12:19 10 апреля

Право знать. Пардон, право не знать!

В программе «Право знать!» от 6 апреля Евгений Куликов принимал ведущего эксперта Атлантического совета США Ариэля Коэна. Эта организация даёт рекомендации Госдепу по внешней политике в отношении России и мира, предсказывает «цветные революции», например, новую украинскую «антикоррупционную», заслушивает новоизбранных президентов (в т. ч. Петра Порошенко). То есть Ариэль — эксперт из организации солидной, откровенно враждебной России, хотя и российского происхождения. Однако наши эксперты почему-то считают, что, если западный эксперт говорит по-русски, и делает вид, что хорошо относится к России, то с ним можно говорить «по гамбургскому счёту»: он откровенно ответит на поставленные вопросы.



Вообще, такое бывает с западными политологами российского происхождения, Дмитрий Саймс часто отвечает «по гамбургскому счёту», но он не входит в Атлантический совет, наверное, это некий признак. Ариэль Коэн отвечал как истинный атлантист, в стиле «когда Россия прекратит свою агрессивную политику», перефразируя его сентенцию: «Когда вы перестанете бить вашу жену?»


Вертелся Ариэль как уж на сковородке, и наши эксперты со своими политкорректными и солидными вопросами типа «Почему США предали своих курдских союзников в Ракке» попадали всегда пальцем в небо. Потому что Коэн всегда отвечал просто: это вы так думаете, а вот Атлантический совет… и вообще, курды ваши давние союзники. А «дело Скрипаля» мутное, и мне ничего не ясно, как вам. Ответы Ариэлем как бы даны, а то, что они не экспертные и вообще ни о чём – это уже другой вопрос.

В принципе, на ток-шоу внеплановые вопросы оппонентам задавать нельзя ни в коем случае, об этом в любом древнегреческом учебнике риторики написано, но наши эксперты и ведущие в этом вопросе сохраняют поразительное невежество, постоянно спрашивают мнение «уважаемых» украинских и прочих экспертов: что они думают вот об этом? И матёрый бандеровец начинает любимую песню, как ему жалко, что не удалось «навести порядок» в Крыму. Вопрос оппоненту передаёт ему право голоса, право вести свою пропаганду, издеваясь над этой глупостью противной стороны, но наши прекраснодушные эксперты понять этого до сих пор не могут.

Ариэль Коэн выступал в программе, подразумевавшей вопросы к нему как к приглашённому эксперту, поэтому избежать вопросов было невозможно, но тогда они должны быть простые, а не теоретически-гамбургские, и наилучшим из них является поистине гениальный вопрос: «Как пройти в библиотеку?» Имеется в виду его построение, которое подразумевает однозначный ответ: или сказать, как пройти, или признать своё бессилие. Поводы для таких вопросов есть всегда.

Только что США ввели новые санкции против России «за злонамеренные действия по всему миру». Как России после этого разговаривать с США, и о чём? В свете того, что наш атлантический эксперт призывает постоянно к диалогу и поиску неких точек соприкосновения. Где бы он порекомендовал Госдепу после этого искать точки соприкосновения?

Почему бы не задать простой вопрос: как прореагирует Америка, если Россия совместно с Китаем помогут национальным силам в Мексике совершить освободительную мексиканскую и антиамериканскую революцию ради процветания мирового человечества?

По «делу Скрипаля» интересно было бы услышать от Ариэля, и других «уважаемых западных экспертов», ответ на вопрос: «Как должна была ответить Россия на ультиматум Терезы Мэй: признать российское происхождение ОВ «Новичок», якобы применённого в Солсбери? Это ультиматум именно в стиле «когда вы перестанете бить вашу жену?» Как бы США ответили на подобный ультиматум со стороны, скажем, Мексики, или Бразилии? Тогда, как в случае с библиотекой, эксперт должен всё-таки ответить «по гамбургскому счёту», или признаться, что он совсем не эксперт, и не знает, как пройти в библиотеку.

Я бы задал Ариэлю такой вопрос: как он относится к уничтожению российским спецназом, возможно, ЧВК «Вагнер», неизвестной террористической группы, совершившей высокотехнологическую атаку дронами российской базы в Хмеймим? Тогда американский самолёт-разведчик «Посейдон» как раз подлетел к Хмеймим. После этого инцидента началась череда наземных боевых столкновений в Сирии, в которых пострадали и ЧВК «Вагнер», и американский спецназ, совершенно случайно?

