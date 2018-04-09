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Могут ли сирийские МиГ-25 противостоять американским «Томагавкам»?
Сирийские ВВС обладают ограниченными возможностями по уничтожению американских крылатых ракет «Томагавк», пишет Вестник Мордовии.
Например, на вооружении ВВС до сих пор находятся около тридцати МиГ-25ПД (Foxbat - "летучая лисица").
«Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет», – говорится в публикации Игоря Дроздова.
Возможно, несколько самолетов смогут подняться в воздух, как это было недавно во время отражения израильского налета, но они мало что смогут сделать при массированном ударе «Томагавками», отмечает издание.
То же касается самолетов МиГ-23 в составе ВВС САР – они устарели и сильно изношены.
По мнению автора, единственными современными машинами можно считать самолеты МиГ-29, особенно в модификации МиГ-29СМ (СМТ), «но их всего около трех десятков, а число модернизированных машин – несколько штук».
Поэтому сирийцы могут положиться только на свои зенитные комплексы и размещенные на территории республики системы российских ВКС, заключает издание.
Например, на вооружении ВВС до сих пор находятся около тридцати МиГ-25ПД (Foxbat - "летучая лисица").
«Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет», – говорится в публикации Игоря Дроздова.
Возможно, несколько самолетов смогут подняться в воздух, как это было недавно во время отражения израильского налета, но они мало что смогут сделать при массированном ударе «Томагавками», отмечает издание.
То же касается самолетов МиГ-23 в составе ВВС САР – они устарели и сильно изношены.
По мнению автора, единственными современными машинами можно считать самолеты МиГ-29, особенно в модификации МиГ-29СМ (СМТ), «но их всего около трех десятков, а число модернизированных машин – несколько штук».
Поэтому сирийцы могут положиться только на свои зенитные комплексы и размещенные на территории республики системы российских ВКС, заключает издание.
Использованы фотографии: Отвага2004
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