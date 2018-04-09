13:30 09 апреля
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Нанеси удар по Сирии! Маккейн сделал запись за несколько часов до ракетной атаки

Около полуночи по Москве – за некоторое время до нанесения ракетного удара по сирийской авиабазе T-4 - на странице в Фейсбуке практически отошедшего от прямого исполнения сенаторских обязанностей Джона Маккейна появился призыв к американскому президенту «повторить акцию возмездия» в отношении войск Башара Асада. По словам Маккейна, «нельзя отставлять без внимания новые факты применения химического оружия Асадом».

Напомним, что в США теперь обвиняют САА в якобы применении химоружия в пригороде Дамаска Думе. При этом в Твиттере американский президент Трамп назвал Асада «животным», за действия которого «ответственность несут Россия и Иран».

Нанеси удар по Сирии! Маккейн сделал запись за несколько часов до ракетной атаки



В Сирии обвинения в применении химического оружия в Думе назвали очередной «бредовой истерикой» США, надеющихся спасти оккупирующих Думу террористов. В заявлении сирийского командования отмечается, что только полный невежда или откровенный провокатор может говорить о применении САА химоружия в пригороде Дамаска при учёте того, что подразделения САА сами находятся в Восточной Гуте, занимая квартал за кварталом в частично удерживаемом террористами пригороде.

Маккейн:
Преступления против человечности стали товарными знаками Асада в его беспощадной кампании против народа Сирии, которая убила более полумиллиона человек и вынудила 11 миллионов бежать из своих домов. Президент Трамп быстро ответил Асаду вместе с российскими и иранскими правительствами в Twitter. Теперь вопрос в том, что сделает ли он с этим что-нибудь? Президент решительно отреагировал, когда Асад использовал химическое оружие в прошлом году. Он должен сделать это снова и продемонстрировать, что Асад заплатит высокую цену за свои военные преступления.


Через некоторые время ВС неустановленного на данный момент государства нанесли удары по авиабазе T-4 в провинции Хомс.

Использованы фотографии: Твиттер
19

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Комментарии 61

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  1. esaul (Валерий) Сегодня, 10:13
    Ну вот! Обречённому Маккейну, один хрен терять нечего. Вот он и воспользовался инсайдерской инфой, чтобы погреться возле "славного подвига" неустановленных ракетчиков. Тем самым выдал штатовские уши, полутруп плешивый
    esaul
    1. Sefevi Сегодня, 10:16
      Не думаю,что это были американцы.
      Sefevi
      1. esaul (Валерий) Сегодня, 10:19
        А им не обязательно самим нанести удар. Можно же в ответ и отхватить. Достаточно шестёрок науськать. Потом можно на них и вину за последствия списать.
        esaul
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:23
        Обычное, в наше время, информационное прикрытие. Странно что Маккейн один провякал, наверное евреи только на него денег дали. Экономят.
        Yrec
        1. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 11:35
          Маккейн из евреев, ему и денег не надо от Израиля. Что за наше ПВО в Сирии , обещали полное прикрытие, а теперь даже не знают кого пропустили... Более похоже на израельские, ибо удар пришёлся по иранцам...
          Vladimir 5
    2. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:16
      Ну Маккейн мастер нанесения ударов, правда больше по своему же флоту, но это уже не важно))
      Sauron80
    3. Алексей Зоммер (Алексей Зоммер) Сегодня, 10:17
      Цитата: esaul
      Обречй

      простите, не понял?)
      По удару пока мало подробности. Не указанно сколько всего было выпущено ракет, сколько долетело до самой авиабазе.
      Ждем подробности.
      Алексей Зоммер
      1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:19
        Минобороны уже сделало официальное заявление - виноваты евреи.
        Sauron80
        1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:39
          Цитата: Sauron80
          Минобороны уже сделало официальное заявление - виноваты евреи.

