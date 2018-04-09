13:31 09 апреля
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МО РФ: Удар по T-4 нанесли самолёты ВВС Израиля

Министерство обороны России сообщает о том, что ракетный удар по военной базе T-4 в провинции Хомс нанесли самолёты ВВС Израиля. В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана. Отмечено, что в общей сложности по авиабазе было выпущено 8 ракет. Ранее сообщалось, что 8 ракет были перехвачены, а общее количество - не менее 28.

МО РФ: Удар по T-4 нанесли самолёты ВВС Израиля


Минобороны России:
9 апреля в период с 3:25 по 3:53 два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.



При этом официальных данных о погибших и раненых нет. Также не комментируются известия о том, что средствами ПВО 8 ракет были перехвачены.

Напомним, что в командовании силами обороны Израиля на данный момент нанесения ракетных ударов из воздушного пространства Ливана по сирийской территории не комментируют.

Ранее в ливанских СМИ появлялись сообщения об активности израильских военных самолётов в воздушном пространстве страны.

Использованы фотографии: Википедия
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Комментарии 208

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  1. Тралл Сегодня, 10:47
    Чубайса посадить в яму, пока евреи не извинятся angry
    Тралл
    1. kipod Сегодня, 10:49
      Цитата: Тралл
      Чубайса посадить в яму, пока евреи не извинятся angry

      Долго ему сидеть придется - на бесплатной кормежке laughing
      kipod
      1. Тралл Сегодня, 10:51
        Потом героя Израиля ему дадут, а дальше - по надиной схеме smile
        Тралл
        1. Leeds (Alexander) Сегодня, 10:55
          8, 28, 20 и 8. Кто же врет?)
          Leeds
          1. Аскет (Станислав) Сегодня, 11:07
            Если говорить о ф-15 тогда 8,по четыре на каждый.. все верно
            Аскет
            1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:46
              Что Израиль станет помогать террористам и бомбить сирийцев, было понятно, как только сирийцы сообщили, что вышли к границам Израиля. Не нужен Израилю сильный сосед.
              Но странно, что Израиль "не комментирует" обстрел. Они чувствуют себя совершенно безнаказуемыми, и потому не нуждаются в интригах, когда кого бьют (только обосновывают, что, дескать, враги первые начали, и даже если не они, всё равно кто-то от туда чем-то пальнул). Но в преступлениях ударах признаются честно.
              Shurik70
              1. 30 вис (Юрий) Сегодня, 13:03
                Значит подс.кают .. Чего то им признаваться не в кайф .
                30 вис
            2. Leeds (Alexander) Сегодня, 13:07
              Так, 8 сбили. Отчего погибли иранцы и сирийцы. Видимо по привычке пдт сирийские источники
              Leeds
          2. фрезер (александр) Сегодня, 11:08
            Цитата: Leeds
            8, 28, 20 и 8. Кто же врет?)

            Ну, нашему МО надо верить - оно во лжи замечено не было... вроде бы smile
            фрезер
            1. Leeds (Alexander) Сегодня, 13:07
              Это неуместная здесь шутка
              Leeds
          3. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:08
            Все. И правильно делают. Думаю, без нас разберутся.
            meandr51
            1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:33
              Цитата: meandr51
              Все. И правильно делают. Думаю, без нас разберутся.

              Именно! Тут все по привычке кинулись проклинать евреев, но фишка в том, что по некоторым вопросам наши с ними интересы совпадают. А именно, по недопущению усиления позиции Ирана в Сирии. Конечно, Израиль попутно пытается нанести попутный вред и сирийским войскам, но пока это не носит масштабного характера, поэтому и не возникает пока столкновений с нашими ПВО. А главное, Израиль всеми силами пытается избежать потерь ВС России от авиаударов, по крайней мере такая информация не просачивалась в СМИ.
              Донской
              1. trump (Станислав) Сегодня, 12:43
                Цитата: Донской
                что по некоторым вопросам наши с ними интересы совпадают.

                Цитата: Донской
                что по некоторым вопросам наши с ними интересы совпадают.

                Ваши с ними интересы совпадают
                trump
                1. Донской (Василий Иванович) Сегодня, 12:51
                  Цитата: trump
                  Ваши с ними интересы совпадают

                  Странный все таки народ у нас, на выборах во власть выбирают евреев, точнее голосуют за русского, в команде которого он чуть ли не единственный русский. Сами при этом во все горло орут о том, какие евреи плохие люди, парадокс request lol Так что не доказывайте мне, расшибая себе лоб, какой вы настоящий патриот, а то я умру со смеху laughing
                  Донской
          4. svp67 (Сергей) Сегодня, 11:12
            Цитата: Leeds
            8, 28, 20 и 8. Кто же врет?)

            Да не кто...видимо удар, действительно наносился 8 ракетами, а остальные были "ловушками". Вот только и осталось понять, чего и сколько удалось приземлить, а что само приземлилось. Настораживает иное, сразу после воздушного удара активизировались "бармалеи", в том числе и "черные", попытавшись перейти в наступление. Что это? Получается они знали о готовившемся ударе
            svp67
            1. SOF (Александр) Сегодня, 12:07
              Цитата: svp67
              Что это?

              ...серия "случайных совпадений" приводит к выводу, что это хорошая координация....
              SOF
            2. SlavaS (Вячеслав) Сегодня, 12:14
              Это обычно так, и раньше так же было.
              SlavaS
          5. Silvestr (Сильвестр) Сегодня, 12:08
            Все врут.Больше всего врут на войне и на охоте
            Silvestr
        2. kipod Сегодня, 11:20
          Цитата: Тралл
          Потом героя Израиля ему дадут, а дальше - по надиной схеме smile

          Потом не будет - Чубайс был есть и будет в РФ -- ну может в крайнем случае переедет в Белоруссию - например в Гомель
          kipod
        3. Vladimir 5 (Владимир) Сегодня, 12:29
          Героя Израиля и США Анатолий Ч. давно заслужил, может и тайно награждён. Но пока он главный симотрящий в РФ...
          Vladimir 5
      2. hohkn (Константин) Сегодня, 12:03
        Цитата: kipod
        Долго ему сидеть придется - на бесплатной кормежке laughing

        Зачем на бесплатной? Перевести на коммерческую основу. Стакан воды - полтинник. Остальное - по прейскуранту. laughing
        hohkn
    2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:50
      Сейчас набегут ивритоязычные коллеги с рассказами как всё это гуманно и как Ассад их злобно гнетёт...
      Серж Горелый
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:52
        Сейчас набегут ивритоязычные коллеги с рассказами

        В том то и фирменная фишка. Они вообще не появятся. И ничего не скажут.
        DEZINTO
        1. мерцание (Николай) Сегодня, 10:55
          Они вообще не появятся.
          Они сейчас в подвалах, а там, похоже, инета нет smile
          мерцание
          1. Тралл Сегодня, 11:00
            Гораздо интереснее другой момент:
            Во время ракетной атаки на авиабазу Т-4 в Сирии были использованы средства радиоэлектронного подавления для блокирования работы зенитных систем.
            Как стало известно, развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы не отработали в полной мере. Источники на авиабазе Т-4 сообщили, что системы РЭБ столкнулись с подавляющим воздействием извне в начале атаки. В результате три ракеты смогли долететь до западной части аэродрома, еще пять удалось сбить. Источник внешнего воздействия пока не установлен.
            Тралл
            1. kipod Сегодня, 11:23
              Цитата: Тралл
              Гораздо интереснее другой момент:
              Во время ракетной атаки на авиабазу Т-4 в Сирии были использованы средства радиоэлектронного подавления для блокирования работы зенитных систем.
              Как стало известно, развернутые в Сирии комплексы радиоэлектронной борьбы не отработали в полной мере. Источники на авиабазе Т-4 сообщили, что системы РЭБ столкнулись с подавляющим воздействием извне в начале атаки. В результате три ракеты смогли долететь до западной части аэродрома, еще пять удалось сбить. Источник внешнего воздействия пока не установлен.

