкую изюминку - это безусловный талант.
              Leeds
          6. darksoul (Василий) Сегодня, 08:14
            тоже не понятно, ГШ говорил об уничтожении носителей в том числе а это 3-я мировая, этого никому не надо, в данном случае надо делать осознанные заявления, в противном случае в дальнейшем нас не будут восприниматься в серьез
            darksoul
        2. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:50
          Цитата: Татьяна
          Повода к обстрелу или сознательно ложного повода к обстрелу нет, а приказ бомбить суверенное государство САР без всяких на то прав у США Трамп выдал! Т.е. уже теперь лично сам Трам - по примеру Клинтон/Обамы - открыто начал войну против суверенной Сирии! И он лично несёт теперь за неё уголовную ответственность!

          Вопрос не в этом. Вопрос в том, что может сделать с этим Россия?! выразить озабоченность как в случае с налетом на "шарик"? Нанять адвоката и инициировать процесс абвинения Трампа в военных преступлениях в американском суде, как в случае с " Нордом".. Выдать последнее китайское (или уже русское?!) предупреждение!? ФСЕ средства хороши! выбирай любой!
          tchoni
        3. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:51
          Цитата: Татьяна
          Вот Трамп лично и стал тоже военным преступником! Сегодня 8.04.2018 года. Запомним эту дату!

          Повода к обстрелу или сознательно ложного повода к обстрелу нет, а приказ бомбить суверенное государство САР без всяких на то прав у США Трамп выдал! Т.е. уже теперь лично сам Трам - по примеру Клинтон/Обамы - открыто начал войну против суверенной Сирии! И он лично несёт теперь за неё уголовную ответственность!

          А при чем здесь Трамп? Режим асада обвиняет в атаке Израиль. Или Вы не смотрите их новости? Кстати Пентагон отрицает свое участие в атаке.
          профессор
          1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:01
            Если это так, то ничем хорошим для Израиля это не закончится. Могут ведь и проигнорировать ваши желания о недопустимости нахождения Ирана в Сирии, когда все закончится.
            Сергей985
            1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:04
              Цитата: Сергей985
              Если это так, то ничем хорошим для Израиля это не закончится. Могут ведь и проигнорировать ваши желания о недопустимости нахождения Ирана в Сирии, когда все закончится.

              А сейчас значит не игнорируют? Я вас правильно понял?

              PS
              У меня вызывают смутные сомнения заявления асадовцев о якобы перехваченных ракетах. Обломков мы конечно не увидим, а верить им на слово не стОит. Репутация у них подмоченная.
              профессор
              1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:19
                Сейчас не игнорируют. Возможно(не в курсе), в израильских сми и утверждают обратное. На деле, все идет к тому, что кроме российских баз, никаких других военных, кроме непосредственно сирийских , не будет.
                Сергей985
                1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:25
                  Цитата: Сергей985
                  На деле, все идет к тому, что кроме российских баз, никаких других военных, кроме непосредственно сирийских , не будет.

                  Иерусалим именно так и утверждает периодически устраняя угрозу при помощи ВВС. Кстати именно эту базу Хейль-Авир успешно бомбил в феврале.

                  профессор
                  1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:48
                    Профессор, при всем моем к Вам уважении, никакого устранения угрозы с помощью ударов нет. Все Ваши вопросы, можно решить исключительно политическими методами. Включите голову. Конечно, когда все закончится, политики Израиля будут заявлять, что благодаря действиям ВВС все удачно сложилось. Так им рейтинг среди избирателей нужен. Вы то трезво посмотрите на все это.
                    Сергей985
                    1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:55
                      Цитата: Сергей985
                      Профессор, при всем моем к Вам уважении, никакого устранения угрозы с помощью ударов нет. Все Ваши вопросы, можно решить исключительно политическими методами. Включите голову. Конечно, когда все закончится, политики Израиля будут заявлять, что благодаря действиям ВВС все удачно сложилось. Так им рейтинг среди избирателей нужен. Вы то трезво посмотрите на все это.

                      Включил голову. Вариантов договориться с людоедами не вижу. С Гитлером тоже пытались договориться- результат известен.

                      С рейтингом у наших власть имущих и так всё в порядке. Вы просто не в курсе.
                      профессор
                      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:00
                        Это Россия людоед?? Профессор, Вы вообще как мыслите решение всех политических вопросов по Сирии? Считаете, что мы в сторонке постоим?
                        Сергей985
                      2. самый главный Сегодня, 08:24
                        Цитата: профессор
                        Включил голову. Вариантов договориться с людоедами не вижу. С Гитлером тоже пытались договориться- результат известен.

