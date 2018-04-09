13:29 09 апреля
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На сирийской T-4 погибли иранцы. Подан голос из Лондона

Так называемая сирийская обсерватория по правам человека, офис которой находится в Лондоне, публикует сообщение со ссылкой на «собственные источники» в Сирии. Эти источники сообщили в британскую столицу о том, что жертвами ракетного обстрела авиабазы T-4 в сирийской провинции Хомс стали 14 человек, несколько десятков получили ранения.

В материале, который публикуется в том числе израильской газетой «Хааретц», говорится о том, что среди погибших на авиабазе T-4 – иранские граждане. Идёт ли речь об иранских военнослужащих, не сообщается.

На сирийской T-4 погибли иранцы. Подан голос из Лондона



Между тем, эксперты продолжают обсуждать вопрос о том, кто наносил удар по одной из крупнейших военных авиабаз в Сирии. На данный момент главные версии следующие: Израиль, Франция и США. При этом США, как известно, отрицают причастность к ракетному удару по сирийской военной базе, а командование Силами обороны Израиля от комментариев отказывается.

Напомним, что накануне президенты США и Франции обсудили вопрос ответа на якобы применением химоружия САА в городе Дума - пригороде Дамаска. В то же время Израиль неоднократно грозил тем, что готов к уничтожению иранской военной инфраструктуры, которая будет появляться на сирийской территории.

Возможный ответ на вопрос о том, кто наносил удары по T-4, может дать анализ сбитых средствами ПВО восьми ракет.

Ранее сообщалось, что ракеты могли выпускаться с "неустановленного" корабля в восточном Средиземноморье. Маршрут пролёта ракет, как заявили ливанские источники, пролегал над районом Кисерван (Ливан). При этом ливанские СМИ сообщают и о том, что в момент атаки по T-4 в воздухе средства ПВО обнаружили активность израильских самолётов.

Использованы фотографии: https://www.ynetnews.com/
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Комментарии 99

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  1. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:13
    Что же это творится?! иранцев убивают! когда же МИД РФ выразит озабоченность?)
    Rossia
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:29
      Похоже в Сирии намечается междусобойчик иранцы-евреи. Тащи попкорн.
      Yrec
      1. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:34
        Ракеты сбиты. Есть обломки. Значит производителя установят. А потом начнется выяснение отношений. Интересные новости еще впереди.
        oleg-gr
        1. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:12
          Цитата: oleg-gr
          Интересные новости еще впереди.

          МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ.

          "Девятого апреля в период с 03.25 по 03.53 мск два самолета F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор. Подразделениями ПВО ВС САР в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет", — сказано в сообщении.
          Три ракеты, по данным российских военных, "достигли западной части аэродрома".



          РИА Новости https://ria.ru/syria/20180409/1518190597.html
          Аскет
      2. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:37
        Израиль таки вступил в войну!
        фигвам
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:39
          Так израэль с ними еще с прошлого века в состоянии войны, так если что.
          Sauron80
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 09:48
            Одно дело быть в состоянии войны, а другое начать боевые действия и начали их Израиль.
            фигвам
            1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 10:03
              Они по сирийцам с самого начала отбамбливаются периодически. Голаны опять же.
              Ушлый_башкорт
              1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:10
                В Минобороны России заявили, что удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
                «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.

                Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет.

                «Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
                Sauron80
                1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 10:51
                  А что там С-400 и Панцири, которые в полной боеготовности?
                  Ушлый_башкорт
                  1. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 10:59
                    Цитата: Ушлый_башкорт
                    А что там С-400 и Панцири, которые в полной боеготовности?

                    Они прикрывают Хмеймим, а Т-4 довольно далеко от него.
                    Капитан Пушкин
                    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 11:07
                      Я так понимаю, что прикрытие могли осуществлять, там радиус поражения 400км, обнаружения 600км, если я правильно понимаю, они даже всеь ливан покрывают.
                      Ушлый_башкорт
                      1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 12:48
                        Дальней ракеты для С-400 до сих пор нет. Сейчас у него хорошо, если 150-200 км эффективный радиус поражения.
                        Скальпель
        2. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:43
          Цитата: фигвам
          Израиль таки вступил в войну!