              Уже 5 сбили ? А совсем недавно было -не менее 8.
              Кстати -что такое - долететь до западной части аэродрома?
              Долететь и упасть ? laughing
              Во сирийцы врать мастера -уж лучше бы вообще молчали
              kipod
          2. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:00
            Цитата: мерцание
            Они вообще не появятся.
            Они сейчас в подвалах, а там, похоже, инета нет smile

            Я жду Михана. Без его эмоцианального выплеска, пока просто не о чем говорить. Слишком много ОБС.
            Арон Заави
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:05
              Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:00... Слишком много ОБС.

              Началось, в колхозе утро... ОБС и всё, хоть ... в глаза, а всё одно.
              a.s.zzz888
              1. Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:11
                Цитата: a.s.zzz888
                Слишком много ОБС.
                Началось, в колхозе утро... ОБС и всё, хоть ... в глаза, а всё одно.

                Обломки сбитых ракет на стол. Без этого ОБС.
                Арон Заави
                1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:14
                  Арон Заави (Арон) Сегодня, 11:11

                  Ни я, ни вы на стол "обломки" не положим. Но я ВЕРЮ в заявление МО РФ,
                  Министерство обороны России сообщает о том, что ракетный удар по военной базе T-4 в провинции Хомс нанесли самолёты ВВС Израиля.
                  впрочем как и вы в свое МО, полагаю. И скорее всего будет ещё доп.инфа. Как то так.
                  a.s.zzz888
                2. 76СССР (Роман) Сегодня, 11:57
                  А что вы хотите прочитать на обломках? Made in Israel??)))
                  76СССР
                3. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 12:29
                  а сразу доказательств захотели?в обратку можно и без них,ничего нового господа всемирные махинаторы request
                  Ратник с пулеметом
                4. trump (Станислав) Сегодня, 12:50
                  А что как-то трусовато так не признаете такого события ? Вас послушать так герои хоть куда
                  trump
              2. Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 11:14
                a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:05 ↑ Новый
                Началось, в колхозе утро... ОБС и всё, хоть ... в глаза, а всё одно.
                Коллега, hi а чего другого Вы от них ждали? Там все предсказуемо до тошноты. Одни они белые и пушистые, а козни там строит только Иран с Сирией, поэтому их надо бомбить. Кругом сплошные террористы, при этом то, что Израиль и есть главный террорист на БВ, об этом ни-ни, а то и в вечный бан могут загнать.
                Варяг_0711
                1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:19
                  Варяг_0711 (Алексей) Сегодня, 11:14
                  hi ! Да, это так. К великому сожалению израилю никто не Указ. Что хотят, то и творят. Очень надеюсь, что это до поры, до времени. Не бывает в Природе такого, чтобы одни долго издевались над другими. Накажут их.
                  a.s.zzz888
            2. Ст.пропорщик (КВАС) Сегодня, 11:28
              Цитата: Арон Заави
              Слишком много ОБС.

              Вот если бы в первый раз такая атака проводилась, тогда можно спихивать на ОБС, а получается рутинное нападение на суверенное государство по команде догадайтесь откуда, как мелкие пакостники. Ну и как думать о руководстве гос-ва Израиль? А с территории Ливана, чтобы ответка не прилетела? Одно слово - доблестные вОйны.
              Может кто ответит?.
              Ст.пропорщик
            3. мерцание (Николай) Сегодня, 11:35
              [quote=Арон Заави][/quote]
              Я жду Михана. Без его эмоцианального выплеска, пока просто не о чем говорить.
              Есть основание предполагать, что все под контролем, несмотря на эмоции.
              З.Ы. И рад, что в подвале таки есть инет smile
              мерцание
            4. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:06
              а тебя ни кто не ждёт, отваливай
              Hammerlock
      2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:54
        Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 10:50 Сейчас набегут ивритоязычные коллеги с рассказами как всё это гуманно и как Ассад их злобно гнетёт...

        Это они могут, с пеной у рта и не только, цепляя всех и оправдываясь...
        a.s.zzz888
        1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:58
          Это они могут, с пеной у рта и не только, цепляя всех и оправдываясь...

          Ну это то-же умеют.
          Но в данном случае я уверен что будет полная тишина. Типа- что сделанно то сделано, отбомбились, раздолбали, улетели. Так и укатят молча в даль. Зачем им объяснять что-то?
          DEZINTO
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:01
            DEZINTO (Николай) Сегодня, 10:58Но в данном случае я уверен что будет полная тишина. Типа- что сделанно то сделано, отбомбились, раздолбали, улетели. Так и укатят молча в даль. Зачем им объяснять что-то?

            Да, себе во вред это не по-еврейски...
            a.s.zzz888
        2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:03
          Цитата: a.s.zzz888
          Это они могут, с пеной у рта и не только, цепляя всех и оправдываясь.

          hi
          Не интересно, что скажут они, а вот где наши удары по носителям пусковых установок, которые наше МО намедни анонсировало? Какие-то сплошные непонятки.
          Лелёк
          1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:08
            Лелёк (Лев) Сегодня, 11:03

            И Вам hi ! Получается первые СМИ говорили о пусках с "неизвестного" корабля, или с "подводной лодки". Теперь, возможно, всё становится на свои места. Полагаю доп. инфа ещё будет.
            a.s.zzz888
            1. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:43
              Цитата: a.s.zzz888
              Полагаю доп. инфа ещё будет.


              Судя по карте, нельзя сказать однозначно, откуда велись пуски. Израильские СМИ заявляют, что их самолёты были в это время в воздухе. Подождём разъяснений. А вообще ситуация паршивая.
              Лелёк
              1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 13:26
                Карта старенькая.
                Владыка Ситх
          2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:11
            [quoteНе интересно, что скажут они, а вот где наши удары по носителям пусковых установок, которые наше МО намедни анонсировало? Какие-то сплошные непонятки.][/quote]
            А мы не подписывались прикрывать ВСЮ Сирию. Речь велась про НАШИ базы.
            Серж Горелый
            1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:21
              Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:11...А мы не подписывались прикрывать ВСЮ Сирию. Речь велась про НАШИ базы.

