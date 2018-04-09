13:32 09 апреля

Не нефтью единой: российский экспорт бьет все рекорды

В введением западных санкций и первой волной так называемого импортозамещения, которое коснулось в первую очередь сельскохозяйственную и молочную продукцию, Россия неустанно наращивает объемы собственного производства в самых разных областях промышленности.

Перед отечественными оборонными предприятиями, которые в последние годы существенно обновили свои производственные мощности, поставлена задача увеличить долю гражданкой продукции. Уже сейчас ряд предприятий ОПК наладили выпуск различной бытовой техники, которая реализуется не только внутри страны, но и идет на экспорт.

Важный успех имеется и в сфере экспорта энергоресурсов. Как известно, наша страна экспортировала в основном непереработанную нефть. Теперь же, с вводом новых НПЗ и магистральных нефтепродуктопроводов, мы сможем экспортировать уже готовый продукт - дизельное топливо и бензин.




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Комментарии 4

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  1. Симон (Вячеслав) Сегодня, 09:20
    Ну и где ваши санкции, господа натовские присяжные заседатели?! tongue good
    Симон
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 09:53
    Импортозамещение это пока больше агитка (но процесс нужный). А вот когда поляки или итальянцы начнут покупать русские машины и русскую электронику, вот только тогда можно будет сказать - цель достигнута.
    Серж Горелый
  3. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:00
    Импортозамещение ,если оно будет успешным не в единичных случаях,а везде,гарантирует нам технологический суверенитет. Страна,которая способна себя не только прокормить,защитить и обогреть,должна обеспечить граждан всем необходимым в гражданской промышленности ,при этом качеством не хуже западных образцов...
    НЕКСУС
  4. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:19
    Жалко то что в СМИ перестали популяризировать тех кто РЕАЛЬНО что-то делает. Сплошь клоуны и прочие лакеи лезут в телевизор поучать или там давать советы.
    василий50
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