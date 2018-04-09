Россия не взламывала американских "выборных" серверов. Итог расследования в США

Заявления о том, что Россия причастна к взлому регистрационной системе, основаны на неполной информации или устаревших данных. Тогда за вмешательство России была принята акция кибермошенников.

Американские фейки о якобы взломах «русскими хакерами» электронных систем, использовавшихся на выборах президента США в 2016 году, всплывают наружу. Так, в информационном агентстве Reuters появился материал, в котором говорится о фактически рухнувшем главном американском фейке – о том, что Россия якобы взломала системы регистрации избирателей. Напомним, что такого рода обвинение прозвучало сразу же после того, как стало понятно, что Клинтон терпит поражение на выборах президента США.Одним из прозвучавших тогда заявлений стало заявление о якобы российской атаке на аризонские серверы учёта избирателей.Из материала Reuters, ссылающегося на неназванного американского специалиста:При этом отмечается, что целью кибермошенников, к России не имеющих никакого отношения, стали не выборы президента, а личные данные американских избирателей. Цель – возможное получение данных финансового характера, в том числе информации о банковских счетах по паспортным сведениям.Примечательно, что такого рода информация опубликована крупным западным информагентством перед беседой спецпрокурора Мюллера с президентом Трампом по поводу его связей с Россией. С этим же связана и явно ужесточившаяся антироссийская риторика самого Трампа, включая его обвинения в адрес России в "пособничестве" якобы химатакам со стороны армии Асада.