              И это так. Но сами понимаете, что о нас думают.
              a.s.zzz888
              1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:23
                Уже давно понятно что они думают. Только одно - как нас уничтожить. Способ не имеет значения.
                Серж Горелый
          3. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:10
            удары были по Дамаску? Нет? Читайте прессу, ну или новости в инете (чукча писатель?)
            Hammerlock
          4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:41
            Если мне не изменяет память то ответку анонсировали в случае удара по сирийской армии. А вовсе не в случае удара Израиля по иранцам.
            Servisinzhener
    3. Маз Сегодня, 11:53
      Оооо, очухались. Ну, будем посмотреть. Как всегда нагло, трусливо и изза спины соседа. Удивительно мерзопакостно и подло
      Маз
      1. JIaIIoTb (Владимир) Сегодня, 12:08
        Может чудо случится, и Ливану дадут что нибудь самолетоприземляющее, напару с самолеторазрушающим.
        JIaIIoTb
    4. 76СССР (Роман) Сегодня, 12:07
      Евреи вылезли из норы, нагадили исподтишка и обратно в нору мацу доедать. От евреев одни беды человечеству, спасли их в свое время себе на задницу.
      76СССР
    5. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:41
      никто из россиян не пострадал, формальных поводов топить израильский флот нет.
      Denis Obukhov
    6. Denis Obukhov (денис обухов) Сегодня, 12:42
      Как обычно говорят израильтяне отбомбившись по "Хезболле" - "Авиация могущественного Люксембурга опять что-то, где-то бомбила".
      Denis Obukhov
  2. друг зверей Сегодня, 10:47
    Ну, совсем другое дело.
    друг зверей
  3. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 10:48
    источник: https://ria.ru/syria/20180409/1518190597.html
    iaroslav.mudryi
    1. новичок (garik) Сегодня, 10:52
      сбили три из восьми. сирийцам подтянуться надо.
      новичок
      1. RedFox11 Сегодня, 10:58
        Пять из восьми
        RedFox11
        1. kipod Сегодня, 11:25
          Цитата: новичок
          сбили три из восьми. сирийцам подтянуться надо.

          Цитата: RedFox11
          Пять из восьми

          А с утра было ни менее восьми - подождем пока дойдет до 20 laughing
          Все сбили - а те которые не сбили - от страха улетели обратно
          kipod
          1. pogon (Avas) Сегодня, 11:31
            Цитата: kipod
            Все сбили - а те которые не сбили - от страха улетели обратно
            Сбили то все, а вот обломками убито 14 и ранены десятки. Вот тебе и обломки.
            pogon
      2. seal78 (Алексей) Сегодня, 10:58
        Сбили 5 из 8, читайте оригинал новости внимательнее.
        seal78
        1. новичок (garik) Сегодня, 11:11
          пордон коллеги. был невнимателен. я даже порадовался за сирийцев. пять из восьми_ это результат, скажем не плохой. но это не массированнвй удар, должны были сбить все.
          новичок
  4. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:48
    Из немногих - мерикатосы и евреи - всё таки евреи. Сбивать их по-полной надо, и даже над средиземкой! angry angry angry Синезвездные А-уууууу, ваши оправдания !!!!
    a.s.zzz888
    1. kipod Сегодня, 10:50
      Цитата: a.s.zzz888
      Из немногих - мерикатосы и евреи - всё таки евреи. Сбивать их по-полной надо, и даже над средиземкой! angry angry angry Синезвездные А-уууууу, ваши оправдания !!!!

      Это онислышат практически каждый месяц -- и как всегда не комментируют .
      kipod
  5. P0LYM (Юрий) Сегодня, 10:48
    и я таки хочу вас спросить, они что? так спокойно и улетели???
    P0LYM
    1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:50
      P0LYM (Юрий) Сегодня, 10:48

      Тут вот в чём фишка
      В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана.
      a.s.zzz888
      1. P0LYM (Юрий) Сегодня, 10:53
        воздушное пространство Ливана - это, простите, проходной двор... хошь оттуда запускай... хошь туда.... мне кто-то объяснит, почему им не ввалили???
        P0LYM
        1. сорок восьмой (Дима) Сегодня, 10:55
          Запретим помидоры. Или картошку...
          сорок восьмой
          1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:02
            Или концерты скрипичной музыки
            Дормидонт
          2. фрезер (александр) Сегодня, 11:13
            Цитата: сорок восьмой
            Запретим помидоры. Или картошку...

            Если они такие редиски то - запретим их редиску. В пятёрочках и магнитах её много было. Я считаю что такая жёсткая ответчочка будет достойной. ;)
            фрезер
        2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 10:56
          P0LYM (Юрий) Сегодня, 10:53 ↑ Новый
          воздушное пространство Ливана - это, простите, проходной двор... хошь оттуда запускай... хошь туда.... мне кто-то объяснит, почему им не ввалили???

          Получается - что да... к великому сожалению. Евреи там у себя как дома.
          a.s.zzz888
        3. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:14
          Потому что им можно. Есть договоренности.
          meandr51
        4. 76СССР (Роман) Сегодня, 12:13
          У Ливана ПВО нет, там в небе что хочешь делай, хоть с дирижабля ракеты запускай, хоть с воздушного шара по-жюльверновски, все равно не собьют.
          76СССР
      2. iaroslav.mudryi (Ярослав Мудрый) Сегодня, 11:04
        Цитата: a.s.zzz888
        P0LYM (Юрий) Сегодня, 10:48

        Тут вот в чём фишка
        В материале заявлено, что ракетный обстрел осуществлялся в интервале с 3:25 по 3:53 (мск) из воздушного пространства Ливана.


        точка запуска ракет
        iaroslav.mudryi
    2. Валерий Саитов (Валера Мерке) Сегодня, 10:55
      Так стреляли с территории Ливана.Стрелять по Ливану Сирия(Россия) не могут,у Ливана нет своей ПВО,вот и шкодят всякие .
      Валерий Саитов
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:11
        Валерий Саитов (Валера Мерке) Сегодня, 10:55 ↑
        Так стреляли с территории Ливана.Стрелять по Ливану Сирия(Россия) не могут,у Ливана нет своей ПВО,вот и шкодят всякие .

        Так и есть, и тем более не первый раз.
        a.s.zzz888
  6. Стас Снежин (Станислав) Сегодня, 10:48
    Евреи в своём репертуаре.
    А тут, вот ещё:
    Боевики запрещенной в РФ и ряде других стран террористической группировки "Исламское государство"* попытались перейти в наступление в ряде районов сирийской провинции Хомс после ракетного удара по авиабазе Т-4 на востоке провинции, сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин".
    Стас Снежин
  7. новичок (garik) Сегодня, 10:49
    а кипишу то было...
    новичок
  8. Yrec (Юрий) Сегодня, 10:50
    Ждём ответных ход Ирана.
    Yrec
    1. P0LYM (Юрий) Сегодня, 11:30
      Иран никто и звать никак... одни амбиции. Не зря Багдасаров про них говорит, что вояки те ещё ... даже не 0 а минус...
      P0LYM
      1. trump (Станислав) Сегодня, 13:06
        Еврей еще хуже выглядит на фоне иранца, иранцы все же народ индоевропейский, а значит воинственный, который ,кстати, и империи персидские создавал - это вам не семиты - афроазиаты
        trump
  9. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 10:50
    Как всегда сцыкливая еврейская тактика- с чужой территории расхреначенного государства под зорким оком вашингтонского папы! Тьфу дешевки!
    майор Юрик
    1. фигвам (Сергей) Сегодня, 10:56
      А они считают что у них самая лучшая армия, только врага серьёзного они никогда не видели.
      фигвам
      1. sibiryk (Виталий ) Сегодня, 11:13
        А они считают что у них самая лучшая армия, только врага серьёзного они никогда не видели.
        Девченки у них в армии, действительно ничего good
        sibiryk
        1. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:23
          Ну ,не в армии, а в пионерлагере, называемом "армией" :) Но девчонки действительно ничего )
          seal78
      2. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:18
        Потому и считают ) Пока не получили по морде ни разу, так и будут считать.
        seal78
      3. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:33
        фигвам (Сергей) Сегодня, 10:56 ↑
        А они считают что у них самая лучшая армия, только врага серьёзного они никогда не видели.