                        Т.е. Ваши многократно прилетая в Москву пытались договорится с Гитлером??? А Вы голову для чего включили??? Что бы мацу туда поглубже засунуть? Иначе бы могли и догадаться, что ответ всё равно будет... может не сразу... но обязательно. Уж вашу то великую деревню Россия всегда сможет построить шеренгами. Это Вам надо??? Видать надо.... Захотели армию иметь в миллион? А что станет с Вашей хваленой экономикой в таком случае??? Ждите: очень скоро будет ответ в виде зачистки Ваших любимых бармалеев в вдоль границы сектора Газа и Иордании...
                        самый главный
                  2. prapor75m (андрей) Сегодня, 08:35
                    успешно .... laughing аконец-то на Terraserver появились доступные для зарегистрированных пользователей спутниковые снимки сирийской авиабазы Т4 (Тьяс) после израильского удара 10 февраля, когда Израиль уничтожил предполагаемый мобильный пункт управления иранским БПЛА, при этом потеряв от огня ПВО Сирии в ходе налета истребитель F-16I Sufa.
                    Спутниковые снимки были интересны, так как в некоторых СМИ были слухи и т.п., что под удар на этой базе мог попасть не только продемонстрированный на видео от израильских военных предполагаемый мобильный пункт, но и некоторые другие объекты на базе. Однако на новых спутниковых снимках Т4 нет каких-либо заметных свежих серьезных повреждений и разрушений. В том числе стоят целыми ангары где предположительно могут находиться собственно иранские БПЛА.
                    Единственным исключением является черное пятно от как-раз той самой уничтоженной машины с предполагаемым пунктом управления БПЛА. Я кстати не уверен, хотя и не исключаю возможности, что это был пункт управления именно тем БПЛА Saeghe, который влетел в контролируемое Израилем воздушное пространство. Возможно это был один из пунктов управления иранскими разведывательно-ударными БПЛА Shahed-129, которые базируются на этой авиабазе вместе с сирийскими самолетами и российскими вертолетами и используются для ударов по боевикам в пустыне.

                    Cпутниковый снимок ангаров и места поражения машины с предполагаемым мобильным пунктом управления БПЛА от 1 марта 2018 г.
                    4 косорукие вы нация богоизбранная это тебе за твой грязный ....
                    prapor75m
              2. avt Сегодня, 07:41
                Цитата: профессор
                У меня вызывают смутные сомнения заявления асадовцев о якобы перехваченных ракетах. Обломков мы конечно не увидим, а верить им на слово не стОит.

                Азохенвей ! Таки только поверите если на каждом осколке будет подпись Нетаньяху ? bully Или скажете - подделали . wassat
                Цитата: профессор
                Кстати именно эту базу Хейль-Авир успешно бомбил в феврале.

                И собственно вопрос только в одном - чего сейчас так пытаются возбудиться СМИ ? Походу только из за событий под Дамаском . Меняется статус кво . Наглосаки с потерями теряют такой удобный плацдарм для спецуры - почти 3 км рядом с дворцом Асада . Опять же по факту происхожит этническая чистка мятежных анклавов в центре Сурии. Ну и ...как следствие - ,,шиитская дуга" , которой пугают Израиль , преобретает реальные очертания. Смогут ли наши договориться с Ираном не лезть плотно на границу ? request Не уверен. Стоит ли ждать удара ,,оппозици" , а по сути USов с иорданской границы , как вещает Багдасаров? Ну эти реально могут додуматься до такого.Но вменяемые военные , которые в поле, понимают -черевато серьёзными потерями , без шансов на успех. Стал быть остаётся одно -бомбить и желательно , пока соблюдается видимость приличия, не авиацией ,,коалиции"-US-ов, а вот таким , вполне привычным в тамошнем регионе -
                Цитата: профессор
                Хейль-Авир успешно бомбил в феврале.
                avt
                1. юрий лазарев (юрий лазарев) Сегодня, 08:12
                  Если уж кому и не верить на слово,таки евреям.Прфессиональное жулье.
                  юрий лазарев
              3. askort154 (Александр) Сегодня, 07:55
                профессор....Репутация у них подмоченная.

                А у Израиля "сухая", но вонючая. wassat hi
                askort154
        4. askort154 (Александр) Сегодня, 07:40
          Татьяна....Вот Трамп лично и стал тоже военным преступником! Сегодня 8.04.2018 года. Запомним эту дату

          Это уже вторая"дата". Хотя это ещё не подтверждено, скорее всего это проделки Израиля. Первый раз, ровно год назад, 07.04.2017 г. он отдавал приказ о ракетном ударе по Сирии за обедом с Си Цзиньпином. yes hi
          askort154
          1. Татьяна Сегодня, 08:23
            Цитата: askort154
            Татьяна...
            .Вот Трамп лично и стал тоже военным преступником! Сегодня 8.04.2018 года. Запомним эту дату

            Это уже вторая"дата". Хотя это ещё не подтверждено, скорее всего это проделки Израиля. Первый раз, ровно год назад, 07.04.2017 г. он отдавал приказ о ракетном ударе по Сирии за обедом с Си Цзиньпином. yes hi

