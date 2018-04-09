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Ситуация в Сирии. САА продвигаются в Думе
Боевики пошли на соглашение с официальным Дамаском и готовятся покинуть Думу в Восточной Гуте. Отряды YPG совершили нападение на опорный пункт турецкой армии внутри кантона Африн. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.
Накануне утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинулись в зачистке территорий в окрестностях города Дума – был установлен полный контроль над районом общей площадью в 19 квадратных километров. Позже оппозиционная группировка «Джейш Аль-Ислам» заявила о своем решении возобновить мирные переговоры и вновь присоединиться к режиму тишины. Днем прошла встреча представителей группировки с офицерами российского Центра по примирению. По итогам были достигнуты ряд договоренностей. По новому соглашению, боевики должны освободить всех пленных, в этом случае они получат возможность эвакуироваться в Джараблус на севере страны.
Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали пункт управления армии Турции в населенном пункте Кафр Сафра, расположенном на северо-западе от Джандариса в южной части кантона Африн. В результате нападения убиты трое турецких военных, еще два получили ранения. Штаб ВС Турции был полностью уничтожен. Между тем Турция направила подкрепление к городу Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. Дополнительные подразделения были переброшены для помощи протурецким силам «Свободной армии» в борьбе против террористического альянса.
В подконтрольном ССА поселении Музайриб к северо-западу от Даръа произошел крупный взрыв – сработало установленное неизвестными СВУ. Были ранены три человека, среди которых одна женщина.
Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 жителей деревни Касрат Фарадж, находящейся в южном пригороде Ракки. Данному событию предшествовало то, что курды нашли тело одного из бойцов SDF, убитого неизвестными, на окраине поселка. На востоке провинции недавно поднялось восстание арабских племен, выступивших против присутствия курдских формирований и сил коалиции США в регионе. Напомним, в ходе кампании на северо-востоке Сирии отряды SDF вышли далеко за пределы исторических мест проживания курдов, захватив при этом крупнейшие в стране нефтяные и газовые поля.
Накануне утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинулись в зачистке территорий в окрестностях города Дума – был установлен полный контроль над районом общей площадью в 19 квадратных километров. Позже оппозиционная группировка «Джейш Аль-Ислам» заявила о своем решении возобновить мирные переговоры и вновь присоединиться к режиму тишины. Днем прошла встреча представителей группировки с офицерами российского Центра по примирению. По итогам были достигнуты ряд договоренностей. По новому соглашению, боевики должны освободить всех пленных, в этом случае они получат возможность эвакуироваться в Джараблус на севере страны.
Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали пункт управления армии Турции в населенном пункте Кафр Сафра, расположенном на северо-западе от Джандариса в южной части кантона Африн. В результате нападения убиты трое турецких военных, еще два получили ранения. Штаб ВС Турции был полностью уничтожен. Между тем Турция направила подкрепление к городу Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. Дополнительные подразделения были переброшены для помощи протурецким силам «Свободной армии» в борьбе против террористического альянса.
В подконтрольном ССА поселении Музайриб к северо-западу от Даръа произошел крупный взрыв – сработало установленное неизвестными СВУ. Были ранены три человека, среди которых одна женщина.
Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 жителей деревни Касрат Фарадж, находящейся в южном пригороде Ракки. Данному событию предшествовало то, что курды нашли тело одного из бойцов SDF, убитого неизвестными, на окраине поселка. На востоке провинции недавно поднялось восстание арабских племен, выступивших против присутствия курдских формирований и сил коалиции США в регионе. Напомним, в ходе кампании на северо-востоке Сирии отряды SDF вышли далеко за пределы исторических мест проживания курдов, захватив при этом крупнейшие в стране нефтяные и газовые поля.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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