        А палестинцы у их границы с пращями и покрышками? И даже некоторые с бутылками "Молотова"... bully
        a.s.zzz888
        1. фигвам (Сергей) Сегодня, 11:40
          a.s.zzz888

          Это и есть их основной враг. С одной стороны Ф-35, а с другой мальчишка с камнем.
          фигвам
      4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:46
        И что вы имеете в виду под серьёзным врагом?
        Servisinzhener
    2. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 10:59
      И когда в их сторону звучит риторика - а вы сами получить в ответку не боитесь? Сразу же начинается - а нас то за що?!
      Ушлый_башкорт
    3. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:24
      Любая тактика сойдёт, лишь бы эффект был. Это война, на ней и умереть насмерть можно.
      Yrec
  10. dojjdik (иван) Сегодня, 10:51
    ну так мы ж сомневались кто ж это "неустановленное государство" ааа вот оказывается где песик закопан воот хто виноват; ехарный бабай идиотизм гуманизм йудаизм; ну "установили" теперь побежим в оон протесты заявлять-евреев обижать нельзя а всех других конечно можно вот она и третья мировая идет и к нам и к евреям семимильными шагами потому как хамло лечится только ударом между глаз
    dojjdik
  11. Res_Ullus (Виталий) Сегодня, 10:54
    Надо не ракеты перехватывать а САМОЛЁТЫ СБИВАТЬ !!!! Из своего воздушного пространства !!! ИМХО !!!
    Res_Ullus
  12. gukoyan (Igor) Сегодня, 10:55
    Ну это было понятно, напакостили и затихли... А я думал что всё-таки матрасы лупанули....
    gukoyan
  13. matwey Сегодня, 10:56
    Евреи прогнулись по полной, ну а перед кем и думать не надо, уже достали эти хозяева судеб.
    matwey
  14. Оператор (Андрей) Сегодня, 10:58
    5 перехватили, 3 попали в западный край авиабазы.
    Оператор
  15. dojjdik (иван) Сегодня, 10:58
    не ПВО надо усиливать -а те же 8 ракет послать в ответ по любой израильской базе; а ПВОшники сделали все ну или почти все что могли-отвечать теми же ракетами по израилю надо но пака глухо не доходит никак
    dojjdik
    1. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:15
      Это проблема сирийцев. У них есть самолеты.
      meandr51
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:48
        Скорее даже иранцев.
        Servisinzhener
  16. Сумрачный стрелок (Артыш) Сегодня, 11:00
    Вот я удивляюсь, израильские самолеты с территории Ливана бьют по Иранским объектам в Сирии. Ну неужели Иран не может Ливану ЗРК подкинуть? request
    Сумрачный стрелок
    1. yehat (Сергей) Сегодня, 11:14
      Ливан фактически изолирован, все перевозки Израиль постоянно мониторит, особенно на счет оружия
      и перекинуть ЗРК не так-то просто, тем более, что переносные ЗРК тут совершенно не годятся,
      а еще нужна хоть какая-нибудь станция для целеуказания.
      В общем, тяжелое вооружение скрытно перебросить в Ливан далеко не просто.
      yehat
    2. meandr51 (Андрей) Сегодня, 11:16
      Он может ракет подкинуть Хезболле. А та - непосредственно по Израилю бьет.
      meandr51
  17. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:00
    Как это неожиданно
    Дормидонт
  18. Кузькин Батяня Сегодня, 11:01
    Разнести все ВПП в израиле да и все. Занять их надо на ближайшие полгода ремонтом. Задрали уже шавки, путаться под ногами, пока серьезные дяди разбираются.
    Кузькин Батяня
    1. yaros (Александр) Сегодня, 11:21
      А мы что воюем с Израилем?, пусть арабы и евреи между собой сами разбираются, это их дела не надо нам вмешиваться....
      yaros
      1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:51
        Скорее евреи с персами))) Нам в эту зарубу лезть точно не надо.
        Servisinzhener
    2. Александр романов (Санёк) Сегодня, 11:23
      Цитата: Кузькин Батяня
      Разнести все ВПП в израиле да и все.

      Таки иди,разноси. Сам лично ,а не посылая кого то. Мы тебе даже узелок в дорожку соберем.
      Александр романов
  19. Lycan (Alex) Сегодня, 11:04
    Ну ладно, уже всем давно ясно насчёт... неизменного агрессора с его миропониманием, политич. видением и фактором дестабилизации равновесия в регионе.
    А что же ПРО?
    Как же - "закрытое небо"?...... Это как - пустая болтовня в прессе о всеобъемлющем контроле возд. пространства или некомпетентность расчётов? А может просто уже вывезли всю технику в пункт приписки?
    Знаете, со временем просто приходится верить противнику о "дырявости" ПРО. Причём противник чаще всего не болтает в прессе, но убедительно доказывает свой тезис на практике. Причём неоднократно.
    Тоска...
    Lycan
    1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 11:42
      Цитата: Lycan
      Как же - "закрытое небо"?

      МО говорило о защите наших баз в Сирии и прикрытии наших самолетов от самолетов противника. Все остальное - ваши выдумки!
      Цитата: Lycan
      Причём противник чаще всего не болтает в прессе,

      feel Да что вы говорите?!
      Цитата: Lycan
      Тоска...

      В своей тоске вы сами виноваты...
      Hottabych
      1. Lycan (Alex) Сегодня, 12:40
        Цитата: Hottabych
        МО говорило о защите наших баз в Сирии и прикрытии наших самолетов от самолетов противника. Все остальное - ваши выдумки!

        Россия закрыла сирийское небо для Израиля и США
        https://politikus.ru/events/98597-rossiya-zakryla
        -siriyskoe-nebo-dlya-izrailya-i-ssha.html
        -----------
        Шойгу: в Сирии развернуты две российские системы С-400
        https://tvzvezda.ru/news/forces/content/201801231
        229-cd4c.htm

        Два комплекса - в Хмеймиме и Тартусе - от обоих до Хомса ок. 50 км.
        Радиус прикрытия С-400 для разных вариантов - до 250км.
        И что, нельзя всё эффективно перехватить? Чушь!
        (Ладно, про их прессу - перегнул, Возможно и балаболят, но будь всё "уткой" - ракеты бы не долетали. Вообще. Может в виде облака осколков).
        P.S.: А может для вас попадание ракеты - не аргумент?
        Lycan
    2. rrrd Сегодня, 11:55
      да не будет никакого прямого столкновения.(на западе у людей дети,капитал,недвижимость) там с400 как просто пугало в огороде. это все для внутреннего пользования. Покричали,выразили мысль и разбежались.
      rrrd
      1. Lycan (Alex) Сегодня, 12:44
        Т.е. - пригнали технику "попугать" запад, попропускали болванок (из-за генеральских капиталлов) и назад увезли? laughing
        Lycan
        1. rrrd Сегодня, 13:08
          Берите выше не только генеральских wink
          rrrd
  20. мерцание (Николай) Сегодня, 11:04
    Если задействован именно этот сценарий, то все идет вполне себе нормально. Будем посмотреть.
    мерцание
  21. НЕКСУС (Андрей) Сегодня, 11:04
    Вот чему нам надо поучится у евреев,так это тому,что они без лишнего трепа и ненужных предупреждений и озабоченности просто берут и делают. При этом объяснения с их стороны одно-мы это делаем исходя из наших интересов.
    НЕКСУС
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:25
      Так то, да. Только возможности наносить удары постепенно сужаются. Уже до РЭБ дело дошло. Закрывается постепенно (не так быстро, как хотелось) воздушное пространство над Сирией(если объективно смотреть).
      Сергей985
      1. kipod Сегодня, 11:29
        Цитата: Сергей985
        Так то, да. Только возможности наносить удары постепенно сужаются. Уже до РЭБ дело дошло. Закрывается постепенно (не так быстро, как хотелось) воздушное пространство над Сирией(если объективно смотреть).