            А кто Израилю для агрессии в САР посредническую пригласительную "ковровую" дорожку официально для войны постоянно стелит, как не Вашингтон? И что при этом может быть общего между Израилем и США?
            Израиль выстроен на землях, купленных Ротшильдом у арабов. Израиль - это собственность не израильтян, а клана сионистов Ротшильдов. Отсюда и политика Вашингтона у Израиля. США ведь тоже исторически создавались на деньги Ротшильдов и "прихватизированы" банкирами частнособственнической ФРС США. Отсюда и скоординированность действий Лондона, Вашингтона, Тель-Авива и т.д. - всей проамериканской коалиции на БВ.
            Татьяна
      2. Маз Сегодня, 07:05
        "Злыдни с телеграмма клевещут", что в России отменили открытие танкового биатлона, причем неожиданно! Хотя было приглашено множество журналистов. Если да, и связь с ракетным ударом есть, то положение очень серьезно.
        Маз
      3. serg999 (Сергей ) Сегодня, 08:09
        Цитата: Тралл
        Видео к новости:

        это вы охрененно ответили... прям все вопросы осветили...
        serg999
    2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:55
      Много.Помалу амерзцы не стреляют..Уже и сирийцы сообщили о погибших и пострадавших
      Цитата: Sharky
      А сколько всего было выпущено ракет и сколько из них долетело до цели, а сколько из долетевших поразили цель? Какими средствами были поражены те восемь?
      210окв
      1. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 06:27
        Много.Помалу амерзцы не стреляют..
        " много", это понятие субъективное. Если это был объявленный штатами "удар возмездия", то он получился пшиком.
        Пи.Си. Скорей всего это были наши еврейские друзья.
        72jora72
        1. kipod Сегодня, 06:44
          Цитата: 72jora72
          Много.Помалу амерзцы не стреляют..
          " много", это понятие субъективное. Если это был объявленный штатами "удар возмездия", то он получился пшиком.
          .

          А штаты объявляли удар возмездия ?
          Кстати у вас есть информация сколько ракет выпустили , сколько "взаправду" сбили , каков ущерб ?
          Ну перед тем как об очередном пшике говорить
          kipod
        2. юрий лазарев (юрий лазарев) Сегодня, 08:14
          Таких друзей за х.. и в крематорий.
          юрий лазарев
    3. Маз Сегодня, 06:47
      Ну , вы даёте коллега! Вы ещё спросите шифровальные ключи от "Телеги". Почерк пусков говорит о том, что дорожку этим ракетам пробивали крылатки из Израиля!
      Маз
  2. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 05:47
    Итак началось?
    Сумрачный стрелок
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 05:53
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Итак началось?

      " ... Скоро всей вашей Америке — кирдык... "
      Быков.
      1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 05:56
        "Сумрачный стрелок"-американец?...Во как.А я не знал.Артыш,Вас к исключительным причислили.. bully quote=Быков.][quote=Сумрачный стрелок]Итак началось?[/quote]
        " ... Скоро всей вашей Америке — кирдык... "[/quote]
        210окв
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:01
        Алексей hi А нам?Останемся в сторонке наблюдать как исключительным кирдык?Так они и нас,и не только нас с собой заберут..Не все так просто в этом гадском мире.
        Цитата: Быков.
        Цитата: Сумрачный стрелок
        Итак началось?

        " ... Скоро всей вашей Америке — кирдык... "
        210окв
        1. ochakow703 (Сергей) Сегодня, 06:17
          Что, жим-жим уже. Противогаз выслать?
          ochakow703
          1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:24
            Оставьте себе.Я уже достаточно пожил.
            Цитата: ochakow703
            Что, жим-жим уже. Противогаз выслать?
            210окв
      3. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 06:05
        Извини, но она не моя tongue
        Сумрачный стрелок
      4. фрезер (александр) Сегодня, 06:13
        Цитата: Быков.
        Цитата: Сумрачный стрелок
        Итак началось?

        " ... Скоро всей вашей Америке — кирдык... "

        Да не, выразим сильную озабоченность, как всегда. Да и скажут, что российских военнослужащих там не было, да и вообще нас заранее предупредили. А то как то некрасиво будут выглядеть наши заявления о том, что мы будем уничтожать носители которые осуществили удар.
        фрезер
        1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:20
          Мудрость Путина однако...Это даже можно к этому удару причислить.А так же и к статье "Мы долго отступали".Сегодняшней статье.
          Цитата: фрезер
          Цитата: Быков.
          Цитата: Сумрачный стрелок
          Итак началось?

          " ... Скоро всей вашей Америке — кирдык... "

          Да не, выразим сильную озабоченность, как всегда. Да и скажут, что российских военнослужащих там не было, да и вообще нас заранее предупредили. А то как то некрасиво будут выглядеть наши заявления о том, что мы будем уничтожать носители которые осуществили удар.
          210окв
    2. eugraphus (Василий) Сегодня, 05:57
      Цитата: Сумрачный стрелок
      Итак началось?

