13:31 09 апреля
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«Чудесное» выздоровление Скрипалей объяснил британский ученый

Профессор токсикологии окружающей среды в Университете Лидса Аластер Хэй объяснил изданию Sky News, каким образом Сергею и Юлии Скрипаль удалось поправиться после отравления смертельным веществом.



В большинстве случаев причиненный нервно-паралитическими веществами ущерб невозможно восстановить, отметил ученый.


Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи. Я уверен, что если бы врачи скорой не прибыли на место происшествия так быстро, они бы не выжили,
сказал он, добавив, что тот человек, который позвонил в скорую, в прямом смысле спас им жизнь.

Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.

При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших. Однако, по словам ученого, если они сумели остаться в живых спустя столь долгое время, «это может означать, что отравляющего вещества в их организме уже не осталось», и «ферменты, по которым бьет препарат, по всей видимости, могут быть восстановлены».

Если это так, то в дальнейшем процесс выздоровления ускорится.

В каком-то смысле, это действительно чудо. В то же время, это торжество нашей системы здравоохранения: великолепные врачи, которые заботятся о людях должным образом. Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили,
цитирует профессора РИА Новости.

Использованы фотографии: http://www.globallookpress.com
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Комментарии 70

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:36
    Британские учёные - такие учёные...
    Серж Горелый
    1. Тралл Сегодня, 11:40
      На месте разрушенного дома Скрипаля нужно воздвигнуть храм Антидота Чудотворного smile
      Тралл
      1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:41
        Вместо Спаса на Крови - Храм предателя на новичке?
        Серж Горелый
        1. Logall (Александр) Сегодня, 11:50
          «Чудесное» выздоровление Скрипалей объяснил британский ученый
          Дальше можно не читать! Будет лабуда...
          Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи.
          О точно, что-то невероятное...
          В каком-то смысле, это действительно чудо.
          Ну да, Пасха же...
          В то же время, это торжество нашей системы здравоохранения
          молились?
          Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили,

          Христос Воскресе!
          Logall
          1. Монос (Виктор) Сегодня, 11:56
            Воистину воскресе, Александр!
            Чудо! Воистину чудо! laughing
            Монос
            1. Logall (Александр) Сегодня, 12:00
              Виктор, теперь Скрипаль либо по воде пойдет, либо по «π» hi
              Его теперь должны либо явить миру (как богом поцелованного), либо спрятать, либо ликвидировать!
              Logall
              1. Монос (Виктор) Сегодня, 12:13
                Цитата: Logall
                Его теперь должны либо явить миру (как богом поцелованного), либо спрятать, либо ликвидировать!

                laughing Без всяких "либо". Он может весь путь пройти: от "поцелованного" до "мученика". А виноват во всём будет Путин.
                Монос
              2. sir_obs (Борис) Сегодня, 12:29
                Не. Он теперь должен постоянно "новичком" питаться, иначе помрет, организм уже привык.
                sir_obs
            2. venik (Владимир) Сегодня, 12:24
              Цитата: Монос
              Воистину воскресе, Александр!
              Чудо! Воистину чудо! laughing

              ======
              Святой Йорген: "Исцеляйся, дубина!!!"
              venik
            3. Николай Фёдоров (Николай Фёдоров) Сегодня, 12:33
              Цитата: Монос
              Воистину воскресе, Александр!
              Чудо! Воистину чудо! laughing

              - Скрипаль воскресе!
              - Воистину воскресе!
              Николай Фёдоров
          2. роман66 (роман) Сегодня, 12:12
            привет1 hi напомнило фильм "день святого Йоргена"
            роман66
          3. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:28
            У котоликов пасха 1-го апреля была...
            Железякин
            1. Logall (Александр) Сегодня, 12:33
              Скрипали православные, поэтому и выздоровление в аккурат к нашей, православной Пасхе.
              Logall
              1. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:35
                Скрипали-то провославные, а вот чудо на земле католической церкви и Вы думаете паписты его отдадут?
                Железякин
                1. Logall (Александр) Сегодня, 12:40
                  Да пошли они к папе, эти
                  Цитата: Железякин
                  паписты