          Кто бы сомневался, что будут торчать пейсы из-за этой подлянки! Сейчас мы выслушаем от израильских писателей убедительную аргументацию этой каки. Они обоснуют все что угодно, лишь бы евреям за янкесовской спиной было комфортно, а случись чего вопить про геноцид еврейского народа будут из каждой подворотни! am
          майор Юрик
      2. esaul (Валерий) Сегодня, 10:50
        Цитата: Алексей Зоммер

        Алексей Зоммер (Алексей Зоммер

        Простите, не понял, а где у меня в комменте написано, что сбиты все ракеты?
        esaul
    4. iouris (iouris) Сегодня, 10:46
      Цитата: esaul
      Тем самым выдал штатовские уши

      Так они и не очень-то скрываются. Удар нанесён, чтобы проверить готовность одной державы реагировать в соответствии с жёсткими заявлениями, мол, "будем уничтожать носители". Раз не отреагировали, то можно идти дальше и продолжать отбирать у них деньги.
      iouris
      1. esaul (Валерий) Сегодня, 10:59
        Цитата: iouris
        Так они и не очень-то скрываются. Удар нанесён, чтобы проверить готовность одной державы

        В данной ситуации, на фоне угроз Запада о ВОЗМОЖНОМ ударе по Сирии, "если чо!", израильскую боевитость используют, как лакмусовую бумажку на предмет изучения реакции и возможностей ПВО Сирии, ну и России, соответственно. Судя по тому, что ракеты не выполнили "возложенных на них задач", реакция не понравилась wink Об этом могут свидетельствовать и отмазки антисирийских запевал. Получилось бы с обстрелом ракетами базы, то искушение присвоить "героизм" себе, вряд ли бы удержали штаты от самовосхвалений. А так - вплоть до не установленного корабля. Заявы - на дурака
        Это мой коммент в 10:12 на ветке про убитых иранцев. Здесь мы с Вами едины во мнении, а вот
        Цитата: iouris
        реагировать в соответствии с жёсткими заявлениями, мол, "будем уничтожать носители". Раз не отреагировали, то можно идти дальше и продолжать отбирать у них деньги
        - то здесь расхождения. Данное заявление "мочить в ответ" было предупреждением, если удару подвергнуться российские военно служащие. У Вас есть данные, что на базе Т-14 присутствовали специалисты из РФ. Уверен, что нет. Потому, со своим вердиктом Вы, коллега, поторопились. Утверждения типа "присутствуют почти везде" - не катят
        esaul
        1. iouris (iouris) Сегодня, 12:04
          Данных нет. Но нет и уверенности, что гибель военнослужащих РФ является условием ответного удара. Следуя этой логике, нужно понимать, что в случае физического уничтожения Асада и падения режима придётся из Сирии уйти.
          iouris
      2. mihai_md2003 (Climb) Сегодня, 11:40
        Не отбирать деньги, а бомбить все что хочется без последствий для себя! Министерство обороны должно лучше следить за своими высказываниями. На слабо не сработало. Что теперь умыться очередной раз и ждать след атаки ?
        mihai_md2003
        1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:19
          а мнение румынов здесь никто и не спрашивал. ,Советую ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНО прочитать заявление МО РФ о перехвате ракет и бабахе пусковых
          Hammerlock
          1. mihai_md2003 (Climb) Сегодня, 12:27
            Ну конечно мнение истинного Голландца много ценней Молдавского !
            mihai_md2003
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:14
    А кто будет мухлевать, будем бить по морде... По наглой рыжей морде...
    Серж Горелый
    1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:25
      попахивает антисемитизьмом
      Дормидонт
    2. Васян1971 (Василий) Сегодня, 10:41
      Цитата: Серж Горелый
      А кто будет мухлевать, будем бить по морде... По наглой рыжей морде...

      А Чубайс-то здесь при чём?
      Васян1971
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:43
        Чубайс? Это анекдот про лису.. Кстати, самые большие антисемиты - евреи. Не любят они арабов (арабы принадлежат к семитской группе).
        Серж Горелый
      2. esaul (Валерий) Сегодня, 11:04
        Цитата: Васян1971
        Цитата: Серж Горелый
        А кто будет мухлевать, будем бить по морде... По наглой рыжей морде...

