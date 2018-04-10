На Азовском море завелись пираты. А разговор с пиратами — короткий!

После задержания украинскими пограничниками крымского судна "Норд" командование Черноморского флота готово обеспечить безопасность судоходства в северо-восточной части Черного моря и акватории Азовского моря. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в силовых структурах РК. Рыболовецкое судно Норд с крымским экипажем, задержанное украинскими пограничниками в Азовском море "Агрессивные действия украинских морских пограничников в международных водах представляют не только опасность захвата российских судов, но и формирования настоящего государственного пиратства", — сказал он. По словам собеседника, угроза "украинского государственного пиратства уже обозначилась.

Захват, как сообщается, в шестнадцати с половиной миль от берега (то есть в нейтральных водах) траулера "Норд" можно квалифицировать как провокацию. Но и как морское пиратство. А с пиратами разговор должен быть короткий!Переход "потомков древних трипольцев и шумеров" к самому банальному морскому пиратству был, в общем, ожидаем. Всем известно, что щирые козаки всегда были куда больше бандитами и пиратами, нежели воинами "за идею", и ходили "за зипунами" в охотку. Те, кто сейчас называют себя "козаками" на территории, называющей себя Украиной, также не дураки пограбить. Переполненные ценными вещами и разным барахлом, которое даже бомж не украдет, грузовики и БТРы, что "герои АТО" отправляли по хатынкам и хуторам "Новой почтой" — тому подтверждение. Еще и уверяли, что это им "благодарные жители Донбасса", мол, "подарили". Немцам тоже "яйки, млеко, брот" точно также дарили в войну в каждом оккупированном селе.Ну а теперь древние укры решили возродить традиции предков, грабивших встречных и поперечных на козацких "чайках". Для чего новые конкуренты пиратов Сомали, Нигерии или, скажем, Юго-Восточной Азии используют катера украинской погранохраны — тоже, в общем, дело для знакомых с историей пиратства знакомое. В свое время было трудно отличить купца от пирата, пирата с патентом капера от просто пирата и военный корабль от пирата. Правда, золотых галеонов в Азовском море у чубатых и усатых поклонников Джека Воробья нет, остаются только сейнеры и траулеры. Но это, очевидно, не пугает селян, считающих себя наследниками грозной славы Амаро Парго, Франсуа Олонэ и Генри Моргана. Нету галеонов — будут сейнеры. В общем, как в известном анекдоте — "яка країна – такій и теракт ", то есть, какие моряки — такая и "добыча".История, что и говорить, неприятная. Особенно после нее активизировались, как обычно, всякие обличители-крикуны с обвинениями российских властей, МО РФ, командования ВМФ или Береговой охраны Погранслужбы ФСБ . Если оставить кликушество в стиле "Путин слил" и обычные эмоции, то упреки и правда можно адресовать пограничникам — почему, зная о неадекватности соседей, а также, учитывая неопределенность правового статуса Азовского моря и до событий 2014 года, а теперь подавно, не вели наблюдение в спорных районах, а также недостаточно, очевидно, воздействовали на нестойкие умы капитанов рыболовных судов, вбивая в них необходимые инструкции поведения при встрече с украинскими самотопами.Многие моряки, однако, считают, что капитан "Норда" сам в значительной мере виноват в том, что с ним случилось. Дело в том, что для действий при встрече что с сомалийскими, что с украинскими, что с какими-то еще дикарями не в их территориальных водах инструкции примерно одинаковы. Капитан, при попытке остановить его катерами украинских "прикордонников", обязан был произвести съемку средствами объективного контроля (сфотографировать, да хотя бы и на телефон) экрана системы спутниковой навигации НАВСТАР-ГЛОНАСС, экрана навигационной РЛС, сохранить и зафиксировать показания глубины, полученные с эхолота (если на его посудине таковой вообще есть и работает), сделать необходимую запись в бортовом журнале о неправомочной попытке военного корабля остановить его. Также он обязан подать сигнал "Mayday! Mayday! Mayday!" на аварийной частоте 2182 кГц и на 16-м канале УКВ (частота 156.8 Мгц) — Международном Канале бедствия, с указанием координат и сообщая о попытке незаконного захвата его судна и кем именно производится такая попытка, желательно также иметь выйти и на своих пограничников непосредственно, хотя вышеуказанные каналы на море прослушивают все. При этом он также должен был уходить к своим на полном ходу (хотя легко сказать "полный ход", у такого сейнера он на уровне средней скорости транспортов в первую и вторую мировые, то есть узлов 10-12, но все равно — на полном ходу для его судна), сообщая по радио курс ухода.