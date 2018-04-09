08:39 09 апреля
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Так кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес

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Продолжают поступать подробности о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе T4 в провинции Хомс. Стало известно о том, что своей цели достигли около двух десятков крылатых ракет. 8 ракет были перехвачены системами ПВО-ПРО.

США продолжают отрицать свою причастность к нанесению авиаудара, хотя в случае атаке по авиабазе Аш-Шайрат в прошлом году Трамп сразу же объявил, что удар наносился именно с американского военного корабля.

На этом фоне в сети обсуждается вопрос о том, что удар могли нанести с израильской подводной лодки или с использованием средств авиации. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о том, что в момент обстрела авиабазы ракетами, которые пролетали именно через ливанское воздушное пространство, в воздухе были замечены самолёты ВВС Израиля.


Так кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес


Стало известно о том, что пресс-служба израильской армии отказалось прокомментировать информацию о возможной причастности ВВС или ВМС Израиля к атаке на военную базу T-4.

При этом в социальных сетях комментируется примерно так: «Если к атаке причастны США или Израиль, то они в любом случае не могли не знать, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс могут находиться российские военнослужащие».

Минобороны РФ пока официальных комментариев о ситуации на Т-4 не публикует.

Использованы фотографии: Фейсбук
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Комментарии 46
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  1. Teberii (Андрей) Сегодня, 07:32 Новый
    Пробный камень брошен,каков будет ответ?
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    Teberii
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 07:57 Новый
      Как и в прошлый раз, вероятно. Напомню, Т4 активно использовалась нашими в ходе штурма Пальмиры. Возможно и после этого.
      Сейчас пишут, что использовалась Ираном.
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      Leeds
      1. Аскет (Станислав) Сегодня, 08:11 Новый
        Цитата: Leeds
        Сейчас пишут, что использовалась Ираном.

        Там сейчас иранская база, наших там нет. Значит дело рук Израиля.Эта та самая база Тияс, при атаке которой был сбит израильский f-16, ранее она использовалась как аэродром подскока для наших вертолётов.
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        Аскет
        1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:17 Новый
          Если ракеты израильские, то получается Израиль подставил США. Это же США грозились нанести удар! Или между ними была договорённость - что скорее всего. И странно, что удар был произведён крылатыми ракетами, а не с самолёта, что это, проверка России на выполнение обещаний?
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          СРЦ П-15
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:19 Новый
            Один без другого не действуют в этой сфере , но Израиль мог и "поиграть".
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            cniza
            1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:22 Новый
              Цитата: cniza
              Один без другого не действуют в этой сфере , но Израиль мог и "поиграть".

              Израиль обычно "играет" авиационными ракетами, а тут крылатые...
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              СРЦ П-15
              1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:23 Новый
                Слишком мало информации , да и вбросов всяких хватает , почему молчат наши?
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                cniza
                1. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:24 Новый
                  Цитата: cniza
                  Слишком мало информации , да и вбросов всяких хватает , почему молчат наши?

                  Наш Генштаб видно берёт пример с Путина - держат театральную паузу.
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                  СРЦ П-15
                  1. фрезер (александр) Сегодня, 08:32 Новый
                    Цитата: СРЦ П-15
                    Цитата: cniza
                    Слишком мало информации , да и вбросов всяких хватает , почему молчат наши?

                    Наш Генштаб видно берёт пример с Путина - держат театральную паузу.

                    Да там просто думают как бы объяснить народу так, что бы не было видно, что "король то голый".
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                    фрезер
                    1. cniza (Виктор) Сегодня, 08:34 Новый
                      Будем посмотреть , скоро все выяснится , но пока сплошные спекуляции.
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                      cniza
                    2. СРЦ П-15 (Александр) Сегодня, 08:36 Новый
                      Цитата: фрезер
                      Да там просто думают как бы объяснить народу так, что бы не было видно, что "король то голый".

                      Уважаемый Джо(Фрезер)! Кокой король - голый или нет, он покажет сам. И многим может это не понравиться.
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                      СРЦ П-15
              2. donavi49 Сегодня, 08:26 Новый
                Ну дык крылатые ракеты с Ф-16.

                Это был пробный заброс. Как реагировать будут. Какие РЛС засветят на отражении. На основе этого - нанесут основной удар (или несколько ударов) по ряду целей, уже американцы.
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                donavi49
          2. Leeds (Alexander) Сегодня, 08:27 Новый
            А в чем подстава? Взяли и долбанули либо те, либо другие. Приведённые в боевую С-400 не применялись. Надеюсь, что наши были предупреждены, куда, что летит (видимо, так и было), если нет, то этот, конечно, позорище.
            8 сбитых ракет силами САР - сказка. В общем, наши слова проверили.
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            Leeds
    2. шура матросов (Александр) Сегодня, 08:23 Новый
      Вроде обещали уничтожать не только ракеты, но и носители. Будем посмотреть
      Ответить
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      шура матросов
  2. Alex_Rarog (Александр) Сегодня, 07:33 Новый
    Нормальная тактика. Мы будем бомбить но не признаемся.
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    Alex_Rarog
    1. Грац (Грац) Сегодня, 07:45 Новый
      все следящие системы и так знают кто нанес удар
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      Грац
  3. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 07:36 Новый
    Ждём комментарии Минобороны РФ.
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    Охотовед 2
    1. kipod Сегодня, 07:48 Новый
      Цитата: Охотовед 2
      Ждём комментарии Минобороны РФ.

