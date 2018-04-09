Сайту «Репортёр» (topcor.ru, новый проект «Военного обозрения») требуются авторы. Требования: грамотность, неиссякаемая творческая энергия, опыт в копирайтинге или журналистике, умение анализировать и писать сжато и интересно. Работа оплачивается. Образцы своих свежих материалов высылайте по адресу: [email protected]
Лукашевич: попытка политизировать «дело Скрипаля» провалилась
Лондон пытался «вытащить» дело Скрипаля на повестку дня Постоянного совета ОБСЕ, но тщетно, передает РИА Новости сообщение постпреда РФ при организации Александра Лукашевича.
По его словам, «попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития».
Напомним, в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании тут же обвинили Россию в их отравлении веществом А234 группы «Новичок». Москва все обвинения отвергла.
Великобритания старается подпортить и так нездоровую атмосферу не только в ОБСЕ, но и на других международных площадках. Конечно, британцы пытались вытащить эту тему на повестку дня Постоянного совета. Но это не более чем выхлоп. С нашими аргументами очень трудно было спорить,сказал Лукашевич.
По его словам, «попытка политизировать эту тему и обозначить ее на площадке ОБСЕ не получила развития».
Думаю, через какое-то время Лондон не захочет крутить эту тему на международных площадках. Со стороны Великобритании это был чисто формальный жест. Хотя, безусловно, неприятный. Надо понимать, что на площадке ОБСЕ мы больше расходимся и ссоримся по украинским делам,добавил дипломат.
Напомним, в начале марта в британском Солсбери были обнаружены без сознания экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Власти Великобритании тут же обвинили Россию в их отравлении веществом А234 группы «Новичок». Москва все обвинения отвергла.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
ИнформацияУважаемый читатель, чтобы оставлять комментарии к публикации, необходимо зарегистрироваться.
Уже зарегистрированы? Войти