                  Меньше всего хочется "верой" мериться, в эти то - Благословенные дни...
                  Да и церкви в этом пачкаться не станут, не тот случай.
                  Logall
      2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 11:44
        Храм антидота невероятного.
        DEZINTO
    2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 11:40
      А теперь вопрос - А суслик там есть??? -
      Что то с ответом всё туманнее и запутаннее!
      rocket757
      1. volodya (владимир) Сегодня, 11:52
        Цитата: rocket757
        А теперь вопрос - А суслик там есть??? -
        Что то с ответом всё туманнее и запутаннее!

        Что то всё чудесатее и чудесатее! Там с головой то всё в порядке?
        volodya
        1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:45
          Привет Владимир soldier
          Хитрован какой то завёлся у полосатых\ бриттов! Тест на тупость и солидарность с союзников провёл!!! Подтвердилось, что почти все тупы и солидарны! Что и требовалось доказать!
          rocket757
      2. Лелёк (Лев) Сегодня, 11:53
        Цитата: rocket757
        Что то с ответом всё туманнее и запутаннее!

        hi
        А что непонятного? Эскулапы Альбиона благополучно вылечили Скрипалей, подвергшихся атаке дезодорантом "Сирень", поскольку атака т.н. "Новичком"имеет гарантированный (по заявлению создателя) летальный исход.
        Лелёк
        1. Оператор (Андрей) Сегодня, 12:26
          Кстати - рвота у потерявших сознание Скрипалей на скамейке в парке не была зафиксирована от слова вообще.
          Оператор
        2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:51
          Привет Лев soldier
          Эт продолжение эксперимента под название - всё англосаксонское оно такое, раз такое! - ученые у них супер такие, медики тож, типа из трупа, живой труп могут воскресить!
          Лебди и министры у них уж совсем раз-такие не поймёшь какие, но на слово им верить придётся! А иначе старший брат придёт и так пальчиком погрозит, что не будешь знать куда тебе так раз-так деться!
          rocket757
      3. faridg7 (Фарид Габидуллович) Сегодня, 13:18
        У меня совсем другой вопрос. Читая следующее:
        Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили

        Там в Англии что, ежедневно кого то травят? Там что, врачам уже просто отвечая на вызов скорой, ясно, что должны взять парамедики со скорой,чтобы вколоть отравленному, дабы довезти пострадавшего в больницу живым?Откуда у них такой опыт? Меня терзают смутные сомнения- у посла медальон, у Литвиненко еще чего то, Березовский тоже с чем то там...
        faridg7
    3. Маз Сегодня, 11:49
      Так в церковь и ставить свечкт за здравие пачками остальным предателям и олигархам. Срочно, а то не ровен час на следующее чудо святости британских ученых не хватит
      Маз
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:57
        А вот на чудо в следующий раз надеяться??? Сомнительно.
        Пора очередную сакральную жертву приносить .... полоса белая, теперь полоса чёрная!
        rocket757
    4. Borik (Борис) Сегодня, 11:53
      Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 11:36 Новый
      Британские учёные - такие учёные...


      Причем тут британские учёные. Всем известно что русские могут употреблять то, что для других смерть необратима. Ещё говорят что в ядерной войне выживут - тараканы, крысы и русские, другим этого не дано.
      Так что эта способность к выживанию у русских на генетическом уровне.
      Borik
      1. volodya (владимир) Сегодня, 11:58
        laughing
        Цитата: Borik
        Причем тут британские учёные. Всем известно что русские могут употреблять то, что для других смерть необратима. Ещё говорят что в ядерной войне выживут - тараканы, крысы и русские, другим этого не дано.
        Так что эта способность к выживанию у русских на генетическом уровне.

