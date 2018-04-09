13:29 09 апреля
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Ситуация в Сирии. САА продвигаются в Думе

Боевики пошли на соглашение с официальным Дамаском и готовятся покинуть Думу в Восточной Гуте. Отряды YPG совершили нападение на опорный пункт турецкой армии внутри кантона Африн. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на сирийские источники.



Накануне утром подразделения Сирийской арабской армии (САА) значительно продвинулись в зачистке территорий в окрестностях города Дума – был установлен полный контроль над районом общей площадью в 19 квадратных километров. Позже оппозиционная группировка «Джейш Аль-Ислам» заявила о своем решении возобновить мирные переговоры и вновь присоединиться к режиму тишины. Днем прошла встреча представителей группировки с офицерами российского Центра по примирению. По итогам были достигнуты ряд договоренностей. По новому соглашению, боевики должны освободить всех пленных, в этом случае они получат возможность эвакуироваться в Джараблус на севере страны.


Курды из Отрядов народной самообороны (YPG) атаковали пункт управления армии Турции в населенном пункте Кафр Сафра, расположенном на северо-западе от Джандариса в южной части кантона Африн. В результате нападения убиты трое турецких военных, еще два получили ранения. Штаб ВС Турции был полностью уничтожен. Между тем Турция направила подкрепление к городу Дарат Изза к северо-западу от Алеппо. Дополнительные подразделения были переброшены для помощи протурецким силам «Свободной армии» в борьбе против террористического альянса.

В подконтрольном ССА поселении Музайриб к северо-западу от Даръа произошел крупный взрыв – сработало установленное неизвестными СВУ. Были ранены три человека, среди которых одна женщина.

Демократических сил Сирии (SDF) арестовали 12 жителей деревни Касрат Фарадж, находящейся в южном пригороде Ракки. Данному событию предшествовало то, что курды нашли тело одного из бойцов SDF, убитого неизвестными, на окраине поселка. На востоке провинции недавно поднялось восстание арабских племен, выступивших против присутствия курдских формирований и сил коалиции США в регионе. Напомним, в ходе кампании на северо-востоке Сирии отряды SDF вышли далеко за пределы исторических мест проживания курдов, захватив при этом крупнейшие в стране нефтяные и газовые поля.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 30

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  1. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 09:15
    президент обещал жёсткую ответку за союзников... где она
    1skuns1
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:21
      Цитата: 1skuns1
      президент обещал жёсткую ответку за союзников

      Мечтаешь о начале 3 мировой?
      Александр романов
      1. Тралл Сегодня, 09:22
        Цитата: 1skuns1
        президент обещал жёсткую ответку за союзников

        можно цитату?
        Тралл
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:36
          Начальник генштаба, а не президент, но сути дела не меняет. Вы еще скажите, что на Т-4 не было наших советников. Вот прям на всех ключевых местах есть, а на Т-4 не было. Или опять по звонку с фашингтона наших убрали, чтобы типа не было повода выполнять свои угрозы?
          Sauron80
          1. Тралл Сегодня, 09:39
            Цитата: Sauron80
            Вы еще скажите, что на Т-4 не было наших советников. Вот прям на всех ключевых местах есть, а на Т-4 не было

            Погуглите. В интернете есть онлайн карта размещения наших советников в Сирии.
            Тралл
            1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:00
              В интернете есть карта с указанием официальных баз в Сирии. А указывать каждого сотрудника ССО и прочих наших служб на карте, как вы себе это представляете?
              Sauron80
        2. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 09:44
          в федеральном послании
          1skuns1
      2. gig334 (прохожий) Сегодня, 09:31
        Цитата: Александр романов
        Цитата: 1skuns1
        президент обещал жёсткую ответку за союзников

        Мечтаешь о начале 3 мировой?

        В центре Москвы едут танки НАТО и кто-то говорит: эх жахнуть бы по ним сейчас. А кто-то отвечая задаёт вопрос : мечтаешь о начале 3 мировой?
        gig334
        1. Тралл Сегодня, 09:33
          Цитата: gig334
          В центре Москвы едут танки НАТО

          Мечтаешь о танках НАТО в своем городе?
          Тралл
          1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:50
            Цитата: Тралл
            Мечтаешь о танках НАТО в своем городе?

