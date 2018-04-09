Кедми рассказал, как следовало бы ответить России на захват судна

Экипаж российского рыболовного судна, который был захвачен украинской пограничной службой в Азовском море, отпущен на свободу, однако по прежнему не может попасть на территории РФ. Украинцы отказываются пропускать их в Крым.



Израильский военно-политический эксперт прокомментировал захват украинскими пограничниками российского рыболовного судна. Бывший глава одной из спецслужб предложил представить, что было бы, если бы военно-морской флот Гватемалы захватил американский траулер. Эксперт предположил, что американцы в такой ситуации действовали бы очень быстро и крайне жестко.



Кедми недоумевает, почему российский флот никак не отреагировал на данный инцидент. Он считает, что вместо того, чтобы на словах "доказывать дебилу, что он дебил", на него следует сначала "одеть смирительную рубашку", а уже потом проводить "лечение".