        Ну да! Что русскому хорошо - британцу смерть! tongue tongue good
        volodya
        1. роман66 (роман) Сегодня, 12:14
          возможно. наши наркоманы просто ширяются этим "новичком"
          роман66
    5. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:18
      И чего ученого сказал этот ученый? Пока Скрипали сами не заговорят, мы так и не узнаем были ли они вообще чем-то отправлены. winked А вот их животные реально пострадали от тупых действий Скотланд - Ярда.
      сибиралт
      1. rocket757 (Виктор) Сегодня, 12:55
        Привет Олег soldier
        А вот это правильная постановка вопроса, половина ответа почти есть!
        Только похоже рванут терпилы или их рванут, далеко за океян! И будем ждать ответы на вопросы .... не дождёмся!
        Хитрован есть такой, похоже там же за океяном!
        rocket757
    6. ddd1975 (Дмитрий) Сегодня, 12:27
      ... может им Ленина отдадим на воскрешение? В принципе результат будет аналогичным...
      ddd1975
      1. Borik (Борис) Сегодня, 13:10
        И пусть он им там устроит революцию.
        Borik
      2. rocket757 (Виктор) Сегодня, 13:20
        Не отдадут, за океян отправят! Рискованно, если они у себя ещё один мавзолей поставят, то ???? Даж представить не могу что.
        Всё равно, эт будет кощунство против людей нашей страны. Тихо, спокойно похоронить рядом с родными, на это я согласен, а торговать своим прошлых харэ!
        rocket757
    7. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:11
      Цитата: Серж Горелый
      Британские учёные - такие учёные...

      Британские ученые выяснили, что девять из десяти лондонских божьих коровок болеют грибковым венерическим заболеванием. Этот показатель гораздо выше, чем во всех других городах Великобритании, сообщает

      Подробнее: https://www.newsru.com/world/29jul2003/cow.html
      Василенко Владимир
    8. Sauron80 (Алексей) Сегодня, 13:20
      История Скрипалей. Кто следит за ходом событий, тот поймёт и поржёт! :))

      Короче подытожим факты:
      Скрипали отравлены мощнейшим ядом, 2 грамма убьет полстраны мгновенно
      отравлены им в ресторане
      нет, на лавке
      нет, в машине
      нет, намазана дверная ручка
      нет, отравлен чемодан
      нет, все в доме отравлено
      о, и гречка отравлена, вот точно она
      но они не умерли мгновенно, а шатались уже убитые полдня где-то
      но нашедший их полисмен мгновенно чуть не склеил ласты
      но хвала богам мгновенно установлен яд
      мгновенно введен антидот, чем героически спасли Скрипалей и полисмена
      полисмен на второй день выписался, дай пятюню, здоровяк!
      но Скрипали в коме, и уже никогда не поправятся
      а нет, дочь пришла в себя
      о, и папа ожил... чудо!
      и они оба быстро идут на поправку, г.вно ваш сильнейший яд
      ресторан оцеплен космонавтами в скафандрах
      парк оцеплен космонавтами в скафандрах
      дом оцеплен космонавтами в скафандрах
      космонавты собирают в баночки высокотоксичные улики
      они в скафандрах, так как это смертельно опасно, но рядом с ними стоят полисмены без защиты... их никому не жалко
      лавку спилили, это такой ужасный яд, что лавка токсична через две недели
      да, но отравлена то не лавка, а в доме ручка... то есть гречка
      но кот выжил в отравленном доме... полисмен вот потрогал Скрипаля и чуть не помер, а кот выжил... и свинки
      но про них забыли, и через две недели они сдохли в доме от голода
      и их тут же сожгли, так как они отравлены сильнейшим ядом
      две с...ка недели были отравлены сильнейшим ядом и жили, а теперь сдохли и их срочно надо кремировать
      но только свинки сдохли, кот выжил под ядом и у него был просто стресс, поэтому усыпить и сжечь

