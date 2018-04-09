Так кто атаковал Т-4? Израильское командование не комментирует обвинений в свой адрес

Продолжают поступать подробности о нанесении ракетного удара по сирийской авиабазе T4 в провинции Хомс. Стало известно о том, что своей цели достигли около двух десятков крылатых ракет. 8 ракет были перехвачены системами ПВО-ПРО.США продолжают отрицать свою причастность к нанесению авиаудара, хотя в случае атаке по авиабазе Аш-Шайрат в прошлом году Трамп сразу же объявил, что удар наносился именно с американского военного корабля.На этом фоне в сети обсуждается вопрос о том, что удар могли нанести с израильской подводной лодки или с использованием средств авиации. Ливанский телеканал «Аль-Маядин» сообщает о том, что в момент обстрела авиабазы ракетами, которые пролетали именно через ливанское воздушное пространство, в воздухе были замечены самолёты ВВС Израиля.Стало известно о том, что пресс-служба израильской армии отказалось прокомментировать информацию о возможной причастности ВВС или ВМС Израиля к атаке на военную базу T-4.При этом в социальных сетях комментируется примерно так: «Если к атаке причастны США или Израиль, то они в любом случае не могли не знать, что на сирийской авиабазе в провинции Хомс могут находиться российские военнослужащие».Минобороны РФ пока официальных комментариев о ситуации на Т-4 не публикует.