        Если объективно смотреть - Израиль брмбит когда хочет , где хочет и как хочет.
        kipod
        1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:45
          Уже нет. Только с предупреждением нас(что бы СМИ не болтали). Слишком велика вероятность военного конфликта. Сейчас Израиль больше всех заинтересован в политическом урегулировании, с учетом своих интересов. США их прессуют, большая зависимость от ближайшего союзника. Вот и наносят бессмысленные удары(попутно решая внутриполитические разборки в Израиле).
          Сергей985
    2. 76СССР (Роман) Сегодня, 12:27
      А что они делают? Исподтишка гадят с территории Ливана, пользуясь отсутствием там ПВО и как шакалы потом лезут обратно в нору, прикрываясь США? Учиться быть шакалом?
      76СССР
      1. Nikolaevich I (Владимир) Сегодня, 12:59
        Евреи-не подарок ! Но никто,почему-то,не вспоминает,что собой представляют арабы !У меня есть некоторый опыт общения с арабами ....когда эти "правоверные мусульмане" напиваются,то "превращаются" в такую мразь,что давить их хочется,как тараканов....
        Nikolaevich I
    3. Lycan (Alex) Сегодня, 12:53
      Важно понимать, что мелкая шавка лишь в присутствии своего покровителя может бесстрашно "просто брать и делать".
      Вот КНДР: что ж они не "берут и не делают" вторжения в Южн. Корею?
      Видимо потому, что их региональный гегемон [Китай] на данн. момент не заинтересован в конфликте (в котором не только обе Кореи будут "кашу заваривать").
      Так и Израиль: отберите у него покровительство США - посмотрим на стремительно меняющуюся риторику.
      Lycan
    4. trump (Станислав) Сегодня, 13:13
      Если бы не США на их стороне, то сомнительно, что они что-то бы делали - учиться у них нечему
      trump
  22. Владыка-Вселенский (Вадим) Сегодня, 11:05
    Будь моя воля превратил бы израиль в обычную территорию.
    Я понимаю, тёрки с Ираном,с Хизбаллой,это ваши проблемы,но зачем бомбить Сирию? И что это за предлог что мол всё это оружие предназначено для нанесения урона израилю,может это для борьбы с Игилом ?...
    Трусы проклятые,почему не бомбите конкретно Ливан и Иран.Я бы посмотрел как они наносили ракетные обстрела по Сирии если та обладала ЯО.Евреи вы подлые трусы.
    Владыка-Вселенский
    1. Lycan (Alex) Сегодня, 11:09
      Израиль - негласный штат США. Сровнять его с пустыней = начать войну с США.
      Lycan
    2. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 11:22
      Цитата: Владыка-Вселенский
      Будь моя воля превратил бы израиль в обычную территорию.

      Пузо лопнет wassat
      Иешуа
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:53
        Смотри слюной не захлебнись, подстилка.
        Mestny
        1. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 12:05
          Цитата: Mestny
          Смотри слюной не захлебнись, подстилка.

          Я гетеро, вынужден отказать вам wassat
          Иешуа
          1. trump (Станислав) Сегодня, 13:18
            Цитата: Иешуа
            Я гетеро, вынужден отказать вам

            НЕ мудрено и ошибиться, вы уж простите , так как среди евреев высок процент всяких гомиков и лесбиянок, значительно выше чем у иных народов - данные из википедии
            trump
    3. kipod Сегодня, 11:30
      Цитата: Владыка-Вселенский
      .Я бы посмотрел как они наносили ракетные обстрела по Сирии если та обладала ЯО.Евреи вы подлые трусы.

      Истечка -какая то laughing
      kipod
    4. Incvizitor (Андрей) Сегодня, 12:09
      Будь моя воля превратил бы израиль в обычную территорию.

      Я бы на месте правителей СССР в своё время там ЯО вовсю применял, пока у них своего не было.
      Incvizitor
  23. Ольга Доновина (Ольга Доновина) Сегодня, 11:06
    Гнусавенькие проявляют себя в качестве пiнdocячиx мeтacтазoв. Давно их не трогали ________ Гнусавенькие безудержно эпатирую в уголовном пространстве, полагая, что безнаказанно коллекционируют эпизоды международных преступлений. Но доиграются до того, что опять России придётся их спасать от тотального исчезновения в планетарной экосистеме. Как это уже было.
    Ольга Доновина
    1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:44
      Вы - новая на сайте, и еще не знаете, что выражения типа "гнусавенькие"
      или, например, "курносенькие" тут не приветствуются. Вы можете резко
      критиковать Израиль и его внешнюю политику, но разжигание национальной розни
      запрещено.
      voyaka uh
      1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:54
        В это действительно нет необходимости.
        Вы прекрасно справляетесь сами.
        Mestny
      2. Маз Сегодня, 11:58
        Так и стрелять ракетами нарушая воздушное пространство соседа, тоже както паршивенько выглядит
        Маз
      3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 12:03
        Судя по тексту , к России она(или он) отношения не имеет. На копателей морей похоже.
        Сергей985
      4. Dym71 (Андрей) Сегодня, 12:32
        Цитата: voyaka uh
        Вы можете резко критиковать Израиль и его внешнюю политику, но разжигание национальной розни запрещено.

        Браво, Алексей! good
        Полностью поддерживаю Ваш комментарий drinks
        Dym71
  24. anjey (Андрей) Сегодня, 11:08
    поставить в Ливане С-400, там какойто проходной или пролетной двор для евреев.., обложить шакалье со всех сторон,чего они и боятся ,скоро Асад пойдет к Голанам ,так что "впереди еще ждут жестокие бои Иерусалим"....
    anjey
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:21
      Аха. У нас этих С-400 ну просто завались! Сейчас будем ставить везде, где захотят интернет-тролли.
      seal78
    2. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 11:23
      А так же армату и су57 не забудьте Ливану поставить, ах да и авангард еще и лазер из канализационных труб good
      Иешуа
      1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:29
        Цитата: Иешуа
        А так же армату и су57 не забудьте Ливану поставить, ах да и авангард еще и лазер из канализационных труб good


        Брысь,гунявый! negative
        майор Юрик
        1. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 11:38
          Цитата: майор Юрик
          Брысь,гунявый! negative

          И тебе того же tongue
          Иешуа
          1. Mestny (Сергей) Сегодня, 11:55
            Что, свидомый, подрывает пукан?
            Mestny
            1. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 12:07
              Цитата: Mestny
              Что, свидомый, подрывает пукан?

