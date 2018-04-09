13:29 09 апреля
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США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту

Необходимо немедленно предоставить специалистам доступ в Восточную Гуту, где, по утверждениям блокированных сирийской армией боевиков, якобы применялось химическое оружие, приводит Взгляд требование американского постпреда при ООН Никки Хейли.

США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту


Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных,
сказала Хейли перед заседанием, посвященным ситуации в сирийском городе Дума.


МИД Канады также призвал привлечь к ответственности «исполнителей химической атаки» в сирийской Думе.

Канада потрясена сообщениями о применении химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада в Восточной Гуте 7 апреля. Виновные должны быть привлечены к ответственности,
заявила глава внешнеполитического ведомства Христи Фриланд.

Напомним, накануне российские представители созвали заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.

В тот же день девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте. Несмотря на недоказанность обвинений, Запад выступают с резкими заявлениями в адрес Дамаска, властей Ирана и России.

Ранее МИД РФ заявил, что «информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне».

Использованы фотографии: РИА Новости
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Комментарии 37

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  1. Leeds (Alexander) Сегодня, 10:31
    Мы тоже требовали пропустить наших в Хан-Шейхун и шта?

    Можно ещё, пользуясь случаем, задать прямой вопрос нашим, мною уважаемым израильским форумчанам и Профессору в частности, касательно того, какое мнение о последней «химатаке» среди израильских недомохозяек и их личное (т.е. это инсценировка, шитая белыми нитками, как для нас, или это реальная атака САР с применением хлора). Оговорюсь, вопрос прямой, и рассуждений, уводящих в сторону, не терпит.
    Leeds
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 10:33
      Скрипалей проглотили, так что теперь молча глотаем дальше.
      Sauron80
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:42
        США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту

        Ну да, тысяч 20-30 "специалистов", желательно на джихад-мобилях! fool
        майор Юрик
        1. Тралл Сегодня, 10:49
          Пускай уже потиху выдвигаются smile
          Тралл
          1. Татьяна Сегодня, 11:16
            Ранее МИД РФ заявил, что «информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне».

            Именно для наглого оправдания уже не будущего, свершившегося 8.04.2018 г. иностранного военного удара извне по САР! И примечательно, что никто из внешних агрессоров в нанесении этого удара не признаётся. Поэтому они виноваты все.
            Отсюда и кулуарная политическая интрига постпреда США в ООН Никки Хейли для оправдания военного удара по САР извне, что
            "Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных", -
            сказала Хейли перед заседанием, посвященным ситуации в сирийском городе Дума.

            А т.н. "независимое" расследование, наверняка, по её мнению, должны проводить т.н. НПО "Белые каски" - т.е. оплачиваемые из рук Вашингтона, Лондона, Парижа промерикански политически ангажированные их же посредники в их же прокси-войне на БВ в САР.

            РФ же уже сказала, что доверия "независимым" проамериканским комиссиям по расследованию больше нет и быть не может! Что они на самом деле занимаются провокационной политикой, а не спасением людей. И когда правительственные войска САР освободят Восточную Гуту от террористов, вот тогда и определят, было или нет применение ОВ и кто его использовал, если это действительно имело место.
            Татьяна
            1. Тралл Сегодня, 11:32
              Интересно, как там судьба "легендарного" украинского хим.батальона?
              Тралл
              1. Татьяна Сегодня, 11:51
                Цитата: Тралл
                Интересно, как там судьба "легендарного" украинского хим.батальона?

                Да его нет уже там, наверное! Одними из первых и выехали открытым коридором для боевиков. Если из него кто-то там и остался, то только одни "отмороженные", или которые по пьяни просто проспали сам отъезд и продолжают наслаждаться бандитской вседозволенностью.
                Татьяна
      2. Комментарий был удален.
      3. serg999 (Сергей ) Сегодня, 11:16
        Цитата: Sauron80
        Скрипалей проглотили, так что теперь молча глотаем дальше.

        Ты можешь и дальше глотать, что ты там глотаешь. А мы ничего не проглотили. За всё наступит ответственность.
        serg999
        1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 11:32
          Когда? Вам перечислить список недружественных действий сша и их шестерок, на которые мы озаботились, но так и не ответили? Хотя вы наверное их и сами знаете, раз записываете и обещаете ответственность.
          А наш МИД давно стал министерством озабоченностей, увы.
          Sauron80
        2. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:07
          Так и быть напомню только пару глобальных - боинг и выборы в сша. Никто ничего не нашел, не доказал, нас повозили мордой по асфальту, мид озаботился, все убедились, что Россия плохая, а правда уже никого и не интересует.
          Sauron80
    2. Тралл Сегодня, 10:34
      Их "специалисты" уже давно в Восточной Гуте.
      Тралл
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:33
        Вот за них похоже весь сыр бор! Спасатели спешат на помощь!
        rocket757
    3. Комментарий был удален.
    4. Dartys (Вадим) Сегодня, 11:49
      Цитата: Leeds
      прямой вопрос нашим, мною уважаемым израильским форумчанам и Профессору


      Как они ответят-домыслами? Их то тоже кто пустит... laughing нафик они там нужны сирийцам))
      Dartys
      1. Leeds (Alexander) Сегодня, 13:19
        Не торопятся форумчане-израильтяне высказываться, я смотрю.
        Leeds
    5. Маз Сегодня, 12:09
      Придется Скрипаля везти в Восточную Гуту, в Лондоне не получилось, может там получится. Бедные кошки, снова их усыплять будут.
      Маз
    6. bsk_una (Ник) Сегодня, 12:12
      А нас пускают к расследованию по Скрипалям? Пусть п.и.н.д.о.сня идет другой дорогой!
      Интересно бы знвть, почему слово п.и.н.д.о.с не проходит на сайте: что запреты, это что, мат? Прекратите запрещать это слово, оно отображает истину!
      bsk_una
  2. самый главный Сегодня, 10:31
    Сначала надо добить бармалеев, а потом допуск всех желающих..
    самый главный
  3. 100502 (2203) Сегодня, 10:34
    Похоже бомбить решили Дамаск,это только вопрос времени
    100502
    1. serg999 (Сергей ) Сегодня, 11:18
      Цитата: 100502
      Похоже бомбить решили Дамаск,это только вопрос времени

      Дырка от задниц у них бомбить будет, а не Дамасск...
      serg999
  4. Livonetc (Геннадий) Сегодня, 10:35
    Пропускать террористов в помощь террористам.
    Увлекательная идея полосатых мечтателей.
    Livonetc
  5. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:36
    Опоздали козодёры! Бочку с хлором надо было в начале операции по освобождению Гуты взрывать, а не в конце! На скрепаля понадеялись, глупые люди! Нельзя на предателей полагаться! Время упустили!
    Yrec
  6. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 10:41
    В нашем присутствии, пожалуйста. А то разбредутся как овцы и собирай их там по одному.
    ul_vitalii
  7. Оператор (Андрей) Сегодня, 10:42
    Христи Фриланд - типа Иоанна Шапиро: и куда только канадские раввины смотрят? laughing
    Оператор
  8. dojjdik (иван) Сегодня, 10:42
    евреи бесятся потому как после Думы Сирийцы возьмутся за свое южное приграничье с израилем -а вот с этой ошарашкиной конторкой оон нас уже ничто не должно связывать уходить надо из этого гнилого болота-оон изжила себя эт когда то она была организацией а сейчас эти бюрократы ничего не делая ток налоги собирают
    dojjdik
  9. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:46
    Если допустить мерикатосов и Ко одних, то они там такое наковыряют!!!! Ещё скажут и плутониевую сбросили!!! angry
    a.s.zzz888
    1. ul_vitalii (Виталий) Сегодня, 11:00
      hi Или обженятся и опять подавай автобусы для вывоза их семей.
      ul_vitalii
  10. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 10:49
    Я вот не понимаю логики этого горе тирана Асада?.Когда армия Сирии стала наисильнейшей за много лет ,начала добиваться очень хорошего результата,освобождая район за районом и конец этой войны уже виден, использовать запрещеное вещество да против мирных граждан ? Как можно в эту лабуду поверить, разве мозг западных людей устроен по другому? Намерения властей запада всем ясны,но ведь гражданские там тоже в это верят.
    Владыка-Вселенский
    1. Михаил м (Михаил) Сегодня, 11:20
      Цитата: Владыка-Вселенский
      разве мозг западных людей устроен по другому?

      На этот вопрос можно ответить утвердительно. Иначе откуда гей-парады, транссексуалы и прочая нечисть? Мигрантов прикармливают, скрывают их преступления, детей из семьи забирают и отдают пидо.., пардон, геям, и прочее, и прочее. Эти хотят наши мозги переформатировать под свои. И некоторые попытки удаются. Иммунитет слабеть стал.
      Михаил м
  11. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:33
    Цитата: Leeds
    Мы тоже требовали пропустить наших в Хан-Шейхун и шта?

    Можно ещё, пользуясь случаем, задать прямой вопрос нашим, мною уважаемым израильским форумчанам и Профессору в частности, касательно того, какое мнение о последней «химатаке» среди израильских недомохозяек и их личное (т.е. это инсценировка, шитая белыми нитками, как для нас, или это реальная атака САР с применением хлора). Оговорюсь, вопрос прямой, и рассуждений, уводящих в сторону, не терпит.

    Далеко пойдешь! Раз к таким "специалистам" обращаешься, значит припекло?
    Ураган70
  12. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:36
    Израильтяне, как всегда, лупят по складам с оружием для ХАМАС. Фейковые химатаки их не беспокоят.
    Горный стрелок
  13. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:38
    Цитата: Sauron80
    Скрипалей проглотили, так что теперь молча глотаем дальше.

    Откуда вы беретесь, плаксивые?
    Ураган70
    1. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:02
      У вас есть чтото возразить по факту моего сообщения или вы так попи...ть?
      Sauron80
  14. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:39
    Настойчивое желание завести специалистов - похоже на операцию прикрытия для спасения своих застрявших там "инструкторов". Дабы не попались "на горячем".
    Горный стрелок
  15. Волька Сегодня, 11:44
    крепко видать прищемили хвост англичанам...
    Волька
  16. Peter Washington (Peter Washington) Сегодня, 12:05
    Мерзавцы просят расследовать преступление которое сами совершили?
    Peter Washington
  17. К-50 (Алексей) Сегодня, 12:22
    США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту

    Требовать у чертей на том свете будете, чтобы топили по-жарче!!! am laughing
    Позвони без закидонов, спроси и всегда получишь нормальный ответ. Мы же люди адекватные. laughing
    Канада потрясена сообщениями о применении химического оружия режимом

    Если шавка бугру не подлает, Луна на Землю упадёт. yes laughing
    К-50
  18. дед_Костя Сегодня, 12:36
    Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных,
    сказала Хейли перед заседанием, посвященным ситуации в сирийском городе Дума.

    Каждое решение СБ должно заканчиваться фразой "А, если следов химоружия на месте не будет найдено, прилюдно выпороть официальных лиц раздувших истерику"!
    дед_Костя
  19. Foksvl (Владимир ) Сегодня, 12:38
    А разве они ещё не там? Они же подстраивали.
    Foksvl
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