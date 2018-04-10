12:20 10 апреля

Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!

Не прошло и пяти лет после «крымского обострения» взаимоотношений России с Западом, как санкции против нас стали носить реально адресный характер. В новом списке оказались персоны и компании, которые не без оснований числись когда-то «неприкасаемыми». Но это – в России, в американские и европейские списки неприкасаемых записаться очень хотелось бы, да не берут. До сих пор не трогали тех, без кого, как казалось, Европе с Америкой не жизнь.



Теперь тронули, поскольку в так называемый список особых национальных структур и граждан (Specially Designated Nationals and Blocked Persons, SDN) на этот раз попали и глава «Газпрома» Алексей Миллер и председатель правления ВТБ Андрей Костин, и владелец «Реновы» Виктор Вексельберг и фактический хозяин UC Rusal Олег Дерипаска. Следом за ними — председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, гендиректор «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов, а также сенатор-бизнесмен Сулейман Керимов. В качестве весьма тревожного звонка многие расценили появление в списке зампреда Центробанка Александра Торшина, что, впрочем, может быть связано с его предшествующей политической деятельностью на посту заместителя председателя Совета Федерации.


Помимо них, в список вполне ожидаемо попали фамилии высокопоставленных чиновников: тут и министр внутренних дел Владимир Колокольцев, и директор Росгвардии Виктор Золотов, и начальник управления внутренней политики администрации президента Олег Говорун, и экс-глава ФСБ Николай Патрушев, ну и, разумеется, бывший президентский телохранитель, а ныне губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Всего американцы решили записать в свой санкционный кондуит ещё двадцать четырёх граждан России и пятнадцать связанных с ними компаний.

Среди компаний восемь, включая En+ и UC Rusal, числятся за Олегом Дерипаской, как минимум три, не включая «Рособоронэкспорт», за Игорем Ротенбергом, а АО «Группа компаний «Ренова» — за Романом Вексельбергом. При этом от «избирательности» американцы отказаться всё же не смогли, оставив за скобками сам «Газпром» и тот же ВТБ.

Наиболее болезненным, по мнению большинства экспертов, может оказаться удар по алюминиевой отрасли, причём затронет он не только Россию, но и всех тех, кто продолжает покупать у нас летучий металл, причём не только в виде сырья. А среди таковых многочисленные европейские компании, способные вообще-то весьма активно пролоббировать противодействие американским санкциям. Впрочем, в конце концов всё может в итоге вылиться в тривиальный рост издержек у структур Олега Дерипаски, за которые расплачиваться придётся казне, и в итоге – рядовым россиянам. А им, как обычно, не привыкать.

Нет, разного рода персоналий в санкционных списках было с избытком и раньше, но там имели место списки сугубо «политизированные», вряд ли реально затрагивающие саму суть всей нашей системы власти. При этом, настоящую панику в рядах бизнес-элиты в своё время – весной 2014-го вызвали как раз не «персональные», а «секторальные» санкции, направленные против финансового сектора. Однако, несмотря на тяжёлые потери в ТОП-списках банков, России удалось именно финансовые санкции довольно ловко обернуть в свою пользу. Даже почти двукратное падение курса рубля осенью 2014 года не помешало Центробанку снизить на сегодня инфляцию фактически до уровня стабилизации – ниже 4 процентов.

Да, это обошлось большинству населения весьма дорого: реальные доходы россиян упали почти на четверть, но в условиях, когда падение экономики сменилось пусть небольшим, но ростом, рост доходов должен достаточно быстро восстановиться. Разумеется, при условии, что Россия сумеет справиться с новой порцией западных санкций. Для нашей исполнительной власти подготовка ответных мер и разного рода антикризисных сценариев стала вообще чем-то вроде своеобразного спорта. При этом нельзя исключать, что те персонажи и структуры, которые оказались в последнем санкционном списке, могли, и вообще-то должны были ожидать чего-то в этом роде. Не зря же профессор Юлий Нисневич сразу отметил, что «все ждали этих санкций и что это только начало процесса». Так значит, ждали! И значит, и могли, и должны были готовиться к этому заранее, на рассчитывая на то, что всё как-нибудь само собой рассосётся.

