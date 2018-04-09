13:31 09 апреля
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«Калашников» приобретает Кингисеппский завод

Концерн «Калашников» намерен приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), сообщает Коммерсантъ.

«Калашников» приобретает Кингисеппский завод


По словам источника газеты, «сделка еще в процессе, но уже идет оформление». Сумма сделки не разглашается.


«Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе – в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения», – подтвердили в самом концерне.

Издание уточняет, что «КМЗ занимается производством, ремонтом и поставками дизельного, газотурбинного и палубного оборудования двойного назначения; выступает головным исполнителем ряда контрактов в рамках гособоронзаказа, а также работает в кооперации: например, поставлял прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" (Калининград) якорно-швартовое оборудование для большого десантного корабля проекта 11711 ("Иван Грен") и океанографического исследовательского судна проекта 22010 (шифр "Крюйс")».

Завод также осуществляет ремонт и техобслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе из Украины.

Как отметил источник в ОПК, покупка КМЗ связана с желанием концерна «развивать новое направление бизнеса», а также с намерением развивать собственный судостроительный кластер.

Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что на руку «Калашникову» играет, в частности, нынешнее состояние судостроительной отрасли.

Коэффициент полезного действия у Объединенной судостроительной корпорации сейчас на низком уровне, что вызывает недовольство у всех заказчиков, в том числе и у Минобороны,
– сказал эксперт, добавив, что в такой ситуации «у частных игроков появляется реальный шанс закрепиться на рынке».

Использованы фотографии: https://sankt-peterburg.doski.ru
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Комментарии 35

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  1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:02
    Завод также осуществляет ремонт и техобслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе из Украины.

    А этим то за что? За то, что они в отношении наших рыбаков производят пиратские действия на море?!?? request
    a.s.zzz888
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:06
      Широко шагает Калашников, как бы штаны не порвали. Лучше бы охотничье оружие научились делать так, чтоб его напильником дотачивать не пришлось.
      Sauron80
    2. askort154 (Александр) Сегодня, 10:26
      a.s.zzz888....А этим то за что?

      По вашему, лучше возить двигатели в ремонт на Украину ? А у нас этих двигателе ещё не мерено.
      askort154
    3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:37
      askort154 (Александр) Сегодня, 10:26
      Непонятно, или завод ремонтирует двигатели для ненужной, или укрОинские двигуны для нас request Скорее второе. request
      a.s.zzz888
    4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:20
      Цитата: a.s.zzz888
      А этим то за что

      Смешной вопрос. А на чьих двигателях до сих пор ходит наш флот? "Зоря-Машпроект" , видимо? А как их и кто их ремонтировать то будет?
      svp67
    5. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 11:22
      Давно пора, меня только слегка смущает специфика завода. Калашников конечно недавно в судостроительной теме и пока только катера малого водоизмещения, а тут такой завод. Видать есть планы на постройку крупных судостроительных заказов.
      Мало кто знает но завод еще осуществляет Обслуживание и капитальный ремонт газотурбинных установок и газотурбогенираторов в том числе и морских.
      Давно думал почему данные предприятия и КМЗ в том числе не подгребет под себя какая нибудь ПЕЛЛА или ОСК, и вот случилось. Все оборонные заводы плавно переходят под государственный контроль и это правильно.
      RASKAT
      1. Не либероид Русский (Александр С.) Сегодня, 12:00
        калашников только на половину государственный, ито не чисто а через ростех
        Не либероид Русский
  2. новичок (garik) Сегодня, 10:05
    вот и весь смысл покупки “Калашниковым“ КМЗ. Объединённым Судостроителям конкурент. последним надо поднапрячься.
    новичок
  3. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:11
    ВПК под жёсткий госконтроль переходит. Такой шаг сыграет, если управляющие кадры ворьём не окажется. А с этим у нас пока всё плохо. Обрадуйте меня, скажите, что это не так. Ну, пожалуйста!
    Yrec
    1. новичок (garik) Сегодня, 10:14
      есть повод для радости_ именно постепенный переход ВПК под госконтроль. ключевое слово _ контроль/контролировать будет легче гос.ву.
      новичок
  4. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:12
    Сапоги должен точать сапожник... Калашников делать стрелковое оружие... Не?
    Серж Горелый
    1. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 12:18
      Mitsubishi не только автомобили производит, и ничего. Так же, как Hunday, Daewoo и прочие и прочие.
      Чёрный Полковник
  5. Старый26 (Владимир) Сегодня, 10:18
    Я вообще перестал понимать. "Калашников" решил приобрести ВСЕ в нашей стране? Оружейный концерн начинает вдруг приобретать непрофильные активы. То НПО "Молнию", которая проектировала многоразовые корабли, то еще что-то, теперь вот ремзавод? А может быть стоило бы сосредоточиться на ассортименте собственной продукции, а не разбрасываться??? Не могу понять смысла в таких сделках. Это к примеру как если бы я, выпуская стройматериалы вдруг начинал бы покупать сеть ресторанов, в которых не смыслю ни уха, ни рыла
    Старый26
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 10:35
      Старый26....Я вообще перестал понимать. "Калашников" решил приобрести ВСЕ в нашей стране?

