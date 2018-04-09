13:29 09 апреля
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РФ создаст военную базу в Сомали?

Представители России начали переговоры о создании военной базы в Сомали, приводит Лента.ру сообщение Telegram-канала Directorate 4.



Ресурс поясняет, что речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда – непризнанного государства на севере Сомали.


«Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути», – говорится в сообщении.

По данным Directorate 4, Россия планирует постройку небольшой базы «на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводные лодки».

Также «возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей», пишет ресурс.

Место для размещения базы якобы было выбрано в окрестностях небольшого города Зейла.

Сообщается, что в качестве оплаты Россия пообещала Сомалиленду около $ 250 млн. инвестиций. Кроме того, Москва может поспособствовать международному признанию республики.

База на севере Сомали позволит россиянам контролировать важнейший для мировой торговли вход в Суэцкий канал, отметил ресурс.

В настоящее время на территории Сомалиленда уже расположена военная база Объединенных Арабских Эмиратов.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 42

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  1. тлауикол (Иван) Сегодня, 08:54
    хорошее место. только как снабжать будут ?
    тлауикол
    1. Logall (Александр) Сегодня, 09:03
      Цитата: тлауикол
      только как снабжать будут?

      Морем и небом доставят...
      Россия планирует постройку небольшой базы «на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводные лодки».
      Также «возможно строительство двух взлетно-посадочных полос
      Logall
      1. Dashout (Евгений Савелеьвич) Сегодня, 09:06
        Место конечно интересное...
        Dashout
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:08
          hi
          Цитата: Dashout
          Место конечно интересное...

          А главное, стратегически важное!
          Logall
          1. РУСС (Максим) Сегодня, 10:23
            Цитата: Logall
            hi
            Цитата: Dashout
            Место конечно интересное...

            А главное, стратегически важное!

            Там напротив через пролив в Джибути есть китайская база...
            РУСС
          2. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:18
            Цитата: Logall
            А главное, стратегически важное!

            Это третья база за пределами СНГ. В будущем,уверен,база будет расширятся . То есть Россия начинает потихоньку возвращать свои позиции в ключевых районах мира. Хорошо бы было,если бы и на Кубу мы вернулись.
            НЕКСУС
            1. Borik (Борис) Сегодня, 12:38
              Хорошо бы было,если бы и на Кубу мы вернулись.


              Я предвижу что после того как Рауль Кастро в скором времени покинет свой пост, как бы там не начались проблемы с установлением западной демократии. Матрасники спят и видят Кубу счастливой демократической колонией.
              Borik
      2. cniza (Виктор) Сегодня, 09:08
        Цитата: тлауикол
        хорошее место. только как снабжать будут ?


        С эти никаких проблем , а вот с охраной и содержанием есть много вопросов.
        Приветствую Александр! hi
        cniza
        1. Logall (Александр) Сегодня, 09:12
          Виктор hi , думаю, что полторы тысячи человек - только для обслуживания, а для охранения отдельные части построят... Секретные.
          Logall
          1. cniza (Виктор) Сегодня, 09:21
            Да , будет контингент на ротационной основе , но это наши гадания , а будет ли вообще?
            cniza
        2. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:00
          Цитата: cniza
          Цитата: тлауикол
          хорошее место. только как снабжать будут ?

          С эти никаких проблем

          Не всё так просто, через все проливы и каналы.
          Piramidon
      3. тлауикол (Иван) Сегодня, 09:17
        ага, что нам стоит дом построить..базу..эсминцы.. нарисуем, будем жить
        тлауикол
  2. Равик (Сергей) Сегодня, 08:56
    Лучше базу пиратов сомали в Азовском море...чтобы некоторым ухарям жизнь медом не казалась.
    Равик
  3. Симон (Вячеслав) Сегодня, 08:56
    Хорошо, скоро будет постоянное присутствие наших войск на главной мировой артерии - будет контроль Суэцкого канала!
    Симон
    1. СтВахмистр (Анатолий) Сегодня, 09:04
      - будет контроль Суэцкого канала!