Безусловно, привязка, точнее, зависимость российской экономики от мировой, а значит, и от американской, куда сильнее, чем американской от нашей. Но при этом зависимость европейской экономики, и весьма ощутимая, от российской имеет место быть, и в обозримом будущем заметно снизиться она не может по определению. Исходя из этого, России теперь и придётся действовать. Нам нельзя не воспользоваться теми фактами, которые имеются в наличии одновременно с введением новых санкций. Речь идёт о торговой войне американцев с Китаем, а также о том, что Китай не так давно принял решение перейти на расчёты в юанях в значительной части свой торговли (читай – покупок) нефтью. В условиях, когда США фактически подталкивают многих своих же потенциальных партнёров к поиску обходных бизнес-путей, они тем самым лишь стимулируют процесс снижения собственного доминирования в мировой торговле. Стоит ли в таком случае вообще доказывать, что России просто необходимо идти по пути, когда сами США и будут, пусть частично и косвенно, оплачивать введённые ими же санкции.

Ну а российской публике, которая вообще-то давно осознала, что руководство страны во многом воспринимает олигархов у власти как некую данность, конечно, хотелось бы узнать, чего ей-то опасаться. И лучше узнать это из уст самих «пострадавших». Пока же господа Дерипаска и Вексельберг отмалчиваются, явно пытаясь поддержать видимость того, что ничего страшного не случилось, ну а господин Костин и вовсе мило улыбается в телекамеру, повторяя при этом, как заклинание: «Будем работать».

Напомним, когда-то, в разгар кризиса 2008-2009 годов, нынешние «пострадавшие» были в совсем ином списке – списке получателей антикризисных миллиардов, за возврат которых никто с них даже не спросил. Мало у кого есть сомнения, что и сейчас Кремль «своих не бросит». Тем более что теперь возможностей для разного рода асимметричных ответов стало не меньше, а скорее больше. Не будем повторять то, что уже проанонсировала замглавы российского МИДа Мария Захарова. Попробуем назвать что-то своё: «поворот на Восток» и «атомный роман» с Турцией, активные торги с ней же, а заодно и с Ираном по поводу того, что же делать с Сирией и как восстанавливать её потом. А ведь есть ещё и сама по себе необъятная Россия, где, помимо мирового чемпионата по футболу и Крымского моста, непочатый край работы!

Интересно, что Иран в контексте санкций уже успел помянуть прибывший туда сегодня с визитом спикер нижней палаты российского Федерального собрания Вячеслав Володин, считающий, что это лишь ещё одна попытка сдержать развитие России. И даже известный своими неординарно либеральными взглядами политолог Дмитрий Орлов отнюдь не случайно отреагировал на новые санкционные списки с оттенком иронии:

«Да, есть определённые ограничения, которые были и раньше, в основном связанные со сроками заимствования на западных финансовых рынках, что приводит к необходимости создавать новые схемы, чтобы преодолевать эти трудности. Российские банки и компании овладели этими схемами. Я не вижу существенных рисков».


Ирония тут, похоже, именно в последней фразе, поскольку структуры Дерипаски уже успели потерять из-за санкций миллиарды. Возможно, многое из этого удастся впоследствии вернуть, но, как говорят биржевики, важны не котировки, а тренды. Пока же они, увы не в нашу пользу.

Как правительству ответить на санкции? Поработать в своей стране!
Автор: Алексей Подымов


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Комментарии 38

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  1. Spartanez300 (Виктор) Сегодня, 05:51
    Все кому не лень трясут Россию как какую то банановую республику , оскорбляют и унижают короче кто во что горазд . По моему до подобной низости Россия еще не доходила .
    Spartanez300
    1. Охотовед 2 (Алексей Александрович ) Сегодня, 06:00
      Но... видимо дошла... посмотрите, что вчера на биржах творилось, куда доллар с евро пульнули. request
      Если не Показать Зубы - будет, только хуже!!! hi
      Охотовед 2
      1. народник (юрий) Сегодня, 06:17
        Охотовед 2
        Если не Показать Зубы - будет, только хуже!!!

        Хорошо бы, конечно, показать "зубы". Только "зубов"-то у нас и нет crying Их у нас нет в области финансов и экономики. Всё благодаря "мудрой" политике сами знаете кого. А другие "зубы" в данной ситуации не годятся. Бесполезны. recourse
        народник
        1. kepmor (Алексей) Сегодня, 06:23
          отчего же...можем и "показать"..."зубы на полку" тоже демонстрация...наших успехов...
          kepmor
        2. Alber (Альберт) Сегодня, 06:29
          Цитата: народник
          Охотовед 2
          Если не Показать Зубы - будет, только хуже!!!

