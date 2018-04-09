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РФ создаст военную базу в Сомали?
Представители России начали переговоры о создании военной базы в Сомали, приводит Лента.ру сообщение Telegram-канала Directorate 4.
Ресурс поясняет, что речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда – непризнанного государства на севере Сомали.
«Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути», – говорится в сообщении.
По данным Directorate 4, Россия планирует постройку небольшой базы «на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводные лодки».
Также «возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей», пишет ресурс.
Место для размещения базы якобы было выбрано в окрестностях небольшого города Зейла.
Сообщается, что в качестве оплаты Россия пообещала Сомалиленду около $ 250 млн. инвестиций. Кроме того, Москва может поспособствовать международному признанию республики.
База на севере Сомали позволит россиянам контролировать важнейший для мировой торговли вход в Суэцкий канал, отметил ресурс.
В настоящее время на территории Сомалиленда уже расположена военная база Объединенных Арабских Эмиратов.
Ресурс поясняет, что речь идет о размещении базы на территории Сомалиленда – непризнанного государства на севере Сомали.
«Переговоры могли начаться в начале 2017 года, когда непризнанную республику посетил сотрудник российского посольства в Джибути», – говорится в сообщении.
По данным Directorate 4, Россия планирует постройку небольшой базы «на полторы тысячи военнослужащих и инфраструктуры, позволяющей обслуживать два эсминца, четыре фрегата и две подводные лодки».
Также «возможно строительство двух взлетно-посадочных полос, которые смогут принимать до шести военно-транспортных самолетов и пятнадцати истребителей», пишет ресурс.
Место для размещения базы якобы было выбрано в окрестностях небольшого города Зейла.
Сообщается, что в качестве оплаты Россия пообещала Сомалиленду около $ 250 млн. инвестиций. Кроме того, Москва может поспособствовать международному признанию республики.
База на севере Сомали позволит россиянам контролировать важнейший для мировой торговли вход в Суэцкий канал, отметил ресурс.
В настоящее время на территории Сомалиленда уже расположена военная база Объединенных Арабских Эмиратов.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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