13:31 09 апреля
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58 общевойсковая армия получила партию БМП-3

Партия новых боевых машин пехоты БМП-3 впервые поступила в соединение 58 общевойсковой армии, дислоцируемой на Северном Кавказе, в рамках программы перевооружения войск Южного военного округа (ЮВО), сообщил руководитель пресс-службы округа Вадим Астафьев.

58 общевойсковая армия получила партию БМП-3


Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота
- сказал Астафьев.


Предполагается, что в полевых условиях технику апробируют в ходе начавшейся итоговой проверки за зимний период обучения на полигоне "Дальний".

Он уточнил, что в ходе перевооружения предполагается оснастить новыми БМП-3 несколько батальонов этой мотострелковой бригады.

Астафьев напомнил, что последняя модификация БМП-3 получила новые ходовую часть, двигатель, систему вооружения, гидромеханическую трансмиссию, значительно повышена защищенность экипажа.



Использованы фотографии: Минобороны РФ
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Комментарии 5

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 11:37
    Ротный комплект - хиловато как-то. Напичкали электроникой - много не наклепаешь.
    Yrec
    1. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:36
      Раз в квартал. Техника с опозданием пришла.
      Владыка Ситх
  2. Маз Сегодня, 11:45
    Ну дак в добрый час. Гонять их в обучении личного состава пока сто раз не развалятся, собирать и снова на учебное поле
    Маз
  3. Vard Сегодня, 11:59
    Чем эти машинки нравились... так это плавным ходом... По пересечённой местности на скорости километров сорок разливали из фляжки по стаканам... без проблем...
    Vard
  4. tchoni (Евгений) Сегодня, 12:51
    Партия БМП-3 поступила к мотострелками в Дагестане, новейшей техникой укомплектована мотострелковая рота
    Судя по этому перлу номер армии в 4 раза больше количества этих, начинающих морально устаревать машин, поступивших в нее. Афигенная новость.
    tchoni
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