          Израиль и Сирия с 1948 г. находятся в состоянии войны
          Сирия никогда не признавала существования государства Израиль, а также по сей день не принимает израильские паспорта для въезда в Сирию. Израиль также расценивает Сирию как вражеское государство и запрещает своим гражданам поездки в эту страну. Между двумя государствами никогда не было двусторонних дипломатических отношений с момента создания каждого из них в середине 20 века
          Аскет
          1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:43
            Аскет

            Ну так и у нас с Японией нет мирного договора с 1945 года и острова они требуют вернуть. Но это не значит что кто-то может нанести массированный ракетный удар.
            фигвам
            1. Аскет (Станислав) Сегодня, 11:22
              Цитата: фигвам
              так и у нас с Японией нет мирного договора с 1945 года

              Это две большие разницы, у нас существуют дипотношения и страны признают друг друга на международном уровне, здесь же ситуация примерно как с Нагорным Карабахом, состояние войны чередуются с перемирием. Россия и Япония не находятся в состоянии войны с момента капитуляции микадо после разгрома Квантунской армии в 1945г.А Сирия и Израиль находятся именно в состоянии войны, чем последний и пользуется оправдывая свои действия защитой собственного суверинитета., ведя войну на чужой территории малой кровью.
              Аскет
              1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:33
                Аскет

                Только 1956 году мы с ними ратифицировали декларацию о мире, после чего возобновились дип.отношения. И поверьте, как только японцы создадут боеспособную армию, а они это уже начали делать, претензии на острова выйдут на новый уровень.
                фигвам
        3. esaul (Валерий) Сегодня, 10:12
          Цитата: фигвам
          Израиль таки вступил в войну!

          В данной ситуации, на фоне угроз Запада о ВОЗМОЖНОМ ударе по Сирии, "если чо!", израильскую боевитость используют, как лакмусовую бумажку на предмет изучения реакции и возможностей ПВО Сирии, ну и России, соответственно. Судя по тому, что ракеты не выполнили "возложенных на них задач", реакция не понравилась wink Об этом могут свидетельствовать и отмазки антисирийских запевал. Получилось бы с обстрелом ракетами базы, то искушение присвоить "героизм" себе, вряд ли бы удержали штаты от самовосхвалений. А так - вплоть до не установленного корабля. Заявы - на дурака
          esaul
        4. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:18
          К большому сожалению, у Ирана с Израилем неразрешимые разногласия. Остыть и начать договариваться они смогут только хорошо друг друга попинав. Иран наращивает военную инфраструктуру возле границы Израиля, чтоб пощупать его за влажное вымя. Тот, в свою очередь, огрызается. Думаю, что скоро сцепятся. Надеюсь, без "гибели больших человеческих жертв."
          Yrec
        5. Дырокол (Евгений) Сегодня, 10:51
          Извините, но такое ощущение что вы в коме лежали. Израиль после потери самолёта три дня авиаудары по Сирии и на носил, этот авиаудары ничем не отличается от прежних.
          Дырокол
      3. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 10:16
        Какие-то нехорошие люди прилетели и разбомбили иранских миротворцев. Просто стервятники какие-то... Требую их к ответу!!!
        Hanokem
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:58
          Hanokem

          Ну хоть вы свою сущность поняли, самокритика это хорошо.
          фигвам
          1. Hanokem (Ханокем) Сегодня, 11:28
            Это не самокритика, это сарказм на Вас сотоварищи
            Hanokem
    2. Тралл Сегодня, 09:31
      МИД Великобритании обвинил в ракетном обстреле авиабазы T4 Россию. Это подтвердили Скрипаль, его дочь и их выживший кот. smile
      Тралл
      1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:40
        Неполучится, Захарова же сказала - кот на задании, так что его показания к делу не пришьешь.
        Sauron80
      2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:43
        Тралл,уважаемый..Вы уж пожалуйста кота к этому беспределу не причисляйте..Это не Булгаковский Котяра... laughing
        Цитата: Тралл
        МИД Великобритании обвинил в ракетном обстреле авиабазы T4 Россию. Это подтвердили Скрипаль, его дочь и их выживший кот. smile
        210окв
        1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 09:59
          .Это не Булгаковский Котяра

          laughing Да чем же он такой "выдающийся"? Примуса поджигал?И это всё? Устарел Бегемот, современные принципы и методы "шаманства" ему не осилить. " Великое ему не по плечу " no
          Штатский
      3. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:03
        Цитата: Тралл
        МИД Великобритании обвинил в ракетном обстреле авиабазы T4 Россию. Это подтвердили Скрипаль, его дочь и их выживший кот. smile

