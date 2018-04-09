08:40 09 апреля
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Россия не взламывала американских "выборных" серверов. Итог расследования в США

Американские фейки о якобы взломах «русскими хакерами» электронных систем, использовавшихся на выборах президента США в 2016 году, всплывают наружу. Так, в информационном агентстве Reuters появился материал, в котором говорится о фактически рухнувшем главном американском фейке – о том, что Россия якобы взломала системы регистрации избирателей. Напомним, что такого рода обвинение прозвучало сразу же после того, как стало понятно, что Клинтон терпит поражение на выборах президента США.

Россия не взламывала американских "выборных" серверов. Итог расследования в США


Одним из прозвучавших тогда заявлений стало заявление о якобы российской атаке на аризонские серверы учёта избирателей.


Из материала Reuters, ссылающегося на неназванного американского специалиста:
Заявления о том, что Россия причастна к взлому регистрационной системе, основаны на неполной информации или устаревших данных. Тогда за вмешательство России была принята акция кибермошенников.


При этом отмечается, что целью кибермошенников, к России не имеющих никакого отношения, стали не выборы президента, а личные данные американских избирателей. Цель – возможное получение данных финансового характера, в том числе информации о банковских счетах по паспортным сведениям.

Примечательно, что такого рода информация опубликована крупным западным информагентством перед беседой спецпрокурора Мюллера с президентом Трампом по поводу его связей с Россией. С этим же связана и явно ужесточившаяся антироссийская риторика самого Трампа, включая его обвинения в адрес России в "пособничестве" якобы химатакам со стороны армии Асада.

Использованы фотографии: www.globallookpress.com
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Комментарии 18

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 06:40
    Отсюда вывод - санкции надо усилить! Это универсально- единственный вывод.
    Серж Горелый
    1. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:42
      Конечно надо усиливать санкции!Ведь злые русские не виноваты однако! belay
      Цитата: Серж Горелый
      Отсюда вывод - санкции надо усилить! Это универсально- единственный вывод.
      210окв
      1. Reptiloid (Дмитрий) Сегодня, 06:57
        Один раз зашиблись, другой раз зашиблись......Не сосчитать их "" ошибок"", но история "" ошибок ""увеличивается, а им хоть что!!!!!
        Reptiloid
        1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:22
          Цитата: Серж Горелый
          Отсюда вывод - санкции надо усилить! Это универсально- единственный вывод.


          Конечно , Россия опять обманула.
          cniza
  2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 06:40
    Три за ха..Это было прокукарекано вовремя.А это главное.Сейчас уже можно говорить что угодно.
    210окв
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:44
    Титаном мерикатосов глушить, титаном...
    a.s.zzz888
  4. рюрикович (Андрей) Сегодня, 06:50
    Уже поздно что-то признавать - дело ведь сделано! Антироссийская истерия раздута, можно что-хочешь делать и говорить плевавши на самые элементарные рамки приличия...Пример ведения дел "честным,справедливым,белым и пушистым" Западом request
    И самое интересное то, что им за ложь НИЧЕГО НЕ БУДЕТ....
    рюрикович
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 06:57
    Гы! Да неужели? Вот я удивлён! Но санкции надо усилить! Потому что ... Ну просто потому что мы её ( Россию) не любим... Ну не этот повод - так другой...
    Горный стрелок
  6. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:02
    Россия просто еще попала в игру Трамп vs остальной политический истеблешмент, там и Клинтон использовала эту тему, чтобы скрасить свой провал на выборах и потролить Трампа. И Трамп использует агресивную риторику в наш адрес, чтобы поднять свой авторитет. В самой америке из пипла в эту фигню не верит никто, по крайнем мере из тех американских аборигенов, что сам знаю.
    Nix1986
  7. Геркулесыч (Витальевич) Сегодня, 07:04
    Один шайтан, во всех бедах человечества виновна Россия. Как будто перед нами кто то за ложь в наш адрес извенится!
    Геркулесыч
  8. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:07
    Ложечки-то потом нашлись.
    Но осадок остался!
    Victor_B
  9. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 07:14
    Началось обеливание Трампа. Договорился со всеми, похоже.
    Сергей985
  10. APASUS (Pavo) Сегодня, 07:43
    Какой вывод сделает правящий класс в США по этому поводу,да никакой! Вектор на разрушения отношений уже взят,теперь мы виноваты во всем .Это любимая тактика американцев - признать ошибку ,когда ее обнародование не имеет никакого смысла.
    APASUS
    1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:12
      Какой вывод сделает правящий класс в США по этому поводу,да никакой!

      Это почему же? Очень даже "какой". Неси любую чушь , всё схавается. А потом даже краснеть не придется.
      Штатский
  11. Vard Сегодня, 08:10
    Я вот чего не понимаю... Если ты в интернете... это уже в сущности ни каких секретов нет... так зачем эти системы подключать к сети...
    Vard
  12. Глушь (Станислав) Сегодня, 08:12
    Какая то гнусная попытка очернить репутацию наших хакеров.
    Глушь
  13. Озеленитель (Сергей) Сегодня, 08:16
    Да санкции надо усилить-мы ставимся сильней,мы русский народ клали на все в данной ситуации,и я думаю продолжим.
    Озеленитель
  14. синоби (Юрий) Сегодня, 08:17
    Главный принцип американской политики выражается одним предложением-Мы сотрудничаем только в том случае если не можем отнять силой или украсть.В данном случае силой заставить Трампа отдать власть,какая ни есть,не вышло.Украсть на выборах не получилось.Настал черёд "сотрудничества".Это внутренняя политика.Санкции против России усилить при любом исходе,это внешняя.
    синоби
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