      США стреляли по Сирии и раньше, так что началось это уже давно. Наши не отвечают, так что ни чего пока не началось. Будут сидеть тихо, может никто и не вспомнит, что обещали ответить, вплоть до ударов по тем кто стреляет.
      eugraphus
      1. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 06:21
        Цитата: eugraphus
        Будут сидеть тихо, может никто и не вспомнит, что обещали ответить, вплоть до ударов по тем кто стреляет.

        laughing bully lol
        Будут сидеть тихо. А, когда ракеты прилетят на российскую базу, станут выражать обеспокоенность. Главнокомандующий - РАЗМАЗНЯ. Самая, что ни на есть пустословная размазня. Как не может прекратить олигархический и чиновничий беспредел против собственных граждан, так и не умеет адекватно отвечать на военную угрозу. Аниматор-самовыдвиженец. А вы ждите...Скоро ответят. Седло, на коем сидите,протирайте, чтобы не сопрело...
        Esoteric
        1. Владимир К. (Владимир) Сегодня, 06:55
          В войну провокаторов расстреливали и верно делали! У тебя, судя по сообщению, мозгов вообще нет, зато гонору и значительности только отбавляй - всё про всех знаешь и все умеешь.
          Владимир К.
          1. фрезер (александр) Сегодня, 07:43
            Цитата: Владимир К.
            В войну провокаторов расстреливали и верно делали! У тебя, судя по сообщению, мозгов вообще нет, зато гонору и значительности только отбавляй - всё про всех знаешь и все умеешь.

            Так а кто по вашему люди, которые клеят на машины наклейки "можем повторит", "на Вашингтон" и т. п. дурость?
            фрезер
        2. serg999 (Сергей ) Сегодня, 08:28
          Цитата: Esoteric
          Цитата: eugraphus
          Будут сидеть тихо, может никто и не вспомнит, что обещали ответить, вплоть до ударов по тем кто стреляет.

          laughing bully lol
          Будут сидеть тихо. А, когда ракеты прилетят на российскую базу, станут выражать обеспокоенность. Главнокомандующий - РАЗМАЗНЯ. Самая, что ни на есть пустословная размазня. Как не может прекратить олигархический и чиновничий беспредел против собственных граждан, так и не умеет адекватно отвечать на военную угрозу. Аниматор-самовыдвиженец. А вы ждите...Скоро ответят. Седло, на коем сидите,протирайте, чтобы не сопрело...

          Размазня- это когда тебе твои хозяева в уши нассали, на голову насрали, подопнули тебя, а ты размазал и понёс это дерьмо разносить. Вот это и есть размазня. А наш главнокомандующий - очень умный, дальновидный, решительный, патриотичный и вежливый человек. Не чета тебе - бестолковой истеричке... Следи внимательно, истеричка, как Путин четко и последовательно, без лишних истерик нагибает хозяев твоих раком, а те лишь только истерят, как и ты. Моськи лают, а караван идёт. Тьфу на тебя...
          serg999
      2. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:22
        Да,наши зря ляпнули что будут не только сбивать ракеты но и нанесут удары по их носителям,после сбитого турками самолёта,периодического обстрела сирийских военных баз то штатами то Израилем.дураку понятно,что наши военные никому отвечать не станут,только словесно wink
        Yak28
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:42
          Ответ будет, если наши попадут под удар. Вы уж не перевирайте наши заявления. Все , что можно сделать, это укреплять ПВО и ПРО сирийцев. Или Вы предлагаете мировую войну развязать?
          Сергей985
          1. фрезер (александр) Сегодня, 06:53
            Цитата: Сергей985
            Ответ будет, если наши попадут под удар. Вы уж не перевирайте наши заявления. Все , что можно сделать, это укреплять ПВО и ПРО сирийцев. Или Вы предлагаете мировую войну развязать?

            А вы верите в то, что на этой базе не было ни одного нашего "советника"? Я, лично в это не верю. Просто нашим удобно будет сказать, что россиян там не было, а то ведь за базар надо будет отвечать.
            фрезер
          2. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 06:55
            Цитата: Сергей985
            Ответ будет, если наши попадут под удар.

            Ответ будет следующим: " Погибшие еще вчера были уволены из рядов вооруженных сил, а за каждого гражданского РФ ответственности не несет."
            профессор
            1. SOF (Александр) Сегодня, 07:16
              Цитата: профессор
              еще вчера были уволены

              ...а вы помолитесь, чтоб не ваши "карандашики" оказались....
              ...не равен час и вам придется задним числом..... вы, хоть и протеже, но явно не америка - с вас и спрос другой будет....
              SOF
              1. groks (Олег) Сегодня, 08:27
                А РФ - явно не СССР. что им будет то? Денег ещё американцы дадут?
                groks
            2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:30
              Ошибаетесь, Профессор. Ответ незамедлительно последует. Вам бы лучше молиться о здравомыслии гегемона. Еще и Израиль могут втянуть. Нужна Вам война, к которой не имеете отношения?
              Сергей985
              1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:58
                Цитата: Сергей985
                Ошибаетесь, Профессор. Ответ незамедлительно последует.

                Да, да. Мы уже насмотрелись на ответы Маши Захаровой.

                Цитата: Сергей985
                Вам бы лучше молиться о здравомыслии гегемона. Еще и Израиль могут втянуть. Нужна Вам война, к которой не имеете отношения?