      Ниче не забыл? Охренительная комедия получилась. Это будет посильнее Фауста Гёте. И все эти солидарные с бритами дяди и тёти цокают языками, наказать Россию. Господи, какой же д'билизм...
      (c) Denis Bri
      Sauron80
  2. Dartys (Вадим) Сегодня, 11:42
    Британские ученые-имя нарицательное...пусть они и остаются клоунами,что неоднократно показывали миру.
    Dartys
    1. сибиралт (Олег) Сегодня, 12:24
      Холмс, а как вы думаете, кто виноват в отравлении Скрипалей? - Конечно русские, Ватсон. - А почему, Холмс? - Это ж элементарно, Ватсон! Не будь русских, зачем бы нам нужно было травить этих несчастных? belay
      сибиралт
  3. КВУ-НСвД (Виктор) Сегодня, 11:43
    это торжество нашей системы здравоохранения: великолепные врачи, которые заботятся о людях должным образом. Именно их опыт обеспечил их выздоровление. Без этого, я уверен, Скрипали бы не выжили,
    Я прям плакал умильными слезами .... Попытки удобоваримо объяснить "спасение" Скрипалей становятся смешными .
    КВУ-НСвД
  4. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:43
    Что ж они задушенного Березовского не спасли? Если такие чудесные? Или Полонского? Пожалели чудесный антидот, которые от всех ОВ помогает на раз? Думается, если бы скрипаль коней двинул (хотя всё ещё у него впереди), из Британии предатели как тараканы бы побежали (мрут, как мухи), а это чревато.
    Yrec
  5. Горный стрелок (Евгений) Сегодня, 11:44
    Они реально считают всех вокруг полными идиотами... Все специалисты в один голос - смерть в течении нескольких минут, если не ввести антидот. Но "чудо свершилось", выжили и без антидота... Или и яда не было? wassat
    Горный стрелок
  6. rpuropuu (Greogory) Сегодня, 11:45
    медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.

    Аспирин, Парацетамол, Зеленка, Йод? good С такими врачами Миру вообще химическое оружие теперь не страшно wink
    Пора уже им собирать вещи и ехать в САР, спасать беременных детей и бородатых женщин от кровожадного психопата тирана what
    rpuropuu
    1. Strashila (I) Сегодня, 13:22
      Касторка... сэр.
      Strashila
  7. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 11:46
    это действительно чудо
    Вот что может антидот животворящий ! И создали его АНГЛИЙСКИЕ УЧЕНЫЕ ! Самые ученые ученые в мире ! laughing
    Uncle Lee
  8. astepanov (Алексей) Сегодня, 11:48
    При разработке боевых ОВ упор делается в равной степени и на ОВ, и на антидоты от них. Очевидно, что антидоты от зарина, зомана и Vx-газов будут работать и при отравлении ОВ группы "Новичок", поскольку все перечисленные вещества имеют сходный механизм действия. Но сходный -- не значит тождественный. В Шиханах были случаи гибели сотрудников при случайных отравлениях, и, очевидно, диагностика происходила мгновенно, и помощь была оказана мгновенно, и антидоты имелись необходимые - но спасти людей не удалось. Так что сказки "британских учонных" выглядят очень сомнительно. Очевидно, что вся эта шумиха - не более, чем провокация.
    astepanov
  9. Оператор (Андрей) Сегодня, 11:49
    "От А-234 нет антидота, а Скрипали выжили с помощью чуда", - профессор токсикологии окружающей среды университета Лидса Аластер Хэй (из серии "британские ученые доказали") laughing

    "Д.билы", - С.Лавров (с)
    Оператор
    1. sergeyezhov (Sergey) Сегодня, 12:09
      Цитата: Оператор
      А-234 нет антидота

      Хим. оружие никогда не разрабатывается без антидота.
      sergeyezhov
      1. Оператор (Андрей) Сегодня, 12:21
        Откуда вы это знаете?