        А Чубайс-то здесь при чём?

        Чубайс - при всём! laughing
        esaul
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:15
    Трамп назвал Асада «животным», за действия которого «ответственность несут Россия и Иран».

    И сколько ещё будут таких, или подобных выходок этого недоумка?! angry
    a.s.zzz888
    1. esaul (Валерий) Сегодня, 11:06
      Цитата: a.s.zzz888
      Трамп назвал Асада «животным», за действия которого «ответственность несут Россия и Иран».

      И сколько ещё будут таких, или подобных выходок этого недоумка?! angry

      Пока не завернёт ласты. К его воплям, вообще-то, не слишком и прислушиваются. Относятся, как к старому, беззубому, плешивому, но верному псу. Пущай лает.
      esaul
  4. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:16
    Путин обещал уничтожить носители этих самых ракет, и что мы видим? Сдулся!
    * это не антироссийское высказывание, просто обидно за державу
    Romario_Argo
    1. мерцание (Николай) Сегодня, 10:18
      Спокойно, мерины показывают на Израиль. Выясняют.
      мерцание
    2. astronom1973n (Старый астроном) Сегодня, 10:18
      Цитата: Romario_Argo
      Путин обещал уничтожить носители этих самых ракет, и что мы видим? Сдулся!

      А ты надулся?Не лопни и не газуй ,а то диван сдует и пахнуть дурно будет вокруг.
      astronom1973n
    3. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:23
      Цитата: Romario_Argo
      Путин обещал уничтожить носители этих самых ракет, и что мы видим? Сдулся!
      * это не антироссийское высказывание, просто обидно за державу

      Я на 100% уверен, что вы не приведете цитату Путина, где он обещал уничтожить носители ракет. Это раз. И 2- Герасимов говорил, что мы будем уничтожать ракеты и носители, если они будут представлять угрозу для наших военных. На базе Т-4 нет наших военных. Они есть в Дамаске. И Герасимов говорил, те слова в контексте удара по Дамаску. Тролли, идите нафиг. Вы достали гадить.
      Muvka
      1. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 10:32
        Вы достали гадить

        Верховный в ответе за слова Герасимова. - а останое это ваш личный вымысел.
        так что могли и уничтожить носители этих крылатых ракет как и обещали
        Romario_Argo
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 10:33
          А за меня он в ответе?
          Muvka
        2. мерцание (Николай) Сегодня, 10:43
          А по кому бить? Штаты заявляют, что это не они и указывают на кошерных. Предлагаете ударить по Израилю? lol
          мерцание
        3. esaul (Валерий) Сегодня, 11:10
          Цитата: Romario_Argo
          Вы достали гадить

          Верховный в ответе за слова Герасимова. - а останое это ваш личный вымысел.
          так что могли и уничтожить носители этих крылатых ракет как и обещали

          Ещё раз - внимательно перечитайте заявление Герасимова. Или прослушайте. Если не получается, примите душ, прочистите глаза и уши.
          esaul
          1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:21
            а зачем? Bыcep cделать прощe
            Hammerlock
    4. Flatter (Иван) Сегодня, 10:35
      По Россия 24 ТВ объявили,что российские консультанты не пострадали.Повезло Израилю.
      Flatter
    5. esaul (Валерий) Сегодня, 11:07
      Цитата: Romario_Argo
      Путин обещал уничтожить носители этих самых ракет, и что мы видим? Сдулся!

