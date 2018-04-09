Чем опасно сближение России и Китая

Торговая война двух экономических держав США и Китая так и не началась. Анонсировав меры друг против друга, Вашингтон и Пекин притихли. Началась война нервов, итогом которой, видимо, станут уступки одной из сторон. И хотя Китай заявляет, что не допустит давления США на свои экономические интересы, Поднебесная активно ищет им замену.



На днях Москву посетили министры иностранных дел и обороны КНР. Последний, к слову, произнес речь, которая стала сенсацией. Министр обороны Китая назвал Россию союзником, а свой визит обозначил как прямую поддержку России в ее противостоянии с США. Это первый случай, когда китайское руководство настолько четко обозначило свои приоритеты во внешней политике.



Однако рассуждения о том, что Поднебесная ищет в России замену американскому рынку - ошибочны. Скорее мы нужны Пекину в качестве источника прорывных военных технологий. И в этом кроется некоторая опасность для нас.