Никакого права остановить его у укропиратов в той ситуации не было, что, конечно, их не останавливало. С одной стороны, конечно, гражданское судно обязано останавливаться по запросу военного корабля, но пограничный катер вне своих вод таковым не является. Также существуют требования о том, что капитан обязан воспрепятствовать попыткам силового захвата судна, но тут, скорее, надо вести речь о другой модели поведения, применяемой при общении с черными коллегами укроприватиров — фиксировать курс и закрываться в машинном, чтобы не попасть под обстрел, и не геройствовать лишний раз. А что сделал капитан Норда Горбенко? А ничего из этого он не сделал, остановился по первому требованию, без шума и пыли, тихо-мирно дав взять себя на буксир и как телка на веревочке, повести на бойню. Что это такое? Последствия 23-летнего пребывания под владычеством потомков шумеров? Привычка подчиняться? Нежелание иметь неприятности, и мыслишка что "само рассосется" или "договоримся"? Трудно сказать, да и осуждать лишний раз не будем, капитан и так уже наказал сам себя.Возможно, кто-то скажет, мол, легко сказать"действовать по инструкции", а вдруг бы "укропы" стрелять начали? Вот для этого капитан должен был укрыть экипаж максимально (то есть в машинном), а инструкции существуют для их выполнения, а не для рассуждений. Пожар тушить тоже страшно, по инструкции, убежать и бросить все — куда проще. Только последствия могут быть тяжелее, пусть и не для убежавшего (которого, кстати, за небрежение инструкцией могут привлечь к ответственности).К тому же стоит посмотреть внимательнее, из чего могли бы стрелять украинские пираты. В мариупольское "береговое братство" (ой, простите, в отряд морской погранохраны) Украины входят следующие корабли и катера. Флагман отряда — "корабль" морской охраны BG-32 "Донбас" (именно так, с одной "с"), в девичестве — ПСКР пр. 205П, родной братик старого проекта ракетного катера пр.205 разработки начала 60-х годов. Вооружен этот 240-тонный сверхдредноут изрядно — две 30мм спаренные артустановки АК-230. Эффективность этих орудий против даже небольших суденышек невелика — фугасное и зажигательное действие снарядов невысокое, скорострельность тоже невысока, в отличие от шестиствольных "резаков" АК-630 или АК-306, за счет мощи секундного залпа "добрать" не получается. В Сети имеется достаточно роликов с последствиями расстрела подобными пушками, до сих пор имеющимися на некоторых наших ПСКР на Дальнем Востоке — стрелять приходилось достаточно долго в район кормовой части, чтобы судно теряло ход и ложилось в дрейф (и то зачастую не из-за выхода из строя силовой установки, а потому, что до рыбаков-браконьеров с опозданием доходило, что шутки-то кончились).Также имеется 5 катеров типа "Гриф", пр.1400М — 40-тонные катера крайне популярного в СССР проекта, вооружены спаркой 12.7мм пулеметов на носу, скорость 29 узлов. Именно такой катер был расстрелян, как говорят, танковыми управляемыми ракетами какими-то неизвестными танкистами в памятные дни августа-сентября 2014 года у побережья ДНР. Вместе с ним пострадал малый катер типа "Калкан" водоизмещением 8 тонн, вооруженный в лучшем случае ПКМ, если не забыли с собой взять, или автоматами экипажа. Таких катеров в местном отделении "берегового братства" осталось 6. Есть еще совсем небольшие катера различных проектов — 4 штуки, тоже невооруженные. Один из таких катеров в 2015г. подорвался на выставленных самими же "укропами" противодесантными минами (установка которых в мирное время запрещена, но эти идиоты "воюют с Россией", гибридно, в основном, правда, языком в интернете) . Его потом подняли и отремонтировали.Сами понимаете, что ни 12,7-мм пулеметы, ни тем более автоматы и ПК/ПКМ (хотя с "укропов" станется и "Максим" выдать, и РПД) не остановят даже утлый сейнер.