      Слушать надо заявления внимательно и уметь отделять мух от котлет
      esaul
  5. Vasya_Piterskiy (Vasiliy) Сегодня, 10:17
    Преступления против человечности стали товарными знаками Асада в его беспощадной кампании против народа

    Преступления против человечности стали товарными знаками США. Больше добавить нечего...
    Vasya_Piterskiy
  6. dojjdik (иван) Сегодня, 10:17
    а чеж на голову диктатора и военного преступника нетаньяху не могут упасть с 10ток ракет "неопознаного государства" и Сирийцы такую бурду выдумать могут потом ищи свищи кто эт сделал; бьем противника его же методом
    dojjdik
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:21
      Так "неопознанные" вертолеты, самолеты, корабли и ракеты - это только для хомячков у экранов мониторов. Все все прекрасно знают, кто по кому и чем ударил.
      Sauron80
  7. Rossia (Ivan) Сегодня, 10:19
    "Кто стрелял? – звонят из штаба, — Кто стрелял, куда попал? Адъютанты землю роют. Дышит в трубку генерал. – Разыскать тотчас героя. Кто стрелял? А кто стрелял?") Очевидно, ещё немного, и мы узнаем имя "героя"
    Rossia
  8. Аскет (Станислав) Сегодня, 10:20
    Через некоторые время ВС неустановленного на данный момент государства нанесли удары по авиабазе T-4 в провинции Хомс.
    Уже установленного, это были два израильских F-15 которые выпустили 8 ракет, пять из которых сбиты, три достигли цели. Пуск как обычно произведён из воздушного пространства Ливана
    МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ.

    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180409/1518190597.html
    Аскет
  9. Ratmir_Ryazan Сегодня, 10:21
    Что значит ракетный удар нанесли ВС неустановленного государства?! А что тогда делали наши РЛС "Воронеж", военные спутники, ПВО в Сирии и все остальные?! Завтра по нам шандарахнут и наши военные скажут, что это были неустановленные ВС?! Да что за бред?!

    Тут как на улице во дворе, если позволяешь себя бить - то тебя не пожалеют, а будут бить только сильнее... Хватит это терпеть - пора отвечать!!!
    Ratmir_Ryazan
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 10:31
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      А что тогда делали наши РЛС "Воронеж"

      wassat belay fool
      Цитата: Ratmir_Ryazan
      Хватит это терпеть - пора отвечать!!!

      а что тогда сидим на диване? уже должен быть в ближайшем военкомате...
      Тикси-3
  10. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:23
    Цитата: Аскет
    Через некоторые время ВС неустановленного на данный момент государства нанесли удары по авиабазе T-4 в провинции Хомс.
    Уже установленного, это были два израильских F-15 которые выпустили 8 ракет, пять из которых сбиты, три достигли цели. Пуск как обычно произведён из воздушного пространства Ливана
    МОСКВА, 9 апр – РИА Новости. Авиаудар по сирийскому аэродрому Тифор нанесли два истребителя F-15 ВВС Израиля – до цели долетело три ракеты, остальные пять были сбиты, российские советники при атаке не пострадали, сообщает Минобороны РФ.

    РИА Новости https://ria.ru/syria/20180409/1518190597.html

    Какие ракеты воздух земля могут нести F15. ,в кол-ве 4х штук?
    Livonetc
  11. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:24
    маккейны всего лишь подручные неизвестного государства
    Дормидонт
  12. megadeth (altar) Сегодня, 10:25
    Агония.....! Маккейна уже ждут в аду!!! СМИ утверждали что в Средиземном море, болтался Французкий эсминец, он наверно и долбанул по Сирии. А на ответку от России рассчитывать не стоит, мы рыбаков своих, защитить и вызволить не смогли, у себя под носом...
    megadeth
  13. Данте (Данте) Сегодня, 10:26
    А кто то там на верхушке ляпнул, что и ракеты перехватим и ответными мерами уничтожим их носители, всётаки не так хороши РЕБ и С-400 как нам нахваливают, не увидили и не нашли ф35.
    Где ваш/наш ответный удар обратно, пяткой в челюсть, что бы у этих гадов слюни с кровью перемешались?
    Данте
  14. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 10:26
    Вот где собака порылась http://rusvesna.su/news/1523258023 МОЛНИЯ: Ракетный удар по базе ВВС Сирии нанёс Израиль, — Минобороны РФ
    Дормидонт
  15. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:27
    Израильские истребители F-15 атаковали аэродром Тифор в Сирии
    Фото: politexpert.net
    Главная / Сирия
    09.04.2018 10:21 560
    Минобороны РФ подтвердили, что российские советники не пострадали.