      А ежели нам что то не понравится, пираты разберутся. laughing
      СтВахмистр
  4. iliitchitch (Валерий) Сегодня, 09:01
    А тесновато на Планете становится , грабителям подвинутся придётся .
    iliitchitch
  5. Арон Заави (Арон) Сегодня, 09:03
    Я вас поздравляю. hi
    Арон Заави
  6. Kolyma Сегодня, 09:03
    ...сдаётся мне Министерство Обороны России начинает уже так не по детски троллить Пентагон laughing
    Kolyma
  7. Topotun (Андрей Николаевич) Сегодня, 09:06
    Где вот только взять для этой базы два эсминца и 4 фрегата? Подводуню лодку- ладно найдем. Но остальное? За счет и так не сильно укомплектованных флотов?. Хотя идея сесть поближе к нашим "парнтерам"....
    Topotun
  8. bazzbazz (Максим) Сегодня, 09:06
    База это хорошо! А ни плохо ли то, что это не признаная республика... Перевороты, революции, международное давление? Или там стабильно и ждут нас)
    bazzbazz
  9. Serg65 (Сергей) Сегодня, 09:07
    На маленьком кусочке Африки сразу 4 ВМБ разных государств! Контролировать Баб-эль- Мандеб мечта многих!
    Serg65
  10. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 09:07
    В Сирии обе базы обустроить не можем,но теряя последние драные штаны в Сомали лезем....
    Palagecha
    1. shura7782 (Александр) Сегодня, 10:54
      Цитата: Palagecha
      В Сирии обе базы обустроить не можем,....

      Интересное заявление. Для сравнения, в своё время в Баграме довелось служить, а чего там ещё нет? Аквапарка, ТЦ , чего пожелаете?
      shura7782
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:55
        Цитата: shura7782
        Цитата: Palagecha
        В Сирии обе базы обустроить не можем,....

        Интересное заявление. Для сравнения, в своё время в Баграме довелось служить, а чего там ещё нет? Аквапарка, ТЦ , чего пожелаете?

        Оне хотят печееенькууу.
        Серж Горелый
      2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:18
        А что,Баграм никогда не обстреливали?Там была такая надёжная защита и охрана базы? soldier
        Palagecha
  11. groks (Олег) Сегодня, 09:08
    Хрень какая-то. Просто решили подарить 250млн?
    groks
  12. Altona (Евгений) Сегодня, 09:10
    Это шутка такая? На территории, плотно набитой вооруженными людьми создавать военный объект.
    Altona
  13. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:14
    Этот канал - известный фейкомёт. Похоже на типичный вброс. Нам сейчас, явно, не до Сомали.
    Yrec
    1. shura7782 (Александр) Сегодня, 13:17
      Цитата: Yrec
      Этот канал - известный фейкомёт. Похоже на типичный вброс. Нам сейчас, явно, не до Сомали.

      Возможно, Вы правы.
      Но, это очень хороший вброс, предназначенный не для российского читателя. Пусть там считают, что Россия движется во все стороны.
      shura7782
  14. КОМандирДИВана Сегодня, 09:17
    Возвращаем ранее утраченные позиции во времена союза помоему на острове сокотра (йемен) в баб эльмандебском проливе базировался маттехнический пункт вмф ссср охраняли морпехи
    КОМандирДИВана
    1. Serg65 (Сергей) Сегодня, 10:20
      Цитата: КОМандирДИВана
      на острове сокотра (йемен) в баб эльмандебском проливе базировался маттехнический пункт вмф ссср охраняли морпехи

      Порт в Бербере (Сомали) тоже наши строили под ПТО и ПТО на Нокре (Эфиопия) существовал до 91-го года.
      Serg65
    2. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:25
      На самом острове ничего не было...но один раз там высаживали десант из советских и йеменских морпехов ...хотя корабли ВМФ СССР там часто стояли...
      Palagecha
  15. AlexVas44 (Александр) Сегодня, 09:19
    "...Москва может поспособствовать международному признанию республики."

