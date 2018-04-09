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Чешский бронеимпорт Украины
ВСУ получили первую партию (предположительно, 30 единиц) боевых машин пехоты БМП-1АК лицензионного чехословацкого производства, поставку которых осуществляет польская компания Wtorplast, сообщает bmpd со ссылкой на украинский журнал «Новое время».
Согласно информации, в 2016-2017 Минобороны Украины заключило контракты на приобретение через Польшу 200 боевых машин пехоты БМП-1АК, «которые теперь и начали поступать в войска после сборки и ремонта на ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБЗ)».
Сообщается, что в рамках данного контракта «ЖБЗ приобретал снятые с вооружения чешской армии БМП-1 лицензионного чехословацкого выпуска 1980-х годов у польской компании Wtorplast, которая ранее закупила их у чешской компании Excalibur Army по цене 20-25 тыс. евро за единицу (то есть фактически по цене металлолома)».
Поляки разбирали БМП (снимали башни), а ЖБЗ завозил все это по отдельности на Украину.
По данным журнала, «каждая башня оценивалась в 66 тыс. долларов, а каждое шасси – по 99 тыс. долларов». Затем житомирский завод осуществлял сборку и ремонт. Стоимость работ составляла около $ 40 тыс. за единицу.
Военное ведомство Украины покупает у ЖБЗ отремонтированные бронемашины по цене $ 205 тыс. за единицу.
Боевые машины считаются модернизированными по варианту БМП-1АК, где «АК» расшифровывается как «Anti Kumulyativnaya» (?).
Фактически же, машины не отличаются от типовых машин 1980-х годов выпуска, за исключением установки более современных средств связи. Согласно сообщению, на Украину прибыло пока 30 БМП-1АК.
Согласно информации, в 2016-2017 Минобороны Украины заключило контракты на приобретение через Польшу 200 боевых машин пехоты БМП-1АК, «которые теперь и начали поступать в войска после сборки и ремонта на ГП "Житомирский бронетанковый завод" (ЖБЗ)».
Сообщается, что в рамках данного контракта «ЖБЗ приобретал снятые с вооружения чешской армии БМП-1 лицензионного чехословацкого выпуска 1980-х годов у польской компании Wtorplast, которая ранее закупила их у чешской компании Excalibur Army по цене 20-25 тыс. евро за единицу (то есть фактически по цене металлолома)».
Поляки разбирали БМП (снимали башни), а ЖБЗ завозил все это по отдельности на Украину.
По данным журнала, «каждая башня оценивалась в 66 тыс. долларов, а каждое шасси – по 99 тыс. долларов». Затем житомирский завод осуществлял сборку и ремонт. Стоимость работ составляла около $ 40 тыс. за единицу.
Военное ведомство Украины покупает у ЖБЗ отремонтированные бронемашины по цене $ 205 тыс. за единицу.
Боевые машины считаются модернизированными по варианту БМП-1АК, где «АК» расшифровывается как «Anti Kumulyativnaya» (?).
Фактически же, машины не отличаются от типовых машин 1980-х годов выпуска, за исключением установки более современных средств связи. Согласно сообщению, на Украину прибыло пока 30 БМП-1АК.
Использованы фотографии: defence-blog.com
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