На сирийской T-4 погибли иранцы. Подан голос из Лондона

Так называемая сирийская обсерватория по правам человека, офис которой находится в Лондоне, публикует сообщение со ссылкой на «собственные источники» в Сирии. Эти источники сообщили в британскую столицу о том, что жертвами ракетного обстрела авиабазы T-4 в сирийской провинции Хомс стали 14 человек, несколько десятков получили ранения.В материале, который публикуется в том числе израильской газетой «Хааретц», говорится о том, что среди погибших на авиабазе T-4 – иранские граждане. Идёт ли речь об иранских военнослужащих, не сообщается.Между тем, эксперты продолжают обсуждать вопрос о том, кто наносил удар по одной из крупнейших военных авиабаз в Сирии. На данный момент главные версии следующие: Израиль, Франция и США. При этом США, как известно, отрицают причастность к ракетному удару по сирийской военной базе, а командование Силами обороны Израиля от комментариев отказывается.Напомним, что накануне президенты США и Франции обсудили вопрос ответа на якобы применением химоружия САА в городе Дума - пригороде Дамаска. В то же время Израиль неоднократно грозил тем, что готов к уничтожению иранской военной инфраструктуры, которая будет появляться на сирийской территории.Возможный ответ на вопрос о том, кто наносил удары по T-4, может дать анализ сбитых средствами ПВО восьми ракет.Ранее сообщалось, что ракеты могли выпускаться с "неустановленного" корабля в восточном Средиземноморье. Маршрут пролёта ракет, как заявили ливанские источники, пролегал над районом Кисерван (Ливан). При этом ливанские СМИ сообщают и о том, что в момент атаки по T-4 в воздухе средства ПВО обнаружили активность израильских самолётов.