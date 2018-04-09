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Военные летчики РК уходят в гражданскую авиацию. Мало платят
Министр обороны Казахстана Сакен Жасузаков заявил, что военным летчикам планируют в два раза увеличить зарплату во избежание оттока кадров в гражданскую авиацию.
По словам Жасузакова, "глава государства дал поручение правительству, чтобы в два раза поднять именно летному составу денежное содержание".
Я недавно обратился к главе государства по лётному составу. У нас сегодня идёт отток лётного состава: в прошлом году 25 человек ушли. Уходят в Air Astana, в SCAT уходят, где денежное содержание 1,5 млн тенге (320 тенге за 1 доллар). Наши российские коллеги, такие же летчики, получают 800 тыс. рублей. Наши летчики первого класса - 270 тыс. тенге- сказал министр в понедельник на "правительственном часе" в мажилисе (нижняя палата парламента), посвященном развитию военного образования, науки и формированию военно-патриотического воспитания.
По словам Жасузакова, "глава государства дал поручение правительству, чтобы в два раза поднять именно летному составу денежное содержание".
Хотя бы, чтобы он (военный летчик) 450-500 тыс. тенге получал- добавил он.
Использованы фотографии: https://forbes.kz/
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