Пекин запретил поставку Пхеньяну материалов для развития ядерной программы

В рамках выполнения резолюции 2575 Совета Безопасности ООН, в соответствии с 16-й и 18-й статьями "Закона о внешней торговле", прекратить экспорт в КНДР материалов двойного назначения и технологий, имеющих отношение к оружию массового поражения и к его средствам транспортировки, а также материалов двойного назначения для обычных вооружений,

В рамках выполнения требований резолюции СБ ООН власти КНР запретили экспортировать в КНДР материалы и технологии, которые могут использоваться при изготовлении оружия массового поражения, передает РИА Новости говорится в релизе министерства коммерции Китая.Запрет вступил в силу в день публикации данного заявления.Всего в список вошли «32 материала, технологии с потенциальным использованием при изготовлении оружия массового поражения, включая ускорители частиц и центрифуги».Напомним, новые санкции в отношении Пхеньяна Совбез ООН одобрил 22 декабря. Принятая на заседании резолюция была разработана США и являлась «ответом» на очередное ракетное испытание в Северной Корее. Документ, в частности, ограничивает около 90% экспорта продуктов нефтепереработки.