        Один кот кремирован, второй пока не пойман. Но их показания приобщены к делу....
        Климкин из Киева скоро раскроет тайну обстрела одной фразой:"Они себя сами обстреляли"
        Капитан Пушкин
    3. konstantin68 (Константин) Сегодня, 09:40
      Вот и я о том же,лучше бы сразу войну диванным патриотам объявили!
      konstantin68
    4. Маз Сегодня, 12:25
      Россия предупреждает, что «военное вмешательство под надуманными и сфабрикованными предлогами в Сирию, где по просьбе законного правительства находятся российские военнослужащие, абсолютно недопустимо и может привести к самым тяжелым последствиям».
      Маз
      1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 12:56
        После чего Лавров выругался, Захарова пошутила и все остались довольны.
        Sauron80
  2. GeorgeSev85 (George) Сегодня, 09:13
    ответ на вопрос о том, кто наносил удары по T-4, может дать анализ сбитых средствами ПВО
    - Это конечно важный вопрос ... но не менее важный последующие действия после установления причастных какие будут?
    Дождемся ответа из "Министерства озабоченности"
    GeorgeSev85
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:23
      Для начала бы понять сколько ракет летело, и сколько в итоге прилетело. А то одни говорят из 22 ракет сбили 8, другие что 8 сбили, остальные не долетели, но откуда тогда погибшие? А министерство озабоченности похоже думает как бы так ответить, чтоб супостаты аж забились под лавку от страха. Наверное спутники гпс пообещают сбивать, чтоб ракеты следующий раз до цели не долетели.
      Sauron80
      1. Штатский (Геннадий) Сегодня, 10:10
        А то одни говорят из 22 ракет сбили 8,

        Да нет же! Ракет было семь, а сбили восемь. Я так слышал.
        министерство озабоченности похоже думает как бы так ответить

        Ща ответим! Следите за пресс-релизами в исполнении Захаровой М.В.
        Штатский
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:13
          Все было не так))
          В Минобороны России заявили, что удары по аэродрому в Сирии нанесли самолёты ВВС Израиля. Об этом говорится в поступившем в RT пресс-релизе ведомства.
          «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.

          Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет.

          «Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
          Sauron80
      2. Маз Сегодня, 12:28
        Пять из восьми - сбили
        Маз
        1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:47
          Цитата: Маз
          Пять из восьми - сбили

          Наши потихоньку учатся как нужно реагировать на атаки. Не важно сколько и какой важности целей уничтожено, важно объявить, что сбито ракет больше, чем долетело до цели. Нужно было объявить, что сбито 27 ракет, против 3 попавших в цель, и был бы праздник у урапатриотов wink
          Донской
  3. mig29mks (Вячеслав) Сегодня, 09:15
    Сейчас крайнего не найдешь. Хитрый ход,по кому ответку отправлять не известно!
    mig29mks
    1. Vita VKO (Виталий) Сегодня, 09:23
      Цитата: mig29mks
      Хитрый ход
      Стандартный и уже привычный для Сирии. Эта атака через территорию третьей страны, не являющейся явной стороной конфликта является явной разведкой боем с целью оценить возможности ПВО Сирии и России перед предстоящими переговорами в СБ ООН. Скорее всего это будут даже не переговоры, а обмен ультиматумами.
      Vita VKO
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:35
        Ракеты, эт как подпись, у каждого свои! Хозяин найдётся!
        rocket757
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:42
          Те кому надо, прекрасно знают, кто запустил. И те кто запустил, прекрасно знают, что те, кому надо знают кто запустил. Вопрос только в дальнейших действиях.
          Sauron80
        2. 210окв (дмитрий) Сегодня, 09:47
          В свое время Мишка Саа...Ах"Какой галстук!Выкопал старую советскую ракету и обвинил Россию в обстреле...Я даже не удивлюсь что там "русский след" будет..Тем более "ОБСЕРватория"(название о какое,вдумайтесь!)там участвует.
          Цитата: rocket757
          Ракеты, эт как подпись, у каждого свои! Хозяин найдётся!
          210окв
          1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 10:34
            С крылатыми всё сложнее, их мало кто выпускает. Количество к тому же, их много было запущено, эт никого стороннего не притянуть. К тому же пусковые установки, не из рогатки их запускали!
            Только с авиационными ракетами можно поиграться, да и то игрок должен быть очень ученым\ хитрож-ж-ж!
            Найдут хозяина.
            rocket757
    2. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:45
      И так уже третью тысячу лет
      Дормидонт
  4. Altona (Евгений) Сегодня, 09:15
    Момент пуска ракет как я понял "никто" не зафиксировал. Так что вопрос "кто, кто? конь в сиреневом пальто" остается.
    Altona
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:21
      Так там все средиземное море кишит "неустановленными" кораблями с крылатыми ракетами, так сразу и не поймешь - кто же мог стрелять.
      Sauron80
      1. Altona (Евгений) Сегодня, 09:23
        Так там наверное целый флот "неустановленный" размещен. И не один.
        Altona
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 09:43
          Да уж, средиземное море эт как суп с клёцками! Судов много и всяких.
          Крылатыми ракетами могут быть оснащены очень немногие, да пойди найди их, идентифицируй?
          Наши возможности там очень ограничены, это их море. Себя защитить, не более того.
          Нападать оно легче, защищаться не знамо от кого, да ещё и с какой стороны, эт проблема!
          Теперь определить хозяина ракет и автор будет известен!
          rocket757
    2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:07
      Цитата: Altona
      Момент пуска ракет как я понял "никто" не зафиксировал. Так что вопрос "кто, кто? конь в сиреневом пальто" остается.

