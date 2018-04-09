Не нефтью единой: российский экспорт бьет все рекорды

В введением западных санкций и первой волной так называемого импортозамещения, которое коснулось в первую очередь сельскохозяйственную и молочную продукцию, Россия неустанно наращивает объемы собственного производства в самых разных областях промышленности.



Перед отечественными оборонными предприятиями, которые в последние годы существенно обновили свои производственные мощности, поставлена задача увеличить долю гражданкой продукции. Уже сейчас ряд предприятий ОПК наладили выпуск различной бытовой техники, которая реализуется не только внутри страны, но и идет на экспорт.



Важный успех имеется и в сфере экспорта энергоресурсов. Как известно, наша страна экспортировала в основном непереработанную нефть. Теперь же, с вводом новых НПЗ и магистральных нефтепродуктопроводов, мы сможем экспортировать уже готовый продукт - дизельное топливо и бензин.











