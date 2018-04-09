"Химатака в Восточной Гуте точно была". Макрон взял под козырёк перед США

Президент Республики Эммануэль Макрон встретился 8 апреля 2018 года с Президентом Соединенных Штатов Америки по поводу ситуации в Сирии. Президент Французской Республики с предельной твердостью осудил химические атаки 7 апреля против населения Думы в Восточной Гуте.

Президент Республики и президент Соединенных Штатов Америки обменялись информацией и аналитикой, подтверждающими использование химического оружия. Они поручили своим командам углубить обмены в ближайшие дни.



Они также решили скоординировать свои действия и инициативы в рамках Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в понедельник, 9 апреля в Нью-Йорке, для осуждения несоблюдения резолюции 2401, а также по поводу повторного использования химического оружия. Все обязанности в этой области должны быть чётко установлены.



Оба президента согласились поддерживать тесные контакты и снова поговорить друг с другом в течение следующих 48 часов.

Президенты США и Франции договорились о координации действий в связи с «химической атакой» в пригороде Дамаска – Думе. Трамп и Макрон обсудили «химическую атаку», якобы осуществлённую сирийской правительственной армией и выпустили совместное обращение.Явно понимая, что провокация с фейковым отравлением «Новичком» Скрипалей в Британии с треском проваливается, Запад пытается породить другую доминанту – для того, чтобы отвести внимание общественности от скандала с заявлениями британских властей о «происшествии» в Солсбери. При этом, по западной традиции, доминанта снова связывается с химоружием и фейками о его применении. Пробиркой не трясут, но об экстренном заседании Совбеза говорят.Из официального сообщения Елисейского дворца:Добавляется:Ранее командующий координационным центром РФ по примирению враждующих сторон в Сирии опроверг обвинения в том, что в Восточной Гуте применялось химоружие. Также было заявлено, что международные эксперты смогут прибыть в Восточную Гуту для исследований в любое удобное для них время – после полного уничтожения группировки боевиков, осуществляемой САА обычными средствами.Напомним, что западный фейк о якобы применении САА химоружия появился ровно в тот самый момент, когда последняя относительно крупная группа террористов "Джейш аль-Ислам" (*запрещена в РФ) оказалась в полном окружении в пригороде Дамаске Думе.