      ну вроде как часть ракет сбили - не проблема установить чьи request
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      kipod
  4. К0щей Сегодня, 07:40 Новый
    что-то я не понял: тут пишут "своей цели достигли около двух десятков крылатых ракет. 8 ракет были перехвачены системами ПВО-ПРО." в другом месте "8 ракет сбито, остальные упали в районе базы не нанеся ущерба". кто прав интересно?
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    К0щей
    1. SOF (Александр) Сегодня, 07:46 Новый
      Цитата: К0щей
      кто прав интересно?

      ...надо подождать пока "осядет" истерика....
      Во всяком случае, в открытую, гоблины, этого уже делают. Исподтишка теперь. Условия задачи меняются...
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      SOF
  5. роман66 (роман) Сегодня, 07:44 Новый
    и никто ничего не видел? а как же все эти системы наблюдения и раннего предупреждения. 20 ракет из ниоткуда?
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    роман66
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 07:48 Новый
      Да все всё знают, просто игра такая в дипломатию. Одно непонятно, зачем мы в эту игру играем? Это же как с шуллерами шпилить.
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      Ушлый_башкорт
      1. роман66 (роман) Сегодня, 07:49 Новый
        козлячество какое-то
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        роман66
    2. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:04 Новый
      и никто ничего не видел? а как же все эти системы наблюдения и раннего предупреждения. 20 ракет из ниоткуда?

      Я высказывался уже - марсиЯне...Траектория перпендикулярна поверхности !
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      Штатский
  6. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:46 Новый
    Вариантов не много.
    Штаты, Израиль - это наиболее вероятные, ну и (теоретически) Макрон (он нынче не по делу распетушился) или нагличане (но эти на химии специализируются).
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    Victor_B
  7. Victor_B (Виктор) Сегодня, 07:49 Новый
    Цитата: Alex_Rarog
    Нормальная тактика. Мы будем бомбить но не признаемся.

    Дык обломки 8-ми ракет сами расскажут от кого они подарок.
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    Victor_B
  8. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 07:53 Новый
    Мутная какая -то ситуация с этим ракетным ударом, половинчатая. Но если и ракетная атака все-таки была, то это только еврейская работа. Подленько и гаденько, втихую, без комментариев - их стиль.
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    Egorovich
    1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 08:38 Новый
      да возможно ,янки как мировой хулиган,подослали зачинщика ,то бишь израильского сопляка,а сами в сторонке пока наблюдают,навешают люлей или нет,по идеи на навесы напрашиваются оба фигуранта,если погибли наши ,думаю им не спустят ,сделают свое дело без понтов..
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      Mimohod
  9. Vard Сегодня, 08:00 Новый
    Интересно всё получается... Ракеты запустили... но часть промахнулась... а часть сбили... Понятно что такой "Успех" ни кому не нужен... вот и теперь открещиваются от авторства... Что же можно поздравить с тем, что наше ПВО работает... и замете очень хорошо работает...
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    Vard
  10. GeorgeSev85 (George) Сегодня, 08:01 Новый
    В 4:43 утра российский центр противовоздушной обороны обнаружил цели приближающиеся со стороны Ливана в воздушном пространстве Сирийской Арабской Республики
    Отдан приказ на уничтожение системами ЗРК «Панцирь С1» и «БУКами» объектов,удалось сбить восемь ракет, которые были направлены на авиабазу Т-4 в провинции Хомс.

    Как сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник и сирийские активисты,было уничтожено 8 ракет.

    Телеканал «Аль-Маядин» сообщил, что атаковавшие сирийскую авиабазу ракеты летели через воздушное пространство Ливана со стороны Средиземного моря.Предположительно пуски совершены с подводных лодок “Delfin” Израильских ВС.

    США отрицает причастность к удару по Сирии.


    Ой Вей... наши таки союзнички ... но ничего СтеГпим.
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    GeorgeSev85
  11. Штатский (Геннадий) Сегодня, 08:01 Новый
    20 полетело, 8 споймали. 40%. 100 полетело, 60 долетело. 200 - 120. 120ть по-моему достаточно будет. recourse
    Прошу зенитчиков-ракетчиков оценить эффективность средств ПВО.
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    Штатский
    1. donavi49 Сегодня, 08:07 Новый
      С массированием будет падать эффективность ПВО резко. Вплоть до 0 когда кончится ПВО.

