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ВКС России получат три новых полка ЗРС С-400
Три новых полка зенитных комплексов С-400 «Триумф» поступят в текущем году на вооружение Воздушно-космических сил РФ, сообщают Известия со ссылкой на главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина.
Главком отметил также, что помимо С-400, «в распоряжении ракетных войск находятся ЗРК С-300 "Фаворит" и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия (ЗРПК) "Панцирь-С"».
Суровикин добавил, что в настоящее время в составе объединения, обеспечивающего противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района, находятся «уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф"».
При этом «сами С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"».
Издание напоминает, что система С-400 «предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов; дальность действия ЗРС достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км».
Главком отметил также, что помимо С-400, «в распоряжении ракетных войск находятся ЗРК С-300 "Фаворит" и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия (ЗРПК) "Панцирь-С"».
Суровикин добавил, что в настоящее время в составе объединения, обеспечивающего противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района, находятся «уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф"».
При этом «сами С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"».
Издание напоминает, что система С-400 «предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов; дальность действия ЗРС достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км».
Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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