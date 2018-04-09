США потребовали пропустить западных специалистов в Восточную Гуту

Совет Безопасности должен выступить сообща и потребовать немедленного доступа для спасателей, поддержать независимое расследование случившегося и привлечь к ответственности виновных,

Канада потрясена сообщениями о применении химического оружия режимом (президента Сирии Башара) Асада в Восточной Гуте 7 апреля. Виновные должны быть привлечены к ответственности,