          Хорошо бы, конечно, показать "зубы". Только "зубов"-то у нас и нет crying Их у нас нет в области финансов и экономики. Всё благодаря "мудрой" политике сами знаете кого. А другие "зубы" в данной ситуации не годятся. Бесполезны. recourse

          Строительство заводов, производство средств производства и предметов потребления. В том числе в большом количестве расходников (калибров, кинжалов и т.д.)
          Alber
          1. народник (юрий) Сегодня, 06:55

            Alber
            Строительство заводов, производство средств производства и предметов потребления

            Тут все ЗА yes , кроме правительства "медведей" negative .
            народник
          2. aybolyt678 (aybolyt678) Сегодня, 07:31
            Цитата: Alber
            Строительство заводов, производство средств производства и предметов потребления

            тут все ЗА, только кому это нужно в случае интеграции с "мировой экономикой"? Ведь пока мы в ней всегда найдется Аргентина с дешевой говядиной, и Япония с дешевыми секонд хэнд авто, Пакистан с дешевым ХБ ширпотреб, и Турция с дешевыми помидорами....
            Выходить нужно из мирового рынка... однако.
            aybolyt678
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 08:16
      Это торговая война - неслучайно в санкционные списки попали главы энергетических и металлургических компаний. Трамп делает то что обещал американцам - поднимает экономику попутно удушая конкурентов санкционными методами. У меня интернетзнакомый русскоязычный дальнобой есть, так вот он пишет что с приходом трампа работы у него стало в разы больше возросло кол-во грузов именно для металлургов и энергетиков , много рейсов на аляску - так что делайте выводы и не надо паники
      лесовозник
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 06:06
    И как они посмели ! Они же наши партнеры ! Я на них Макрону пожалуюсь !
    Uncle Lee
    1. Vard Сегодня, 06:17
      Да похоже придётся писать в спортлото...
      Vard
    2. bandabas (bandabas) Сегодня, 07:16
      Не вешайте все на беднягу Макрона. Надо напрямую, в Лигу сексуальных меньшинств, где эти "партнеры" и состоят. laughing
      bandabas
      1. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 07:20
        Цитата: bandabas
        в Лигу сексуальных меньшинств

