13:32 09 апреля
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Лукашевич: попытка политизировать «дело Скрипаля» провалилась

Лондон пытался «вытащить» дело Скрипаля на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ, но тщетно, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при организации Александра Лукашевича.



Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп. С нашими аргументами очень трудно было спорить,
сказал Лукашевич.


По его словам, «попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития».

Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам,
добавил дипломат.

Напомним, в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании тут же обвинили Россию в их отравлении веществом А234 группы «Новичок». Москва все обвинения отвергла.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 15

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  1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:14
    Так это дело изначально было придуманно как политическое! Разве не очевидно?
    DEZINTO
    1. майор Юрик (Юрий ) Сегодня, 11:21
      Цитата: DEZINTO
      Так это дело изначально было придуманно как политическое! Разве не очевидно?

      Полоний,шерстяной шарфик,новичок - эти саксы такие затейники при утилизации отработанного мусора из России! Скоро найдут вживленный Путиным ядерный реактор в очередного предателя для получения им смертельного облучения! fool
      майор Юрик
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:27
        Скоро найдут вживленный Путиным ядерный реактор

        Это будет специальный медведь-разведчик, в чине майора. Который тайно высадится ночью с парашютом где-то районе Х ! - над британией, и с помощью реактивной балалайки доберётся до вестминстерского аббатства.
        И можешь никому не рассказывать - тебе всё ровно никто не поверит.
        Или наоборот очень охотно поверят,...но всё ровно будут сомневаться.

        DEZINTO
      2. Тралл Сегодня, 11:27
        Свинок жалко...
        Тралл
    2. Vard Сегодня, 11:27
      Я таки и не понял... а нам то какая печаль с этого... мы же вроде там не участвуем...
      Vard
      1. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:30
        а нам то какая печаль с этого... мы же вроде там не участвуем

        Как это не причём. Нас в эту бредовую ситуацию приписали автоматически! Высылка послов,...из нескольких стран ...как-это не причём так уж они всё обставили что теперь мы очень даже "причём".

        А кота и свинку реально жалко. Вот уж они точно были - не причём.
        DEZINTO
        1. Monster_Fat (Да Какая Разница) Сегодня, 11:39
          А вот кстати, тему "свинок" и "кота" российские власти зря пропускают. А ведь убийство несчастных животных вполне можно "раскрутить" и через это выйти и на всю эту клоунаду с "отравлением" Скрипалей. "Убийство" (оставление в заранее беспомощном состоянии") животных довольно серьезное преступление по британскому законодательству и надо всеми силами раскручивать эту тему, обвиняя британских официальных лиц в злонамеренном убийстве несчвстных животных. Надо настаивать на расследовании убийства животных. Обязательно натравить, еще и различные "природо-защитные" организации, расписывать в СМИ мучения животных перед гибелью и все такое. Почему этого не делается?
          Monster_Fat
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:20
    Да ничего не провалилось. Всё началось с поцарапанных пробирочек. Стадо на Западе приучено к мысли - злобные рашенс постоянно что-то химичат. И второе - доказательства в Тмвиттере самые достоверные.
    Серж Горелый
  3. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:22
    Ну вроде как союзник подал голос. Его голос очень ценен, особенно когда всё уже стало ясно даже англичанам.
    василий50
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:22
    Эх, не прокатило со скрипалём... Значит будем как обычно - тащи бочку с хлором!
    Yrec
  5. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:24
    Бацька поддерживает нас в вопросе "скрипалей". good Лишь бы всегда придерживался такой позиции.
    a.s.zzz888
    1. Piramidon (Степан) Сегодня, 11:50
      Цитата: a.s.zzz888
      Бацька поддерживает нас в вопросе "скрипалей". good Лишь бы всегда придерживался такой позиции.

      Вы Лукашевича с Лукашенко не попутали? hi
      Piramidon
    2. ДОН-100 Сегодня, 13:11
      (ИМХО)Как можно называть Батькой, человека, который оскорбительно выражался о россиянах.. может для белорусов он и Батька, а для россиян он чёрт конченный. И в деле Скрипалей он засунул язык в ..опу и более того, именно в эти дни отправил премьера своего к британцам налаживать отношения, тем самым отправив нужный сигнал Западу. Россия для него не союзник, а дойная корова, которую можно и нужно доить, пока она доится.
      ДОН-100
  6. morpogr (юрий) Сегодня, 11:25
    До того как пройдёт чемпионат мы ещё много чего услышим и увидим о себе. А потом волна сойдёт. Но тема России не исчезнет потихоньку огонь ненависти и вранья поддерживать будут.
    morpogr
  7. iouris (iouris) Сегодня, 12:54
    Это уже не важно. Операция прикрытия удалась. Конечная цель операции ещё не ясна, но Дерипаска уже объявил о возможном дефолте. Курс рубля (пока) резко падает.
    iouris
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