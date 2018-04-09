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Пхеньян подтвердил готовность обсудить с США вопрос денуклеаризации
Руководство Северной Кореи подтвердило, что лидер республики в ходе предполагаемой встречи Дональдом Трампом готов обсудить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, передает Интерфакс сообщение газеты New York Times.
По данным источников издания, администрация США в настоящее время работает над "фундаментом" переговоров. Вместе с тем, какие-либо детали американского планирования, в том числе место предполагаемой встречи, не разглашаются.
Газета также отмечает, что «пока нет никаких гарантий того, что переговоры состоятся, или же того, что мистер Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын) готов обсуждать денуклеаризацию в том виде, в котором ее представляют США».
Кроме того, нет ясности и в том, «на какие уступки могут пойти США в обмен на гарантии безопасности со стороны Пхеньяна», заключает издание.
Это сообщение было передано американской стороне в ходе ведущихся секретных переговоров северокорейских официальных представителей с американскими чиновниками в рамках подготовки к двухстороннему саммиту, намеченному на следующий месяц,утверждает газета.
По данным источников издания, администрация США в настоящее время работает над "фундаментом" переговоров. Вместе с тем, какие-либо детали американского планирования, в том числе место предполагаемой встречи, не разглашаются.
Газета также отмечает, что «пока нет никаких гарантий того, что переговоры состоятся, или же того, что мистер Ким (лидер КНДР Ким Чен Ын) готов обсуждать денуклеаризацию в том виде, в котором ее представляют США».
Кроме того, нет ясности и в том, «на какие уступки могут пойти США в обмен на гарантии безопасности со стороны Пхеньяна», заключает издание.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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