    Сегодня рано утром, примерно в 3:30 по московскому времени истребители израильских ВВС выпустили восемь управляемых ракет с территории Ливана по аэродрому Т-4 в Сирии. Сообщается, что системы противоракетной обороны Тифора сумели уничтожить на подлете доказанному месту пять из восьми ракет. Три удара были совершены в западной части объекта.
    Министерство обороны России подтвердило, что никто из находящихся на территории Т-4 российских советников не пострадал.
    Удар был нанесен двумя истребителями F-15 Израиля....
    Источник: https://politexpert.net/100348-izrailskie-istrebi
    teli-f-15-atakovali-aerodrom-tifor-v-sirii?from=p
    ush&utm_source=push
    a.s.zzz888
  16. Heterocapsa (Владимир) Сегодня, 10:29
    «9 апреля в период с 3:25 по 3:53 (мск) два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар 8 -ю управляемыми ракетами по аэродрому ТИФОР», — говорится в сообщении ведомства.

    Отмечается, что подразделениями ПВО ВС Сирии в ходе противовоздушного боя уничтожены пять управляемых ракет.

    «Три ракеты достигли западной части аэродрома. Среди российских советников в Сирии пострадавших нет», — добавили в ведомстве.
    Heterocapsa
  17. Кент0001 (евгений) Сегодня, 10:30
    Ну уже нас обвиняют в открытую, щас санкции еще введут, а мы молчим. Чета совсем в терпил превратились ка-то, уже начинает раздражать.
    Кент0001
    1. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 12:37
      Как там у евреев: "Ударили по одной щеке, подставь вторую!" Вот мы по повадкам пока смахиваем на евреев, а они наоборот! request В Мире все перевернулось! belay
      Гильятон
  18. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 10:41
    Израиль офигел в край, такая мелкая страна а воротит дела по серьёзнее некоторых держав.А почему бы не напичкать Сирию хорошим оружием атакующего характера,чтобы они сами могли дать ответку недругам ежели Россия не может ударить по дружественному Израилю...?.Лично я вооружил бы Иран и Кндр ЯО,просто для того чтоб западу плохо спалось.Почему Россия не использует двойные а то и тройные стандарты против уродов....?,бить их нужно их же оружием.
    Владыка-Вселенский
  19. kriwo.alek Сегодня, 10:41
    Опять от России только БЛА-БЛА. С современными методами просто невозможно не знать
    откуда были пущены ракеты. "Мы будем в ответ уничтожать, уничтожать, кто бы не запускал ракеты по Сирии". И опять БЛА-БЛА. Опять Россия УТЁРЛАСЬ. Опять сдаём своих, пусть и не сОВСЕМ друзей, но на данном этапе надёжных партнёров. Сирию, да и Иран с Турцией. Так что лично у меня стало закрадываться сомнение, а те ли там сидят в правительстве, в военном министерстве и в ФС?
    Раз позволяют бомбить своих партнёров, значит что-то не совсем так в "Датском королевстве",
    и КУДА СМОТРИТ НАШ ДОБЛЕСТНЫЙ ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ.
    РАЗОЧАРОВАН, ОЧЕНЬ РАЗОЧАРОВАН.
    kriwo.alek
  20. Романенко (Сергей) Сегодня, 10:46
    Старая гиена, все старается из последних сил нагадить.
    Боится не успеть выполнить свой план мести России.
    Как во Вьетнаме обос@@лся, когда в плен попал, так все старается отомстить, не получится г-н-и-д-а пин-досовская!
    Романенко
  21. К-50 (Алексей) Сегодня, 10:47
    Через некоторые время ВС неустановленного на данный момент государства нанесли удары по авиабазе T-4 в провинции Хомс.

