Преступления против человечности стали товарными знаками Асада в его беспощадной кампании против народа Сирии, которая убила более полумиллиона человек и вынудила 11 миллионов бежать из своих домов. Президент Трамп быстро ответил Асаду вместе с российскими и иранскими правительствами в Twitter. Теперь вопрос в том, что сделает ли он с этим что-нибудь? Президент решительно отреагировал, когда Асад использовал химическое оружие в прошлом году. Он должен сделать это снова и продемонстрировать, что Асад заплатит высокую цену за свои военные преступления.

Около полуночи по Москве – за некоторое время до нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе T-4 - на странице в Фейсбуке практически отошедшего от прямого исполнения сенаторских обязанностей Джона Маккейна появился призыв к американскому президенту «повторить акцию возмездия» в отношении войск Башара Асада. По словам Маккейна, «нельзя отставлять без внимания новые факты применения химического оружия Асадом».Напомним, что в США теперь обвиняют САА в якобы применении химоружия в пригороде Дамаска Думе. При этом в Твиттере американский президент Трамп назвал Асада «животным», за действия которого «ответственность несут Россия и Иран».В Сирии обвинения в применении химического оружия в Думе назвали очередной «бредовой истерикой» США, надеющихся спасти оккупирующих Думу террористов. В заявлении сирийского командования отмечается, что только полный невежда или откровенный провокатор может говорить о применении САА химоружия в пригороде Дамаска при учёте того, что подразделения САА, занимая квартал за кварталом в частично удерживаемом террористами пригороде.Маккейн:Через некоторые время ВСна данный момент государства нанесли удары по авиабазе T-4 в провинции Хомс.