Но "Норд" был остановлен не вышеперечисленными катерами. Его перехватила и взяла на абордаж бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне BG-59 "Онiкс". Эта корсарская посудина также никакого установленного вооружения не несет. То есть с "Нордом", по сути, произошло то, что в полицейской хронике обычно обозначается как "угрожая словами, преступник заставил сделать то-то и то-то".Бывшая турецкая шхуна "Баба Хасан", а ныне пиратская шхуна украинских "береговых братьев" BG-59 "Онiкс"Ну а теперь судно вполне могут конфисковать, напирая на его якобы "украинскую" принадлежность, и капитана посадить (экипаж выдадут России).Что нужно делать, чтобы предотвратить подобные случаи в дальнейшем? Да, в общем-то, ничего запредельного совершать не надо. Сообщалось, что якобы Краснознаменный Черноморский флот РФ готов обеспечить безопасность судоходства на Азовском море. Об этом сообщало РИА " Новости ".Есть сомнения в том, что эта задача является задачей именно флота, тем более на Азовском море. В районе Крыма — там и боевые корабли КЧФ, в частности, сторожевые корабли "Сметливый", "Пытливый" гоняли не в меру распетушившихся "козаков" на их утлых "чайках" в районе спорных (как представляется Украине) буровых платформ. Но на Азовском море эту задачу вполне могут решать пограничники, в тесном контакте с Росрыболовством и самими рыбаками. Именно отлаженного взаимодействия и четкого выполнения инструкций и не хватало.Тем более что у Береговой охраны Погранслужбы ФСБ России сил и средств на Черном и Азовском морях более, чем достаточно, хотя и протяженность морских границ также солидная, и "пациенты" рядом живут неспокойные. Всего имеется более 60 плавъединиц, из них 16 ПСКР. В том числе 6 новейших ПСКР проекта 22460, 750 тонн водоизмещением, вооруженных в мирное время достаточно скромно — 1 АК-630М с оптоэлектронной системой управления и 2 12.7мм установки, но зато обладающих солидным радиоэлектронным вооружением и имеющих вертолет-беспилотник "Горизонт" S100. Также имеется 5 "Светляков-МН" пр.10410/10410Б, 375 тонн, но куда лучше вооруженных, в том числе 76мм артустановками АК-176 и 30мм шестиствольными "мясорубками" , 2 "Молнии" пр.1241ПЭ, примерно так же вооруженных, и ПСКР пр.745П с вооружением из 2 30мм АК-306. В число ПСКР входит два сверхскоростных кораблика типа "Сокжой"пр.14230, 100-тонных, вооруженных одной "мясорубкой" АК-306М, но зато скорость хода у них до 55 узлов. Все эти корабли — новые, построены в 2000-х и 2010-х годах, за исключением двух "Молний" и еще одного корабля — эти построены в 90-е, но вполне в форме.Также имеется 36 пограничных сторожевых катеров и 3 погранкатера специальной службы — также, в основном, новые и новейшие суда, вооруженные башенными или тумбовыми или дистанционными установками калибра 12.7мм и в большинстве своем обладающие скоростями хода до 48-52уз. Пограничные патрульные суда числом 4 штуки переоборудованы из почти таких же сейнеров, как несчастный "Норд", обладают низкой скоростью хода и не имеют вооружения и в данном случае бесполезны.Имеются у пограничников и беспилотники, и своя авиация, в том числе вооруженная, в крайнем случае, можно и к ВКС обратиться за помощью, и к Морской авиации КЧФ. Наверняка развернута в Азовском море и система гидроакустического и радиолокационного контроля. Но тем не менее, совершенно необходимо вести регулярное наблюдение за пиратскими посудинами с соседней одичавшей территории, в частности, при помощи БПЛА. И патрулирование в районах рыбной ловли и неподалеку от логова укропиратов. И при необходимости — не церемониться, топить без всяких сантиментов. Пусть жалуются в СБ ООН потом. Видимо, кое-кто забыл 2014 год, память оказалась короткой. Значит, требуется обновление условного рефлекса, по методу Нобелевского лауреата 1904 г., академика Императорской Санкт-Петербургской академии наук Ивана Петровича Павлова. Иначе, видно, не понимают.При необходимости еще и следует проход под Крымским мостом перекрыть, разумеется, временно, в связи с ремонтом. И только для украинских судов. Вопрос лишь в том, пойдет ли Россия на такой шаг, но в том, что за повторение попыток пиратства будут наказывать, верится сразу. Так что посмотрим.Правда, нельзя исключать, что, понимая, что такая шутка удается лишь один раз, наши "друзья" попробуют что-то новое и в другом месте. А мы можем оказаться не совсем готовы к очередной мелкой пакости уже там.