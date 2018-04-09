08:39 09 апреля
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Генсек НАТО: необходимо усилить ядерное сдерживание России

Россия модернизирует свое ядерное оружие, поэтому НАТО должно иметь надежные возможности сдерживания, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.



После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным,
сказал Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).


Это был первый визит генсека НАТО в штаб командования за последние 54 года.

Столтенберг подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО» и заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».

После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным,
отметил он.

Кроме того, генсек указал на необходимость поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.

Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников
, заключил он.

Напомним, Владимир Путин, затронув недавно тему ядерного оружия, подчеркнул, что Россия может применить его лишь в качестве ответного удара.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 7

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  1. Vard Сегодня, 08:08
    То есть он на голубом глазу заявил что Европа станет театром военных действий на котором будет массово применено ядерное оружие... Ну и кто он после этого...
    Vard
  2. Egorovich (Александр Румянцев) Сегодня, 08:08
    Усилить ядерное сдерживание России. Звучит очень громко, А чем? Словесным поносом и фейкометом.
    Egorovich
    1. LSA57 (Сергей) Сегодня, 08:24
      Цитата: Egorovich
      Усилить ядерное сдерживание России. Звучит очень громко, А чем?

      это призыв отстёгивать в бюджет наты уже не 2% ввп, а побольше. трампушка открытым тексом сказал, за такие деньги я вас защищаь не буду. не дословно конечно, но по смыслу так.
      LSA57
      1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 08:33
        Здравствуй, Сергей hi Пусть внедряют в минфины союзников своих эмиссаров и доят их бюджеты на постоянной основе. smile
        ul_vitalii
    2. Izotovp (Павел) Сегодня, 08:32
      А подумать самому-чем ? Санкции в отношении людей и предприятий так или иначе имеющих отношение не только к военной,но и к гражданской атомной промышленности. Конкурентная борьба с Росатомом.
      Izotovp
  3. Altona (Евгений) Сегодня, 08:08
    Столтенберг видимо хочет раздать тактическое ЯО всем членам НАТО, кому ни попадя.
    Altona
  4. cniza (Виктор) Сегодня, 08:17
    Это был первый визит генсека НАТО в штаб командования за последние 54 года.


    На сколько это соответствует действительности? belay
    cniza
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