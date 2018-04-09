13:28 09 апреля

Как Россия учится сбивать гиперзвуковые ракеты США

В тверских лесах, на секретном военном полигоне, проходит исследование, казалось бы, ничем не примечательный продолговатый объект, похожий на ракету. На нем нарисован флаг США и находится надпись USA...

Это макет американской противоракеты от системы противоракетной обороны стратегического назначения GBI. Эта система создана для перехвата российских межконтинентальных ракет, и чтобы перехитрить противоракету врага, нашим специалистам приходится проводить множество испытаний.

Поднимая макет противоракеты на высоту 20-30 метров, специалисты изучают ее заметность в радиолокационном диапазоне. И это касается не только GBI. Подобные эксперименты проводятся с целой номенклатурой вооружений: от небольших ракет класс "воздух-воздух" и беспилотников, заканчивая стратегическими бомбардировщиками и ракетами межконтинентальной дальности.




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Комментарии 2

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  1. omit (Олег) Сегодня, 12:28
    "Как Россия учится сбивать гиперзвуковые ракеты США "
    Это шутка? А кто автор ? tongue
    omit
  2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:35
    Чтобы сбивать, как оказалось, нужны не только технологии, но и яйца
    Vol4ara
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