                У нас и так многие молятся, но никто в своих молитвах вас даже не вспоминает. А война уже идет- если кто не обратил внимания.
                профессор
                1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:25
                  Зря не вспоминают. Сейчас бы Израиль имел на своей границе бандитское государство с химическим оружием. Благодаря России этого не произошло. США вас в мировую бойню тащат, но ведь у Вас розовые очки на глазах. Я о Вас, Профессор, лучшего мнения был. Неужели мирные соседи не устраивают Израиль. Мда.
                  Сергей985
          3. tchoni (Евгений) Сегодня, 06:57
            Цитата: Сергей985
            Ответ будет, если наши попадут под удар. Вы уж не перевирайте наши заявления. Все , что можно сделать, это укреплять ПВО и ПРО сирийцев. Или Вы предлагаете мировую войну развязать?

            КПНЕШНА БУДЕТ. Государь-ампяротор выразит озабоченность. Ему нарисуют еще десяток мультиков про "космический крейсер с лазерной пушкой и на термоядерной тяге". После этого весь мир затрепещит в страхе перед " новымсекретнымнеимеющеаналоговвмиреиреальносущест
            вующим" оружием России. Правда, непосвященным будет казаться, что буржуи ржут во весь голос.... Но это иллюзия - они так трясуться от страха.
            tchoni
            1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:34
              Совсем не смешно. Хотя с дивана виднее, не спорю.
              Сергей985
          4. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 07:07
            Цитата: Сергей985
            Все , что можно сделать, это укреплять ПВО и ПРО сирийцев. Или Вы предлагаете мировую войну развязать?

            А вы что предлагаете? Ждать, пока наших союзников и наших представителей в Сирии не перебьют, как куропаток? belay Ах! fellow Чуть не забыл. "Вашество" сам господин Трамп в гости позвал... feel Неудобно перед гостями, да по роже...Осталось выяснить, что хотел сказать Фёдор Михайлович и кому:
            «*варь я дрожащая или право имею?» request
            Esoteric
            1. Голован Джек (Роман) Сегодня, 07:36
              Цитата: Esoteric
              А вы что предлагаете?

              Я вот предлагаю перестать истерить... некузяво negative
              Вот это откуда, угадайте с трех раз:
              ... Люблю умных людей, способных аргументированно отстоять свою точку зрения на любую тему...

              Сами писали-то хоть, али надоумил кто?
              Esteric, блин.
              Голован Джек
            2. SOF (Александр) Сегодня, 07:36
              Цитата: Esoteric
              «*варь я дрожащая или право имею?»

              ...поменьше слюной брызгайте, а то монитор откажет...
              ....вот героев-то развелось.... клавиатурных............
              SOF
          5. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 07:23
            Турки грохнули самолёт и ничего,во Вьетнаме,Афганистане СССР с США воевали и тоже ничего.Ну пусть Россию дальше позорится,покажешь слабость и тебя заклюют
            Yak28
        2. Маз Сегодня, 06:51
          А вы не гоните паравоз, коллега, идет прощупывание обороны ПВО и выбор слабых точек
          Маз
  3. Декларант Сегодня, 05:48
    Быть может, это проверка на прочность ПВО Сирии ? Американцы отрицают причастность к нанесению ракетного удара.
    Декларант
  4. Комментарий был удален.
  5. Ecilop (Алексей) Сегодня, 05:56
    Сбили 8 ракет. СШA заявляет о непричастности.
    По материалам разных СМИ.
    request
    Ecilop
    1. Esoteric (Юрий Васильевич) Сегодня, 06:24
      Цитата: Ecilop
      Сбили 8 ракет. СШA заявляет о непричастности.
      request

      Ну... request На нет и суда (ответного, решительного, уничтожительного, сокрушительного, молниеносного, высокоточного удара) нет... feel
      Esoteric
    2. kipod Сегодня, 06:33
      Цитата: Ecilop
      Сбили 8 ракет. СШA заявляет о непричастности.
      По материалам разных СМИ.
      request

      Надеюсь не как в прошлый раз - в этот покажут обломки сбитых ракет .
      kipod
    3. Маз Сегодня, 06:53
      Да у нас друзей там полно, франки, бритты, израильтяне, испаны, бельги ....сплошное НАТО и ракетное оружие из под воды
      Маз
  6. гильза (максим) Сегодня, 06:00
    Лягушатники или овсянники?
    гильза
    1. nadezhiva (Надежда) Сегодня, 06:27
      Кошерных забыли.
      nadezhiva
      1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:43
        Сомневаюсь, что Израиль. Им вообще не с руки в разборки больших дядей влезать.
        Сергей985
        1. Genry (Genry) Сегодня, 07:59
          Цитата: Сергей985
          Им вообще не с руки в разборки больших дядей влезать.

