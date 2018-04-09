13:30 09 апреля
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Чешский бронеимпорт Украины

ВСУ получили первую партию (предположительно, 30 единиц) боевых машин пехоты БМП-1АК лицензионного чехословацкого производства, поставку которых осуществляет польская компания Wtorplast, сообщает bmpd со ссылкой на украинский журнал «Новое время».

Чешский бронеимпорт Украины


Согласно информации, в 2016-2017 Минобороны Украины заключило контракты на приобретение через Польшу 200 боевых машин пехоты БМП-1АК, «которые теперь и начали поступать в войска после сборки и ремонта на ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБЗ)».


Сообщается, что в рамках данного контракта «ЖБЗ приобретал снятые с вооружения чешской армии БМП-1 лицензионного чехословацкого выпуска 1980-х годов у польской компании Wtorplast, которая ранее закупила их у чешской компании Excalibur Army по цене 20-25 тыс. евро за единицу (то есть фактически по цене металлолома)».

Поляки разбирали БМП (снимали башни), а ЖБЗ завозил все это по отдельности на Украину.

По данным журнала, «каждая башня оценивалась в 66 тыс. долларов, а каждое шасси – по 99 тыс. долларов». Затем житомирский завод осуществлял сборку и ремонт. Стоимость работ составляла около $ 40 тыс. за единицу.

Военное ведомство Украины покупает у ЖБЗ отремонтированные бронемашины по цене $ 205 тыс. за единицу.

Боевые машины считаются модернизированными по варианту БМП-1АК, где «АК» расшифровывается как «Anti Kumulyativnaya» (?).

Фактически же, машины не отличаются от типовых машин 1980-х годов выпуска, за исключением установки более современных средств связи. Согласно сообщению, на Украину прибыло пока 30 БМП-1АК.

Использованы фотографии: defence-blog.com
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Комментарии 21

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  1. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:32
    Возьми Боже, что нам не гоже...
    Железякин
    1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:37
      1980-ый год выпуска, они вполне боеспособны, пусть и устаревшие.
      А чехи качеством своей продукции со времён 2-ой Мировой известны.
      Shurik70
      1. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:40
        Цитата: Shurik70
        Сообщается, что в рамках данного контракта «ЖБЗ приобретал снятые с вооружения чешской армии БМП-1

        Т-34 так же еще стоят на вооружении в некоторых странах. Я конечно утрирую, но это - банальный распил и отмывание еврогривен...
        Железякин
        1. Shurik70 (Александр) Сегодня, 12:48
          Между "стоял на вооружении" и "годом выпуска" - огромная разница.
          Shurik70
      2. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:55
        Обычный распил украинских денег. Эти БМП давно свой ресурс отходили и ждали разделки на металлолом. Как только в АТО приедут, тут же сломаются и спишут их втихую.
        Yrec
    2. Kars (Запорожье) Сегодня, 12:38
      Хороший бизнес для заинтересованных лиц.а так единичку в хорошем состоянии за 20 тыс купить это круто.жаль что не дакажут.так бы хотелось пашинского на зоне посмотреть.
      Kars
    3. RASKAT (RASKAT) Сегодня, 12:40
      Wtorplast
      Чё из фторопласта что ли? belay wassat
      RASKAT
      1. Железякин (Алексей) Сегодня, 12:42
        Так upgrade же)))
        Железякин
      2. Сергей-8848 (Сергей) Сегодня, 13:17
        Вторсырьё. Была серия у наших "Знатоков", где Георгий Павлович Менглет обогащался за счёт помойки.
        Сергей-8848
    4. Chertt (Алексей) Сегодня, 12:40
      Вот это схема. Умеют же воровать !!! Берут по 20-25 т $. за штуку. Привозят в укРуину. Ставят рацию , и продают укроВоякам за 205 т $/ Аплодисменты господа
      Chertt
  2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 12:33
    Как обычно - Европа подкармливает нациков.
    DEZINTO
  3. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 12:34
    Б/у для 404? Шарман, шарман...
    Серж Горелый
  4. gukoyan (Igor) Сегодня, 12:35
    Декомунизация идёт полным ходом...
    gukoyan
  5. Ingvar0401 (Игорь) Сегодня, 12:39
    Умиляет название польской компании Wtorplast, чем-то напоминает фторопласт. Видимо качество будет такое же...
    Ingvar0401
  6. Вадим237 (Вадим) Сегодня, 12:41
    Сейчас на эти броне гробы наварят кровати - решётки и будет противокумулятив.
    Вадим237
  7. Злой 55 (Евгений) Сегодня, 12:43
    Пора, пора обновлять бронетехнику непризнанных республик..Через пару месяцев все они будут прыгунами успешно на Восток за тушняк перепроданы..
    Злой 55
  8. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 12:43
    К сожалению инфа скорее всего фейк. Дианка-зрадница опубликовала опровержение как со стороны укроборонпрома, так и польского подрядчика. А первоисточником всего этого стала газетка новое время.
    https://diana-mihailova.livejournal.com/1847533.h
    tml
    Sam_gosling
  9. Громобой Сегодня, 12:49
    На "Воен.Мате" любопытную вещь узнал про эту машину ... smile
    "...Оборудование БМП-1АК включает в себя оптические устройства, перископы и приборы ночного видения, современную радиостанцию, которая способна работать в любых погодных условиях, а также ночью." https://warfiles.ru/178402-polskie-bmp-1ak-ot-wto
    rplast-otpravlyayutsya-na-donbass.html
    Громобой
    1. Sam_gosling (Leon Swampy) Сегодня, 12:51
      Ссылку плз. Про связь (турецкий aselsan?) были слухи, а про все остальное впервые.
      Sam_gosling
  10. Мур (Андрей) Сегодня, 12:56
    Естественно, имеет место и распил - бенефициаром данной схемы считают главу комитета Верховной Рады Украины по вопросам обороны представителя фракции Народного фронта (НФ) Сергея Пашинского.
    А ещё, как полагает тот же bmpd, это говорит об окончании возможностей 404 отремонтировать что-либо ещё со своих запасов хранения.
    Мур
  11. jncnfdybr (gtnh) Сегодня, 13:00
    Да уже давно Украина закупает вооружение в Восточной Европе. Своего то нет. Идет обновление Советской техники.
    jncnfdybr
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