      "Калашей" наклепали море ( в закромах около 6 миллионов). Сейчас из "Калашникова" сделали многопрофильный концерн. Который, попутно будет работать не только на ВПК РФ, но и выпускать современную гражданскую продукцию. По госпрограмме вооружения , с 2020 г, ВПК будет плавно переориентироваться на производство гражданской продукции типа: 50 на 50.
      Калашников - пионер.
      askort154
      1. RaptorF22n Сегодня, 11:01
        Наконец-то wink давно пора уже вспомнить о гражданском рынке мелкашки давно уже ждём winked
        RaptorF22n
      2. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 12:22
        Я где-то читал, что калашей на складах около 17 млн. пылится. Так что расширять сферу своей деятельности - нормальный процесс.
        Чёрный Полковник
    2. новичок (garik) Сегодня, 10:36
      тут ведь как оно посмотреть, если у вас есть в наличии кадры и желание расширить пр.во. признаться, не особо следил за покупками “Калашникова“, но бросается в глаза то, что он скупает, скажем мягко, еле волокущих ногами. почему бы скажем, не справится концерн, ведь не оружейники с линии сборки АК будут производить, в данном случае корабли, или ГТД. возрастёт спрос на данные профессии, отсюда занятость населения, особливо молодёжи.
      новичок
      1. RaptorF22n Сегодня, 11:00
        Мелкашки надо разрешить охотники уже давно ждут wink
        RaptorF22n
        1. raw174 (Равиль) Сегодня, 12:50
          Цитата: RaptorF22n
          Мелкашки надо разрешить охотники уже давно ждут

          А их запретили?.. Охотятся охотники с карабинами и не только мелкокалиберными...
          Упрощения оборота мелкашек ждет скорее спортивно-развлекательный сегмент...
          raw174
  6. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 10:23
    Э... теперь газотурбинное оборудование начнет по форме напоминать
    автомат Калашникова, будет постреливать очередями даже в грязи под водой.
    Но будет ли двигать корабли, вот в чем вопрос?
    voyaka uh
    1. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:29
      Промышленность готовят к переходу на военные рельсы. Пока только управление.
      Yrec
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:30
        Вернее на гражданские рельсы.
        Вадим237
      2. raw174 (Равиль) Сегодня, 12:53
        Цитата: Yrec
        Промышленность готовят к переходу на военные рельсы.

        Наоборот, военщина на гражданку ориентир держит. Это правильно! Ждём кастрюли от производителей касок, фейерверки от ракетостроителей и рыболовецкий баркас "Калашников"!
        raw174
    2. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:12
      Цитата: voyaka uh
      Но будет ли двигать корабли, вот в чем вопрос?

      Будет. Так же, как АК убивать.
      Товарищ Берия
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:15
        Убивать корабли, на которые установлены? Не надо! stop
        voyaka uh
        1. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:28
          Цитата: voyaka uh
          Убивать корабли, на которые установлены?

          При желании АК может убивать своего владельца, но это бывает очень редко.
          Кстати, это тоже Калашников
          Товарищ Берия
    3. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 12:23
      Будет-будет! Назло всем врагам и на радость друзьям.
      Чёрный Полковник
  7. Azazelo (КОТ БЕГЕМОТ) Сегодня, 10:31
    Похоже концерн Калашников превращается в мегакорпорацию....
    Azazelo
  8. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:31
    "Калашников" под санкциями. Если он покупает контрольный пакет актива, того же КМЗ, предприятия актива тоже попадают под санкции?
    Rossia
  9. RaptorF22n Сегодня, 10:58
    Мелкашки народу по гладкоствольной лицензии будут?
    RaptorF22n
  10. Старый26 (Владимир) Сегодня, 11:09
    Цитата: askort154
    Старый26....Я вообще перестал понимать. "Калашников" решил приобрести ВСЕ в нашей стране?