    Ага, поможет. Сама еле-еле в списках уважаемых и могущих чему-то способствовать... Докатились, блин...
    AlexVas44
  16. Лесс Сегодня, 09:25
    о создании военной базы в Сомали, приводит Лента.ру сообщение Telegram-канала

    Место для размещения базы якобы было выбрано

    В настоящее время на территории Сомалиленда уже расположена военная база Объединенных Арабских Эмиратов.

    Я так полагаю, что вскоре можно будет прочитать сообщение телеграм-канала о заключении военного союза между Россией, Сомали, Эмиратами и ... телеграм-каналом laughing
    А если серьёзно, то наша база в Сомали, китайская в Джибути... Для "партнёров" очередной нежданчик и внеплановое увеличение военного бюджета.
    Лесс
  17. Olddetractor (Дмитрий) Сегодня, 09:35
    С учетом того обстоятельства, что в 2003 году на территории Британского Сомали прошел референдум, на котором чуть-ли не 100% жителей проголосовали за независимость и создали Somaliland, статья выглядит фейком. Интересно, нет ли новостей о судьбе Герцогства Аркель, права жителей которого варварски нарушаются этими дикарями из Великого княжества Фландренсис (оба государства как-бы расположены в Антарктиде)? Военная база на острове Сайпл (небольшая, тысяч сто пятьдесят военнослужащих, пара миллионов беспилотников, три корвета, две АПЛ и тренировочный центр боевых пингвинов) смотрелась бы органично и была бы очень кстати.
    Olddetractor
  18. Старый26 (Владимир) Сегодня, 09:48
    Цитата: groks
    Хрень какая-то. Просто решили подарить 250млн?

    Если бы только 250 млн. зеленых. Еще несколько миллиардов зеленых надо вложить в создание инфраструктуры этой базы. Посмотрите на карту. Никаких коммуникаций, кроме шоссейной дороги на Джибути. Придется создавать порт, строить полосы, строить электростанцию, какое-никакое ремпредприятие, и все-все-все остальное. Там фактически городишко в пустыне. Боюсь что даже парами миллиардов дело не закочится.... Может проще было бы, пока Асад уж нам "обязан" строить полноценную военно-морскую базу в Сирии, которую его отец Асад-старший запретил? А не вкладывать деньги в эфимерный проект без гарантии чего либо...Или сделаем, а потом, как и в те годы морпехи будут эвакуировать наш персонал????
    Старый26
  19. sxfRipper (Александр) Сегодня, 09:51
    Представители России начали переговоры о создании военной базы в Сомали, приводит Лента.ру сообщение Telegram-канала Directorate 4.
    Это в статье на ВО.
    Российские дипломаты могли начать переговоры о строительстве военном базы в Сомали. Об этом со ссылкой на африканские СМИ сообщает Telegram-канал Directorate 4.
    Это на Ленте.
    https://lenta.ru/news/2018/04/09/somalilend/
    И в лучших традициях жёлтой прессы статья на ВО анонимная.
    sxfRipper
  20. egor1712 (иван) Сегодня, 09:54
    Надо брать.
    egor1712
  21. Семен1972 (Семен) Сегодня, 10:42
    А главное, это наш союзник!!
    Круг наших друзей растет, что свидетельствует о значительном превосходстве нашей дипломатии перед западной!
    Надо защищать их от западного империализма!
    Это ответ на расширение НАТО!
    Семен1972
    1. kipod Сегодня, 10:47
      Цитата: Семен1972
      А главное, это наш союзник!!
      Круг наших друзей растет, что свидетельствует о значительном превосходстве нашей дипломатии перед западной!
      Надо защищать их от западного империализма!
      Это ответ на расширение НАТО!

      Сомали в союзниках в ответ на расширение НАТо -- действительно круто - да же наикрутейше.
      Страна то какая замечательная -Сомали , а главное стабильная с образованным народом с высоким уровнем жизни
      МИДу есть чем гордиться .
      kipod
  22. faiver (Андрей) Сегодня, 11:22
    нахрена козе баян? думаеца что фейк... hi
    faiver
  23. axxmanm (Николай) Сегодня, 12:41
    Отличный и очень хитрый план ..
    Харьков Чернигов и все другие города Русской украины отдают под базы НАТО , но зато планируют базы рф у черта на куличках..
    axxmanm
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