          У них интерес, чтоб большие дяди на друг дружку сагрились.
          Genry
          1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 08:30
            Ага, затем в "пионерском костре" сгореть.
            Сергей985
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:04
    Гнилые янки как всегда, подло действуют. Жаль, что Сирийцы не в состоянии потопить пару американских боевых кораблей, в отместку за обстрел Сирии.
    Геркулесыч
    1. фрезер (александр) Сегодня, 06:16
      Цитата: Геркулесыч
      Гнилые янки как всегда, подло действуют. Жаль, что Сирийцы не в состоянии потопить пару американских боевых кораблей, в отместку за обстрел Сирии.

      Весь прикол в том, что даже если бы могли то, для них это было бы самоубийство. Всю сирийскую армию раскатали бы катком.
      фрезер
  8. Мур (Андрей) Сегодня, 06:11
    Цитата: eugraphus
    Будут сидеть тихо, может никто и не вспомнит, что обещали ответить, вплоть до ударов по тем кто стреляет.

    Что не вспомнят - это вряд ли. А что не ударили по носителям, как обещали - неважно куму принадлежащим - посмотрим, что будет дальше. Если утрутся - задолбят.
    Мур
  9. новичок (garik) Сегодня, 06:11
    тут на на “ИнфоМаксе“ хронология идёт. последнее обновление: “Над Сирией американские самолёты и над Сирией слышны взрывы. наши самолёты направляются к Средиземному Морю, где стоят несколько неизвестных кораблей.“
    новичок
    1. groks (Олег) Сегодня, 08:31
      Ресурс уж больно жёлтый.
      groks
  10. федоров (Валерий) Сегодня, 06:17
    России что , нужно по всем аэродромам Сирии по Су-шке прикрепить ,что б не бомбили ? А то ссуки грамотные топоры обходят зоны ответсвенности наших ПВО, хоть и починили на шару Сирийское ПВО, но блин прорываются. Или стоит слетать "посмотреть" на авианосец или подлодку. , жаль что все ту-142 на Дальнеи востоке.
    федоров
  11. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:32
    Я вот волнуюсь за обещание Путина топить носители.
    Кабы что не вышло...
    Темнейший словами бросаться не любит.
    Victor_B
    1. лис Сегодня, 06:40
      Цитата: Victor_B
      Темнейший словами бросаться не любит.

      он за слова отвечать не любит.
      лис
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:42
        Дык за его слова могут и американцы ответить.
        Вон Кимка Трампа в стойло поставил и ничего!
        Victor_B
      2. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:46
        За него может и Шойгу амерам ответить.
        Вон Кимка поставил в стойло Трампа!
        Тот теперь стоит и только ржёт и воздух портит.
        Victor_B
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:05
          Самоуверенно, однако! Россия и Китай за спиной Кима.
          Сергей985
      3. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:12
        Цитата: лис
        он за слова отвечать не любит.

        Хочу 3ю мировую,Хочу 3ю мировую.
        Александр романов
    2. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 06:43
      Ага, все обещания выполняет. Особенно предвыборные
      сорок восьмой
      1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:53
        Цитата: сорок восьмой
        Ага, все обещания выполняет. Особенно предвыборные

        Похоже Вам Навльный симпатичен?
        Victor_B
    3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:46
      Наших заденут(тьфу, тьфу, тьфу)- начнется.
      Сергей985
    4. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 06:46
      Нее, раньше чем мундиаль проведут ничего не будет - а то как бы не отняли...
      Metallurg_2
      1. Грац (Грац) Сегодня, 07:03
        да фиг бы на него, такие соревнования больше власти нужны чем простым людям
        Грац
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:50
          Грац, )) перечитайте древнеримского поэта Ювенала. "Рanem et circenses" - хлеба и зрелищ.
          Штатский
      2. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:06
        Не ответим, вообще никакого мундиаля не будет.
        Сергей985
        1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:14
          Да и хрен бы с ним с этим му... ну в общем футболом!
          Сейчас наши военные, наверняка в повышенной боеготовности. И не только в Сирии.
          А ударит Путин после того, как обломки топоров (или что там сбили) предъявят.
          Первый раз после "последнего" предупреждения, может и не станут бомбить/сбивать/топить, но в следующий раз придется реагировать сразу.
          Victor_B
        2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:44
          Не ответим, вообще никакого мундиаля не будет.

          Ой, давайте не будем отвечать. Потом обвиним США , что помешали нам стать чемпионами мира. lol
          Штатский
    5. федоров (Валерий) Сегодня, 07:11
      Как бы Вы там не брыкались, для меня в данном случае Он Светлейший. И Демагогию либералсатанинскую сами знаете куда засунуть.
      федоров
      1. SOF (Александр) Сегодня, 07:50
        Цитата: федоров
        либералсатанинскую

        ...полагаю, что демагогия, здесь, не только либеральная....но и некая другая...........
        SOF
    6. амирбек (Бахти) Сегодня, 08:04
      Цитата: Victor_B
      Я вот волнуюсь за обещание Путина топить носители