    "Калашей" наклепали море ( в закромах около 6 миллионов). Сейчас из "Калашникова" сделали многопрофильный концерн. Который, попутно будет работать не только на ВПК РФ, но и выпускать современную гражданскую продукцию. По госпрограмме вооружения , с 2020 г, ВПК будет плавно переориентироваться на производство гражданской продукции типа: 50 на 50.
    Калашников - пионер.

    Можно наклепать и 50 миллионов на склад. Вопрос в другом. Неужели концерну некуда развиваться в своем направлении? Увеличивать номенклатуру выпускаемой профильной продукции. Я бы понял, если бы покупались предприятия, к примеру те, которые занимаются различными сталями, совершенгствовались технологии. Чтобы Калашников славился не только своей неприхотливостью и безотказностью, но и сверхточной стрельбой. Доходит до идеотизма, когда для создания высокоточного оружия, типа винтовок Лобаева или ОРСИС мы вынуждены закупать "пруток" для стволов в той же Америке? Что, в этом направлении расширение не возможно? Или вопрос порохов? Или чтобы в концерн вошли патронные заводы? Но честно говоря покупать завод по ремонту двигателей или НПО, занимавшееся созданием "Бурана" - честно говоря "соли" в таких покупках не понимаю.
    Сорри, что в качестве примера приведу наших "заклятых" друзей, но я что-то не слышал, чтобы фирма "Кольт" или "Винчестер" скупала все заводы подряд. И моторные, и космические. Каждый ИМХО должен заниматься своим делом. Оружейник - конструировать оружие и создавать перспективные образцы, которые пойдут в серию лет через 10-15, автомобилисты - делать автомобили

    А то это все начинает напоминать недобрым словом вспоминаемую конверсию времен Горбачева, когда ракетные заводы делали линии по сортировке и разливу молока или детские коляски. Делали конечно высочайшего качества, но и столь же высочайшей цены. И в результате вместо насыщения рынка товарами народного потребления произошел просто обвал. Хотя примеры были. В свое время попалась и была куплена сковородка, которая была сделана из отходов производства ракетных двигателей в Верхней Салде (или Нижней, уже не помню), Качество было такое, что ТЕФАЛЬ и прочие бренды рядом не стояли. Хотя внешне и не очень..
    Старый26
    1. askort154 (Александр) Сегодня, 12:20
      Старый26.....Можно наклепать и 50 миллионов на склад. Вопрос в другом. Неужели концерну некуда развиваться в своем направлении?

      Вкратце : В 2012 г. - "Ижевский завод" стал банкротом.
      В 2013 г. - приватизировали и назвали - концерн "Калашников" (49 %)
      В 2014 г - попал под санкции США и Канады. Не смотря на это,
      в 2014 г. консолидированная выручка составила = 5,5 млн. р.
      В 2015 г. = 11,8 млрд. р. из них на экспорт = 828,8 млн.р.
      В 2015 г. численность персонала 11 тыс. 700 чел.
      Выпуск автоматического стрелкового оружия = 90 %,
      Выпуск снайперского стрелкового оружия = 95 %.
      В 2016 г. выручка удвоилась. Рост объёма производства 158%, рост производительности труда = 139 %, средняя зарплата 33,1 тыс. р.
      Корпорация энергично расширяется как географически ( от Калининграда), так и по номенклатуре выпускаемой продукции, как для ВПК, так и для гражданского сектора. hi
      askort154
    2. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 12:33
      В середине 80-х видел у знакомого транзистор "Маяк" производства какого-то почтового ящика. Диапазонов - просто неприличное множество (не меньше десятка), качество приёма выше всяких похвал, размером не больше двух школьных учебников (кто помнит те времена, поймёт). Так что "ящики" просто обязаны выпускать ширпотреб в хорошем смысле этого слова.
      Чёрный Полковник
  11. Товарищ Берия (Берестов И. Я.) Сегодня, 11:10
    «Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе – в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения»


    «вот я какой умный, ввернул словцо мудрёное, заграничное, никому не понятное, то то меня, превеликомудрого, всеблагопристойного, за то почитать будут...» laughing
    Товарищ Берия
  12. konstantin68 (Константин) Сегодня, 11:14
    Цитата: Серж Горелый
    Сапоги должен точать сапожник... Калашников делать стрелковое оружие... Не?

    Не. Кто сказал,что Калашников что-то должен? Речь идет о контроле концерна над заводом. Почитайте на досуге,чем Калашников занимается.
    konstantin68
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