      В пресс-релизе МО РФ определено однозначно, кто запустил, тип носителя, место запуска. Осталось сообщить тип ракет. и их характеристики для удовлетворения запросов диванной публики.
      Капитан Пушкин
  5. Altona (Евгений) Сегодня, 09:16
    Цитата: mig29mks
    Сейчас крайнего не найдешь. Хитрый ход,по кому ответку отправлять не известно!

    --------------------------
    англо-амеро-израильский ихтамнет.
    Altona
    1. Быков. (Быков Алексей) Сегодня, 09:52
      Цитата: Altona
      Цитата: mig29mks
      Сейчас крайнего не найдешь. Хитрый ход,по кому ответку отправлять не известно!

      --------------------------
      англо-амеро-израильский ихтамнет.

      Так их и так по всей Восточной Гуте пинают.
      Быков.
  6. Santa Bear (Алексей) Сегодня, 09:22
    Похоже на дело рук израильтян. Сыпанули перцу под хвост Ирану, раз пошла такая пьянка со слухами про применение химоружия. Ведь для того чтобы побомбить Сирийцев/Иранцев любой повод подойдёт, особенно учитывая, что в прошлый раз без потерь у них не обошлось. Руки чесались отомстить. Ну а наших там вроде бы не было на тот момент, поэтому никого в ответ и не сбивали. По крайней мере только это и может объяснить отсутствие ответных ударов "по носителям, в случае угрозы жизни российским военнослужащим"
    Santa Bear
    1. Михаил HORNET Сегодня, 09:36
      Не, скорее всего Франция ударила. Израиль только фиксировал результаты. Там в Думе было много французских спецов
      Михаил HORNET
      1. Scoun (Roman) Сегодня, 10:22
        Цитата: Михаил HORNET
        Не, скорее всего Франция ударила. Израиль только фиксировал результаты. Там в Думе было много французских спецов

        Я бы тоже так подумал... что Макарон как Саркози в войнушке отметиться хотел но и удар аккурат после Пасхи а это ближе к израильским методам.....
        Может они совместно эту гадость сварганили?
        Один отвлекал, второй пулял.
        Scoun
  7. Андрей ВОВ (Андрей) Сегодня, 09:24
    А был ли мальчик?
    Андрей ВОВ
    1. Vard Сегодня, 09:36
      Если учесть что источник Обсерватория... то скорее всего опять врут...
      Vard
  8. askort154 (Александр) Сегодня, 09:34
    Если 22 ракеты прошли - 14 погибших ?! "Калаш" эффективнее ! Стоимость 22 ракет = 100.....0 "калашей".
    askort154
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:44
      Вопрос не в стоимости, вы еще эффективность применения калибров по сараям в пустыне посчитайте. Вопрос в том, что обещали топить носители, вот и проверяют, а будут ли на самом деле топить.
      Sauron80
      1. RedFox11 Сегодня, 09:47
        Обещали если удар будет по Дамаску и пострадают наши военные которые находятся там.
        RedFox11
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:49
          Не по Дамаску, а по объектам, где находятся наши советники. А учитывая, что там совсем недавно было жарко, отсутствие наших советников может объясняться только заранее полученной информацией об ударе.
          Sauron80
      2. Капитан Пушкин (Петр) Сегодня, 11:09
        Цитата: Sauron80
        Вопрос не в стоимости, вы еще эффективность применения калибров по сараям в пустыне посчитайте. Вопрос в том, что обещали топить носители, вот и проверяют, а будут ли на самом деле топить.

