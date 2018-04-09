13:28 09 апреля
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ВКС России получат три новых полка ЗРС С-400

Три новых полка зенитных комплексов С-400 «Триумф» поступят в текущем году на вооружение Воздушно-космических сил РФ, сообщают Известия со ссылкой на главнокомандующего ВКС Сергея Суровикина.

ВКС России получат три новых полка ЗРС С-400


Главком отметил также, что помимо С-400, «в распоряжении ракетных войск находятся ЗРК С-300 "Фаворит" и зенитные ракетные пушечные комплексы малого радиуса действия (ЗРПК) "Панцирь-С"».


Суровикин добавил, что в настоящее время в составе объединения, обеспечивающего противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района, находятся «уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных новейшей ЗРС С-400 "Триумф"».

При этом «сами С-400 прикрывают зенитные ракетно-пушечные комплексы малого радиуса действия "Панцирь-С"».

Издание напоминает, что система С-400 «предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов; дальность действия ЗРС достигает 400 км, она способна уничтожать цели на высоте до 30 км».

Использованы фотографии: РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Комментарии 19

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  1. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:02
    Это безусловно затрагивает национальные интересы США.Национальные интересы США - бомбить безнаказанно. Вывод - надо усиливать санкции.
    Серж Горелый
    1. Vard Сегодня, 12:03
      Я надеюсь что наш зажопинск бомбить не будут...
      Vard
    2. Владыка Ситх (Сергей) Сегодня, 12:46
      Первый полк С-400 в 2018 году уже поставлен в Хабаровск.
      Владыка Ситх
  2. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:05
    Интересно а если нас бомбить будут мы будем их применять? Или будем выражать глубокое сожаление как в Сирии
    Vol4ara
    1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:18
      Изыди глупый тролль.
      Muvka
      1. Александр романов (Санёк) Сегодня, 12:23
        Цитата: Muvka
        Изыди глупый тролль.

        Троля поддержало четыре тела.Такие в армию Власова когти рвали,разоряясь на всю ивановскую -мы всё просрали
        Александр романов
        1. Muvka (Владимир) Сегодня, 12:36
          Ну как бы зарегистрироваться и поставить плюс не очень сложно. Я уверен, что плюсовали такие же салаги...
          Muvka
        2. Глушь (Станислав) Сегодня, 12:58
          Вот как раз те, кто сначало орал "заверуцаряиотечество!!!" в первых рядах предателей (и не только власовцев) и оказались. Чтобы оружие оказалось ОРУЖИЕМ, нужна в первую очередь готовность его применить. Нет фаберже нужной прочности - лучше вообще его не доставай и не размахивай.
          Глушь
  3. Paul Zewike (Paul) Сегодня, 12:12
    И почему же их не применяют в Сирии? Радиуса действия хватило бы, чтобы приземлить 2 еврейских самолета. Безнаказанность порождает безответственность.
    Paul Zewike
    1. Vlad.by (Владимир) Сегодня, 12:31
      Вы, видимо, физическую географию в школе прогуляли. Да и топографию тоже не изучали. Карты читать умеете?
      Ливан от Сирии отделяют горы, какой бы ни был размер ЗП у С400, но по невидимым за горами целям он не стреляет. Собственно как и любой другой ЗРК, в том числе и "исключительный" Пэтриот.
      Vlad.by
  4. Uncle Lee (Владимир) Сегодня, 12:13
    Даешь С-400 + Панцирь-С в каждый городок !
    Uncle Lee
    1. Громобой Сегодня, 12:28
      Цитата: Uncle Lee
      Даешь С-400 + Панцирь-С в каждый городок !

      Я только ЗА,но учтите,что всем городкам не хватит,поэтому многим достанутся макеты ...smile
      Громобой
  5. bazzbazz (Максим) Сегодня, 12:15
    А кто знает, чем Крымский мост защищать будут? Чуть, что это одна из первых целей, да и терракты с воздуха могут быть
    bazzbazz
    1. Вояджер (Андрей) Сегодня, 12:31
      +. Крымскому мосту нужна охрана на высочайшем уровне.
      Вояджер
  6. Romario_Argo (Роман) Сегодня, 12:20
    кстати, ЗУР 40Н6 наконец то довели до ума
    * АГСН ЦП перевели с Эльбрус-2 на Эльбрус-8
    Romario_Argo
  7. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:37
    Цитата: Vlad.by
    Вы, видимо, физическую географию в школе прогуляли. Да и топографию тоже не изучали. Карты читать умеете?
    Ливан от Сирии отделяют горы, какой бы ни был размер ЗП у С400, но по невидимым за горами целям он не стреляет. Собственно как и любой другой ЗРК, в том числе и "исключительный" Пэтриот.

    То есть самолёты дрло у нас для галочки?
    Vol4ara
  8. Vol4ara (Александр ) Сегодня, 12:42
    Цитата: Александр романов
    Цитата: Muvka
    Изыди глупый тролль.

    Троля поддержало четыре тела.Такие в армию Власова когти рвали,разоряясь на всю ивановскую -мы всё просрали

    Есть чем обосновать не применение средств ПВО после обещаний их применения ? Ну про Власова спорить не буду, вам виднее, должно быть кто то из родственников у вас там служил
    Vol4ara
  9. Palagecha (Игорь Иванович) Сегодня, 13:06
    Москва должна быть защищена самым лучшим оружием в первую очередь!!!.Там наш любимый Президент,Премьер-министр и Митрополит.А ещё Правительство,Госдума и святая святых нашей Родины-Кремль!!!
    Palagecha
    1. Злой543 Сегодня, 13:10
      а еще охрененная плотность населения
      Злой543
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