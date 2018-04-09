13:27 09 апреля

Чем опасно сближение России и Китая

Торговая война двух экономических держав США и Китая так и не началась. Анонсировав меры друг против друга, Вашингтон и Пекин притихли. Началась война нервов, итогом которой, видимо, станут уступки одной из сторон. И хотя Китай заявляет, что не допустит давления США на свои экономические интересы, Поднебесная активно ищет им замену.

На днях Москву посетили министры иностранных дел и обороны КНР. Последний, к слову, произнес речь, которая стала сенсацией. Министр обороны Китая назвал Россию союзником, а свой визит обозначил как прямую поддержку России в ее противостоянии с США. Это первый случай, когда китайское руководство настолько четко обозначило свои приоритеты во внешней политике.

Однако рассуждения о том, что Поднебесная ищет в России замену американскому рынку - ошибочны. Скорее мы нужны Пекину в качестве источника прорывных военных технологий. И в этом кроется некоторая опасность для нас.




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Комментарии 5

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  1. Vard Сегодня, 11:52
    Сейчас очень много специалистов из России работает в Китае... Очень достойные условия... так что идёт разработка новых технологий с помощью наших людей...
    Vard
  2. Громобой Сегодня, 12:18
    Не знал,что китайцы к пустой голове руку прикладывают....Думал,что если они в своё время копировали нашу эмблематику,форму и технику,то и этикет так же схожий,ан нет---есть оказывается нюансы!
    Громобой
  3. vladimirvn (Владимир Николаевич) Сегодня, 12:27
    Приехали понюхать обстановку. Нет ли паники? Мож купить, если что подешевело.
    vladimirvn
    1. Borik (Борис) Сегодня, 13:06
      Приехали понюхать обстановку. Нет ли паники?


      После этой встречи надо нюхать в кабинетах пентагона. Не обосрался ли кто.
      Borik
  4. shura7782 (Александр) Сегодня, 12:44
    Китай сам себе на уме. А у нас активно изображают из Китая нашего союзника против США. Нам так хочется, что бы США в это поверила. Хорошая идея, но очень сомнительно. Англичане большие придумщики расстраивать чужие планы столкнув союзников носами. Они всегда будут в стороне с чистыми руками.
    shura7782
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