        Обещали ответить по носителям, в случае гибели военнослужащих РФ.
        Капитан Пушкин
        1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 12:51
          Пока эта гибель будет подтверждена, от носителей уже и след простынет.
          Скальпель
      3. askort154 (Александр) Сегодня, 11:17
        Sauron80....Вопрос в том, что обещали топить носители, вот и проверяют, а будут ли на самом деле топить.

        Пока существует в мире банковская система, Израиль "топить" никто не будет. yes hi
        askort154
  9. yehat (Сергей) Сегодня, 09:35
    Самая большая проблема даже не в итогах удара, а в самом его факте
    без объявления войны, без ответственности, без каких-то явных целей.
    терроризм на государственном уровне, ибо крылатых ракет и кораблей, которые их могут применять, у партизан нет.
    Кто это сделал? Скорее всего Израиль - этот удар совпадает с декларируемой ими тактикой уничтожения ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ угроз.
    yehat
  10. Ruzhik420 (Илья) Сегодня, 09:38
    Ищите французские корабли.С них и был удар.Макрон давно заявил что будет "помогать" Сирии.
    Ruzhik420
    1. Аскет (Станислав) Сегодня, 09:56
      Цитата: Ruzhik420
      Ищите французские корабли.С них и был удар.Макрон давно заявил что будет "помогать" Сирии.

      Представители Вооруженных сил Франции опровергли причастность к ракетному удару по военной авиабазе ВВС Сирии Т-4, расположенной в провинции Хомс.

      Причастность французских сил к атаке опроверг официальный представитель Генштаба ВС Франции Патрик Штайгер.

      «Это были не мы», — приводит слова Штайгера Agence France-Presse.
      США тоже отрицают причастность, тем более накануне было заявление о необходимость РАССЛЕДОВАТЬ инцидент в Думе, после ряда первых воинственных заявлений. Израиль не комментирует, а поскольку удар в основном нанесен по иранцам, причем не в первый раз, логично предположить прямое участие именно Израиля
      Аскет
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 09:44
    Надеюсь, Иран воздаст сатанистам сполна
    Дормидонт
    1. Скальпель (Алексей) Сегодня, 12:51
      Что вы против сатанизма имеете?
      Скальпель
  12. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 09:50
    Так это было еще в феврале.
    Израиль разбомбил тогда сразу несколько точек в Сирии - сирийское
    ПВО и иранские военные базы.
    Это была и первая боевая операция наших Ф-35 совместно с Ф-16
    voyaka uh
    1. prapor75m (андрей) Сегодня, 10:04
      результат ..пшик со стороны израиля один уничтоженный мобильный пункт управления бпла Cпутниковый снимок ангаров и места поражения машины с предполагаемым мобильным пунктом управления БПЛА от 1 марта 2018 г.
      взамен уничтоженный F-16 laughing tongue
      prapor75m
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:10
        Не только. Уничтожены были ангар с БПЛА на Т-4 (тогда тоже погибли иранские спецы) и несколько сирийских комплексов ЗУР, которые мешали налету.
        Потерян один самолет, летчики которого прошляпили предупреждение о приближающейся
        ракете. Обычная боевая операция.
        voyaka uh
        1. Маз Сегодня, 12:32
          Ну, будем ожидать необычных и особенных. В результате обычной ВВС Израиля уже боятся действовать открыто со своей территории. Уже хорошо. Можно засаду устроить.
          Маз
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 10:10
      voyaka uh.....Это была и первая боевая операция наших Ф-35 совместно с Ф-16.