      надо бить по главному носителю в реактор йелустона ... тока волной
      амирбек
    7. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:29
      Прочел всю ветку и не увидел ни одного здравого комментария. Хоть кто-нибудь может привести цитату или лучше видео, где именно Путин это говорит? И второй вопрос, а когда Герасимов говорил о том, что будут сбивать ракеты и носители, он не говорил разве, что это будут делать в том случае, если будет угроза нашим военным? Конкретно он говорил про удар по Дамаску. Или мне это приснилось?
      Muvka
  12. лысова (владимир) Сегодня, 06:43
    Всю Сирию Российские ПВО не охватывают - это не наша земля. А вот источник погасить надо ( откуда прилетели ), что толку летать во круг эскадры или где ещё там (пугать). Кто то действует внагляк, а кто то только пугает. А откуда прилетели и так известно.
    лысова
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:09
      Попахивает антисемитизьмом
      Дормидонт
      1. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 07:12
        Мелочь, а приятно.
        профессор
        1. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:22
          А Вы профессор как думаете, чьи ракеты?
          Вариантов-то не много.
          Или США или ваши. Макрон вряд-ли до такого дошел. Нагличане? Так они больше на химии специализируются. Вон в Сирии опять расстарались.
          Victor_B
  13. Strashila (I) Сегодня, 06:48
    Соберут обломки... оценят, чьё это было. А стрелять во все что движется... если оно летит в не куда, собственно зачем...???
    Strashila
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:54
      Соберут обломки... оценят, чьё это было

      Я штатский. Поэтому вопрос к профи. А что разве сразу не видно, что и откуда прилетело ? what
      Штатский
  14. Victor_B (Виктор) Сегодня, 06:48
    Тут еще и Макрон распетушился!
    Словами нехорошими бросается. Кулачком грозит. Нам?!!
    Victor_B
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:08
      Подставят Макрона матрасники. Потом на него и свалят все.
      Сергей985
  15. farik68 (Фархад) Сегодня, 06:53
    Ну и где обещанный Россией мгновенный ответ...?
    Опять обосрались...?
    farik68
    1. SOF (Александр) Сегодня, 07:06
      Цитата: farik68
      Опять обосрались...?

      ...а ваш батька, наверное, уже два дня лужайку перед Белым Домом топтал БЫ????
      ...да не оскудеет земля "советская" на героев!!!!!
      SOF
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 07:10
      Цитата: farik68
      Опять обосрались...?

      Иди картошку сажай
      Александр романов
    3. федоров (Валерий) Сегодня, 07:36
      Вот туда загляни , вот тролю и ответ
      федоров
    4. фрезер (александр) Сегодня, 07:51
      Цитата: farik68
      Ну и где обещанный Россией мгновенный ответ...?
      Опять обосрались...?

      Темнейший спит ещё,
      фрезер
    5. амирбек (Бахти) Сегодня, 08:10
      Цитата: farik68
      Опять обосрались...?

      с начало ... надо бы систему перехвата наладить ... хотя бы довести до 90%
      такой неждачик большая редкость для акул ПВО
      а насчет ответки ... это пока для того чтоб срали те кто пулькает... bully
      амирбек
    6. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:30
      Вообще-то наши обещали ответ при угрозе нашим военным. Т-4 находится далеко от Дамаска и от Хмеймима.
      Muvka
  16. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:00
    Цитата: farik68
    Ну и где обещанный Россией мгновенный ответ...?
    Опять обосрались...?

    Вам лавры Терезы Мэй симпатичны, которая виновных назначила сразу?
    Или Обамки, что заклеймил Россию по трагедии с МН-17 когда не все тела еще до земли долетели?
    Victor_B
    1. groks (Олег) Сегодня, 08:35
      Если это работает, то почему бы и нет?
      groks
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 07:08
    Атака осуществлена неустановленными ближневосточными партнёрами
    Дормидонт
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 07:22
      Цитата: Дормидонт
      Атака осуществлена неустановленными ближневосточными партнёрами


      " США отрицают причастность страны к ракетному удару по сирийской авиабазе Тийфор (Т-4) в провинции Хомс."
      Нет, это инопланетяне ! Есть даже подозрения , что марсиане. В этом случае, дела совсем швах.
      Штатский
  18. Dave36 (Дмитрий) Сегодня, 07:09
    По видимому атака с летаков ракетами воздух земля. Это не атака Топорами по всей территории Сирии..Топорами они ударят... обязательно ударят..
    Dave36
  19. Оператор (Андрей) Сегодня, 07:12
    Это израильский ракетный удар.

    Сначала Моссад применил нервнопаралитический газ в Солсбери, теперь ЦАХАЛ напал в Сирии.

