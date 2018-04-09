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«Чудесное» выздоровление Скрипалей объяснил британский ученый
Профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй объяснил изданию Sky News, каким образом Сергею и Юлии Скрипаль удалось поправиться после отравления смертельным веществом.
В большинстве случаев причиненный нервно-паралитическими веществами ущерб невозможно восстановить, отметил ученый.
Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.
При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших. Однако, по словам ученого, если они сумели остаться в живых спустя столь долгое время, «это может означать, что отравляющего вещества в их организме уже не осталось», и «ферменты, по которым бьет препарат, по всей видимости, могут быть восстановлены».
Если это так, то в дальнейшем процесс выздоровления ускорится.
В большинстве случаев причиненный нервно-паралитическими веществами ущерб невозможно восстановить, отметил ученый.
Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили,сказал он, добавив, что тот человек, который позвонил в скорую, в прямом смысле спас им жизнь.
Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.
При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших. Однако, по словам ученого, если они сумели остаться в живых спустя столь долгое время, «это может означать, что отравляющего вещества в их организме уже не осталось», и «ферменты, по которым бьет препарат, по всей видимости, могут быть восстановлены».
Если это так, то в дальнейшем процесс выздоровления ускорится.
В каком-то смысле, это действительно чудо. В то же время, это торжество нашей системы здравоохранения: великолепные врачи, которые заботятся о людях должным образом. Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили,цитирует профессора РИА Новости.
Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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