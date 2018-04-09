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"Эльбрус" отправился на север. Судно тылового обеспечения передано ВМФ
Судно тылового обеспечения "Эльбрус" проекта 23120 передано ВМФ России. 2 апреля руководством ВМФ РФ утвержден приемный акт государственной комиссии о завершении государственных испытаний судна. Сегодня на судне состоялась торжественная церемония подъема флага вспомогательного флота ВМФ, сообщили "Военному Обозрению" в пресс-службе ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
«Эльбрус» зачислен в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот.
Это универсальное судно, предназначенное для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.
«Эльбрус» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание.
«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
длина судна - 95 м; ширина - 22 м; осадка - 9 м; скорость – 18 узлов; водоизмещение – 9 500 т; дальность плавания - 5 000 морских миль;
автономность - около 60 суток;
«Эльбрус» зачислен в состав отряда судов обеспечения службы вспомогательного флота объединённого стратегического командования Северный флот.
Это универсальное судно, предназначенное для перевозки грузов, буксировки, проведения гидрографических исследований, оказания помощи кораблям, попавшим в бедствие. Благодаря крановому оборудованию (два электрогидравлических крана грузоподъемностью 50 тонн, буксирные лебедки с тяговым усилием 120 и 25 тонн) и системе динамического позиционирования «снабженец» может выполнять погрузочные операции у необорудованных причальных стенок и в открытом море.
«Эльбрус» имеет водолазный комплекс с барокамерой для обеспечения глубоководных водолазных погружений. Корпус с ледовым классом ARC4 рассчитан на преодоление льда толщиной 0,6 м. На судне созданы все условия для нормальной работы и отдыха экипажа в условиях Заполярья: сауна, бассейн, спортзал, комфортные каюты с индивидуальными санитарными блоками. Благодаря классу автоматизации А1 на корабле обеспечено безвахтенное обслуживание.
«Эльбрус» - головное судно тылового обеспечения проекта 23120. Сейчас на Северной верфи продолжается строительство еще одного судна этого проекта – «Всеволод Бобров».
длина судна - 95 м; ширина - 22 м; осадка - 9 м; скорость – 18 узлов; водоизмещение – 9 500 т; дальность плавания - 5 000 морских миль;
автономность - около 60 суток;
Использованы фотографии: Пресс-служба ПАО Судостроительный завод «Северная верфь»
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