    Пора стирать израильские аэродромы с лица Земли.
    Оператор
    1. Metallurg_2 (Михаил) Сегодня, 07:19
      Иран - так тот вообще обещал весь Изrаиль стереть с лица земли...
      Metallurg_2
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 07:20
        Британия (после смены правительства), я думаю, тоже поучаствует.
        Оператор
  20. gig334 (прохожий) Сегодня, 07:13
    Прилетели со стороны Средиземного моря, это 100% пустили американцы, не бородатые же с надувной лодки пускали. И тут все включают дурочку, американцы говорящие что не пускали ракеты , и МО России, говорящие что не знает кто пускал. Но в нехорошей ситуации выглядит Россия, которая обещала сбивать ракеты и уничтожить их носители. Наглость США после этой ситуации вырастит ещё сильней, они наглей станут и буду активней наносить ракетные удары. Европа ещё жёстче начнёт прессовать Россию, которая кроме озабоченности ничего не делает.
    gig334
  21. Шалдон (Шалдон) Сегодня, 07:18
    Опять Россия осталась в болтунах! Опять нет ответки на атаку! Ну тогда , как всегда-подставим вторую щеку и будем взывать к справедливости!
    Шалдон
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:30
      Можно попросить у вас ссылку на точную цитату заявления? Или сольетесь?
      Muvka
  22. samarin1969 (Константин Викторович Самарин) Сегодня, 07:21
    Асада лишили хим. оружия (вполне сдерживающий фактор), но НАТО всё равно пришло в Сирию. Желание "отступать и договариваться" у элиты "РФ" просто патологическое. Понятно, отступать есть куда, и позади "не Москва".
    samarin1969
  23. anjey (Андрей) Сегодня, 07:29
    что неужели рыжий клоун трамп со своей шакальей стаей решился на" грандиозную атаку " века, не столько эффекта ,как пиар на мировой сцене превыше всего,думаю наши его приземлят скоро,просто всему свое время...
    anjey
  24. jonht (Евгений) Сегодня, 07:33
    Собственно почему все решили, что это были топоры? Может это были ракеты воздушного базирования?
    Да и это могли сделать не только ФША, но и Евреи.... Пока мало информации....
    jonht
  25. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:57
    Эскалация, на фоне угроз и предупреждений, дошла до грани обмена ядерными зарядами. Отступить или не ответить это значить "потерять лицо", с вытекающими последствиями для одной из сторон (РФ-США). Как один из вариантов - для снятия напряжения США производят пуски нескольких ракет (может даже неофициально предупредили российскую сторону о времени и месте нанесения удара) по малозначительным целям. Россия американские ракеты сбивает. Итог: США обещали ударить - ударили. Россия обещала сбить - сбила. Никто не пострадал, все живы, здоровы и довольны. В силу отсутствия ущерба, от удара по американским носителям ракет (пока) отказалась. ОБЕ стороны сохранили лицо - пацан сказал, пацан сделал. Расходимся...

    Дай Бог чтобы все именно так и было.
    Victor_B
  26. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 08:04
    Цитата: профессор
    Репутация у них подмоченная.
    Это у вас Прохфессор, репутация обмоченная.
    72jora72
  27. Валерий Саитов (Валера Мерке) Сегодня, 08:15
    ...эти сообщения официально не подтверждены.)))
    И о чем тогда речь?И словно мухи тут и там,ходят слухи по домам...
    Валерий Саитов
  28. Skarpzd (Евгений) Сегодня, 08:19
    Цитата: Татьяна
    Вот Трамп лично и стал тоже военным преступником! Сегодня 8.04.2018 года. Запомним эту дату!

    Повода к обстрелу или сознательно ложного повода к обстрелу нет, а приказ бомбить суверенное государство САР без всяких на то прав у США Трамп выдал! Т.е. уже теперь лично сам Трам - по примеру Клинтон/Обамы - открыто начал войну против суверенной Сирии! И он лично несёт теперь за неё уголовную ответственность!

    и кто на него возложит эту ответственность?
    Skarpzd
  29. dojjdik (иван) Сегодня, 08:20
    вывод простой -отвечать надо- что нельзя перекрасить пару тройку подводных лодок и продать Сирийцам можно что нельзя продать более менее самолеты и пеоекрасить их тож можно-мы вообще можем "не участвовать" в этой войне де-юре конечно а сами Сирийцы находятся в состоянии войны с израилем и де юре и де факто и потому они могут применять против израиля все что у них есть
    dojjdik
  30. С_Байкала (Александр) Сегодня, 08:26
    Количество диванных героев и суперменов просто зашкаливает. При этом никто ничего не знает. Сколько ракет, их тип, количество жертв и разрушения. Но уже надо как минимум требовать начала 3й мировой войны. Вы сразу в воинские части с ЯО на дежурстве звоните и требуйте немедленно запущать ракету по мериканцам... wassat Координаты позже сообщим soldier
    С_Байкала
  31. Rossia (Ivan) Сегодня, 08:30
    Всего 8? В прошлый раз 36 было! Теряюсь в догадках, как их в этот раз победили. с-400 отработало, заглушили GPS, истребители или сами, заблудились и упали)
    Rossia
  32. С_Байкала (Александр) Сегодня, 08:36
    В ГШ, наверное, не дурни сидят. И последствия, как в случае чужих действий, так в и в случае своих, умеют просчитывать. Данные со спутников, обломки ракет, направление удара и т.д. Америкосы, конечно, могут любую полянку замутить, но даже они понимают, что обломки от большого количества ракет однозначно укажут на них, я думаю, даже можно будет сказать, с какого именно корабля они запущены, допустим. Будут так подставляться?
    С_Байкала
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