              Мне нет, но вам видать мой пукан покоя не дает, не пишите мне, с навязчивыми лгбт личностями не общаюсь tongue
              Иешуа
      2. anjey (Андрей) Сегодня, 12:59
        Цитата: seal78
        Аха. У нас этих С-400 ну просто завались! Сейчас будем ставить везде, где захотят интернет-тролли.
        Надо развивать политические и экономические отношения с Ливаном ,это и рабочие места на родине,и не самая плохая продукция машиностроения и энергетики, как и российские специалисты,а С -400 ,поставим Ливану ,не переживайте уж так ,это же для обороны от ваших авиа- воронов ,Рабинович...
        anjey
    3. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:26
      Что, Ливан предлагаете захватить?
      Сергей985
    4. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:37
      Израиль прошлым летом разбомбил иранский завод в Сирии,
      который прикрывала С-400 (она до сих пор прикрывает - развалины
      и второй завод, который строится и ждет бомб). С-400 не пострадала.
      Прикрывать и защищать - совершенно разные вещи. wink
      voyaka uh
      1. Hottabych (Алексей) Сегодня, 12:00
        Цитата: voyaka uh
        который прикрывала С-400

        С-400 прикрывает наши базы и самолеты. Все остальное - это треп!
        Hottabych
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:07
          В Сирии - две батареи С-400 и одна С-300.
          С-300 около порта Тартус. Применялась. Дала боевой залп двумя ракетами
          в сторону моря по неизвестным целям более года назад. Перепугала жителей.
          Одна С-400 находится в Хмеймим, вторая - в горном районе чуть в глубине от побережья.
          Обе ни разу не производили боевые стрельбы.
          voyaka uh
      2. Маз Сегодня, 12:01
        Вояка, одно дело бомбить, когда тебя не предупредили, шо низзя, а другое дело плюнуть на предупреждение ядерной державы и снова подличать. Можно такой щелчок по носу получить , что шекель обвалится... Мы вам не арабы, ещё не поняли? Ну так не обижайтесь потом.
        Маз
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 12:59
          Предупреждение было дано не по поводу конфликта Израиля с Ираном. И в данном случае отвечать нам некому и не из-за чего. Хоть тут многие и жаждут этого. А если завтра иранские самолёты отбомбятся по турецким войскам в Сирии, нам тоже надо будет кому-то дать ответку?
          Servisinzhener
      3. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:04
        Тут более корректно было бы определение - находился в зоне действия C-400. Т.к. сомневаюсь что у российских средств ПВО есть задача защиты иранских объектов на территории Сирии. И эта тема уже много и по долгу обсуждалась. Каждый страждущий может найти ответ разной степени развёрнутости, почему Россия не отбивает авиа налёты Израиля на иранские объекты или те что контролируются хезбалой.
        Servisinzhener
  25. Кузькин Батяня Сегодня, 11:08
    Цитата: НЕКСУС
    Вот чему нам надо поучится у евреев,так это тому,что они без лишнего трепа и ненужных предупреждений и озабоченности просто берут и делают. При этом объяснения с их стороны одно-мы это делаем исходя из наших интересов.

    осталось только РФ найти у кого попу лизать и чьи выполнять приказы.
    Кузькин Батяня
  26. XXXIII (Владимир) Сегодня, 11:11
    9 апреля в период с 3:25 по 3:53 два самолёта F-15 ВВС Израиля, не заходя в воздушное пространство Сирии, с территории Ливана нанесли удар восемью управляемыми ракетами по аэродрому Тифор.
    На ржавых ф-15 , не кошерно negative ....вот если бы на ф-35 другое дело.... crying
    Пополняют свои заслуги, как маньяк ведет список жертв....foolИзраиль чикатило ближнего востока.... belay
    Участие Израиля в
    Первая арабо-израильская война
    Суэцкий кризис
    Шестидневная война
    Война Судного дня
    Операция «Энтеббе»
    Операция «Опера»
    Ливанская война
    Операция «Деревянная нога»
    Операция «Гроздья гнева»
    Операция «Летние дожди»
    Операция «Горячая зима»
    Вторая Ливанская война
    Операция «Литой свинец»
    Операция «Облачный столп»
    Операция «Нерушимая скала»
    Гражданская война в Сирии
    XXXIII
    1. Vard Сегодня, 11:21
      Четыре последних Израиль проиграл... Поставленные задачи достигнуты не были...
      Vard
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:14
        Наша задача - жить богато и быстро развиваться. И эта задача
        блестяще выполняется. Израиль - во второй десятке развитых стран мира.
        С нуля за 70 лет. С 400 тыс. до 8,5 млн населения.
        А долбить арабов - вынужденная тактика. В бурлящем исламском Ближнем Востоке
        иллюзия - победить кого-то из буйных. Придут другие буйные, под другими именами.
        Задача: остудить их горячие головы. Чтобы сами поняли, как Египет, Иордания, Саудия,
        что Израиль - часть Ближнего востока. И полезнее с нами дружить, чем бодаться.
        voyaka uh
        1. Mimohod (Михаил) Сегодня, 12:49
          Не занимайтесь демагогией ,дружить с вами на равных не получится ни у кого на БВ,слишком нос задираете ,как и ваши хозяева и кровные братья в сша, ну и экономику вашу они тянут как кандом резиновый,так что не вижу повода вам особенно гордится, половина ваших специалистов работает на штатовские концерны ,в основном от впк....нки вас и кроют во всех конфликтах,отсюда ваша невиданная храбрость, пока в Сирии все не в вашу пользу,будем посмотреть что вас ждет в скором времени, "вечные" вы наши....
          Mimohod
        2. Маз Сегодня, 13:06
          Ваш бурлеск, коллега Вояка, ставит под сомнение "директорат 4", канал считает что "химатака" и удар Израиля по т4 и скoрое падение Dумы, очень даже связаны! Так как после падения Думы все силы вкс и саа будут брошены на зачистку юга Сирии. То есть бандитов которых покрывает израиль и США с базы эль танф. Вот вы и беситесь.

          Саа взяли Райхану. Это капец сопротивлению в Думе.
          А теперь давайте посмотрим на каком фоне Израиль нанес удар по Сирии. САА взяла под контроль н.п. Райхан, который по факту являлся первой линией обороны Думы, своего рода воротами в террористический анклав с северо-востока. То есть взятие Райхана и освобождение пленных - явный знак того, что Дума вот-вот падет. После этого САА нацелена зачищать юг Сирии. А это уже зона непосредственных аппетитов и интересов Израиля. Подобно турецким военным на севере Сирии, которые контролируют ряд оппозиционных группировок, под аналогичным патронажем Израиля работают группировки на юге. Теперь упрощу - информкомпания по «химатаке» и удар Израиля по Т4 - это истерика коллективного Запада в попытках не проиграть России и Асаду сирийский Юг. Напомню, именно на юге находится нелегальная с точки зрения норм международного права американская военная база Эт-Танф. (Wargonzo) (c)
          Маз
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:29
      Всем бы быть такими Чикатило. Израиль, скорее, "Винни-Пух ближнего Востока". fellow
      Были подсчеты, сколько арабов погибло от израильских солдат
      за все войны. Насчитали около 50,000 в войнах. Со всеми палестинцами, бомбежками и т.д. -
      не дотягивает до 100,000. За 70 лет!
      Израиль потерял 23,000 с чем-то военнослужащих за все войны, операции и акты террора.
      Между тем, в меж-арабских войнах и разборках на Ближнем востоке за тот же период погибло несколько миллионов человек.
      voyaka uh
      1. Dym71 (Андрей) Сегодня, 12:39
        Цитата: voyaka uh
        Израиль, скорее, "Винни-Пух ближнего Востока".

        laughing
        Алексей, в таком случае у меня есть эмблема для ВВС Израиля! fellow
        Dym71
        1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:47
          Прикольно! Мне понравилось. drinks
          voyaka uh
      2. Мур (Андрей) Сегодня, 12:44
        Цитата: voyaka uh
        Израиль, скорее, "Винни-Пух ближнего Востока"

        Да какой там Винни...Скорее - Табаки, которому вполне себе замечательно живется при Шерхане. Впрочем, когда становится страшно, он на всякий случай сразу бежит к Балу, ну или просто Медведю, если угодно. Заверять в лучших чувствах.
        Вопросом является здесь только глубина терпения Медведя, защищающего Верблюда.
        Мур
  27. Ratmir_Ryazan Сегодня, 11:11
    Вот же шестерки америкосовские... Ничего и на них найдется управа, не видать сирийской земли евреям и Голанские высоты придется вернуть...

