Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Генсек НАТО: необходимо усилить ядерное сдерживание России
Россия модернизирует свое ядерное оружие, поэтому НАТО должно иметь надежные возможности сдерживания, передает РИА Новости заявление генсека альянса Йенса Столтенберга.
Это был первый визит генсека НАТО в штаб командования за последние 54 года.
Столтенберг подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО» и заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».
Кроме того, генсек указал на необходимость поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.
Напомним, Владимир Путин, затронув недавно тему ядерного оружия, подчеркнул, что Россия может применить его лишь в качестве ответного удара.
После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным,сказал Столтенберг во время визита в штаб Стратегического командования ВС США (StratCom).
Это был первый визит генсека НАТО в штаб командования за последние 54 года.
Столтенберг подчеркнул «важность StratCom для безопасности всех стран НАТО» и заявил о «растущей проблеме распространения ядерного оружия».
После окончания холодной войны мы все думали, что ядерное сдерживание будет менее значимым, но сейчас мы видим, что оно на самом деле стало более важным,отметил он.
Кроме того, генсек указал на необходимость поддерживать возможности сдерживания на высоком уровне из-за растущей мощи России.
Старые ядерные державы, в частности Россия, модернизируют ядерные возможности и в этой связи необходимо, чтобы НАТО сохранило надежные и сильные возможности сдерживания и, конечно, ядерные силы являются неотъемлемой частью надежного сдерживания для всех союзников, заключил он.
Напомним, Владимир Путин, затронув недавно тему ядерного оружия, подчеркнул, что Россия может применить его лишь в качестве ответного удара.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти