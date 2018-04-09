13:27 09 апреля
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Российские танки Т-90С в Ираке

В ноябре 2017 года пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила, что Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак.

Танки Т-90С/Т-90СК в составе сухопутных войск Ирака.

Ранее блог bmpd писал, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди основных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368»(Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.


Российские танки Т-90С в Ираке


А в конце 2017 года в ФСВТС рассказали, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами (РФ и Ирак) графиком».

В начале февраля текущего года посол России в Ираке Максим Максимов заявил, что «первые танки Т-90С в количестве 46 единиц «будут скоро поставлена в Ирак». Машины начали прибывать в страну в середине того же месяца.


Использованы фотографии: Tactical Cell / www.facebook.com
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Комментарии 10

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  1. Yrec (Юрий) Сегодня, 12:57
    Не прижились абрамсы у иракцев, как они с ними не плясали. Дорого на них воевать.
    Yrec
    1. Leeds (Alexander) Сегодня, 13:01
      Шторы не увидел почему-то)
      Leeds
      1. Ратник с пулеметом (Евгений) Сегодня, 13:04
        жирно будет со Шторой,тем более она тут же у заклятых "партнеров" на препаровочном столе окажется((
        Ратник с пулеметом
        1. Герман (Герман) Сегодня, 13:11
          Штора там стоит,только ИК прожекторов нет,а так датчики обнаружения лазерного излучения стоят,их видно на фото.
          Герман
        2. Leeds (Alexander) Сегодня, 13:16
          С проссанных Сирийцами Т-90 уже оказалась там. Или сомнения есть?
          Leeds
          1. Герман (Герман) Сегодня, 13:25
            Т-80ук со Шторой есть в армиях Кипра и Южной Кореи.
            Герман
    2. DEZINTO (Николай) Сегодня, 13:03
      Не прижились абрамсы у иракцев

      Наверное заряжающего не хватает... request
      DEZINTO
    3. Chertt (Алексей) Сегодня, 13:04
      Абрамсы этот самый Ирак и разрушали. Так что "не держит земля Иракская, танки супостата" )))
      Chertt
  2. Серж Горелый (Серж Горелый) Сегодня, 13:03
    Тэкс... в нулевых долг "нищему" Ираку уже списывали. Копим сумму на очередное списание? Россия - щедрая душа!
    Серж Горелый
  3. ланс Сегодня, 13:06
    не только дорого но и опасно. местные аборигены быстро нашли к ним своеобразный подход. даже джавелины не нужны.
    ланс
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