      Ф-16 шли крыло к крылу с F-35, чтобы не потерять их из виду, а израильские радары могли контролировать полёт "неведимок" по засветкам F-16-х. Но увернуть один F-35 от вороны не смогли. wink hi
      askort154
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:41
        Столкновение с птицами было в учебном полете за два месяца до первого налета на
        авиабазу Т-4. Не путайте. Ф-35 было разрешено использовать в боевых действиях
        только в конце декабря, когда была сформирована первая эскадрилия.
        И Ф-35 и Ф-16 не летят рядом. Ф-16 атакуют над самой землей, а Ф-35 атакуют на высоте.
        voyaka uh
        1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:12
          Дежурному сегодня на ВО от Израиля hi
          askort154
          1. askort154 (Александр) Сегодня, 11:29
            Alexey.
            И Ф-35 и Ф-16 не летят рядом. Ф-16 атакуют над самой землей, а Ф-35 атакуют на высоте.
            Самые первые полёты F-35 ( пара) в Израиле выполнялись под "присмотром" пару F-16-х. Это реалии. А в остальном... Вы же еврей, должны понимать юмор-сарказм. Или вы не из Одессы ?. hi
            askort154
  13. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 09:59
    Знают прекрасно мерикатосы кто запустил ракеты... По обломкам сделают экспертизу и установят, да и маркировку ВСЮ не спрячешь. С большой долей вероятности, 99,99% это сделал израиль. angry
    a.s.zzz888
  14. dojjdik (иван) Сегодня, 10:01
    не отвечая по израилю ответными обстрелами мы убыстряем приближение к третьей мировой -в истории уже это было с гитлеровской германией когда все молчали а фашист все наглел и наглел
    dojjdik
  15. Bicyclist (Nikolas) Сегодня, 10:01
    короче никто не признаётся, ракеты запустили сомалийские пираты... и никто ничего не видел откуда- мистика)))
    Bicyclist
  16. Petio (Петьо Иванов Пенчев) Сегодня, 10:03
    Цитата: rocket757
    Да уж, средиземное море эт как суп с клёцками! Судов много и всяких.
    Крылатыми ракетами могут быть оснащены очень немногие, да пойди найди их, идентифицируй?
    Наши возможности там очень ограничены, это их море. Себя защитить, не более того.
    Нападать оно легче, защищаться не знамо от кого, да ещё и с какой стороны, эт проблема!
    Теперь определить хозяина ракет и автор будет известен!

    Под термином крылатая ракета попадают и ракеты Попай и Далила применяемые ВВС Израиля. Первая стреляет на 90 а вторая на 300 км
    Petio
    1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:11
      Не думаю, что для такой акции все клейма с ракет сводили, номера серийные к тому же!
      Сведениями делиться никто не будет, эт понятно, но совсем уж зашифроваться не получиться!
      Вот и будем посмотреть, чего гадать то?
      rocket757
  17. dojjdik (иван) Сегодня, 10:04
    а еще была хорошая боевая операция-когда ПВО Сирии сбило 64 израильских самолетика потратив 96 если память не изменяет ракет нашего "куба" или "квадрата" эксвар
    dojjdik
    1. Santa Bear (Алексей) Сегодня, 10:10
      Ну Вы бы ещё Ветхий Завет вспомнили бы. Другие времена были, другие страны, техника и возможности.
      Santa Bear
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:15
      В 1982 году.
      Сирийцы сбили 64 крупных деревянных беспилотников-мишеней. Которые приняли
      огонь "на себя", чтобы активизировать радары ПВО.
      Которые, а зтем и пусковые, были уничтожены уже настоящими боевыми самолетами Израиля.
      Так Сирия в один час лишилась всего ракетного ПВО. Классическая операция, вошедшая в учебники.
      Спасибо, что напомнили! good drinks
      voyaka uh
      1. dojjdik (иван) Сегодня, 10:22
        ну если это так чеж вы так долго возитесь с Ассадом-давно б его повесили-ведь бомбить беззащитных школьников деревушки газа ваши ухари "бессмертные" ассы могут лихо
        dojjdik
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:34
          У нас ясная договореннось с Россией: Асада не трогать. Поэтому Израиль никогда не
          бомбит правительственные учереждения Сирии.
          Бомбим только военные объекты Ирана и Хизбалла на территории Сирии и сирийские
          комплексы ПВО, которые мешают налетам.
          voyaka uh
      2. Маз Сегодня, 12:34
        Так сейчас не 1982. Можно и всего лишиться . А не только Голан
        Маз
  18. друг зверей Сегодня, 10:10
    Это, очевидно, пробный камень. Проверить ПВО, проверить реакцию. МО РФ имели же ввиду только ответ на удар по российским военнослужащим, вот Израиль решил немного дровишек подкинуть, в который раз ударив по иранцам в Сирии.
    друг зверей
  19. Bicyclist (Nikolas) Сегодня, 10:10
    в вестях уже сказали, что это сионисты
    Bicyclist
  20. pogon (Avas) Сегодня, 10:12
    Ну, в данном случае, Израиль, если это он был, потянул горячие каштаны из огня и для Америки и для России. Усе чегой то ожидали, и что то надо было делать, вот евреи и взорвали эту бомбу. Сейчат Трамп не должен чего то делать, а Россия не должна на это отвечать.
    pogon
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:30
      Израильские истребители F-15 атаковали аэродром Тифор в Сирии
      Фото: politexpert.net
      Главная / Сирия
      09.04.2018 10:21 560

      Минобороны РФ подтвердили, что российские советники не пострадали.

