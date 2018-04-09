«Чудесное» выздоровление Скрипалей объяснил британский ученый

Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили,

В каком-то смысле, это действительно чудо. В то же время, это торжество нашей системы здравоохранения: великолепные врачи, которые заботятся о людях должным образом. Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили,