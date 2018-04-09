13:32 09 апреля
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Пхеньян подтвердил готовность обсудить с США вопрос денуклеаризации

Руководство Северной Кореи подтвердило, что лидер республики в ходе предполагаемой встречи Дональдом Трампом готов обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, передает Интерфакс сообщение газеты New York Times.



Это сообщение было передано американской стороне в ходе ведущихся секретных переговоров северокорейских официальных представителей с американскими чиновниками в рамках подготовки к двухстороннему саммиту, намеченному на следующий месяц,
утверждает газета.


По данным источников издания, администрация США в настоящее время работает над "фундаментом" переговоров. Вместе с тем, какие-либо детали американского планирования, в том числе место предполагаемой встречи, не разглашаются.

Газета также отмечает, что «пока нет никаких гарантий того, что переговоры состоятся, или же того, что мистер Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын) готов обсуждать денуклеаризацию в том виде, в котором ее представляют США».

Кроме того, нет ясности и в том, «на какие уступки могут пойти США в обмен на гарантии безопасности со стороны Пхеньяна», заключает издание.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 14

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  1. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 09:35
    Договариваться и полосатыми собаками? Ничем хорошим это не кончится.
    КОТ БАЮН
    1. URAL72 (Олег) Сегодня, 10:47
      Если это так, то видимо у Кима не все ладно с ядерными боеголовками и носителями. ПЛ с БРПЛ это единственный инструмент против штатов. КНДР маленькая, сбить МБР на старте, не сложно. Сжечь южан, это дело, все биржи рухнут, но достать Сиэтл, Л Анджелес, С Франциско, куда важнее для сдерживания, а это весьма не просто, даже ПЛ выйти из японского моря проблема. Лодки у корейцев шумные, акватория не большая, перекрыта островами. Стрелять от пирса не вариант, тоже собьют. Ну и полное отсутствие финансов. А тут откуда не возьмись, северный феникс восставший из пепла, да ещё с шестью уникальными сюрпризами... Россия в изоляции, несёт серьёзные экономические и репутационные потери. Но с помощью России уничтожено сирийское хим оружие, если ещё и ядерное Корея уничтожит под наши гарантии, Маккейн, Тереза и иже с ними после инфаркта уже не оправятся... Это дело нужно обставить не только снятием санкций против КНДР, но и против России. Такой шанс нельзя упускать, думаю мы можем ради этого в ближайшие 5 лет бесплатно поставлять в Корею тыс. 50-60 т зерна, 10-20 тыс.т гсм, до млрд кубов газа (при условии строительства газопровода в ЮК). Найдём что-то из обычных вооружений, в первую очередь ПВО. Китаю тоже не нужен ядерный Ким, должны чего-то подкинуть, капуста там имеется. И еще- под предлогом гарантий КНДР, можно значительно усилить дальний восток, при этом не раздражая Китай. Очень много плюсиков, нужно Вовке лететь в Пхеньян, это важнее Турции. Хорошо бы приурочить к 9 мая.
      URAL72
  2. Тралл Сегодня, 09:35
    Во время долгих переговоров очень удобно заниматься дальше своей ядерной программой
    Тралл
  3. oleg-gr (Олег) Сегодня, 09:35
    Ын готов встретится с Трампом. Учитывая непредсказуемость Трампа, все может отмениться в последний момент. Сомневаюсь, что Ын направит свой бронепоезд в Вашингтон. Им еще место встречи определить нужно. Возможно, что на территории Китая.
    oleg-gr
    1. Paranoid50 (Александр) Сегодня, 11:05
      Цитата: oleg-gr
      Возможно, что на территории Китая.

      Ну, в данном случае равновероятен... Минск. fellow wassat Ибо источник, пользующийся "источником источников", слабо тянет на достоверный источник. laughing Вот как пройдёт инфа по официальным каналам, тогда будет можно что-то прогнозировать. А то уже снизу некоторые в очередной раз представляют "сдувшегося Кима", ага.
      Paranoid50
  4. Equalized Сегодня, 09:38
    Ключевой момент - денуклеаризации Корейского полуострова, а не только КНДР. КНДР хотят чтоб США вывели свои силы из региона и только тогда они прекратят разработку ЯО.

    Этого не будет, выход США из региона сразу же сыграет на руку Китаю, Американцы никогда так не поступят.
    Equalized
  5. антивирус Сегодня, 09:39
    занять вашингтонских ястребов , отвлечь их от наших сфер влияния .
    Величие-- перед поражением в гонке вооружений и потерей своих красных линий.
    все только начинается. нет конца истории.
    так же кончался мир в 1917г
    оказалось- есть уже паренек ( лет десяти). который ткацкий станок построит.
    На том станке соткут Знамя Победы.
    антивирус
  6. Yrec (Юрий) Сегодня, 09:43
    Ын расстанется с бомбой только в обмен на демилитаризацию Ю. Кореи под гарантии Китая и России. Верить амерам он не будет не при каких обстоятельствах, никакие договорённости с ними не канают - только прямые действия. Американцы на такое, естественно, не пойдут. Ын это знает, он играет на ООН, хочет свою договороспособность показать, чтоб смягчилась позиция по КНДР. американцы из-за своей спесивости это не догнали и наживку заглотили. Ждём следующую часть Марлезонского балета.
    Yrec
  7. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:45
    видать совсем у подопечных толстенького кушать стало нечего, раз на попятную пошёл
    Rossia
  8. Ныробский (Дмитрий) Сегодня, 09:54
    Поговорить то можно, а вот подписываться под какими то обязательствами не стоит от слова - вообще. Отвечать по договору не является для США основной фишкой, а вот кинуть - это да. У Кима на стене должен ковёр висеть на котором по английски будет написано - "Помним обещания Запада не расширять НАТО в сторону границ России".
    Ныробский
  9. dojjdik (иван) Сегодня, 09:56
    новое идиотское слово евреи вдалбливают в наши мозги
    dojjdik
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:25
    Цитата: Тралл
    Во время долгих переговоров очень удобно заниматься дальше своей ядерной программой

    Ага. если бы не было санкций и тот же Китай не перекрывал бы им кислород. Выше головы не перепрыгнуть. Единственный реактор нарабатывает всего пару-тройку килограмм плутония в год. Тут уж не "позанимаешься". Да и тех же американцев не стоит держать "за тупых". Неужели они будут идти на породу и устраивать долговременные переговоры не диктуя своих условий?

    Цитата: Equalized
    Ключевой момент - денуклеаризации Корейского полуострова, а не только КНДР. КНДР хотят чтоб США вывели свои силы из региона и только тогда они прекратят разработку ЯО.

    Этого не будет, выход США из региона сразу же сыграет на руку Китаю, Американцы никогда так не поступят.

    Денуклеаризация - это в первую очередь все же ядерное оружие. Есть ли оно сейчас на территории ЮК или нет - сказать трудно. В свое время американцы выводили, но ничто не мешало им вернуть его назад. А вот вывод американских войск - скорее подойдет под демилитаризацию Корейского полуострова. Будут или эти две ветви параллельно разрабатываться или нет - ХЗ
    Старый26
  11. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:10
    Цитата: КОТ БАЮН
    Договариваться и полосатыми собаками? Ничем хорошим это не кончится.

    Один лишь факт того,что США готовы говорить с КНДР-уже очень о многом говорит(и не в пользу первых).
    konstantin68
  12. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:30
    Да ладно вам, было ж где то про ЭТО!!! У них совершенно разный взгляд на это! На штатовскую фигню Ын не пойдет, а предложение Ына не примет рыжий демон! Так что переставайте выдумывать/надумывать проблемы там где их нет...
    Ураган70
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