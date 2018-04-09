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«Калашников» приобретает Кингисеппский завод
Концерн «Калашников» намерен приобрести контрольный пакет акций группы компаний Кингисеппского машиностроительного завода (КМЗ), сообщает Коммерсантъ.
По словам источника газеты, «сделка еще в процессе, но уже идет оформление». Сумма сделки не разглашается.
«Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе – в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения», – подтвердили в самом концерне.
Издание уточняет, что «КМЗ занимается производством, ремонтом и поставками дизельного, газотурбинного и палубного оборудования двойного назначения; выступает головным исполнителем ряда контрактов в рамках гособоронзаказа, а также работает в кооперации: например, поставлял прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" (Калининград) якорно-швартовое оборудование для большого десантного корабля проекта 11711 ("Иван Грен") и океанографического исследовательского судна проекта 22010 (шифр "Крюйс")».
Завод также осуществляет ремонт и техобслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе из Украины.
Как отметил источник в ОПК, покупка КМЗ связана с желанием концерна «развивать новое направление бизнеса», а также с намерением развивать собственный судостроительный кластер.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что на руку «Калашникову» играет, в частности, нынешнее состояние судостроительной отрасли.
По словам источника газеты, «сделка еще в процессе, но уже идет оформление». Сумма сделки не разглашается.
«Это часть нашей стратегии и расширение компетенций в сервисе – в том числе, речь идет о синергии в сфере судостроения», – подтвердили в самом концерне.
Издание уточняет, что «КМЗ занимается производством, ремонтом и поставками дизельного, газотурбинного и палубного оборудования двойного назначения; выступает головным исполнителем ряда контрактов в рамках гособоронзаказа, а также работает в кооперации: например, поставлял прибалтийскому судостроительному заводу "Янтарь" (Калининград) якорно-швартовое оборудование для большого десантного корабля проекта 11711 ("Иван Грен") и океанографического исследовательского судна проекта 22010 (шифр "Крюйс")».
Завод также осуществляет ремонт и техобслуживание отечественных и зарубежных судовых газотурбинных и дизельных двигателей, в том числе из Украины.
Как отметил источник в ОПК, покупка КМЗ связана с желанием концерна «развивать новое направление бизнеса», а также с намерением развивать собственный судостроительный кластер.
Директор Центра анализа стратегий и технологий Руслан Пухов полагает, что на руку «Калашникову» играет, в частности, нынешнее состояние судостроительной отрасли.
Коэффициент полезного действия у Объединенной судостроительной корпорации сейчас на низком уровне, что вызывает недовольство у всех заказчиков, в том числе и у Минобороны,– сказал эксперт, добавив, что в такой ситуации «у частных игроков появляется реальный шанс закрепиться на рынке».
Использованы фотографии: https://sankt-peterburg.doski.ru
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