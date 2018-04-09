08:35 09 апреля
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"Химатака в Восточной Гуте точно была". Макрон взял под козырёк перед США

Президенты США и Франции договорились о координации действий в связи с «химической атакой» в пригороде Дамаска – Думе. Трамп и Макрон обсудили «химическую атаку», якобы осуществлённую сирийской правительственной армией и выпустили совместное обращение.

Явно понимая, что провокация с фейковым отравлением «Новичком» Скрипалей в Британии с треском проваливается, Запад пытается породить другую доминанту – для того, чтобы отвести внимание общественности от скандала с заявлениями британских властей о «происшествии» в Солсбери. При этом, по западной традиции, доминанта снова связывается с химоружием и фейками о его применении. Пробиркой не трясут, но об экстренном заседании Совбеза говорят.

"Химатака в Восточной Гуте точно была". Макрон взял под козырёк перед США



Из официального сообщения Елисейского дворца:
Президент Республики Эммануэль Макрон встретился 8 апреля 2018 года с Президентом Соединенных Штатов Америки по поводу ситуации в Сирии. Президент Французской Республики с предельной твердостью осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте.


Добавляется:
Президент Республики и президент Соединенных Штатов Америки обменялись информацией и аналитикой, подтверждающими использование химического оружия. Они поручили своим командам углубить обмены в ближайшие дни.

Они также решили скоординировать свои действия и инициативы в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 9 апреля в Нью-Йорке, для осуждения несоблюдения резолюции 2401, а также по поводу повторного использования химического оружия. Все обязанности в этой области должны быть чётко установлены.

Оба президента согласились поддерживать тесные контакты и снова поговорить друг с другом в течение следующих 48 часов.


Ранее командующий координационным центром РФ по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг обвинения в том, что в Восточной Гуте применялось химоружие. Также было заявлено, что международные эксперты смогут прибыть в Восточную Гуту для исследований в любое удобное для них время – после полного уничтожения группировки боевиков, осуществляемой САА обычными средствами.

Напомним, что западный фейк о якобы применении САА химоружия появился ровно в тот самый момент, когда последняя относительно крупная группа террористов "Джейш аль-Ислам" (*запрещена в РФ) оказалась в полном окружении в пригороде Дамаске Думе.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 16

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  1. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 06:16
    Два мерзавца твердо решили совместно наврать всему миру, о деянии, которого не было никогда, чтобы хоть как то узаконить свои преступления в регионе.
    Геркулесыч
    1. Татьяна Сегодня, 06:59
      Ещё бы Макрон не взял под козырёк! Когда Франция материально бок о бок с США и Британией ещё и при Олланде вкладывается в политическое и военное посредничество на БВ, в той же Сирии, против суверенности государства САР, на стороне прокси-террористических группировок по обслуживанию тех же НПО "Белые каски". Одно это уже говорит о многом.
      НПО "Белые каски" - это местные и иностранные прокси-посредники американских и британских, а также французских захватчиков суверенных стран на БВ, в частности в той же Сирии.

      НПО "Белые каски" не спасают людей - они занимаются политикой в прокси-войне на стороне захватчиков из Лондона и Вашингтона, а также Парижа.

      Самые распиаренные спасатели Сирии: кто такие «Белые каски». Опубликовано: 7 окт. 2016 г.
      Татьяна
    2. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 07:04
      Врать-неврать..... Беспамятство полное! Когда в 2013 при Обаме было уничтожено всё химоружие, о чём составлены были документы. Трамп и француз знать не знают, ведать не ведают!
      Reptiloid
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:16
    Обидно прям..Может в самом деле провести химатаку?Тогда хоть справедливо обвинят..Если уцелеют.
    210окв
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 06:47
      Дима, здравствуй! hi Как бы последний очаг придушили в этой Гуте, вот и хотят американцы в отместку поставить точку пожирнее, при этом привлекая всё новых персонажей. По всем направлениям гады жмут и обкладывают, только и ждут от нас ответные действия, чтобы дополнительно хоть за что-то зацепиться.
      ul_vitalii
  3. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 06:26
    И почему у всех их эммануэлек пониженная социальная ответственность , нехорошее имя какое-то .
    iliitchitch
    1. Vard Сегодня, 08:04
      Тут некое раздвоение наблюдается... Если Эммануэль женское имя... то это очень даже хорошо... а вот когда мужское... поташнивает...
      Vard
  4. Yak28 (Алексей ) Сегодня, 06:37
    Сегодня такое время ,что слова администрации США и их колоний не нуждаются в доказательствах,а должны восприниматься как истина, и не ставится под сомнение.А что говорит кто то другой,например Россия,то это ложь.
    В такой ситуации надо быть такими плохими как про тебя говорят и пишут страны НАТО.надо травить террористов хим оружием,британцам сибирскую язву запустить,в США негров с белыми стравить,в Европе помочь беженцам в глумлении над местным населением,Северной Кореи,Ирану современные ракеты поставить,а они пусть дальше говорят что Россия злодей,зато не обидно будет,даже гордится можно. wink
    Yak28
  5. KryoWarrior1978 (Алексей) Сегодня, 06:38
    На клыка (даже без кавычек), он взял, а не под козырек. Совсем скурвилась верхушка Пятой Республики.
    KryoWarrior1978
  6. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:42
    Ну вот уже сегодня был обстрел сирийской базы ВВС Тийфор ракетами. Имеются жертвы. Стреляли со средиземки, через Ливан... мерикатосы отрицают своё участие. А кто тогда ? angry
    a.s.zzz888
  7. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:43
    Лишь бы не стали проверять ПВО Дамаска на прочность. Тогда действительно до крупной беды не далеко. А так то пущай лают...
    Горный стрелок
  8. федоров (Валерий) Сегодня, 06:46
    И кто же назначил этого мальчика ? Теперь и ссать ходит под надзором госдепа сша.
    федоров
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:46
    Американцам и особенно англичанам нужно одно, чтобы Франция как можно дальше отдалилась от России. Чтобы возникла ситуация конца 1980-х годов. Нового эти особи ничего придумать не могут, видимо, старые завещали молодым наследникам, как нужно действовать.
    1536
  10. andrewkor Сегодня, 07:04
    Ну никакой фантазии "Скучно,девочки"!!!
    andrewkor
    1. Vard Сегодня, 08:06
      И уровень исполнения как в провинциальном театре...
      Vard
  11. pvv113 (ВЛАДИМИР) Сегодня, 08:20
    Похоже, после Шарля де Голля во Франции самостоятельных президентов не было
    pvv113
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