      На Т-4 есть С-125, С-75 + может еще какой панцирь/бук подтащили.

      А так да - это пробный шар. Проследить реакцию. Раз зашло нормально. То следующий с парой сотеен ракет по ряду важных целей - уже можно проводить спокойно.
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      donavi49
  12. mlad (mlad) Сегодня, 08:03 Новый
    После громогласных заявлений что ракетный удар не пройдет, не только не отбит, но даже неизвестно откуда пуски.
    Полное разочарование.
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    mlad
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 08:16 Новый
      Можете скинуть ссылку на эти заявления? Только не сливайтесь пожалуйста. А потом обсудим, что там сказано.
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      Muvka
  13. Свидетель безвиза (Клятый Москаль) Сегодня, 08:05 Новый
    Опять ВВП облажался. Обещал защищать наших союзников (а я так понимаю власти и армия Сирии наши союзники) и опять только бла-бла-бла, и опять выражение озабоченности.короче за базар не отвечает
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    Свидетель безвиза
    1. Black_PR (Сергей) Сегодня, 08:12 Новый
      Тролль ? Сколько платят ? Не голодаешь ?
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      Black_PR
  14. dojjdik (иван) Сегодня, 08:07 Новый
    если правда то вся беда в том что никто не решается в ответ ударить по израилю-эт есть большая ошибка порождающая хамство евреев; если эт вранье то когда нибудь обстрелы станут по любому постоянными хамство диктатора нетаньяху ненаказуемо и эт тоже ошибка пора б это давно понять но пока не доходит
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    dojjdik
  15. профессор (Соколов Олег) Сегодня, 08:10 Новый
    Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о том, что в момент обстрела авиабазы ракетами, которые пролетали именно через ливанское воздушное пространство, в воздухе были замечены самолёты ВВС Израиля.

    Ага. Ночью, в полной темноте они определили государственную принадлежность самолетов. Арабы...

    При этом в социальных сетях комментируется примерно так: «Если к атаке причастны США или Израиль, то они в любом случае не могли не знать, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс могут находиться российские военнослужащие».

    "Могут".
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    профессор
    1. просто экспл (просто экспл) Сегодня, 08:19 Новый
      а че , нонче национальная принадлежность самолетов опознается только визуально ?
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      просто экспл
    2. юрий лазарев (юрий лазарев) Сегодня, 08:28 Новый
      Типа а радаром нельзя отследить откуда прилетели и куда улетели самолеты,профессор тухлых щей?
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      юрий лазарев
  16. Spambox (Антон Буреев) Сегодня, 08:26 Новый
    Судя по тому, что на этой базе замечены иранские беспилотники скорее всего удар нанес Израиль. Но суть даже не в том кто нанес удар , а что теперь делать России. Если после заявления о том что "мы будем сбивать всех и вся" Кто ударит по Сирии без согласования , мы опять будем жевать сопли, остатки уважения к нашим силам будут потеряны. С другой стороны хитропопые таки могли и предупредить о ударе.
    В любом случае неприятно , подарок Нам после встречи Турция Иран Россия, и к предстоящему визиту в Иран нашего руководства
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    Spambox
  17. Николай Кузнецов (Николай Кузнецов) Сегодня, 08:28 Новый
    Какая разница откуда они прилетели.Вопрос,почему так мало сбито???
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    Николай Кузнецов
    1. yaros (Александр) Сегодня, 08:30 Новый
      Уточните пж-ста А сколько их было?
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      yaros
  18. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 08:29 Новый
    Когда ракеты идут через горные проходы Ливанского хребта, попробовать их нейтрализовать можно только "сверху". У сирийцев таких средств нет. И то сбили 8 штук. Удивительно хороший в данных обстоятельствах результат. Израиль Томагавками - очень вряд ли. Не его стиль. Скорее отмалчивается, прикрывая полосатоухих. Но Думу уже "дочищают"... Трамп опять сел в лужу!
    Правда, выбрал базу, чтобы не "получить в обратку". По Дамаску стрелять не стал...
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    Горный стрелок
  19. Опер (Игорь) Сегодня, 08:32 Новый
    Цитата: Egorovich
    то это только еврейская работа. Подленько и гаденько, втихую, без комментариев - их стиль.

    С большой долей вероятности - что с некоторых пор для наших западных партнеров является абсолютным доказательством! Вообще наимерзейшие люди! Одни быстренько - ой не мы не мы!!!!! А другие стреляют из за угла и хихикают в кулачок! Жалко мне людей этих государств! Ведь есть же нормальные! По сути своей это просто заложники чрезвычайной подлой низости американо - израильского истеблишмента! Получат ведь... Реально получат! Время разговоров похоже подошло к концу.
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    Опер
  20. NordOst16 (Владислав) Сегодня, 08:38 Новый
    Ну наши как всегда проглотят и ограничатся гневными заявлениями. Помнится америкацы при нападении на их силы не так давно авиацию поднимали и всех бомбили
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    NordOst16
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