        Все советские разработчики серии "Новичок", включая эмигранта Вила Мирзоянова в один голос говорят об отсутствии для неё полноценного антидота - один из разработчиков Андрей Железняков пострадал от А-234 в 1987 году. Несмотря на немедленное и интенсивное лечение, он потерял способность ходить и какое то время говорить, развивались гепатит с последующим циррозом печени, эпилепсия.

        А теперь послушаем Юлию Скрипаль laughing
        Оператор
  10. василий50 (дмитрий) Сегодня, 11:53
    Всё прямо и анекдотично:
    -Придумать ситуацию
    -Успешно её решить
    Очень уж технологию рэкета от *братков* напоминает. Те тоже *наезжали* с претензиями, затем *успешно* *решали* *проблему* и конечно выкатывали счёт за *решение*. Просто у нас не все понимают что этот способ обогащения был придуман и опробован очень давно.
    василий50
  11. Vard Сегодня, 11:55
    Очередной британский учёный...«ферменты, по которым бьет препарат, по всей видимости, могут быть восстановлены» Он хотя бы в справочник заглянул... на что там действуют нервнопаралитические ОВ... И вот так с ходу врачи скорой помощи определили чем отравились... Британия страна чудес... К британским джентльменам.. Британским политикам... Британским учёным... добавились Британские врачи...
    Vard
  12. Mestny (Сергей) Сегодня, 12:05
    Ну никаких же сомнений, что именно так всё и будет объяснено.
    Из серии " Мы самые лучшие. и медицина у нас самая лучшая. Куда там какому то варварскому режиму".
    Это называется тотальная промывка мозгов - забить в головы железную веру в свою исключительность и тотальное превосходство. "СнамиБог", ага.
    Именно так готовятся к войне. Но как правило проигрывают - как только выясняется, что реальный мир несколько не такой, как рассказывали в телевизоре.
    Mestny
  13. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:07
    Та не, просто боевое отравляющее вещество было бракованным... Я думал детальность всегда 100%))
    Великие британские лекари и учёные спасли, или сам Господь приложил к ним руку и сказал "Живите твари земные"... Браво)
    Интересно кто-нить в это поверил?)))
    gukoyan
    1. ланс Сегодня, 12:14
      без сомнения, весь западный мир-самый справедливый анклав в мире.
      ланс
  14. HAM (Игорь Николаевич) Сегодня, 12:07
    А было ли,собственно,отравление!??
    Прямо кино про Джеймса Скрипаля-агента 003.
    В качестве антидота на всех скорых есть только-клизьма.
    Это и есть "универсальный антидот",надо промыть Терезе и Борису голову через...
    HAM
  15. Хорон (Харон) Сегодня, 12:07
    Скрипаль удалось поправиться после отравления смертельным веществом.

    Хэй отметил, что «от "Новичка" нет полноценного антидота», поэтому медикам приходилось в процессе лечения действовать наугад.

    При этом он затруднился ответить на вопрос, каким именно способом «Новичок» выводится из организма пострадавших.

