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США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту
Необходимо немедленно предоставить специалистам доступ в Восточную Гуту, где, по утверждениям блокированных сирийской армией боевиков, якобы применялось химическое оружие, приводит Взгляд требование американского постпреда при ООН Никки Хейли.
МИД Канады также призвал привлечь к ответственности «исполнителей химической атаки» в сирийской Думе.
Напомним, накануне российские представители созвали заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
В тот же день девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте. Несмотря на недоказанность обвинений, Запад выступают с резкими заявлениями в адрес Дамаска, властей Ирана и России.
Ранее МИД РФ заявил, что «информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне».
Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных,сказала Хейли перед заседанием, посвященным ситуации в сирийском городе Дума.
МИД Канады также призвал привлечь к ответственности «исполнителей химической атаки» в сирийской Думе.
Канада потрясена сообщениями о применении химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада в Восточной Гуте 7 апреля. Виновные должны быть привлечены к ответственности,заявила глава внешнеполитического ведомства Христи Фриланд.
Напомним, накануне российские представители созвали заседание Совбеза ООН по теме угрозы международному миру и безопасности.
В тот же день девять стран, в том числе Франция, призвали созвать в экстренное заседание по якобы имевшей место химатаке в Восточной Гуте. Несмотря на недоказанность обвинений, Запад выступают с резкими заявлениями в адрес Дамаска, властей Ирана и России.
Ранее МИД РФ заявил, что «информационные вбросы о применении химического оружия сирийскими войсками в Думе делаются с целью выгородить террористов и для оправдания будущих военных ударов извне».
Использованы фотографии: РИА Новости
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