      Сегодня рано утром, примерно в 3:30 по московскому времени истребители израильских ВВС выпустили восемь управляемых ракет с территории Ливана по аэродрому Т-4 в Сирии. Сообщается, что системы противоракетной обороны Тифора сумели уничтожить на подлете доказанному месту пять из восьми ракет. Три удара были совершены в западной части объекта.
      Министерство обороны России подтвердило, что никто из находящихся на территории Т-4 российских советников не пострадал.
      Удар был нанесен двумя истребителями F-15 Израиля....
      Источник: https://politexpert.net/100348-izrailskie-istrebi
      teli-f-15-atakovali-aerodrom-tifor-v-sirii?from=p
      ush&utm_source=push
      a.s.zzz888
  21. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:29
    Израильские истребители F-15 атаковали аэродром Тифор в Сирии
    Фото: politexpert.net
    Главная / Сирия
    09.04.2018 10:21 560

    Минобороны РФ подтвердили, что российские советники не пострадали.

    Сегодня рано утром, примерно в 3:30 по московскому времени истребители израильских ВВС выпустили восемь управляемых ракет с территории Ливана по аэродрому Т-4 в Сирии. Сообщается, что системы противоракетной обороны Тифора сумели уничтожить на подлете доказанному месту пять из восьми ракет. Три удара были совершены в западной части объекта.
    Министерство обороны России подтвердило, что никто из находящихся на территории Т-4 российских советников не пострадал.
    Удар был нанесен двумя истребителями F-15 Израиля....
    Источник: https://politexpert.net/100348-izrailskie-istrebi
    teli-f-15-atakovali-aerodrom-tifor-v-sirii?from=p
    ush&utm_source=push
    a.s.zzz888
  22. prapor75m (андрей) Сегодня, 10:42
    Цитата: voyaka uh
    и несколько сирийских комплексов ЗУР, которые мешали налету.

    а это чистая еврейская ложь , где док-во wink laughing
    prapor75m
  23. fif21 (александр) Сегодня, 10:54
    Сбили пять ракет из восьми-хорошо! Когда ждать ответный удар по Израилю? hi
    fif21
  24. серж сибиряк (сергей) Сегодня, 10:58
    Вот вот,пусть эксперты поработают сначала .Выводы опубликуют почитаем. hi
    серж сибиряк
  25. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 11:05
    Вот это уже больше похоже на правду. 8 ракет выпущены с израильских самолётов по базе на которой находились Иранские беспилотники и персонал. 5 ракет сбито, остальные попали. Никаких путинслил и тому подобное. Очередная заруба между Израилем и Ираном.
    Servisinzhener
  26. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 12:31
    Цитата: Yrec
    Похоже в Сирии намечается междусобойчик иранцы-евреи. Тащи попкорн.

    У евреев явно головка разболелась: мало ХАМАС, они ещё ищут на свою попу приключений
    Монархист
  27. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 12:36
    Цитата: voyaka uh
    У нас ясная договореннось с Россией: Асада не трогать. Поэтому Израиль никогда не
    бомбит правительственные учереждения Сирии.
    Бомбим только военные объекты Ирана и Хизбалла на территории Сирии и сирийские
    комплексы ПВО, которые мешают налетам.

    А вы не летайте там и комплексы ПВО не будут вас беспоить
    Монархист
  28. Монархист (Лабинский Слава) Сегодня, 12:53
    Цитата: pogon
    Ну, в данном случае, Израиль, если это он был, потянул горячие каштаны из огня и для Америки и для России. Усе чегой то ожидали, и что то надо было делать, вот евреи и взорвали эту бомбу. Сейчат Трамп не должен чего то делать, а Россия не должна на это отвечать.

    Хотите сказать,что израильтяне превратились в глупую мартышку?
    Монархист
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