    Сирия все-равно восстановится, ресурсов у них полно, восстановят и армию, а выходки евреев запомнят и при случае обязательно ввернут должок по полной, а Россия поможет...
    Ratmir_Ryazan
    1. Vard Сегодня, 11:25
      Интересно про Египет... у него вроде как нет врагов... а вооружается не по детски... к чему бы это...
      Vard
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:52
        Есть: Эфиопия, Судан, Ливия.
        Эфиопия строит огромную гидроэлектростанцию, которая перекроет
        Нил и оставит Египет без воды. А Судан, плюс целая группа стран Африки
        будут покупать электричество у Эфиопии. И они - за нее.
        А в Ливии - анархия. И банды периодически вторгаются в Египет.
        Плюс - ИГИЛ на Синае. Но тут Израиль Египту помогает - работаем вместе.
        voyaka uh
      2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:10
        Эфиопия строит плотину на Ниле, и очень скоро это станет большой проблемой для Египта. Если мне не изменяет память то на время заполнения водохранилища количество воды уменьшится чуть ли не на треть.
        Servisinzhener
    2. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 11:32
      Вам бы стихи писать, высокий поэтический стиль! good
      Отвечу в том же стиле: "мечты, мечты, о, ваша сладость...!"
      voyaka uh
      1. Маз Сегодня, 12:03
        Готовьте ямы и камни , орел вы наш ближневосточный. Не надо быть Вангой, чтоб предсказать исход сего безобразия. Однако трусливые стреляли не со своей территории - боятся больше. Это радует.
        Маз
        1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:13
          Полностью согласен, опыт арабо-израильских войн делает однозначным исход wink
          Servisinzhener
    3. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:36
      обязательно ввернут должок по полной,

      Да да, именно ввернут :)
      seal78
    4. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:07
      Помогали уже и не раз. Но даже с нашей помощью они в военном деле не состоятельны.
      Servisinzhener
  28. alta (Анатолий) Сегодня, 11:16
    Сообщению МО России надо верить, которое, видимо, было предупреждено , что удар будет нанесен по авиабазе Ирана, что и произошло.
    Между Израилем и Ираном много лет идет война.
    Проблема Ирана состоит в том, что Израиль располагает гораздо большими возможностями атаковать Иран, чем Иран себя защитить ....
    Поэтому Иран хочет воевать с Израилем с территории Сирии ..... это не нужно не только Израилю, но и России.
    Иран по всему миру устраивает теракты против Израиля ... пару лет тому суд Канады оставил в силе, взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу американских граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой и Хамаом в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .
    alta
    1. Сергей985 (Сергей) Сегодня, 11:36
      В ближайшие лет двадцать Иран не будет представлять непосредственной угрозы Израилю. Только санкции сняли, весь мир туда ломанулся. Экономикой заниматься станут, да упрочнять свои лидирующие позиции в регионе. Все словесные угрозы пустым трепом будут. У Вас и границы общей нет. Да и нам мир жизненно необходим(с учетом возвращения на БВ).
      Сергей985
      1. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:54
        Если бы в Иране не был был режим Аятолл (радикальных шиитских
        исламистов), то мы бы не волновались. Мы с Ираном дружили одно время.
        Персы - умный толковый народ.
        Но у Аятолл мессианские планы, и они о них открыто и постоянно говорят.
        Там и захват святынь Ислама, и уничтожение Израиля.
        Даже если им нужна атомная бомба, чтобы сначала расправиться с Саудами,
        нам от этого не становится спокойнее.
        voyaka uh
        1. Маз Сегодня, 13:14
          Вам только крылышки и нимб над шлемом, шоб бронежилет не мешал целиться.
          Маз
    2. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:24
      Лучше бы Иранцы так с Саудовской Аравией боролись.
      Servisinzhener
  29. Товарищ Ким (Товарищ Ким) Сегодня, 11:20
    Цитата: Валерий Саитов
    Так стреляли с территории Ливана.Стрелять по Ливану Сирия(Россия) не могут,у Ливана нет своей ПВО,вот и шкодят всякие .

    При чём тут Ливан? По Вашему самолёты например ВВС Румынии то-же могут ударить по аэродрому Тель-Авива с территории Ливана? Этот фактор не остановил бы Израиль от ответного удара по Бухаресту.
    Итак,
    принадлежность самолётов ясна.
    Какая цель у евреев- опять вылизать задницу американцам, поиметь свою выгоду или напомнить сирийцам о том, что Израиль то-же играет какую-то роль в регионе- дело тридцать второе.
    Жизненно необходимо ответить зеркально, а лучше вдвое большим ударом по Израилю.
    Сирия даже сегодня может осуществить такой ответный удар.
    Но мы никогда не дождёмся такого ответа,
    Россия никогда не пойдёт на это (полностью поддержав Сирию), будут гневные ноты протеста, сопли о том, что только нас "пригласили" в Сирию.
    Репортажи о покрытии нашими ПВО всей вселенной, бравурными статьями в газетах.
    И всё.
    А с врагами так нельзя, или они или мы.
    Товарищ Ким
  30. nikvic46 (Николай Малюгин) Сегодня, 11:21
    В этом узле войны на Ближнем Востоке не разобрался бы даже Сейфуль Мулюков.
    nikvic46
  31. megadeth (altar) Сегодня, 11:31
    08.04.2018
    В Вооруженных Силах РФ отмечается День противовоздушной обороны.
    megadeth
  32. 8200 (8200) Сегодня, 11:31
    Ну почему нашим комментаторам так жалко арабов? Даже Путину их не жалко. У России есть интересы в Сирии и на БВ, но Россия в Сирии - не от любви к Асаду или арабам.
    Израиль и Россия - союзники и друзья. При этом Израиль и Сирия находятся в состоянии войны. Россия не должна выбирать лишь одну сторону. Ну отработал Израиль по Сирии или по Ирану, дальше что? Что, Россия свои ПВО ракеты должна тратить? Зачем?
    Я уверен, что Израиль все действия в Сирии координирует с Россией. И поэтому С-400 не сработал, а российские военные и оборудование не пострадали. Так действуют союзники, а арабы - они арабы.
    8200
    1. Servisinzhener (Андрей) Сегодня, 13:29
      Россия с Израилем не союзники и не друзья, но равно этому и не враги. Между нами адекватное сотрудничество на взаимовыгодной основе. И высокая степень взаимопонимания и координации.
      Servisinzhener
  33. Дырокол (Евгений) Сегодня, 11:35
    Не понимаю к чему столько эмоций? Два месяца назад ВВС Израиля уже наносили удар по Т4, однако тогда это не вызвало столько комментариев. Кстати 7 апреля 2017, когда американцы пускали томагавки по Эш Шайрат, Израиль нанёс авиаудары по Дамаску, однако никто даже не прореагировал на это. Какая-то выборочно реакция...
    Дырокол
    1. Маз Сегодня, 13:15
      Третьей мировой пахнет, горячей, поэтому и реакция
      Маз
  34. Игорь Анатольевич (Игорь) Сегодня, 11:36
    Козлобородого мракобеса Берл- Лазара и всю бесовскую шоблу "Хаббадников".вместо ракет запустить по Израилю и будет им полный абзац.крепко они Россию разорили.а маленький Израиль от такого количества паразитов -рухнет.
    Игорь Анатольевич
    1. Иешуа (Иешуа) Сегодня, 11:42
      Ну так действуйте soldier
      Иешуа
  35. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:36
    Цитата: seal78
    Потому и считают ) Пока не получили по морде ни разу, так и будут считать.