            Он не мечтает,ему просто иногда ,лучше жевать,чем говорить.
            Александр романов
        2. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 09:45
          а зачем тогда говорить
          1skuns1
          1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:27
            Что бы вас обнадёжить.
            Вадим237
      3. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:31
        Так зачем было озвучивать заведомо невыполнимые угрозы? Ура-патриотов потешить и прослыть на весь мир "мирдверьмячами"?
        Sauron80
        1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 09:51
          Цитата: Sauron80
          Так зачем было озвучивать заведомо невыполнимые угрозы? Ура-патриотов потешить и прослыть на весь мир "мирдверьмячами"?

          Удар американцы не наносили,евреи бахнули .Потом американский эсминец в ответ?
          Александр романов
          1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:55
            Вопрос не в том, кто бахнул. Уж это то я думаю наши знали или заранее или непосредственно в момент удара. Вопрос в том, что, судя по новостям, работала только сирийская ПВО, наша молчала. Это значит, что наших там не было? На авиабазе в таком жарком районе, где недавно еще шли жаркие бои с террористами, уж простите не верится как то.
            Sauron80
          2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:35
            Цитата: Александр романов
            Удар американцы не наносили,евреи бахнули

            hi , Александр.
            Судя по заявлениям, что ракеты летели через территорию Ливана, пуск был с морских носителей. Но не это суть важно, удар был по территории вблизи с нашими базами и нанесён был сразу же после заявления нашего МО об ответке. Дерзко, провокационно с явным подтекстом: "А ну попробуйте, мы проверим ваше бла-бла".
            Лелёк
      4. askort154 (Александр) Сегодня, 09:54
        Александр романов.....Мечтаешь о начале 3 мировой?


        Чего ещё ожидать от "скунса" = angry
        askort154
        1. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 13:23
          а чего ожидать от жестянки на палочке на которой СТОП нарисовано?
          да ещё в звании генерал-майора)))
          1skuns1
      5. ser65 (Сергей) Сегодня, 12:53
        утомили провокаторы.... слов нет.
        ser65
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 09:23
      САА продвигаются в Думе.

      Эх, кто-бы прошёлся по нашей Думе ! am
      askort154
    3. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:24
      Вам всё обещают и обещают, а Вам всё мало и мало?)
      Rossia
    4. MoJloT (MoJloT) Сегодня, 09:51
      Ни кто не обещал ни каких ответок за союзников, и Иран России не союзник. Речь шла только о защите сотрудников МО ни больше не меньше.
      MoJloT
    5. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:54
      президент обещал жёсткую ответку за союзников... где она
      Это он вам лично обещал??? belay
      72jora72
      1. 1skuns1 (Александр) Сегодня, 13:19
        вы послание президента внимательно слушали?
        1skuns1
    6. hhhhhhh (Козьма Минин друг Пожарского) Сегодня, 12:48
      Иди в военкомат и просись на фронт.
      hhhhhhh
  2. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:34
    Война в Сирии перетекает в диверсионно-партизанскую фазу.
    Yrec
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:45
      Нет, война в Сирии переходит от неопосредственного к прямому противостоянию главных действующих государственных блоков на Сирийском поле. Партизанщина уходит на третий план
      Vladimir 5
  3. 72jora72 (Сергей) Сегодня, 09:56
    Цитата: Sauron80

    1
    Sauron80 (Алексей) Сегодня, 09:36 ↑
    Начальник генштаба, а не президент, но сути дела не меняет.
    Ещё раз,внимательней, перечитайте(или пересмотрите) заявление генштаба.
    72jora72
  4. Logall (Александр) Сегодня, 10:08
    САА продвигаются в Думе
    Дамаск Думками богатеет! (Извиняюсь за каламбур)
    Logall
    1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:49
      Странная пословица, без думок действют или или обезьяна, да и та малость мыслит. Только за думками должно следовать действо, а не на оборот, как часто видим у братьев украинцев...
      Vladimir 5
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