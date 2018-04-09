13:31 09 апреля
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Могут ли сирийские МиГ-25 противостоять американским «Томагавкам»?

Сирийские ВВС обладают ограниченными возможностями по уничтожению американских крылатых ракет «Томагавк», пишет Вестник Мордовии.

Могут ли сирийские МиГ-25 противостоять американским «Томагавкам»?


Например, на вооружении ВВС до сих пор находятся около тридцати МиГ-25ПД (Foxbat - "летучая лисица").


«Установленная на его борту радиолокационная станция способна засекать цели на фоне земли. Имеется также теплопеленгатор, который также может обнаруживать воздушного противника. Имеются ракеты Р-40РД, Р-40ТД и Р-60. Однако военные эксперты сомневаются, что это оборудование и эти ракеты способны сейчас эффективно выполнять свои задачи. Все-таки возраст этих машин и их вооружения перевалил за три десятка лет», – говорится в публикации Игоря Дроздова.

Возможно, несколько самолетов смогут подняться в воздух, как это было недавно во время отражения израильского налета, но они мало что смогут сделать при массированном ударе «Томагавками», отмечает издание.

То же касается самолетов МиГ-23 в составе ВВС САР – они устарели и сильно изношены.

По мнению автора, единственными современными машинами можно считать самолеты МиГ-29, особенно в модификации МиГ-29СМ (СМТ), «но их всего около трех десятков, а число модернизированных машин – несколько штук».

Поэтому сирийцы могут положиться только на свои зенитные комплексы и размещенные на территории республики системы российских ВКС, заключает издание.

Использованы фотографии: Отвага2004
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Комментарии 12

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  1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:15
    американцы побаиваются томагавки пускать.. Израильтян спускают... а Израильтяне давно ключик к систме ПВО подбирали... но 3 из 8.. не ахти как получилось..

    Искандер животворящий .. отрезвит народ Моисеев..
    vorobey
    1. Маз Сегодня, 13:17
      В принципе, даже рогаткой можно угрожать американским томагавкам. Но я предпочитаю с-400
      Маз
    2. Kars (Запорожье) Сегодня, 13:21
      В принципе томагавк низкоскоростная,слабо маневрирующая цель.единственное что низко летит.было бы целеуказание и наведение томагавки можно и из авиапушки сбивать.
      Kars
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:23
        Цитата: Kars
        В принципе томагавк низкоскоростная,слабо маневрирующая цель.единственное что низко летит.было бы целеуказание и наведение томагавки можно и из авиапушки сбивать.


        для этого и панцирь С есть. Привет Андрюха.. drinks
        vorobey
    3. sabakina (Вячеслав) Сегодня, 13:23
      Сашка, с утра было 5 из 8.
      sabakina
      1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:26
        Цитата: sabakina
        Сашка, с утра было 5 из 8.


        я слышал... все вариации.. самолетов было два.. поэтому версию о 28 отметаю.. разве что дополнительный боекомплект пилоты грузили себе в кабину.. laughing laughing

        израиль молчит... американцы открестились.. наши четко сказали чей кот насрал в тапки..
        vorobey
  2. Vard Сегодня, 13:16
    Интересная проблема... Если самолёты летают... значит летают... А если нет... то об чём тогда разговор...
    Vard
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:17
      Цитата: Vard
      Интересная проблема... Если самолёты летают... значит летают... А если нет... то об чём тогда разговор...


      кукурузник тоже самолет. но вот против топора его не получится использовать... речь об этом...
      vorobey
  3. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:17
    А сбили ли наши хоть один тамагавк? пока только Сирийцы на устаревшем пво работают.
    bazzbazz
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:21
      Цитата: bazzbazz
      А сбили ли наши хоть один тамагавк? пока только Сирийцы на устаревшем пво работают.


      правды мы не узнаем... даже по предыдущей атаке на шайрат.. все блюдят лицо... американцы и евреи кричат что все 100500 запущеных долетели наши кричат что все 100500 запущенных сбили..

      а вообще.. если топор летит бомбить мусорную кучу я думаю ненадо ему мешать вообще.. laughing laughing
      vorobey
  4. bazzbazz (Максим) Сегодня, 13:23
    а вообще.. если топор летит бомбить мусорную кучу я думаю ненадо ему мешать вообще.. laughing laughing

    Это вы про что, извиняюсь? Надеюсь не про всю Сирию)
    bazzbazz
    1. vorobey (Сашка) Сегодня, 13:28
      Цитата: bazzbazz
      а вообще.. если топор летит бомбить мусорную кучу я думаю ненадо ему мешать вообще.. laughing laughing

      Это вы про что, извиняюсь? Надеюсь не про всю Сирию)


      я про Шайрат.. что они там разбомбили и чего добились этим.. только мусорные кучи разровняли..
      vorobey
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