        А Макрон там председатель ! love
        Uncle Lee
        1. bandabas (bandabas) Сегодня, 09:04
          Ну и них свои заморочки.А у нас, как сказал один персонаж в "Убойной силе" -"Мне курвиметр никак нельзя. У меня жена... и тесть." drinks
          bandabas
  3. 1536 (Евгений) Сегодня, 06:18
    Все это похоже на договорняк для дестабилизации обстановки в стране, недопущения вступления президента в должность и проведения ЧМ-18. Но самое главное, чтобы оставить в правительстве все как есть. Для этого и атака с санкциями и прочее. Можно сказать, "Болотная 2.0" в мировом масштабе. Вместо "хомячков", крысы, крысюки, хорьки, скунсы, хамелеоны, животные одним словом.
    А на действия американцев в Средиземном море и в Сирии надо отвечать так, как сказал наш начальник ГШ: топить стартовые площадки американских ракет.
    1536
  4. Alber (Альберт) Сегодня, 06:19
    Как то Путин намекал бизнесу возвращать финансы в Россию. Не послушали денежные мешки совета
    Alber
  5. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 06:21
    Опять нам, рядовым налогоплательщикам, платить по счетам господ олигархов. Это хамство уже нормой становится.
    Сергей985
    1. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:51
      Вы платите не по счетам олигархов, а это цена за дружбу с западом. Хотите с западом дружить, жить по его экономической модели, извольте заплатить оброк западным странам. И не важно, как они лично Вас ограбили, обесценили ли национальную валюту, провели махинации с акциями крупных компаний, либо просто украли руками наших жуликов предателей. Механизм сего действия не важен, важен результат. Деньги из нашего с Вами кармана неизменно перекочёвывают на счета западных банков, а инструменту, который произвёл это действо в награду дают понюхать "новичка", вешают на галстуке или собачьем поводке. Когда же вы люди поймёте, что грабят вас не местные банкиры или органы власти, грабит вас западная цивилизация, а те, на кого вы держите зло, всего лишь расходный инструмент этого западного мира. Пора менять всю экономическую систему в стране, отказаться от западной модели экономики. Не даст нам запад жить богато, как грабили так и будут продолжать грабить.
      Рысь33
  6. wooja (Dmitry) Сегодня, 06:31
    это финансовая война, и надо воевать, физически мы воюем уже неплохо , экономически ...., оставляет желать лучшего , наследие поздних коммунистов и вороватых либералов, нужны не спекуляции , нужны инвестиции в страну, но это сомнительно , руководство страны никогда не рассматривало страну как об"ект инвестиций , ни до революции ,ни после .Судорожные попытки отдельных лиц типа Петра 1 или коммунистов были частично успешны, но мы выигрывали бой, но проигрывали войну , жалко если и в этот раз все закончится печально...., вечные грабли
    wooja
  7. Alone (Александр) Сегодня, 06:38
    "не помешало Центробанку снизить на сегодня инфляцию фактически до уровня стабилизации – ниже 4 процентов".Серьёзно что ль?!"автор" на цены внимания иногда обращает,или так,цитирует просто?
    А так,пинать нашу страну будут до тех пор,пока не появится ветхозаветная политика - Зуб за зуб,глаз за глаз.
    Alone
    1. podymych (Алексей) Сегодня, 12:04
      Так никто и не утверждает, что эти ниже 4 процентов - что-то реальное. "Декларативное", "плакатное" провозглашение стабилизации. Но и то всё же лучше, чем в 90-е когда за ценами никакие зарплаты не поспевали
      podymych
  8. Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:38
    Лично для меня новость о наложении на кого то западных санкций звучит как объявление о присвоении этому человеку звания героя России. Пора новый орден придумать, чтобы человек мог с гордостью его носить. Наложили санкции, значит этот человек сделал чего то очень хоро шее для России. hi
    Рысь33
    1. bandabas (bandabas) Сегодня, 07:20
      Насчет России- не знаю.А, для себя, любимых типа Дерипаски сделали ооочень много.
      bandabas
      1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:00
        У Русала долгов под 7 миллиардов долларов, но даже рост цен на алюминий на 4,7 % не особо поможет от банкротства компании и лично Дерипаски.
        Вадим237
        1. Кэптен45 (Юрий) Сегодня, 09:27
          Цитата: Вадим237
          У Русала долгов под 7 миллиардов долларов, но даже рост цен на алюминий на 4,7 % не особо поможет от банкротства компании и лично Дерипаски.

          Ну значит через некоторое время 51% или больше акций "Русала" будет принадлежать не Дерипаске,а государству, которое по дешёвке выкупит его акции на фондовых биржах и алюминий будет принадлежать в основном государству, а не барыге, который толкает его на Лондонской бирже цветных металлов.
          Кэптен45
    2. свободный (Андрей) Сегодня, 08:11
      Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:51 ↑ Новый
      Вы платите не по счетам олигархов, а это цена за дружбу с западом. Хотите с западом дружить, жить по его экономической модели, извольте заплатить оброк западным странам. И не важно, как они лично Вас ограбили, обесценили ли национальную валюту, провели махинации с акциями крупных компаний, либо просто украли руками наших жуликов предателей. Механизм сего действия не важен, важен результат. Деньги из нашего с Вами кармана неизменно перекочёвывают на счета западных банков, а инструменту, который произвёл это действо в награду дают понюхать "новичка", вешают на галстуке или собачьем поводке. Когда же вы люди поймёте, что грабят вас не местные банкиры или органы власти, грабит вас западная цивилизация, а те, на кого вы держите зло, всего лишь расходный инструмент этого западного мира. Пора менять всю экономическую систему в стране, отказаться от западной модели экономики. Не даст нам запад жить богато, как грабили так и будут продолжать грабить.
      Странно!Сначала говорите что те с помощью кого выводят деньги предатели и марионетки запада
      Рысь33 (Сергей) Сегодня, 06:38 Новый
      Лично для меня новость о наложении на кого то западных санкций звучит как объявление о присвоении этому человеку звания героя России. Пора новый орден придумать, чтобы человек мог с гордостью его носить. Наложили санкции, значит этот человек сделал чего то очень хоро шее для России.
      А потом говорите что эти люди сделали что то хорошее для России?это сарказм?
      свободный
    3. Комментарий был удален.
  9. Nix1986 (Никита) Сегодня, 07:09
    К сожалению, кроме силового варианта, у нас нет другого в наличии. 4 года прошло с прошлого встряхивания нас, а воз и поныне там.
    Nix1986
  10. To be or not to be Сегодня, 08:31
    Фултонская речь Черчилля и мнение Сталина о ней, высказанное в интервью газете «Правда» (1946 г.)
    1."Вопрос. Можно ли считать, что речь господина Черчилля причиняет ущерб делу мира и безопасности?