Странно, что наши ведущие эксперты прокалываются на таких риторических мелочах, не понимают, что западным политическим экспертам нет смысла задавать политические и идеологические вопросы общего плана, искать с ними «гамбургский счёт» — они получают всегда мутный политический ответ ни о чём, что и проделывал постоянно в программе Куликова «Право знать!» наш друг Ариэль Коэн.
Автор: Виктор Каменев


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Комментарии 24

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  1. Vard Сегодня, 05:16
    Что откровенно напрягает во всех этих дискуссиях... Это то что достоверной информации не у кого нет... И вот на основе слухов и предположений начинается... Надо сделать так... Надо сделать эдак...
    Vard
    1. Мар.Тира (Олег) Сегодня, 05:28
      Куликов тоже мутная фигура ,он либерал,хоть и левого толка,как о себе говорит,так что таких вопросов вы от него не услышите.Тем более от его подельника-эмигранта Злобина по "Красному проекту".Не те люди должны пропагандировать и отстаивать политический курс России.Вот и приглашают всю нечисть льющую грязь на нас,с наших же экранов.Вот почему я не смотрю телевизор.
      Мар.Тира
      1. 24rus (Сергей) Сегодня, 05:47
        Я тоже первое время смотрел эти шоу-странные люди: о России говорят как будто сами тут не живут, СССР - это что то страшное, "красный проект" и т.д
        24rus
        1. Кэптен45 (Юрий) Сегодня, 09:11
          Цитата: 24rus
          Я тоже первое время смотрел эти шоу-странные люди: о России говорят как будто сами тут не живут, СССР - это что то страшное, "красный проект" и т.д

          Из интернета : Вот нравятся мне наши политические ток- шоу: соберутся несколько евреев из разных стран, разбавленные парой армян, и давай переживать за судьбы русского народа.
          Кэптен45
      2. andj61 (Андрей) Сегодня, 09:00
        Цитата: Мар.Тира
        Куликов тоже мутная фигура ,он либерал,хоть и левого толка,как о себе говорит,так что таких вопросов вы от него не услышите.Тем более от его подельника-эмигранта Злобина по "Красному проекту".Не те люди должны пропагандировать и отстаивать политический курс России.Вот и приглашают всю нечисть льющую грязь на нас,с наших же экранов.Вот почему я не смотрю телевизор.

        Назвать Куликова либералом - это сильно! Это политолог, делающий деньги на политике. Именно поэтому он участвовал в в политических и избирательных кампаниях в России и на Украине: Леонида Кучмы на президентских выборах 1999 года, Виктора Януковича на выборах президента Украины 2004 года, Арсения Яценюка на президентских выборах 2010 года, Михаила Прохорова и партии «Правое дело» с лета по осень 2011 года.
        Куликову приписывали разработку месседжей и тезисов и их донесение до электората.
        Ему пофигу, какие политические взгляды продвигает рекламируемый им политик, главное, заработать на этом деньги! hi
        andj61
    2. сибиралт (Олег) Сегодня, 06:55
      Коэн не производит впечатления глубокого аналитика и его частенько подлавливают на элементарной безграмотности. Стоит ли на форуме обсуждать таких бездарей? Он ничем не лучше украинского Кофтуна.winked
      сибиралт
      1. василий50 (дмитрий) Сегодня, 07:26
        Зато этот петух очень здорово и красочно описал то как США ведут политику. Очень наглядно и доказательно.
        Эти шоу показывают господствующую идеологию и в самой РОССИИ и за рубежом.
        василий50
      2. avt Сегодня, 08:03
        Цитата: сибиралт
        Коэн не производит впечатления глубокого аналитика и его частенько подлавливают на элементарной безграмотности.

        bully Я таки вас умоляю ! Валера , ну по новому Ариэль, таки найшол свой гешефт смачный и ему эта ваша ,,грамотность" нужна как отрезанный могилем кусочек . bully Вся эта собачья свадьба нужна только для одного - вынуть эмигранта, который стал типа американоидом круче местнорождённых и приехавшего туземцам показать -жизнь удалась и слушайте меня молча в оба уха. Ну и на фоне этого пеньтюха ведущий лихо оттеняет свой уровень. Естесссно сильно не напрягаясь. Очень протой и безвыигрышный ход . Пока публика кипить и писить кипятком на заезжего , местный примеривает белые одежды. Ну и все довольны.
        avt
    3. AKuzenka (Александр) Сегодня, 11:31
      Политические ток шоу, по моему, всего лишь элемент пропаганды (нужна же) и возможность заработать оппонентам. И сильно напоминает перебранку бабок на скамейки. Перебранку давнюю и привычную, аргументы сторон давно известны. Редкие внятные комментарии людей теряются на общем фоне.
      AKuzenka
  2. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 05:42
    мутный политический ответ

    1. Сколько сейчас градусов ниже нуля ?
    2. Как пройти в библиотеку ?
    3. Бабуля, закурить не найдется ?
    4. А где бабуля ?
    Пусть пока на эти вопросы ответит, эксперд этот ! wassat
    Uncle Lee
  3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 06:03
    А с чего Ариэль Коэн должен нам сочувствовать даже во время передачи?! Ему ведь потом назад, в мерикатосию, и жить там... bully
    a.s.zzz888
    1. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 06:54
      А дело не в сочувствии, а в профессионализме, сочувствовать - не обязательно, а вот за демагогию нужно наказывать таких экспертов. К Саймсу таких претензий нет.
      Виктор Каменев
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:30
        Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 06:54 ↑
        А дело не в сочувствии, а в профессионализме, сочувствовать - не обязательно, а вот за демагогию нужно наказывать таких экспертов. К Саймсу таких претензий нет.

