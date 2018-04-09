13:29 09 апреля
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Военные летчики РК уходят в гражданскую авиацию. Мало платят

Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил, что военным летчикам планируют в два раза увеличить зарплату во избежание оттока кадров в гражданскую авиацию.

Военные летчики РК уходят в гражданскую авиацию. Мало платят


Я недавно обратился к главе государства по лётному составу. У нас сегодня идёт отток лётного состава: в прошлом году 25 человек ушли. Уходят в Air Astana, в SCAT уходят, где денежное содержание 1,5 млн тенге (320 тенге за 1 доллар). Наши российские коллеги, такие же летчики, получают 800 тыс. рублей. Наши летчики первого класса - 270 тыс. тенге
- сказал министр в понедельник на "правительственном часе" в мажилисе (нижняя палата парламента), посвященном развитию военного образования, науки и формированию военно-патриотического воспитания.


По словам Жасузакова, "глава государства дал поручение правительству, чтобы в два раза поднять именно летному составу денежное содержание".

Хотя бы, чтобы он (военный летчик) 450-500 тыс. тенге получал
- добавил он.

Использованы фотографии: https://forbes.kz/
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Комментарии 15

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  1. Дормидонт (Дормидонт) Сегодня, 11:18
    Зато в Китае зарплата хорошая
    Дормидонт
    1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 11:24
      В Китае своих куча, ну и выбирать есть из кого. Зачем им казахи?
      Ушлый_башкорт
      1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 12:29
        При этом российские летчики с преогромным удовольствием сваливают в китай работать.
        https://www.vesti.ru/doc.html?id=2897323
        Sam_gosling
        1. Ушлый_башкорт (Артур) Сегодня, 12:45
          Речь, как я понял, не про гражданскую авиацию, а про военную. А то что наши, да и не наши, идут туда где пожирней - это не новость. Военным же в Китае не устроишься, пусть ты и спец экстра-класса.
          Ушлый_башкорт
  2. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:26
    Конечно военных не надо обижать зарплатой. Особенно квалифицированных офицеров. Не будешь платить своим летунам, тебя же будут чужие бомбить.
    a.s.zzz888
    1. Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:31
      Цитата: a.s.zzz888
      Не будешь платить своим летунам, тебя же будут чужие бомбить.

      wassat ...это что же получается???, что не платишь своим и они бомбят? wassat
      Тикси-3
      1. a.s.zzz888 (шериф) Сегодня, 11:39
        Тикси-3 (Дмитрий) Сегодня, 11:31
        ..тебя же будут чужие бомбить hi
        a.s.zzz888
    2. лесовозник (игорь) Сегодня, 11:48
      Цитата: a.s.zzz888
      Конечно военных не надо обижать зарплатой. Особенно квалифицированных офицеров. Не будешь платить своим летунам, тебя же будут чужие бомбить.

      Всё верно - не хочешь кормить свою армию - будешь кормить чужую
      лесовозник
  3. Vard Сегодня, 11:31
    Они не потому разбегаются... вот где собака порылась...https://yvision.kz/post/795103
    Vard
    1. Minus (Евгений) Сегодня, 12:49
      404
      Cтраница, которую вы искали, не найдена negative
      Minus
      1. Minus (Евгений) Сегодня, 13:07
        Извинсь с пятой попытки нашёл....
        Minus
  4. intuzazist (интузазист) Сегодня, 11:51
    Во времена СССР, пилота ГА с удовольствием брали в ВТА! И никогда, НИКОГДА не брали лётчика в ГА!!!! Пилотов брали за большой опыт (налёт). А лётчиков не брали в следствии принципиально разного подхода в обучении! Пилота "затачивали" на выполнения полёта, с приоритетом сохранения жизни пассажира! А лётчика-на выполнения приказа (полёта) любой ценой...................
    intuzazist
    1. Hammerlock (Hammerlock) Сегодня, 12:02
      просвети нас, какая разница между лётчиком и пилотом? Такая тонкая грань, что многие её не видят
      Hammerlock
  5. cariperpaint Сегодня, 12:49
    не мало платят а просто там платят больше. дикая разница в терминах.
    cariperpaint
  6. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:13
    Наши пращуры и без авиации жили и без лётчиков и всегда супостата бивали...
    Palagecha
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