    Ответ. Безусловно, да. По сути дела господин Черчилль стоит теперь на позиции поджигателей войны. И господин Черчилль здесь не одинок, — у него имеются друзья не только в Англии, но и в Соединенных Штатах Америки.

    Следует отметить, что господин Черчилль и его друзья поразительно напоминают в этом отношении Гитлера и его друзей. Гитлер начал дело развязывания войны с того, что провозгласил расовую теорию, объявив, что только люди, говорящие на немецком языке, представляют полноценную нацию. Господин Черчилль начинает дело развязывания войны тоже с расовой теории, утверждая, что только нации, говорящие на английском языке, являются полноценными нациями, призванными вершить судьбы всего мира. Немецкая расовая теория привела Гитлера и его друзей к тому выводу, что немцы как единственно полноценная нация должны господствовать над другими нациями. Английская расовая теория приводит господина Черчилля и его друзей к тому выводу, что нации, говорящие на английском языке, как единственно полноценные должны господствовать над остальными нациями мира.

    По сути дела господин Черчилль и его друзья в Англии и США предъявляют нациям, не говорящим на английском языке, нечто вроде ультиматума: признайте наше господство добровольно, и тогда все будет в порядке, — в противном случае неизбежна война.

    Но нации проливали кровь в течение пяти лет жестокой войны ради свободы и независимости своих стран, а не ради того, чтобы заменить господство Гитлеров господством Черчиллей. Вполне вероятно поэтому, что нации, не говорящие на английском языке и составляющие вместе с тем громадное большинство населения мира, не согласятся пойти в новое рабство.

    Трагедия господина Черчилля состоит в том, что он как закоренелый тори не понимает этой простой и очевидной истины.

    Несомненно, что установка господина Черчилля есть установка на войну, призыв к войне с СССР. Ясно также и то, что такая установка господина Черчилля несовместима с существующим союзным договором между Англией и СССР. Правда, господин Черчилль для того, чтобы запутать читателей, мимоходом заявляет, что срок советско-английского договора о взаимопомощи и сотрудничестве вполне можно было бы продлить до 50 лет. Но как совместить подобное заявление господина Черчилля с его установкой на войну с СССР, с его проповедью войны против СССР? Ясно, что эти вещи никак нельзя совместить. И если господин Черчилль, призывающий к войне с Советским Союзом, считает вместе с тем возможным продление срока англо-советского договора до 50 лет, то это значит, что он рассматривает этот договор как пустую бумажку, нужную ему лишь для того, чтобы прикрыть ею и замаскировать свою антисоветскую установку. Поэтому нельзя относиться серьезно к фальшивым заявлениям друзей господина Черчилля в Англии о продлении срока советско-английского договора до 50 и больше лет. Продление срока договора не имеет смысла, если одна из сторон нарушает договор и превращает его в пустую бумажку."
    2." Я не знаю, удастся ли господину Черчиллю и его друзьям организовать после второй мировой войны новый поход против «Восточной Европы». Но если им это удастся, — что маловероятно, ибо миллионы «простых людей» стоят на страже дела мира, — то можно с уверенностью сказать, что они будут биты так же, как они были биты в прошлом, 26 лет тому назад."
    http://www.sdelanounih.ru/fultonskaya-rech-cherch
    illya-i-mnenie-stalina-o-nej-vyskazanoe-v-intervy
    u-gazete-pravda-1946-g/
    To be or not to be
  11. johnik (жека) Сегодня, 08:48
    Цитата: Alber
    Как то Путин намекал бизнесу возвращать финансы в Россию. Не послушали денежные мешки совета

