МО РФ: Удар по T-4 нанесли самолёты ВВС Израиля

9 апреля в период с 3:25 по 3:53 два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.

Министерство обороны России сообщает о том, что ракетный удар по военной базе T-4 в провинции Хомс нанесли самолёты ВВС Израиля. В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана. Отмечено, что в общей сложности по авиабазе было выпущено 8 ракет. Ранее сообщалось, что 8 ракет были перехвачены, а общее количество - не менее 28.Минобороны России:При этом официальных данных о погибших и раненых нет. Также не комментируются известия о том, что средствами ПВО 8 ракет были перехвачены.Напомним, что в командовании силами обороны Израиля на данный момент нанесения ракетных ударов из воздушного пространства Ливана по сирийской территории не комментируют.Ранее в ливанских СМИ появлялись сообщения об активности израильских военных самолётов в воздушном пространстве страны.