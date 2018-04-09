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Российские танки Т-90С в Ираке
В ноябре 2017 года пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) сообщила, что Россия реализует контракт на поставку танков Т-90С в Ирак.
Ранее блог bmpd писал, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди основных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368»(Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.
А в конце 2017 года в ФСВТС рассказали, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами (РФ и Ирак) графиком».
В начале февраля текущего года посол России в Ираке Максим Максимов заявил, что «первые танки Т-90С в количестве 46 единиц «будут скоро поставлена в Ирак». Машины начали прибывать в страну в середине того же месяца.
Ранее блог bmpd писал, что в годовом отчете АО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"» за 2016 год среди основных задач на 2017 год фигурировало начало реализации контракта с заказчиком «368»(Ирак) на поставку первой партии в количестве 73 танков Т-90С/СК.
А в конце 2017 года в ФСВТС рассказали, что «контракт реализуется в соответствии с утвержденным сторонами (РФ и Ирак) графиком».
В начале февраля текущего года посол России в Ираке Максим Максимов заявил, что «первые танки Т-90С в количестве 46 единиц «будут скоро поставлена в Ирак». Машины начали прибывать в страну в середине того же месяца.
Использованы фотографии: Tactical Cell / www.facebook.com
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