        Каким образом, не поделитесь?
        a.s.zzz888
      2. stalkerwalker (зовите меня просто - Ильич) Сегодня, 09:15
        Цитата: Виктор Каменев
        К Саймсу таких претензий нет.

        Согласен. Д.Саймс достаточно лоялен в своих оценках происходящего. А вот А.Коэн - это прилизанная и вежливая копия такого персонажа, как Жора Винник, прошедшего по разным ток-шоу под фамилией Вайнер, и, слава Богу, пропавшего из виду. Он так вАще не скрывает своего негативного отношения к России, постоянно поёт осанну США и её сбрендившему политистеблишменту.
        stalkerwalker
  4. лысова (владимир) Сегодня, 06:25
    Поганая у них работа - нести и защищать туфту. По морде видно, что осознаёт, но приходится отрабатывать. А в последние время, оговаривает сказанное: " ... это мнение не моё, я просто цитирую ".
    лысова
  5. Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 06:56
    В общем, "Право знать!" - передача информативная в любом случае, но хотелось бы, как говорится, большего. Есть и превосходные встречи, например, с С. Карагановым.
    Виктор Каменев
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 07:32
      Виктор Каменев (Виктор) Сегодня, 06:56
      В общем, "Право знать!" - передача информативная в любом случае, но хотелось бы, как говорится, большего. Есть и превосходные встречи, например, с С. Карагановым.

      Смотрю, кстати, с удовольствием. Есть в ней что то другое , чем к примеру в "60 минутах"... И в ней не боятся ведущие дать отпор зарвавшимся ино гостям.
      a.s.zzz888
  6. vlad007 (Владимир) Сегодня, 09:03
    Все эти ток-шоу ("Право знать", "Право голоса", "Место встречи" и др.) хорошая кормушка для участников - бабло капает, ответственности никакой, простор для фантазий на любую тему и т.д. Высокопрофессиональная программа о политике у нас на ТВ, на мой взгляд, только одна - "Международное обозрение" с Е.Примаковым на канале Россия24.
    vlad007
  7. prior (Влад) Сегодня, 10:57
    На всех этих ток-шоу с помощью разных Бла-бла-янов, всех мастей либерасты и иксперды-горлопаны из "братских" республик, гадят на Россию на российском же телевидении так, что любо дорого посмотреть. При помощи всех своих СМИ они не могли бы напакостничать больше. Российского зрителя заставляют слушать этот бред и ответное жалкое блеяние наших политиков и самоиспечённых политологов. И это в лучшее телевизионное время.
    Какого результата ждать от этого действа? Преобразования и развития ? Месяц уже, как в ящике только скрип да скрип про недотравленных. Теперь начнётся плач Ярославны о наших бедных олигархах, которых нет, и их добросовестно наворованных потерях.
    Родина ждёт тружеников и героев, а рождаются одни эксперты и политологи.
    prior
  8. NordUral (Евгений) Сегодня, 11:04
    Штаты надо просто послать куда подальше и на время забыть о них. В стране есть чем заняться.
    А нанесут удар по Сирии - ответить. Не ответим, получим уже по нашей земле.
    NordUral
  9. 1536 (Евгений) Сегодня, 11:55
    Минут через пять после начала передачи выключил телевизор. Чувство было такое, будто попал в общественный туалет, где все кабинки заняты, но почему-то в одну все время стучатся, и потому оттуда доносится постоянно возглас: "Занято!" И с каждым стуком этот возглас все грубее, нахальнее и злее.
    1536
  10. P0LYM (Юрий) Сегодня, 12:03
    Чо с ними говорить...? Странные какие-то... они глумятся... а вам всё поговорить.... они насилуют убивают... а мы: "Московское время 12 часов"... блин, де би лизм какой-то.... уже хр ен ачить надо по рогам... а тут с каждого канала льют какие-то "уси-пусиньки"...
    P0LYM
  11. iouris (iouris) Сегодня, 12:15
    Программа Соловьёва и прочие аналогичные программы - платформы для пропаганды позиции Вашингтона и Киева. Допускать этих "экспертов-советологов" можно только на паритетной или платной основе. И так давно понятно, что эти "эксперты" будут вещать. Некоторых участников передач следовало бы давно выслать обратно за экстремизм и оштрафовать.
    iouris
  12. akudr48 (Александр) Сегодня, 12:18
    На всех этих ток-шоу, при всех ведущих, на любых темах и поводах и при любой аудитории, согласованно, ведущими и приглашенными хорошо оплачиваемыми телеклоунами, с якобы разными взглядами и даже из разных стран, за деньги разыгрывается один и тот же сценарий и разрешается одна и та же задача - выпустить пар из свистка с помощью этих 60-десяти минуток ненависти.
    И это получается.

    Что является эффективным и недорогим компонентом перманентной информационной войны с населением, через телевизор часто заменяя народу холодильник и собственные мозги.
    Пока заменяет, пока...
    akudr48
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