    Они вернут их из бюджета, просто и наверняка ...
    johnik
    1. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 09:03
      Конечно вернут, так как их компании дают работу сотням тысяч человек и не малые ежегодные отчисления в госбюджет.
      Вадим237
  12. Стальнов И.П. (Стальнов Иван Петрович) Сегодня, 09:26
    Вот во всём цвете бездарная, тупая внутренняя политика особенно в экономике, кадрах и идеологии, высшей власти. Куда рвались к тухлому, продажному, <!--filter:-->блин<!--/filter-->... западу, вот и получили. Теперь эти "мужи" валят на санкции, о приоритете международных законов, да положили он на все эти законы если ВЛАСТЬ наша этого не видит, то она тупа и бездарна. 27 лет коту под хвост, ЕБНец пьян, ему всё было до фени. Но потом то нужно было включить мозги и ударными темпами развивать свою экономику, поднимать жизненный уровень своего НАРОДА, а мы глядели в зад западу благодаря такой политики. Тьфу противно смотреть и слушать всё это в СМИ, особенно выступления всяких говорунов от власти.
    Стальнов И.П.
  13. Михаил55 (Михаил) Сегодня, 09:35
    Работы у нас в стране выше крыши - газификация, мосты, дороги, СВОИ станки и инструмент, очистка загаженных лесов и пр. всего не перечислить!!!! Неужели такие уж большие нужны инвестиции??? Естественно, экономический блок НА СВАЛКУ!!! ВЕСЬ!
    Михаил55
  14. Rossia (Ivan) Сегодня, 09:59
    Отвечать на санкции? Зачем? Владимир Владимирович ещё в 2015 изрёк что "санкции нам только помогают") нужно не отвечать а просить ещё, вплоть до нефте-газового эмбарго. Если больной не помрёт то выживет и будет жить инвалидом, как, скажем, Иран до сделки по ядерной программе
    Rossia
  15. zyzx (Костик) Сегодня, 10:02
    Думаю нам надо скинутся и помочь олигархам. С каждого по 10ке Денипаске яхта.
    zyzx
  16. konstantin68 (Константин) Сегодня, 10:04
    Цитата: лесовозник
    Это торговая война - неслучайно в санкционные списки попали главы энергетических и металлургических компаний. Трамп делает то что обещал американцам - поднимает экономику попутно удушая конкурентов санкционными методами. У меня интернетзнакомый русскоязычный дальнобой есть, так вот он пишет что с приходом трампа работы у него стало в разы больше возросло кол-во грузов именно для металлургов и энергетиков , много рейсов на аляску - так что делайте выводы и не надо паники

    Ну дык гляньте на индекс Доу-Джонса. Это как раз перевозки.
    konstantin68
  17. groks (Олег) Сегодня, 10:46
    Что в результате этого? Продукция подсанкционных предприятий подешевеет. Подешевеют и сами предприятия. Прибыль с предприятий(если она есть вообще) рухнет. Ну и перекупят всё это ихние олигархи. Постепенно, долями, может через Тотал/Вангвард/БлакРок.
    Правительство даст денег олигархам, как давало до этого банкирам. Наших денег. Без вариантов.
    groks
  18. К.А.С (Костя) Сегодня, 11:46
    Бац и открылась правда! Что же в правительстве экономисты финансисты не могут понять таких простых вещей какие написаны в статье и комментариях?
    Как плохо что все спецы собрались на ВО! Спецы может быть вы что нибудь сделаете, а не только советы давать!
    К.А.С
    1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:48
      Цитата: К.А.С
      Что же в правительстве экономисты финансисты не могут понять таких простых вещей какие написаны в статье и комментариях?

      Потому что экономистам и финансистам,трудно понять экономическую модель сторожей и таксистов.
      Александр романов
  19. Галеон (Андрей) Сегодня, 11:57
    Цитата: Рысь33
    Лично для меня новость о наложении на кого то западных санкций звучит как объявление о присвоении этому человеку звания героя России. Пора новый орден придумать, чтобы человек мог с гордостью его носить. Наложили санкции, значит этот человек сделал чего то очень хоро шее для России. hi

    Так и назвать этот орден: "За все хорошее" laughing
    А то у них хорошего мало и поводов для гордости не хватает: у Миллера, Дерипаски, Сечина...
    Галеон
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