    Он действительно профессор? Такое впечатление, что свои научные степени он получил присваивая чужие работы!
    Хорон
  16. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 12:15
    Прочитав два слова британские ученые, дальше можно не читать.
    jncnfdybr
  17. С_Байкала (Александр) Сегодня, 12:15
    Вся эта "суета" была задумана с одной целью: поднять престиж британского здравоохранения. А мы тут столько гипотез строили...
    С_Байкала
  18. voyaka uh (Alexey) Сегодня, 12:19
    Если подробнее, она считает, что Скрипалям дали антидоты,
    ввели в искусственную кому, чтобы яд быстрее вышел не парализуя органы, и после
    этого вывели из комы. Так обычно и делают при сильных отравлениях ядами.
    voyaka uh
  19. НесНосНый Сегодня, 12:24
    Кто знает про обязательный перечень лекарственных средств, которые могут находится у мед работника скорой медицинской помощи в Великобритании? Через сколько может наступить смерть человека от "продвинутого" боевого отравляющего вещества? Какие же там высоко квалифицированные врачи на скорой помощи, определили что с пострадавшими. Это как нужно молниеносно прибыть скорой и ещё успеть ввести антидот? Неподалёку были и наготове? Получается, что 4 марта 2018 там была всё спланировано.
    НесНосНый
  20. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:25
    Все чудеснее и чудеснее в Британском королевстве. Скоро и СПИД и рак научаться лечить. Один шажок остался....
    Ingvar0401
  21. пушкарь (Сергей) Сегодня, 12:30
    "Чудо, свершилось чудо!" (Праздник Святого Йоргена)
    пушкарь
  22. StarCraft Сегодня, 12:37
    у меня нет ног - встань и иди.
    у меня нет рук - встань и иди.
    по-моему вы шарлатан - сиди, не пи..ди)
    StarCraft
  23. Лерыч (Валерий) Сегодня, 12:40
    Британская скорая -самая скорая во Вселенной! Она знает чем спасать, когда ещё отравление только готовится! Там, в Солсбери, ещё и, месяц спустя, начали трёхметровые заборы строить, где Скрипали ходили... : )) Мелом расчерчен асфальт на квадратики...
    Лерыч
  24. loginovich Сегодня, 12:49
    Скрипали выжили благодаря невероятной медицинской помощи.

    А был ли мальчик?А и бишь отравление.
    loginovich
  25. iouris (iouris) Сегодня, 12:51
    Один мой знакомый (тоже учёный) может так пятёрку нарисовать - не отличишь от настоящей.
    Единственное научное объяснение - Скрипали не были отравлены или, по-крайней мере, не были отравлены нервно-паралитическим веществом, которое является оружием массового поражения.
    iouris
  26. Serg662 (Сергей) Сегодня, 12:59
    Цитата: НесНосНый
    Кто знает про обязательный перечень лекарственных средств, которые могут находится у мед работника скорой медицинской помощи в Великобритании? Через сколько может наступить смерть человека от "продвинутого" боевого отравляющего вещества? Какие же там высоко квалифицированные врачи на скорой помощи, определили что с пострадавшими. Это как нужно молниеносно прибыть скорой и ещё успеть ввести антидот? Неподалёку были и наготове? Получается, что 4 марта 2018 там была всё спланировано.


    И кстати, а почему сами врачи скорой помощи не пострадали?
    Serg662
  27. Василенко Владимир (Василенко Владимир Иванович) Сегодня, 13:06
    есть только два объяснения
    первое они уже тушки и все это фарс(в это объяснение вписываться "переезд" в США смена имен, лиц, и т.д.)
    второе они ни когда не подвергались воздействию ОВ
    Василенко Владимир
  28. Архивариус Вася (Архивариус Вася) Сегодня, 13:12
    Сразу видно - действовал Новичок. Раз скрипача добить не смог...
    Архивариус Вася
  29. Дилетант (Виктор Лобков) Сегодня, 13:13
    Следующую партию дипломатов вышлют за то, что всучили UK халявный новичек, highly likly китайский контрафакт.
    Дилетант
  30. Романенко (Сергей) Сегодня, 13:16
    Ну все, теперь уже о чуде пошла пурга. То есть, если бы в ноябре 1963 года в Далласе оказались сотрудники английской скорой помощи, то Джон Фитцжеральд Кеннеди был бы сейчас жив и здоров, как огурец - весь зеленый и в пупырышках.
    Даааа... похоже застарелое русское выражение "@@@дишь как Троцкий" потеряло свою актуальность, теперь вместо Лейбы Бронштейна появились новые, гораздо более умелые в этом персонажи.
    Либо можно обобщить вроде - брешешь как англосакс wassat
    Романенко
  31. Alekseits (Николай) Сегодня, 13:20
    Вот еще один сказочник...
    Alekseits
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