    ну один то раз получили совсем недавно wink
    prapor75m
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:40
      Ну это так, даже на пощёчину не тянет. Я имею в виду конкретный удар по наглой морде.
      seal78
  36. prapor75m (андрей) Сегодня, 11:39
    где МИХАН ??? еще не проспался wink щас вдарит по евреям bully
    prapor75m
  37. Волька Сегодня, 11:39
    если так, то где же обещанная ответка российских ВС
    Волька
    1. seal78 (Алексей) Сегодня, 11:43
      Кто обещал на каждый пук отвечать ? Читайте информацию, на которую ссылаетесь, внимательнее.
      seal78
  38. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:43
    Цитата: DEZINTO
    Сейчас набегут ивритоязычные коллеги с рассказами

    В том то и фирменная фишка. Они вообще не появятся. И ничего не скажут.

    Да неееееее....многоугольный профессор просто обязан предоставить доказательства, что сионисты первыми не начинали!
    Ураган70
  39. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:45
    Цитата: Игорь Анатольевич
    Козлобородого мракобеса Берл- Лазара и всю бесовскую шоблу "Хаббадников".вместо ракет запустить по Израилю и будет им полный абзац.крепко они Россию разорили.а маленький Израиль от такого количества паразитов -рухнет.

    Достойно, оригинально, позитивно!!!
    Ураган70
  40. демос1111 (Петр) Сегодня, 11:49
    Все их удары в данный момент похожи на жест отчаяния.
    Сколько там пот Дамаском, в окружении бармалеев? А сколько с ним
    и еврейских, натовских инструкторов?
    Я понимаю, скоро пленные появляться начнут. И у каждого язык есть.
    Будет очень много интересного. Всему свое время.
    демос1111
    1. Маз Сегодня, 12:07
      Кому нужны языки из окружения? Разве на обмен
      Маз
  41. Ураган70 (Егорка с бугорка) Сегодня, 11:54
    Цитата: alta
    Сообщению МО России надо верить, которое, видимо, было предупреждено , что удар будет нанесен по авиабазе Ирана, что и произошло.
    Между Израилем и Ираном много лет идет война.
    Проблема Ирана состоит в том, что Израиль располагает гораздо большими возможностями атаковать Иран, чем Иран себя защитить ....
    Поэтому Иран хочет воевать с Израилем с территории Сирии ..... это не нужно не только Израилю, но и России.
    Иран по всему миру устраивает теракты против Израиля ... пару лет тому суд Канады оставил в силе, взыскать с иранского правительства 1,7 млрд долларов в пользу американских граждан, чьи близкие погибли в терактах, совершенных Ираном и их сателлитами-террористами Хисболлой и Хамаом в Ливане, Аргентине, Саудовской Аравии и Израиле
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .

    Ирану заняться больше нечем, как только и думать, как насолить многоугольным? Они против сионизма, возведенного ранг идеологии Израиля, кстати, без ведома простых евреев, одураченных сионистами! Так что,не переворачивайте с ног на голову, по вашей традиции! Все равно те, кто хотя бы умеет читать и думать, вам не верят...
    "...Резолюция 3379 Генеральной Ассамблеи ООН, постановила, что сионизм — это форма расизма и расовой дискриминации. Аналогичные резолюции были приняты различными специализированными учреждениями ООН..."
    Вопросы есть? Вопросов нет...
    Ураган70
  42. Скифотавр (Александр) Сегодня, 11:55
    Если от их атак погибнут российские военные - в России об этом уж точно не скажут. Да ещё и поубивают слишком языкатых.
    Скифотавр
  43. viktor. (Чита) Сегодня, 11:56
    Цитата: svp67
    Получается они знали о готовившемся ударе

    Конечно знали, Израиль лечит бородатых и не скрывает этого, ЧТО ХОЗЯИН СКАЖЕТ ТО И БУДЕТ ДЕЛАТЬ yes А ЕСЛИ ИЗВОЛИТ ОСЛУШАТЬСЯ СОСЕДЯМ ДОБРО ДАДУТ РАЗОРВАТЬ ИЗРАИЛЬ wassat Жизнь у Израиля на Цепи и рядом с будкой lol
    viktor.
  44. Mestny (Сергей) Сегодня, 12:00
    Цитата: alta
    Непосредственно в Аргентине , во взрыве еврейского центра в Буэнос-Айресе , где погибло 85 человек ... 300 получили ранение, прокуратурой Аргентины были обвинены бывшие президент Ирана , министр обороны и командующий Корпусом стражей исламской революции .

    Так это же тот самый приём!
    Обвинить кого то в чём то, предъявить "доказательства", а потом начать войну.
    Ровно по этой схеме вы действуете против России.
    Ровно по этой же схеме действовали в своё время Гитлер и Наполеон, вместе с большей частью "цивилизованной Европы"
    Mestny
  45. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 12:02
    [quote=Скифотавр]Если от их атак погибнут российские военные - в России об этом уж точно не скажут. Да ещё и поубивают слишком языкатых.[/quo
    Ну это мнение из Украины.
    jncnfdybr
  46. Чёрный Полковник (Базилевс) Сегодня, 12:10
    Я чего-то не понял, а как же заявления родного МО об "уничтожение носителей средств поражения"? Я так полагаю, после такого заявления аэродром базирования F-15 должен быть переработан в щебёнку. Или я не так понял?
    Чёрный Полковник
  47. Гильятон (Сусанин) Сегодня, 12:13
    А не послать ли им ответку, так же, не заходя в воздушное пространство Израиля, не сходя со стула!!! wassat soldier
    Гильятон
  48. Amper (Влад) Сегодня, 12:41
    Цитата: Тралл
    Чубайса посадить в яму, пока евреи не извинятся angry

    Кто ж его посадит!? Он же памятник!
    Amper
  49. КОТ БАЮН (Василий Глебский) Сегодня, 12:43
    Я так понимаю, что богоизбранные снова занервничали из-за поставок оружия на территорию Ливана. Россия и не мешала им, а потренировалась.
    ....пока взаимопонимание есть, я так понимаю....
    КОТ БАЮН
  50. Moskovit (Алексей) Сегодня, 12:53
    Если посмотреть по-честному, у нас в союзниках полуживая сирийская армия, далекий и отсталый по современным вооружениям Иран. Надо исходить из этого посыла и спокойно планировать дальнейшие действия.
    Moskovit
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