    Мочи всех выродков, что по сирийской земле с оружием бегает, без разрешения государства, несёт кровь и боль его жителям. Там боги на верху разберутся из какой страны и почему он на небеса попал!! am
    К-50
  22. Nait (Иван) Сегодня, 11:27
    Цитата: Muvka
    И 2- Герасимов говорил, что мы будем уничтожать ракеты и носители, если они будут представлять угрозу для наших военных.
    На базе Т-4 нет наших военных. Они есть в Дамаске. И Герасимов говорил, те слова в контексте удара по Дамаску.
    Тролли, идите нафиг. Вы достали гадить.

    Видимо были предупреждены, ибо понять, что ракеты выпущенные из Ливана не пойдут туда, где есть российские военнослужащие невозможно.
    Т.е. если не было предупреждения - надо было сбивать.
    Но по моему что-то говорилось и о защите наших союзников...

    Цитата: Ratmir_Ryazan
    Что значит ракетный удар нанесли ВС неустановленного государства?! А что тогда делали наши РЛС "Воронеж",
    военные спутники, ПВО в Сирии и все остальные?!

    Воронеж не для крылатых ракет создан и С400 по ним не может работать в большом радиусе.
    Они смотрят в космос по переиметру России на предмет пролета баллистических ракет.
    Вообще в Сирии нет средств для отражения достаточно масштабного удара крылатами ракетами.
    Их по моему нигде нет.
    Nait
  23. Nait (Иван) Сегодня, 11:29
    Цитата: К-50
    Мочи всех выродков, что по сирийской земле с оружием бегает, без разрешения государства, несёт кровь и боль его жителям. Там боги на верху разберутся из какой страны и почему он на небеса попал!!

    Чем дольше эта тусовка будет озабочена Сирией, тем позднее они займутся Россией более плотно.
    Nait
  24. mihai_md2003 (Climb) Сегодня, 11:48
    Цитата: Nait
    Видимо были предупреждены, ибо понять, что ракеты выпущенные из Ливана не пойдут туда, где есть российские военнослужащие невозможно.
    Т.е. если не было предупреждения - надо было сбивать.
    Но по моему что-то говорилось и о защите наших союзников..

    НУ вы же сами понимаете когда пишите, что пытаетесь найти отмазку. Сказано будем отвечать - ответа не последовало до сих пор, и вряд ли последует (в советское время уже давно какая то ракета нечаянно сбилась бы с курса и случайно попала бы по израильскому военному аэродрому). Сейчас, к сожалению, очередной раз придется умыться. Реальных сил нет чтобы ответить и выдержать ответку.
    mihai_md2003
  25. Nait (Иван) Сегодня, 11:51
    Воронеж по периметру как часть СПРН.
    Nait
  26. Nait (Иван) Сегодня, 11:53
    Цитата: mihai_md2003
    Сейчас, к сожалению, очередной раз придется умыться.

    Вы цитату дайте, где речь шла об ответах Израилю.
    Речь ведь шла о амерах с их белыми касками и последующими томагавками.
    У Израиля свои разборки.
    Nait
    1. iouris (iouris) Сегодня, 12:06
      Цитата: Nait
      У Израиля свои разборки.

      Израиль - это один из инструментов США на Б.Востоке. Какая разница, кто уничтожает вашего союзника?
      iouris
    2. mihai_md2003 (Climb) Сегодня, 12:38
      «В случае возникновения угрозы жизни нашим военнослужащим Вооруженные Силы Российской Федерации примут ответные меры воздействия как по ракетам, так и носителям, которые их будут применять», — предупредил Герасимов.
      Из этого следует что Израилю можно ??? Или вы сейчас скажете нет доказательств что пострадали Россияне? Тем более мы знаем по чьей указке могут действовать Израильтяне! Или будете утверждать что это совпадение что именно сейчас Израиль ударил?
      mihai_md2003
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